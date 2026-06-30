РУЗВЕЛЬТ ЭЛЕОНОРА

Общественный деятель. Племянница 26-го президента США Теодора Рузвельта, жена 32-го президента Франклина Рузвельта .

Ранние годы. Замужество

Происходила из богатой и занимающей высокое положение семьи. Мать и отец девочки – Анна Холл и Эллиот Рузвельт – рано скончались (первая от дифтерии, второй от алкоголизма), оставив детей на попечении бабушки по материнской линии Мэри Лудлов Холл, жившей в окрестностях Нью-Йорка. Элеонора, которую в детстве часто называли «Маленькая Нелл», «Элли» или «Бабуля» за манеру себя вести, имела братьев Эллиота (его так же погубила дифтерия), Холла и Эллиота, получившего фамилию Рузвельт Манн, так как являлся незаконнорождённым сыном ее отца от другой женщины. Обучение Элеонора проходила в известной нью-йоркской Новой школе, дававшей университетское образование и славившейся своим свободомыслием и демократическими порядками.

В 1905 году в возрасте 20 лет девушка сочеталась браком со своим дальним родственником Франклином Делано Рузвельтом. Роль посаженного отца исполнял дядя (старший брат отца) Элеоноры и действующий президент Соединенных штатов Теодор Рузвельт. У пары появилось на свет пятеро сыновей и дочь.

Общественная деятельность

Элеонора активно занималась правозащитной и общественной работой, значительно помогала супругу в его политической работе, иногда даже перегоняя его в популярности. Франклин Рузвельт был президентом США от Демократической партии с 1932 года до момента своей кончины в 1945 году. Его жена также состояла в Демократической партии, примыкая к ее либеральному крылу. Она поддерживала политическую программу мужа, пропагандируя взятый им в 1933 году Новый курс в экономике. Тогда она также писала публицистические статьи о социальных вопросах. В 1936 году вступила в профсоюз Американской гильдии журналистов.

В 1941 году Элеонора заняла пост в правительстве США, став заместителем министра обороны. Во время Второй мировой она часто посещала места базирования американских войск и военные базы (тихоокеанские, австралийские и др.). В 1942 году Рузвельт принимала в Белом доме знаменитую советскую снайпершу Людмилу Павличенко , пригласив ее в поездку по стране. Женщины по-настоящему подружились. Они вновь встретились в 1957 году во время визита Элеоноры в СССР.

В 1941 году первая леди встала у истоков неправительственной организации Freedom House, занимавшейся вопросами исследования и защиты демократических свобод и прав человека по всему миру. Организация, с момента основания находящаяся в Вашингтоне, работает и по сей день.

Элеонора Рузвельт была активной сторонницей и непосредственной участницей создания Организации Объединенных Наций . В 1943 году она основала Ассоциацию содействия ООН в США. После начала работы ООН в 1945 году по поручению нового американского президента Гарри Трумэна стала делегатом ее Ассамблеи. Также Рузвельт возглавила комитет, который занимался составлением Всеобщей декларации прав человека, за что получила от Трумэна прозвище «Первая леди всего мира». Элеонора трудилась в ООН до 1953 года, когда президентский пост занял республиканец Дуайт Эйзенхауэр (в то время как Рузвельт поддерживала либерального демократа Эдлая Стивенсона).

Помимо работы в ООН, Рузвельт участвовала в Движении за гражданские права, так, она состояла в Национальной ассоциации содействия прогрессу цветного населения, также поддерживала движение феминизма. При президенте Джоне Кеннеди она руководила Президентским комитетом по статусу женщин.

Обладавшая, благодаря своей правозащитной деятельности, большим влиянием и авторитетом, Элеонора Рузвельт получила множество премий, некоторые из которых посмертно. Среди них ооновская премия Нансена (1954), премия мира имени Ганди (1960), премия ООН в области защиты прав человека (1968).

Смерть и память

«Первая леди всего мира» скончалась осенью 1962 года в родном городе. Погребена в розариуме Гайд-Парка рядом с супругом. В 1973 году была включена в Национальный зал славы женщин. В 1999 году вошла в десятку самых уважаемых деятелей ХХ века по версии Института Гэллапа.