РУСТАВЕЛИ ШОТА

Грузинский поэт XII-XIII веков, государственный деятель.

Биография и творчество

Точных данных о происхождении, месте рождения и семье грузинского поэта у исследователей нет. Есть предположения, что Шота был уроженцем местечка Рустави, хотя одноименных поселений в Грузии в то время было немало. По другой версии, Руставели – прозвание отца Шоты, который был богатым человеком. Однако доподлинно что-либо утверждать нельзя. Известно, что сам поэт писал свою фамилию как Руствели, а в своей знаменитой поэме упоминал, что он месхетинец, то есть уроженец Месхетии.

Известно, что Шота получил образование в греческих землях, знал произведения и идеи Гомера и Платона, арабских и персидских авторов, а также изучал богословие и риторику. Он нес государственную службу при дворе царицы Тамары (1184-1209/1213), чье правление знаменовало золотой век грузинской истории. Так, Шота был хранителем царской казны, что подтверждает, в частности, подписанный им в 1190 году документ.

При царице Тамаре в Грузии наблюдался не только политический, но и культурный расцвет, пышным цветом цвела и поэзия.

Главный памятник грузинской поэзии, поэма Руставели «Витязь в тигровой шкуре» была создана автором где-то между 1189 и 1212 годами. Произведение, предположительно посвященное Тамаре, рассказывает о любви царской дочери Тинатин и военачальника Автандила. Шота затрагивает здесь общечеловеческие темы любви, дружбы, храбрости. Некоторые ученые считают, что основу своего сюжета поэт взял из персидской литературы, другие склоняются к тому, что его вдохновил народный грузинский эпос. В поэме автор впервые использовал стихотворную форму шаири, ставшую затем классической в грузинской поэзии. Стоит отметить, что с течением времени в поэму различными переписчиками могли вноситься те или иные правки. В итоге признанной версией произведения стал печатный вариант поэмы, выпущенный царем Вахтангом VI в 1712 году и ставший первой светской книгой, напечатанной грузинской типографией. По легенде, неудовольствие церковных иерархов сочинением Руставели проявилось еще при его жизни, однако доподлинно известно, что католикос Антоний I в XVIII столетии сжег публично несколько экземпляров поэмы.

Сведения о личной жизни и судьбе автора «Витязя в тигровой шкуре» расходятся. Есть версия, что поэт и казначей был безответно влюблен в блистательную Тамару, что в итоге привело его к решению уйти в монастырь, где он якобы и скончался (как вариант, в иерусалимской обители Шота оказался, спасаясь от преследований католикоса Иоанна). По другой версии, он вступил в брак с некой Ниной, но вскоре после свадьбы умер. Интересно, что Руставели действительно был связан с Иерусалимским крестным монастырем. В синодике обители есть запись XIII о поэте, а также в монастыре присутствует фреска, возможно, с его изображением, под которой упоминается имя казначея Тамары. Также есть свидетельства XVIII века о том, что в Крестном монастыре тогда существовала могила Шоты, однако их достоверность оценить трудно. Все это не обязательно означает, что поэт действительно последние годы жизни провел в Иерусалиме. Скорее всего, он мог оказывать поддержку Крестной обители, пострадавшей от войск египетского султана в конце XII века, отсюда и упоминание его имени в записях монастыря и на его фресках.

«Витязь в тигровой шкуре», великий памятник грузинской письменности, «грузинская Библия», был впоследствии переведен на многие языки мира. Полных русских переводов существует пять, четыре из них сделаны в 1930-е годы, один – в 1957 году. Шоту Руставели переводили такие русские поэты, как Константин Бальмонт и Николай Заболоцкий .