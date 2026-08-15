РУССО АНРИ

Французский художник-самоучка.

Ранние годы и творческое становление

Родился в семье жестянщика Жульена Руссо и Элеонор Гиард. В 1849 г. стал учеником начальной школы г. Лаваль, где были отмечены его способности в музыке и рисовании. В 1851 г. отец Анри был признан банкротом, и семья была вынуждена уехать из города. В 1860 г. шестнадцатилетний Руссо поступил помощником в адвокатскую контору в Нанте. В 1863 г. Анри украл 20 франков у своего патрона, за что был отдан под суд. Ему грозил один год лишения свободы, однако по добровольному согласию сторон для Руссо судебный процесс завершился поступлением на воинскую службу. В 1863 г. он был зачислен в 51-й пехотный полк в Анже. В 1868 г. завершил военную карьеру и переехал в Париж. В 1869 г. женился на Клеменс Буатар. В 1870 г. Руссо получил место клерка второго класса в столичной таможне.

С 1872 г. Руссо начал самостоятельно заниматься живописью. Он часто посещал Лувр, где знакомился с работами «старых мастеров». В 1885 г. предпринял попытку выставить свою работу на парижском Салоне независимых, однако ему было отказано. Годом позже там же художник-самоучка представил столичной публике четыре картины. Одной из них стала работа «Карнавальный вечер», написанная в примитивистской манере. Тщательная проработка всех деталей картины, строго выстроенное чередование планов и своеобразный колорит вызвали насмешки посетителей Салона. Однако произведение по достоинству оценил К. Писсарро , благодаря позитивному отзыву которого критики и публика обратили внимание на дальнейшее творчество Руссо.

Творчество

Несмотря на нелестные отзывы критиков, Руссо продолжал активно выставляться в Салоне независимых. В 1891 г. он представил картину «Нападение в джунглях» или «Тигр во время тропической грозы». Это произведение положило начало циклу работ, где центральной темой его художественного повествовательного языка являются джунгли, сделавшиеся визитной карточкой стиля Руссо. Сюжет картины был вдохновлен посещением ботанического сада и зоологической галереи в Париже. Несмотря на множество негативных откликов, у примитивистской манеры Руссо нашлись и защитники. Кажущаяся простота и «детскость» рисунка художника-самоучки в действительности представляла собой сложную технику, требовавшую от Руссо тщательной проработки красочных слоев. Эта работа принесла мастеру первую известность.

В 1893 г. Руссо вышел в отставку и переехал на Монпарнас, чтобы плотно заниматься живописью. Однако доходы от продажи его картин были невелики и не позволяли ему вести достойный образ жизни. Чтобы прокормить семью, Руссо давал уроки скрипки и пробовал себя в драматургии. В 1897 г. художник представил на Салоне независимых картину «Спящая цыганка». В письме к мэру г. Лаваль Руссо описывал сюжет созданного им произведения так: «Странствующая цыганка, исполнительница песен под мандолину спит глубоким сном, сломленная усталостью, рядом с ней изображён лежащий кувшин (внутри него питьевая вода). Неожиданно появляется лев, обнюхивает её, однако не трогает девушку. Всё утопает в лунном свете, царит поэтичная атмосфера». Художник надеялся продать эту работу главе города, однако его письмо осталось без ответа. В результате картина была приобретена в частную коллекцию парижского торговца углем. В 1888 г. скончалась супруга Руссо Клеменс, в 1899 г. Анри женился на Жозефин-Розали Нурри. Второй брак продлился до 1903 г., когда Жозефин скончалась.

В 1901 г. Руссо получил должность преподавателя рисования в Филотехнической ассоциации. В 1905 г. на очередном выставке Салона художник представил картину «Голодный лев нападает на антилопу». В 1907 г. он создал «Заклинательницу змей», ставшую первой работой Руссо, экспонированной в Лувре. Созданный Анри фантастический образ стал предвестником сюрреализма. Работу по достоинству оценили художники-авангардисты. Руссо подружился с П. Пикассо , А. Матиссом , А. Дереном . Ранее он познакомился с художником Р. Делоне , чья мать и заказала Руссо «Заклинательницу змей». В 1908 г. П. Пикассо устроил в честь Руссо банкет в своей мастерской Бато-Лавуар.

В 1909 г. Амбруаз Воллар купил несколько картин Руссо. Шесть работ художника-самоучки в 1912 г. были перепроданы маршаном известному московскому коллекционеру С.И. Щукину . Одной из самых значимых картин в его собрании стала «Муза, вдохновляющая поэта» (1908-1909), где Руссо изобразил Г. Аполлинера и М. Лорансен.

За свою практически тридцатилетнюю карьеру Руссо создал более 250 картин. Он работал в разных жанрах, но наиболее известны его экзотические пейзажи. Сам художник утверждал, что создал жанр «портрет-пейзаж», где равное внимание на картине уделяется как изображенным людям, так и природе. «Наивное искусство» Руссо было оценено еще при его жизни, однако подлинную известность и популярность художник приобрел уже после своей смерти. Анри Руссо скончался в 1910 г. от гангрены в больнице Неккера. Годом ранее вырученные средства от продажи картин А. Воллару позволили художнику открыть свою мастерскую.