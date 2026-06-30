РУССКО-ТУРЕЦКИЕ ВОЙНЫ XVII – XIX ВВ.

Рýсско-турéцкие вóйны XVII–XIX вв. — ряд военных конфликтов между Российской империей и Османской империей за контроль над Причерноморьем и Кавказом.

Русско-турецкая вой­на 1672–1681. В конце XVII в. Османская империя стремилась распространить свое влияние южные районы Речи Посполитой , угрожая Левобережной Украине. Правительство Алексея Михайловича объявило вой­ну Османской империи и Крымскому ханству . В 1673 в союзе с донскими казаками русские вой­ска осадили турецкую крепость Азов, а отряды князя Г. Г. Ромодановского начали поход на Правобережную Украину. В 1676 русские вой­ска взяли крепость Чигирин. Османская армия совершила два похода на Чигирин, пытаясь отбить крепость, и в 1678 русский гарнизон оставил крепость, отступив на Левобережную Украину. 3[13] января 1681 был заключен Бахчисарайский мирный договор. Граница между Турцией и Россией устанавливалась по Днепру, Турция признала присоединение к России Левобережной Украины и Киева .

Русско-турецкая вой­на 1686–1700. В 1686, после заключения «Вечного мира» , правительство Софьи Алексеевны присоединилось к антитурецкой Священной Лиге . В рамках этого союза русские вой­ска под командованием князя В. В. Голицына дважды (в 1687 и 1689) совершили неудачные походы в Крым . После свержения Софьи Петр I решил продолжить военные действия. В 1695 был совершен неудачный поход на Азов. В следующему году русская армия под командованием боярина А. С. Шеина при поддержке боевых кораблей в ходе Второго Азовского похода овладела городом. 3[14] июля 1700 был подписан Константинопольский мирный договор . Россия получала крепость Азов с прилегающей территорией и освобождалась от ежегодной выплаты дани крымскому хану.

Русско-турецкая вой­на 1710–1713 ( см. Прутский поход ). После поражения шведской армии под Полтавой в 1709 в ходе Северной вой­ны 1700–1721 король Карл XII укрылся на территории Османской империи. Султан последовательно отклонял требования Петра I о выдаче шведского короля, что вынудило Россию объявить Турции вой­ну в ноябре 1710. Весной 1711 русские вой­ска начали поход, но были окружены объединенными вой­сками турок и крымского хана на левом берегу р. Прут. Нехватка боеприпасов и продовольствия вынудила русское командование начать переговоры. 12[23] июля 1711 был заключен Прутский мирный договор. Россия сохраняла армию, но была вынуждена уступить Азов и южные крепости. Эти условия были подтверждены в 1713 Адрианопольским мирным договором .

Русско-турецкая вой­на 1735–1739. Воспользовавшись политическим кризисом в Османской империи, Р. начала вой­ну с Турцией. В 1736 Днепровская армия генерал-фельдмаршала Б. Миниха овладела столицей Крымского ханства , г. Бахчисарай, но из-за нехватки продовольствия была вынуждена покинуть полуостров. Одновременно Донская армия генерал-фельдмаршала П. П. Ласси при поддержке флотилии взяла штурмом г. Азов. В 1737 армия Миниха взяла Очаков, а армия Ласси вторглась в Крым. В 1739 русская армия разгромила турок в сражении при Ставучанах и захватила Хотин и Яссы. 18[21] сентября 1739 был подписан Белградский мирный договор. Россия приобрела Азов и небольшие территории в среднем течении Днепра.

Русско-турецкая вой­на 1768–1774. Турция объявила России вой­ну в сентябре 1768. В 1769 турецкие вой­ска перешли Днестр, но были отброшены армией генерала А. М. Голицына . В 1770 в Средиземном море эскадра Балтийского флота под командованием графа А. Г. Орлова и адмирала Г. А. Спиридова разбила турецкий флот в Чесменском сражении 24–26 июня [5–7 июля] 1770. Армия генерала-аншефа П. А. Румянцева нанесла поражением туркам в сражении на р. Кагул 21 июля [1 августа] 1770. В следующем году армия генерала В. М. Долгорукова овладела Крымом, а Крымское ханство было объявлено автономным. В 1774 вой­ска под командованием А. В. Суворова нанесли поражение турецкой армии в сражении у д. Козлуджи, после чего турки согласились начать переговоры. 10[21] июля 1774 был заключен Кючук-Кайнарджийский мирный договор, по условиям которого к России перешли г. Азов, степные земли между Южн. Бугом и Днепром; Крымское ханство было объявлено независимым.

Русско-турецкая вой­на 1787–1791. Не желая мириться с присоединением к Российской империи Крыма в 1783, Османская империя объявила вой­ну России в 1787. В 1788 вой­ска генерал-фельдмаршала Г. А. Потемкина овладели крепостью Очаков. В 1789 союзная русско-австрийская армия под командованием генерал-аншефа Суворова разбила турок в сражениях при Фокшанах и Рымнике. 11[22] декабря 1790 Суворов овладел крепостью Измаил, открыв дорогу за Дунай. Черноморский флот разбил неприятеля в сражениях у Фидониси (1789), а затем, под командованием вице-адмирала Ф. Ф. Ушакова , у о. Тендра (1790) и у м. Калиакрия (1791). В 1791 был подписан Ясский мирный договор , закреплявший за Россией Крым, граница с Турцией была установлена по р. Днестр.

Русско-турецкая вой­на 1806–1812 проходила в рамках Наполеоновских вой­н . В 1806 османское правительство заставило сложить полномочия господарей Валахии и Молдавии, находившихся под покровительством России. Военные действия велись на Дунае и на Кавказе. Русские отряды под командованием генералов Н. М. Каменского и М. А. Милорадовича осаждали турецкие крепости вдоль течения Дуная, но в целом не имели успеха. На море русская эскадра под командованием адмирала Д. Н. Сенявина разбила турецкий флот в сражениях у пролива Дарданеллы и у горы Афон (1807). В 1811 командование русской армией принял генерал от инфантерии М. И. Голенищев-Кутузов . В июле 1811 он разгромил турецкую армию в Рущукском сражении, а затем окружил ее остатки на берегу Дуная у м. Слободзея и в ноябре 1811 заставил капитулировать. 16[28] мая 1812 был заключен Бухарестский мирный договор , закреплявший за Россией Бессарабию (см. Молдавия ).

Русско-турецкая вой­на 1828–1829. В 1828 произошел разрыв дипломатических отношений между Россией и Османской империей из-за отказа турецкого правительства соблюдать прежние договоренности и конвенции. В ходе боевых действий русская армия под командованием генерал-фельдмаршала И. И. Дибича-Забалканского одержала победу над турками при Кулевче (1829), взяла Варну и Адрианополь и перешла Балканский хребет, что поставило под угрозу турецкую столицу. 2[14] сентября 1829 был заключен Адрианопольский мирный договор , по которому Турция признавала автономность Греции, Сербии, Молдавии и Валахии и ликвидировала крепости на р. Дунай.

Русско-турецкая вой­на 1853–1856 — см. Крымская (Восточная) вой­на 1853–1856.

Русско-турецкая вой­на 1877–1878. После подавления Апрельского восстания 1876 в Болгарии османское правительство развернуло террор против христианского населения Балкан. В апреле 1877 российский император Александр II объявил Турции вой­ну. Военные действия велись на Дунайском и Кавказском театрах. Русские вой­ска форсировали Дунай и вошли на территорию Болгарии. Главными событиями вой­ны стали осада г. Плевна (1877), оборона перевала Шипка (1877–1878), сражение при Авлияр-Аладже (сентябрь 1877) и взятие Карса (ноябрь 1877). В декабре 1877 русские вой­ска перешли Балканский хребет и под командованием генерала М. Д. Скобелева одержали победу при Шейново. 19 февраля [3 марта] 1878 был заключен Сан-Стефанский мирный договор . Турция признавала независимость Сербии, Черногории, Валахии и Молдавии, а их территория увеличивалась. Босния и Герцеговина должны были образовать автономную область. Создавалось новое автономное славянское княжество на Балканах — Болгария. Впоследствии отдельные статьи договора были пересмотрены на Берлинском конгрессе .

Лит .: Богданович М. И. Походы Румянцева, Потемкина и Суворова в Турции. СПб., 1852; Зайончковский А. М. Восточная вой­на 1853–1856. В 2 т. СПб., 2002; Золотарев В. А., Козлов И. А . Три столетия Российского флота, XIX — начало XX века. М., 2004; Канева К. Рыцарь Балкан. Граф Н. П. Игнатьев. М., 2006. Н. А. Копылов.