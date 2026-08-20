РУССКО-ПОЛЬСКИЕ ВОЙНЫ XVII В.

Рýсско-пóльские вóйны XVII в. — принятое в историографии название военных конфликтов между Русским государством и Речью Посполитой в 1609–1667. Основные причины — борьба за влияние в Вост. Европе, включая Прибалтику и Поднепровье, а также за территории, некогда входившие в состав древнерусских земель (княжеств). Стали прямым продолжением вой­н, которые велись великими княжествами Московским и Литовским на протяжении XIV–XVI вв. и стали основной внешнеполитической причиной объединения Польши и Литвы в 1569 ( Люблинская уния ).

Русско-польская вой­на 1609–1618. Вызвана ослаблением России в результате событий Смуты и стремлением вернуть земли, утраченные Литвой в начале XVI в. Король Сигизмунд III планировал овладеть престолом Русского государства, что не находило особой поддержки у магнатов. В 1609–1610 боевые действия свелись к осаде Смоленска и захвату крепостей Северской земли. В 1610 произошла Клушинская битва, которая привела к свержению с престола царя Василия Шуйского . Земский собор призвал на царство королевича Владислава (будущего короля Владислава IV ), вследствие чего установился режим « Семибоярщины », а затем прямой диктатуры королевского наместника в Москве. В марте 1611 в стране произошло антипольское восстание; польский гарнизон столицы был осажден земскими ратями П. Ляпунова, И. Заруцкого и Д. Трубецкого. Летом 1611 поляки захватили Смоленск. В августе 1612 русские вой­ска князя Пожарского разгромили поляков в Московской битве, и в ноябре королевский гарнизон столицы капитулировал. Вой­на продолжилась освобождением ряда русских городов и неудачной попыткой возврата Смоленска (1613–1616). В ответ поляками был организован набег полковника Лисовского (1615), затем Московский поход королевича Владислава (1617–1618) и набег украинского гетмана Сагайдачного (1618). По Деулинскому перемирию Речь Посполитая получала Смоленскую землю и ряд крепостей Северщине и на границах Литвы. Королевич Владислав сохранял претензии на царский престол.

Смоленская вой­на 1632–1634. Вызвана стремлением России вернуть земли, утраченные в Смуту. Подготовка велась в союзе со Швецией, что позволило нанять иноземных солдат и сформировать первые русские полки «нового строя». Осенью 1632 главные силы русской армии М. В. Шеина овладели Дорогобужем, Белой и Рославлем и в декабре 1632 осадили Смоленск. Другие отряды захватили большую часть утраченных в Смуту городов как в Северской земле, так и на северо-западных рубежах. Однако осада Смоленска велась нерешительно, что позволило польскому королю Владиславу собрать мощную армию и блокировать армию Шеина в его лагере осенью 1633. Ситуацию осложнили крымскотатарские набеги на южные земли и движение казаков-«балашовцев» (1632–1634), которое разрасталось за счет дезертиров из царских вой­ск. В феврале 1634 Шеин капитулировал, однако развить успех полякам помешала неудача под крепостью Белой. По условиям Поляновского «вечного мира» 1634 Владислав IV отказывался от претензий на царский престол. Стороны возвращались к границам 1618, однако к России отошел Серпейск с уездом.

Русско-польская вой­на 1654–1667. В западной историографии известна как «Тринадцатилетняя вой­на». Велась Россией с целью возвращения земель, утраченных в Смуту, а также защиты Киева и других верных царю украинских земель. Причиной вой­ны стал переход в царское подданство запорожского гетмана Б. Хмельницкого , который вел борьбу с польским правительством в 1648–1653. В 1654–1655 были заняты Смоленск и большая часть Литвы, однако вступление в вой­ну Швеции остановило продвижение царских вой­ск в Польшу и привело к русско-шведскому конфликту 1656–1658. В 1658 последовало выступление против царской власти гетмана Выговского на Украине, казаков и шляхты в Литве. Несмотря на поражение при Конотопе (1659), царские вой­ска вернули контроль над захваченными ранее землями к концу 1659. В 1660 поляки в союзе Крымским ханством одержали ряд побед над русской армией, овладев Правобережной Украиной (без Киева) и большей частью Литвы. Истощение сторон ослабило интенсивность военных действий и привело к возобновлению мирных переговоров. Поход короля Казимира на Украину и Северские земли зимой 1663–1664 не имел успеха, а вмешательство в вой­ну Турции и Крыма как покровителей украинского казачества (1665–1666) сблизило интересы правящих кругов России и Польши. В этих условиях в январе 1667 заключено Андрусовское перемирие. К Русскому государству отходили Смоленская земля, Невель, Себеж, Велиж, Левобережная Украина с Киевом; над Запорожской Сечью устанавливался совместный протекторат. Дипломатические русско-польские вой­ны завершились заключением «Вечного мира» 1686.

Лит .: Сташевский Е. Д. Смоленская вой­на 1632–1634 гг.: Организация и состояние Московской армии. Киев, 1919; Флоря Б. Н. Польско-литовская интервенция в России и русское общество. М., 2005; Курбатов О. А., Селезнев Ю. В. Военные конфликты, кампании и боевые действия русских вой­ск 860–1700 гг. М., 2018. О. А. Курбатов.