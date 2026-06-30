РУССКИЙ МУЗЕЙ: ВИРТУАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ

Информационно-образовательный центр «Русский музей: виртуальный филиал».

К 130-летнему юбилею в Тамбовском областном краеведческом музее открыт первый в Тамбовской области информационно-образовательный центр «Русский музей: виртуальный филиал» - это один из первых филиалов, открывшихся на базе краеведческого, а не художественного музея.

Проект «Русский музей: виртуальный филиал» - долгосрочная программа по созданию в городах России и за рубежом интегрированной сети мультимедийных центров на базе научных, образовательных и методических разработок ведущих специалистов Русского музея . Цели проекта: приобщение современного зрителя к ценностям русской культуры, расширение и углубление знаний по истории русского искусства, о коллекциях и деятельности Русского музея на основе свободного доступа к электронно-цифровым материалам, создание единого культурно-информационного пространства на территории нашей страны, ближнего и дальнего зарубежья. Информационно-образовательный центр «Русский музей: виртуальный филиал» в Тамбове состоит из двух зон: мультимедийного кинотеатра на 306 мест и информационно-образовательного класса на 30 рабочих мест, оборудованного интерактивной доской и 10 компьютерами, которые позволят получить знания по истории изобразительного искусства, приобщиться к хранимым в Русском музее ценностям русской культуры. Обширная медиатека «виртуального филиала», включающая около 160 программ, книги, диски предоставит доступ ко всем интерактивным программам и фильмам, созданным Русским музеем, с возможностью работы как индивидуально, так и с показом на большой экран в сопровождении экскурсовода. Для школьников здесь организуются просмотры фильмов о видах, жанрах и направлениях изобразительного искусства, виртуальные экскурсии по Русскому музею и его коллекциям, истории Санкт-Петербурга , тематические занятия, практика студентов училищ и университетов города и области, кружки и клубы, проведение праздников и конкурсов. Особо важной задачей информационно-образовательного центра является просветительная деятельность среди детей и молодежи по методикам, разработанным специалистами Русского музея. «Русский музей: виртуальный филиал» в Тамбовском областном краеведческом музее - это база для использования его ресурсов в качестве образовательного центра как в дошкольных учреждениях, школах и университетах, так и в музейной сети города Тамбова и области. На базе информационно-образовательного центра проводятся мероприятия, лекции, творческие мастерские, рассчитанные на разные возрастные категории, как с использованием коллекций Русского музея, так и фондов Тамбовского областного краеведческого музея и музеев региона.

Иллюстрации:

Информационно-образовательный центр «Русский музей: виртуальный филиал».