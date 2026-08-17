РУССКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ ЗА РУБЕЖОМ

Рýсская правослáвная цéрковь за рубежóм — совокупность церковных структур русской православной традиции, возникших за пределами Российского государства после 1917.

Основой для эмигрантских церковных объединений после 1917 стали существовавшие за рубежом еще во времена Российской империи структуры, которые находились в Европе, Сев. Америке, на Ближнем и Дальнем Востоке.

В составе многочисленной первой волны российской эмиграции Россию покинул ряд священников и епископов. Часть из них в 1920 в Константинополе создала Высшее русское церковное управление за границей (ВРЦУЗ), стремившееся распространить свою юрисдикцию на все заграничные русские церковные структуры, кроме Финляндии, Польши и Прибалтики. В 1921 ВРЦУЗ переехало в г. Сремские Карловцы ( Королевство сербов, хорватов и словенцев ), где 21 ноября — 3 декабря 1921 был проведен собор, много сделавший для упорядочения церковной жизни русской диаспоры, но также выступивший с рядом политических антисоветских заявлений, которые затем были использованы как повод для репрессий против церкви в России. В 1922 патриарх Тихон упразднил ВРЦУЗ, но его члены подчинились патриаршему указу лишь формально, преобразовав ВРЦУЗ во временный Архиерейский синод. Эти события стали началом существования Русской православной церкви за границей (РПЦЗ).

Отдельно от нее существовала епархия под управлением митрополита Евлогия (Георгиевского) с центром в Париже, в которую входили приходы на территории всей Европы и Сев. Африки. До конца 1930 она поддерживала связь с Московским патриаршим престолом (МПП), с 1931 вошла в состав Константинопольского патриархата в статусе экзархата. В 1924 о церковном самоуправлении объявила русская митрополия в Америке. В 1927 последовал окончательный разрыв с МПП со стороны РПЦЗ. В юрисдикции Москвы в межвоенный период оставалась Литовская епархия и отдельные приходы в Европе и Америке.

После Второй мировой вой­ны 1939–1945 часть приходов вернулась в ведение Русской православной церкви Московского патриархата, что позволило ему создать зарубежные епархиальные структуры в Европе и Америке. В 1970 были урегулированы отношения с самоуправляющейся американской русской митрополией, которая получила статус автокефальной Православной церкви в Америке (в этом статусе признана не всеми православными церквами). В 1950 Архиерейский синод РПЦЗ переехал в Нью-Йорк (США). В составе паствы РПЦЗ все большую роль играли представители второй волны российской эмиграции. Эта структура сохраняла непримиримую позицию по отношению к церкви в СССР.

Сближение русского церковного зарубежья и церкви в России началось после Распада СССР . В 2007 в Москве был подписан Акт о каноническом общении между Русской православной церковью Московского патриархата и РПЦЗ. В 2019 в состав Московского патриархата вошла Архиепископия западноевропейских приходов русской традиции с особым статусом, ранее находившихся в составе русского экзархата Константинопольского патриархата. Часть общин РПЦЗ и упомянутого экзархата не согласились с решениями о возобновлении церковного общения с Москвой и вошли в другие церковные структуры.

Лит. : Митрофанов Г., свящ . Русская Православная Церковь в России и в эмиграции в 1920-е годы. СПб., 1995; Шкаровский М. В . История русской церковной эмиграции. СПб., 2009; Кострюков А. А . Русская Зарубежная Церковь в 1925–1938 гг. М., 2011; Его же . Русская Зарубежная Церковь в 1939–1964 гг. М., 2015. А. Л. Беглов .