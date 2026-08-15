РУСЕФ, ДИЛМА ВАНА

Русéф ( порт. Rouseff) , Дилма Вана (род. 14.12.1947, Белу-Оризонти) — бразильский государственный деятель, экономист и политик, 36-й президент Бразилии (2011–2016). Первая женщина, занимавшая этот пост в Бразилии.

Дочь болгарского коммуниста, перебравшегося в Бразилию в 1930-е. После переворота 1964 присоединилась к левым партизанским группам, боровшимся против военной диктатуры. С 1967 — член Революционной марксистско-политической рабочей организации. Была арестована, подвергалась пыткам, находилась в тюрьме в 1970–1972. В 1977 получила диплом экономиста в Университете Риу-Гранди-ду-Сул. В 1980 — одна из создателей Демократической рабочей партии. В 2001 вступила в более радикальную Бразильскую рабочую партию. В 2002 стала министром энергетики в правительстве Л. И. Лулы да Силвы, а в 2005–2010 — главой президентской администрации. В 2010 была избрана президентом республики. Проводила программу борьбы с коррупцией и наркоторговлей, выступала за реализацию социальных программ, развитие науки, электрификацию сельских районов. В 2014 была избрана на второй президентский срок. В 2015 в Национальном конгрессе против Р. была инициирована процедура импичмента. В мае 2016 Сенат приостановил ее полномочия, в августе признал виновной в нарушении бюджетного законодательства и отстранил от должности. В 2023 стала главой Нового банка развития (NDB), учрежденного странами БРИКС.

Лит. : Chambers C. Dilma Rousseff. London, 2015; Окунева Л. С. Импичмент президента Бразилии: размышления и выводы // Латинская Америка. 2016. Вып. 10. С. 5–22; Prengaman P., Savarese M. Dilma’s Demise. The Controversial Impeachment of Brazil’s First Female President. London, 2021; Limongi F. Operação impeachment: Dilma Rousseff e o Brasil da Lava Jato. Rio de Janeiro, 2023. Н. С. Иванов.