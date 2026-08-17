РУСАНОВ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ

Образование и начало карьеры

Владимир Русанов родился 3 ноября 1875 г. в г. Орле. Учился в классической гимназии. Был студентом Орловской духовной семинарии. С весны 1897 г. – слушатель естественного факультета Киевского университета. Еще будучи слушателем семинарии, в 1894 г. сблизился с подпольным кружком, вошедшим в 1896 г. в состав социал-демократического «Рабочего Союза». Участник революционного движения. Был арестован, выслан в Орел, заключен под стражу, затем – на протяжении двух лет был в ссылке в Усть-Сысольске. Здесь он трудился статистиком в земской управе. Начал изучать Печорский край.

С 1903 г. Р. находился в эмиграции во Франции. Здесь он был студентом Сорбонского университета, специализация – геология. В поисках материала для докторской диссертации решил отправиться на практически не изученную Новую Землю.

Научные поездки

В 1907 г. Р. прибыл на Новую Землю. Прошел вдоль берега пролив Маточкин Шар. Съездив в Орел, снова отправился в Париж.

В 1908 и 1909 гг. участвовал в поездках на Новую Землю, а в 1910 и 1911 гг. уже возглавлял их. Р. впервые пешим ходом был пересечен о-в Северный. На архипелаге он повстречался с Г.Я. Седовым. Всего в 1907 – 1911 гг. Р. совершил пять экспедиций на Новую Землю, детально засняв берега архипелага, обошел на парусно-моторных судах Новую Землю, обнаружил залив Ога и составил новую карту о-ва Северный. Была доказана возможность прохождения Северного морского пути через пролив Маточкин Шар и вокруг Новой Земли.

Последний поход

В 1912 г. Р. решил совершить поездку на архипелаг Шпицберген. В составе отряда была и невеста Р. – Жюльетта Жан. Выйдя на «Геркулесе», экспедиция дошла до архипелага и открыла там четыре новых месторождения каменного угля. Р. продолжил путешествие на север, стремясь разведать Северный морской путь. Три моряка из числа команды были отправлены в Россию для передачи информации в Русское географическое общество о проделанной работе, а также зоологических и геологических коллекций. После мыса Желания (Новая Земля) новости об отряде прекратили поступать.

Организованные спасательные экспедиции результатов не дали. Остатки отряда Р. находились позднее. Летом 1921 г. Н.А. Бегичев с группой спасателей, отправившихся на поиски двух норвежцев – курьеров экспедиции Р. Амундсена, нашел на п-ове Михайлова стоянку отряда Р. 9 сентября 1934 г. в шхерах Минина у западного берега п-ова Таймыр М.И. Цыганко нашел следы отряда Р.

Семья

Супруга – Мария Булатова, умерла при родах в 1905 г. в Париже. Сын – Александр, воспитывался матерью Р.