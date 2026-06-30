РУМЯНЦЕВА МАРИНА ФЁДОРОВНА

Родилась 24.01.1959 г. Окончила Московский государственный историко-архивный институт в 1981 г.

Кандидатская диссертация : Массовые источники по истории чиновничества местных гос. учреждений России. 1762-1802 г. (Институт истории СССР АН СССР, 1986).

Кандидат исторических наук, доцент.

1985 – август 2011 – преподаватель, доцент, заведующая (с 2002 г.) кафедрой источниковедения и вспомогательных исторических дисциплин (до 1994 г. – кафедра вспомогательных исторических дисциплин) Историко-архивного института РГГУ (до 1991 г. – Московский государственный историко-архивный институт);

1996-2002 – заместитель директора Российско-французского центра исторической антропологии им. Марка Блока в Российском государственном гуманитарном университете;

2006 – 2012 – доцент кафедры философии и социологии гуманитарно-педагогического факультета Российского государственного аграрного университета – МСХА имени К.А. Тимирязева

2011 – ноябрь 2012 – доцент кафедры теории и истории гуманитарного знания Института филологии и истории РГГУ;

В настоящее время доцент Школы исторических наук Факультета гуманитарных наук НИУ "Высшая школа экономики". Академический директор Аспирантской школа по историческим наукам.

Область интересов : Эпистемология гуманитарного знания, интеллектуальная история, компаративное источниковедение нового времени.

Сочинения: Лаппо-Данилевский // Культурология, XX век: Энциклопедия: В 2 т. Т. 1. СПб., 1998;

Исторические источники XVIII – начала XX веков // Источниковедение: Теория, история, метод. И.Н. Данилевский, В.В. Кабанов, О.М. Медушевская, М.Ф. Румянцева. М.,1998. (2-е изд. М., 2000; 3-е изд. М., 2004);

Историческое время: историко-теоретические, индивидуально-психологические и моральные аспекты // Мир психологии. 1999. № 4.

“Чужое Я” в художественной литературе и в исторической науке Диалог со временем: Альманах интеллектуальной истории. Вып. 5. Специальный выпуск: Историческая биография и персональная история. М., 2001;

Цивилизационный и глобалистский подходы к теории исторического процесса // Глобальное сообщество: Картография постсовременного мира. М., 2002;

Теория истории: Учеб. пособ. М.:, 2002.

Проблемное поле исторической антропологии в ситуации кризиса исторического метанарратива // Ежегодник историко-антропологических исследований-2003. М., 2003.

История как строгая наука vs социально ориентированное историописание. – Орехово-Зуево : Изд-во МГОГИ, 2013. – 252 с. (в соавторстве с С.И. Маловичко).

Данилевский И. Н., Добровольский Д. А., Казаков Р. Б., Маловичко С. И., Румянцева М. Ф., Хоруженко О. И., Швейковская Е. Н. Источниковедение. М. : Издательский дом НИУ ВШЭ, 2015.