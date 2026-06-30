РУМОВСКИЙ СТЕПАН ЯКОВЛЕВИЧ

Русский астроном и математик, иностранный член Стокгольмской Академии наук.

Биография и карьера

Происходил из священнической семьи. Она жила около Владимира, а в 1739 году перебралась в столицу. Тогда же Степан был зачислен в Александро-Невскую семинарию. Учился он хорошо, значился среди первых учеников.

Когда мальчику исполнилось 12 лет, известные ученые того времени М.В. Ломоносов и И.А. Браун выбрали его для продолжения образования в Академической гимназии. Успешно окончив ее, Степан поступил в Академический университет. В 1750 году при выборе своей будущей специализации он остановился на математике. Спустя три года Румовский стал адъюнктом по астрономии Академии наук, затем был послан в командировку в Берлин. Там он изучал математику под руководством Л. Эйлера. Еще до встречи с Румовским тот оценил присланную ему работу студента (решение задачи Кеплера) и признал, что у юноши есть способности к математике. С одобрения Эйлера командировка Степана состоялась. С 1754 по 1756 гг. он жил в доме Эйлера, сблизился с его семьей, был прилежным учеником. Однако Эйлеру приходилось частично содержать Степана, поскольку средств, выделенных на его командировку, оказалось недостаточно.

По возвращении на родину Румовский обратился к труду педагога. С 1760 года он преподавал в Академическом университете. Его предметами были математика и астрономия. Ординарным профессором Степан Яковлевич стал в 1767 году. Участвовал в астрономических экспедициях, наблюдал за прохождением Венеры по диску Солнца. Итогом его работы стало вычисление расстояния от Земли до Солнца, близкое к современным данным.

С 1766 по 1803 гг. был главой географического департамента, являлся директором академической обсерватории. В 1800-1803 гг. занимал пост вице-президента Академии наук. С момента основания Российской академии входил в состав ее членов.

Выполнял государственные поручения. Так, в 1798 году Адмиралтейств-коллегия поручила Румовскому подготовить учителей навигации Морского кадетского корпуса к проведению астрономических изысканий. Степан Яковлевич успешно справился с этой задачей, за что был удостоен чина действительного статского советника.

В 1803 году получил назначение попечителем Казанского учебного округа. Состоял в этой должности до конца дней. Во многом именно ученому принадлежит инициатива создания Казанского университета. Степан Яковлевич лично занимался подбором его преподавателей. Вскоре Казанский университет стал одним из ведущих в стране.

Умер в 1812 году.