РУКОДЕЛИЯ ПОМОРЬЯ, МУЗЕЙ

Музей-мастерская «Рукоделия Поморья» существует в составе школы №3 города Беломорска (Республика Карелия) с апреля 2000 года.

Школьный музей состоит из 2 отделов: этнографического и отдела декоративно-прикладного творчества .

Первый отдел знакомит с предметами быта и изделиями, выполненными поморскими мастерицами в конце ХIХ - середине ХХ века в традиционных ремесленных технологиях. Второй отдел демонстрирует мастерство сегодняшних рукодельниц - взрослых и школьников. Площадь музейного помещения небольшая (один учебный кабинет, 46,8 м², под экспозицию 22 м²), поэтому в экспозиции школьного музея постоянно работают сменные выставки.

Созданы видеоэкскурсии, идет работа над созданием электронного каталога выставок и фондов музея . Проводятся мастер-классы по традиционным ремеслам.

Другое приоритетное направление деятельности - исследовательское. Источниковой базой является традиционная народная культура. Исследования проводились по разным темам, в том числе «Золотное шитье в Поморье», «Орнаментальное вязание на спицах», «Традиционный костюм как часть материальной культуры Карельского Поморья», «Новая жизнь досюльной вышивки», «Традиции жемчужных украс» и другое.

Иллюстрации:

Музей-мастерская «Рукоделия Поморья».