РУФИН, ТИРРАНИЙ (лат. Rufinus Tyrranius)

Латинский христианский писатель и переводчик.

Учился в Риме, крестился в Аквилее в 371 г., затем путешествовал по Востоку, несколько прожил в Египте у Дидима Слепца, в Вифлееме общался с Иеронимом Блаженным , с которым позже поссорился из-за споров об оригенизме. Был настоятелем монастыря на Масличной горе в Иерусалиме. В 393 г. Руфин вступил в спор об учении Оригена, защищая его учение. Позже вернулся в Италию, из-за вторжения Алариха бежал из Рима на Сицилию, где и умер.

Руфину принадлежат переводы на латинский язык сочинений восточных писателей, предисловия к ним и несколько своих собственных трудов. Он перевел «Церковную историю» Евсевия , к которой добавил две книги собственного сочинения, доведя ее до 395 г., произведения Оригена («О началах», его комментарии к Песни Песней, Посланию Римлянам и многочисленные проповеди), Recognitiones псевдо-Климента, избранные проповеди Григория Назианского и Василия Кесарийского и «Сентенции» Секста. Руфину принадлежат «Жизнь пустынных отцов», «Апология Оригена», направленная против Иеронима Блаженного, «О подделке книг Оригена» и комментарии на Апостольский Символ Веры.

Сочинения :

Tyrannii Rufini Opera / Rec. M. Simonetti. Brepols 1961 (CCSL 20);

Жизнь пустынных отцов. Творение пресвитера Руфина / Пер. М. И. Хитрова. Сергиев Посад, 1898;

Руфин Аквилейский. Церковная история // Тюленев В. М. Рождение латинской христианской историографии. СПб., 2005; С. 230-284.

Иллюстрация :

Миниатюра из манускрипта "О благословлениях патриарахов" Руфина (Österreichische Nationalbibliothek, Cod. lat. 847).