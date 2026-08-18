РУАНДА

Руáнда (Республика Руанда) — государство в Вост. Африке. Р. граничит с Демократической Республикой Конго на западе, Угандой на севере, Танзанией на востоке и Бурунди на юге. Площадь — 26 338 кв. км. Численность населения — свыше 13,2 млн человек. Столица — Кигали . Официальных языков четыре: киньяруанда, английский, французский и суахили. Народ страны, баньяруанда, состоит из трех главных этносоциальных групп: наиболее многочисленных хуту, составляющих около 15 % населения тутси и малочисленных пигмеев тва.

Бóльшая часть населения — христиане, примерно одинаковое количество людей исповедует католичество и различные ветви протестантизма. Наряду с христианством около половины руандийцев практикуют местные традиционные верования, границы между африканскими религиями и другими конфессиями размыты, распространен религиозный синкретизм.

Унитарное государство, однако в Р. действует система распределения полномочий между центральной властью и пятью провинциями (в том числе столичная область — Кигали). Президентская республика. Президент избирается всеобщим голосованием и может занимать пост не более двух сроков. Законодательная власть принадлежит двухпалатному парламенту. Нижняя палата — Палата депутатов — состоит из 80 членов, избираемых на 5-летний срок (24 места зарезервированы для женщин, 3 места за молодежью и лицами с ограниченными возможностями). Верхняя палата — Сенат — состоит из 26 членов, из которых 12 избираются провинциальными советами, 8 назначаются президентом из числа исторических маргинализированных общин, 4 избираются Национальным консультативным форумом политических организаций, 2 университетскими корпорациями. Срок полномочий сенаторов — 8 лет. Исполнительная власть осуществляется президентом, который назначает премьер-министра и членов кабинета и одновременно является главнокомандующим вооруженными силами.

Доколониальная история. Изначально территория Р. была заселена охотниками и собирателями, предками пигмеев тва. В результате нескольких волн миграций на территорию страны пришли сначала земледельцы — хуту, а затем скотоводы — тутси. Тутси создали систему неравного товарного обмена, экономически закабалив хуту. В результате сложился земледельчески-скотоводческий комплекс, в котором обе основные этно-социальные группы говорят на общем языке, характерный для всех обществ Восточноафриканского Межозерья, где господствующее положение занимала скотоводческая аристократия, к которой принадлежали и правящие династии. Клановая система была основой социальной организации всех групп населения.

К концу ХIV в. на территории Р. сложились несколько мелких вождеств хуту, которые к концу века слились в раннее государство Р. К началу ХV в. Р. оказалась под властью наследственного верховного правителя мвами из числа тутси. Он основал династию Ньигинья, и к 1961 на престоле Р. сменилось 26 ее представителей. Власть мвами носила сакральный характер. Он являлся верховным собственником земли и скота. Соправительницей мвами была его мать. Совет знати при мвами осуществлял функции двора, правительства, высшего суда и военной инстанции. Государство было разделено на округа; ими управляли представители тутси, назначавшиеся непосредственно мвами. В Р. существовало ополчение, собиравшееся в случае крупных военных кампаний, но каждый наместник, контролирующий приграничный регион, имел свое вой­ско. Скотом владели только тутси. Хуту в основном были земледельцами, находившимися в экономической и социальной зависимости от тутси. Возникла система убухаке — отработочные и натуральные повинности земледельцев хуту в пользу скотоводов тутси. Тва являлись низшим слоем общества, их использовали в качестве слуг.

В ХVIII–ХIХ вв. Р. с переменным успехом вела борьбу за соперничество в регионе со своим соседом Бурунди. Государство достигло наивысшего расцвета при 22-м правителе династии тутси Ньигинья Кигери IV (1860–1895). Оно увеличило свою территорию вдвое, все завоеванные народы включались в категорию хуту. Страна была поделена на 80 округов, во главе которых стояли по два наместника — по делам земледельцев и скотоводов. Была создана постоянная армия, оснащенная ружьями, купленными у торговцев с Восточноафриканского побережья.

Колониальный период. Берлинская конференция 1884–1885 , а затем и Брюссельская конференция 1890 признали территории современной Р. и Бурунди сферой интересов Германии. Первым европейцем, посетившим Р. в 1892, был австрийский географ О. Бауманн, действовавший по заданию Германского восточноафриканского общества. В 1894 Р. посетила немецкая экспедиция А. фон Гетцена с батальоном солдат. Мвами Кигери отказался принять германский протекторат и был убит. Его двоюродный брат признал протекторат, официально провозглашенный в 1897. По 1908 Германия фактически осуществляла в Р. военное правление. Офицеры армейских подразделений являлись одновременно губернаторами территории, а Гетцен в 1901 стал первым генерал-губернатором протектората Р.-Урунди.

Немецкие колонизаторы установили в Р., как и в других странах Германской Восточной Африки, систему косвенного управления. Власть над африканцами формально сохранил мвами. Над ним стоял немецкий генерал-губернатор, а представителей мвами на местах заменили немецкие резиденты. Бывшие наместники мвами стали их советниками. Крестьяне-хуту обеспечили рабочей силой сельскохозяйственные проекты немецких компаний.

В 1916 страну оккупировали бельгийцы, а 20 июля 1922 решением Лиги Наций она вошла в состав бельгийской подмандатной территории Р.–Урунди. В Р. сохранилась система косвенного управления: во главе Р. оставался мвами, традиционно избиравшийся знатью из правящей династии, но утверждавшийся колониальной администрацией. Его конт­ролировал наместник бельгийского монарха — резидент. Опорой колониальных властей оставались тутси, из них формировался управленческий аппарат. В 1933 была произведена регистрация местного населения по этническому принципу: 14 % идентифицировали себя как тутси, 85 % — как хуту и 1 % — как тва. С этого времени этническая структура Р. стала жестко регулироваться.

13 апреля 1946 Р.-Урунди по решению ООН получила статус подопечной территории под управлением Бельгии. Продолжавшееся внедрение бельгийцами экспортных культур способствовало постепенному социальному расслоению. Из среды хуту стали выделяться зажиточные крестьяне, которые выращивали эти культуры и применяли наемный труд. Этот новый социальный слой выражал недовольство привилегированным положением тутси. В то же время Католическая церковь начала переориентироваться в своей образовательной политике с тутси на хуту, и к 1950-м семинарии стали каналом формирования контрэлиты хуту. Колониальные власти пошли на отмену некоторых традиционных институтов, урезав привилегии тутси. С 1952 советы округов стали частично выборными, в результате в 1953 большинство мест в советах заняли представители верхушки хуту.

Ухудшение в середине 1950-х отношений между аристократией тутси, выступавшей за самоопределение Р., и бельгийской администрацией побудили последнюю искать поддержки у интеллектуалов хуту, которые рассматривали как главное зло не колониализм, а доминирование тутси. В 1954 под давлением бельгийцев король Мутара III (1931–1959) ликвидировал систему «убухаке» и провел раздел земель между хуту и тутси; это уничтожило основу прежней социальной иерархии. 24 марта 1957 группа интеллектуалов хуту во главе с Г. Кайибанда обнародовала «Манифест бахуту», в котором потребовала устранить политическую, социальную, экономическую и культурную монополию тутси, а в июне создала Социальное движение хуту (с 1959 Партия движения за эмансипацию хуту; Пармехуту). Это инициировало процесс создания в 1958–1959 политических партий по этническому принципу: с одной стороны, Ассоциация за социальное продвижение масс (АПРОСОМА), позиционировавшая себя как представители интересов хуту, с другой — Руандийский национальный союз (УНАР) и Руандийское демократическое объединение (РАДЕР), выступавшие в защиту интересов тутси. Политическая поляризация оказалась столь глубокой, что в Р. не могло возникнуть влиятельного политического течения, способного выступить в качестве «общенациональной» объединительной силы.

УНАР выдвинул требование немедленного предоставления Р. независимости (с ним выступал и избранный летом 1959 мвами Кигери V); добивался вывода бельгийских вой­ск, создания независимой федерации Р. и Бурунди, определения точной даты установления независимости Р. Напряженность в отношениях между двумя общинами постоянно нарастала. В ноябре 1959 при попустительстве бельгийцев вспыхнуло массовое восстание хуту, прежде всего крестьян, против тутси, преимущественно администраторов, сопровождавшееся первой их резней (были убито несколько десятков тысяч человек) и первым их «исходом» из страны (150 тыс. беженцев).

В этих условиях Бельгия предоставила Р. внутреннюю автономию, а затем и независимость. 25 декабря 1959 бельгийские власти упразднили старую систему территориальной администрации, опиравшуюся на институт вождей, и разделили страну на коммуны; тем самым было покончено с политической монополией тутси. В июне-июле 1960 были проведены местные выборы, на которых полную победу одержала Пармехуту. 26 октября Кайибанда возглавил Временное правительство. 25 сентября 1961 состоялись выборы в Законодательное собрание, на которых Пармехуту получила 77,6 % голосов и 35 мест из 44. В тот же день был проведен референдум, на котором 80 % населения высказалось за ликвидацию последнего политического бастиона тутси — монархии.

Период независимости. 4 октября Законодательное собрание провозгласило Р. республикой, а 26 октября избрала первым президентом Г. Кайибанду. 1 июля 1962 Р. стала независимым государством. 23 ноября парламент принял первую Конституцию, которая установила президентскую республику; глава государства избирался всеобщим голосованием на 4-летний срок.

В декабре 1963 группа беженцев тутси из Бурунди напала на руандийский военный лагерь в Бугесере. За этим последовали новая резня тутси (14 тыс. убитых), физическое уничтожение их политических лидеров и запрет в 1964 деятельности партий, представлявших их интересы. В результате в Р. сформировалось государство, обеспечивавшее монопольное господство хуту. Режим сохранил колониальную систему этнической регистрации, фактически исключил тутси из политической жизни, юридически ограничил их участие во всех остальных сферах (в начале 1970-х была введена 9 %-ная квота для тутси в школах и университетах, в государственном аппарате, в экономике и даже в частном бизнесе; в армии тутси не могли стать офицерами, а солдатам-хуту запрещалось вступать в брак с женщинами-тутси), периодически инициировал «этнические чистки». Результатом такой политики стала массовая эмиграция тутси и резкое сокращение их численности в Р. Если в 1952 они составляли 17,5 % населения страны, то в 1991 — только 8,4 %.

Политическая система Р. быстро эволюционировала в сторону авторитаризма. Уже в 1965 Р. стала однопартийным государством. На президентских и парламентских выборах 1965 и 1969 Кайибанда и Пармехуту не имели соперников; президент неизменно получал 100 % голосов, а правящая партия — все места в парламенте.

Еще большая концентрация власти произошла после государственного переворота 5 июля 1973, когда начальник штаба армии Ж. Хабьяримана, хуту, сверг Кайибанду, распустил парламент и ликвидировал Пармехуту. До конца 1978 страна жила в условиях военной диктатуры. В 1975 Хабьяримана создал в качестве своей политической опоры Национальное революционное движение ради развития (НРДР), возродив однопартийное государство, а 17 декабря 1978 провел референдум, на котором была принята новая конституция, восстановившая президентскую республику; глава государства избирался на 5-летний период без ограничения числа сроков. На безальтернативных президентских и парламентских выборах 1978, 1981, 1983 и 1988 Хабьяримана и НРДР получали более 99 % и все места в парламенте.

Экономическое положение оставалось стабильным благодаря высоким ценам на кофе (главный экспортный продукт Р. — около 75 % валютных поступлений) и возраставшей иностранной помощи. В 1976–1990 по­душевой ВВП возрос почти втрое. В этих условиях власть пользовалась поддержкой основной массы хуту, а этническое меньшинство — тутси — не представляло для нее серьезной опасности.

В конце 1980-х Р. охватил экономический кризис, вызванный обвалом мировых цен на кофе, засухой и растущим демографическим давлением (плотность населения в Р. оставалась самой высокой в Африке). В 1989 ВВП сократился на 5,5 %, а доходы крестьян упали вдвое. Результатом стал рост социального недовольства, активизация оппозиционных группировок хуту, требовавших введения многопартийности. Западные страны требовали проведения экономических и политических реформ в качестве условия предоставления финансовой и материально-технической помощи.

Ослаблением режима Хабьяриманы воспользовался Руандийский патриотический фронт (РПФ), организация эмигрантов тутси, основанная в Уганде в декабре 1987. 1 октября 1990 ее вооруженное крыло, Руандийская патриотическая армия (РПА), вторглось на север Р. На помощь Хабьяримане пришел его главный внешнеполитический союзник — Франция, отправившая в Р. свой воинский контингент. Повстанцы были вытеснены в пограничные районы.

Начались репрессии против тутси, в которых видели естественных пособников РПФ. К началу 1991 было арестовано 13 тыс. человек; несколько десятков из них погибли. Власти направили репрессии и на критиков режима из числа хуту, что усугубило раскол внутри страны. Несмотря на конституционный запрет, в Р. образовались оппозиционные партии. В течение нескольких месяцев возникло 16 партий, самыми влиятельными из которых стали созданные в июле 1991 Республиканско-демократическое движение (РДД), объединившее сторонников Первой республики, Либеральная (ЛП), в рядах которых было много тутси, Социал-демократическая (СДП) и Христианско-демократическая партии (ХДП). Под давлением оппозиции и государств-доноров Хабьяримана был вынужден 10 июня 1991 легализовать многопартийную систему, а после массовых демонстраций в январе 1992 в Кигали и Бутаре вступил в переговоры с оппозицией. Несогласные с этим члены Национального республиканского движения за демократию и развитие (НРДДР) — так стала называться с июля 1991 правящая партия — в феврале 1992 вышли из него и создали Коалицию в защиту Республики (КЗР). 13 марта президент и оппозиция заключили соглашение, на основе которого 16 апреля 1992 было сформировано коалиционное правительство Д. Нсенгийяремье (РДД), куда вместе с НРДДР вошли РДД, ЛП, СДП и ХДП.

Получив доступ к рычагам управления, оппозиционные партии усилили давление на правящий режим. Они заполнили контролируемые ими министерства своими сторонниками, 9 июня добились смещения наиболее одиозных членов военного командования, а в начале июля — передачи под их политический контроль четырех префектур. 10 августа коалиционное правительство вступило в Аруше (Танзания) в политические переговоры с РПФ, который к тому времени возглавил Поль Кагаме .

Сформированное 18 июля 1993 новое коалиционное правительство Агаты Увилингьиманы (РДД) добилось заключения 4 августа в Аруше политического соглашения с РПФ, предполагавшее передачу управления Переходному правительству на широкой основе (ППШО), создание Переходного национального собрания (ПНС) и интеграцию повстанцев в силовые структуры. Его условия вызвали недовольство военного командования и националистических кругов. Активизировались силы, стремившиеся к насильственному разрешению политических и этнических противоречий в стране. Организующими центрами для них стали легальная КЗР и тайные общества «Аказу» и АМАСАСУ (члены этой организации видели главной угрозой восстановление в Р. монархии тутси), связанные с правящим режимом, а инструментами — полувоенная милиция НРДДР и КЗР (интерахамве и импузамугамби), «эскадроны смерти» и отряды гражданской самообороны. Страну захлестнула волна локальных погромов и убийств, направленных против тутси; число их жертв с октября 1990 по март 1994 превысило 2 тыс.

Режим попытался расколоть оппозицию, выдвинув лозунг сплочения всех хуту против общего врага (РПФ и тутси). Эта тактика оказалась успешной: в июле 1993 — феврале 1994 из основных оппозиционных партий (РДД, ЛП и СДП) вышли националистические фракции, которые вступили с НРДДР в коалицию Хуту-Пава («Власть хуту»). Хабьяримана сорвал намеченное на 5 января 1994 создание переходных институтов, что привело к конституционному кризису и конфликту президента с премьер-министром, заявившей о прекращении деятельности правительства.

Несмотря на размещение в Р. в конце 1993 — начале 1994 контингента ООН для наблюдения за реализацией Арушского соглашения, политическая ситуация в стране накалилась. В конце февраля были убиты исполнительный секретарь СДП Ф. Гатабази и лидер КЗР М. Бучьяна. Требование Хабьяриманы включить в состав переходных институтов представителей КЗР вызвало резкие протесты РПФ, который фактически вышел из переговорного процесса. Под давлением ООН и ЕС президент дал обещание провести 8 апреля 1994 церемонию присяги переходного правительства и переходного национального собрания, что вызвало возмущение экстремистских кругов.

Вечером 6 апреля самолет Хабьяриманы был сбит при подлете к аэропорту Кигали. Власть оказалась в руках экстремистской группировки в военном руководстве во главе с Т. Багосорой. В столице и ряде других коммун начались убийства тутси и оппозиционных политиков хуту; утром 7 апреля в своем доме была убита А. Увилингьимана. 9 апреля было сформировано Временное правительство Ж. Камбанды (РДД), состоявшее исключительно из сторонников Хуту-Пава; временным президентом стал председатель парламента Т. Синдикубвабо (НРДДР). Попытки командующего силами ООН и спецпредставителя ее генерального секретаря урегулировать ситуацию успеха не имели. РПФ отказался признать новый режим. 7 апреля отряд РПА, расквартированный в здании парламента в Кигали, вступил в столкновения с правительственными силами и занял прилегающий район, а рано утром 9 апреля РПА начала общее наступление. Гражданская вой­на возобновилась. 12 апреля Временное правительство бежало в Гитараму.

Лидеры Хуту-Пава и группировка Багосоры решили организовать «общенародный геноцид» тутси, чтобы консолидировать на этой основе хуту. Убийства продолжались более трех месяцев. Местами массового истребления стали христианские храмы, школы, больницы и родильные дома, которые жертвы считали наиболее безопасными убежищами. Попытки некоторых военных и гражданских функционеров предотвратить геноцид были быстро подавлены. В геноциде участвовали представители всех социальных слоев, гендерных и возрастных групп. Движущей его силой были представители милиции — интерахамве. Было уничтожено, по разным оценкам, от 500 тыс. до 1 млн человек (около 10 % из них были хуту), от 250 до 500 тыс. женщин подверглись сексуальному насилию. Международное сообщество оказалось бессильным перед лицом руандийской трагедии.

РПА в апреле захватила всю восточную часть страны, в мае установила контроль над северными, восточными и южными пригородами столицы. 12 июня повстанцы захватили Гитараму. Франция с согласия ООН предприняла в конце июня «военно-гуманитарную интервенцию» в западных областях Р. 5 июля она ограничила сферу своих действий «гуманитарной зоной безопасности» на юго-западе страны, которая просуществовала до 21 августа. 4 июля РПА заняла Кигали и Бутаре, а 8 июля начала наступление на северо-запад, 14 и 17 июля овладела последними бастионами режима — Рухенгери и Гисеньи. Временное правительство бежало в Заир. Его примеру последовали несколько миллионов хуту.

8 ноября 1994 СБ ООН учредил Международный уголовный трибунал для суда над организаторами геноцида, который в 1997–2013 провел 50 процессов и признал виновными 29 человек.

Установившийся в Р. авторитарный режим П. Кагаме, ставшего в марте 2000 президентом страны, приложил значительные усилия для ликвидации этнического раскола и утверждения единой «руандийской» идентичности, особенно после возвращения из Заира основной массы беженцев в ноябре — декабре 1996. Был наложен запрет на использование терминов «тутси» и «хуту» в делопроизводстве, образовании, при проведении переписей населения. Эти этнонимы были исключены из удостоверений личности, их перестали употреблять в газетах и радиопередачах. В 1999 начала свою деятельность Комиссия по национальному единству и примирению, задачей которой стала координация усилий по искоренению «геноцидного сознания», прежде всего разработке и реализации про­светительских и образовательных программ для внедрения в массовое сознание принципов толерантности. Ст. 54 новой Конституции Р., принятой на референдуме 26 мая 2003, запретила создание политических организаций на основе расового, этнического, племенного или кланового принципа.

В 2005 была принята программа Vision 2020, нацеленная на сокращение бедности. В 2008–2009 Р. и ДРК провели ряд акций по борьбе с отрядами боевиков-хуту. В 2009 Р. восстановила дипломатические отношения с ДРК и Францией и была официально принята в члены Содружества.

На президентских выборах 2010 убедительную победу одержал П. Кагаме. В 2015 был проведен референдум по внесению изменений в Конституцию и действующий президент получил право переизбрания на третий президентский срок. В 2017 он вновь одержал легкую победу на выборах президента. Кагаме продолжил борьбу со взяточничеством, проводит программу экономического развития, нацеленную на сферу услуг, внедрение новых технологий и модернизацию сельского хозяйства. В 2021 продолжительность жизни в Р. выросла до 65,4 лет.

Лит .: Nkurikiymfura J.-P. Le gros bétail et la société rwandaise: évolution historique du Xlle — XIVe siècle à 1958. Paris, 1994; Mamdani M. When Victims Become Killers: Colonialism, Nativism, and the Genocide in Rwanda. Princeton, 2001; Vancina J. Antece­dents to Modern Rwanda: The Nyiginya Kingdom. Madison (WI), 2004; Шленская С. М. Республика Руанда. Справочник. М., 2012; Reyntjens F. Political Governance in Post-Genocide Rwanda. Cambridge, 2013; Кривушин И. В. Сто дней во власти безумия. Руандийский геноцид 1994 г. М., 2015. А. С. Балезин.