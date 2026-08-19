РТИЩЕВ ВАСИЛИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ

Ранние годы

Василий Алексеевич родился в 1705 г. (точная дата неизвестна) в дер. Кутуково. Происходил из дворян. Его предки – выходцы из рода Ртищевых.

Образование получил в Санкт-Петербургской Академии морской гвардии, в которую поступил в 1720 г. Параллельно с учебой выполнял разные работы. В 1726 г. плавал на Балтике как штурманский ученик. С января 1730 г. – подштурман. Плавал на судах. Освоил портовую службу и корабельное дело.

Дальние берега

В 1733 г. Р. был повышен до штурмана. Состоялось его назначение в состав Великой Северной экспедиции на должность штурмана «Иркутска». Для выполнения поставленной задачи Р. прибыл в октябре 1734 г. в Якутск.

В 1735 г. командир «Иркутска» П. Ласиниус покинул Якутск и направил судно по р. Лене. Цель – проплыть вдоль Берингова пролива и добраться до Камчатки. 14 августа «Иркутск» повстречал плотные льды и был вынужден остановиться в губе Буор-Хая (устье р. Хараулах). Здесь было принято решение о начале зимовки. Ситуация ухудшалась, 36 членов экипажа умерли от цинги, среди них – командир партии П. Ласиниус. В этой ситуации командовать партией стал Р. Он организовал изучение территории, подготовил карту низовий р. Лены и Уды.

Для спасения остатков экипажа «Иркутска» весной 1736 г. глава Ленско-Колымского отряда Д.Я. Лаптев послал группу. В итоге девять членов экипажа во главе с Р. летом 1736 г. смогли добраться до Якутска.

В 1737 г. Р. выполнял поручения М.П. Шпанберга в Охотске; решал хозяйственные вопросы, составлял карты. В дальнейшем переведен в группу В.И. Беринга. В 1739 г. получил в командование «Охотск», на котором в сентябре 1739 г. вместе со «Святым Петром», «Святым Павлом» и «Надеждой» отправился к Большерецку. Зимовка «Охотска» прошла раздельно с другими кораблями, которые ушли в Авачинскую губу.

С 1741 г. – мичман. В последующие два года принял участие в походе к Курильским о-вам; описал часть побережья Охотского моря, подготовил карту Шантарских о-вов и восточного берега о-ва Сахалин.

Последующие годы

С окончанием экспедиции Р. перебрался в Охотск. С 1751 г. – лейтенант, в 1754 г. – капитан-лейтенант, с 1758 г. – капитан 3-го ранга.

В 1760 – 1764 гг. был главой Охотского порта. С 1764 г. занимал должность помощника главы порта, курировал морскую часть. В 1776 г. последовало возвращение Р. в столицу, где он вышел в отставку.

Умер Р. в 1780 г.