РОЗО

Розó ( англ., фр. Roseau, креол. Wozo) — столица и крупнейший город Доминики . Расположен на юго-западном берегу острова у устья одноименной реки. Население 14 725 человек (2011), с тех пор, по оценкам, не выросло. Р. расположен на месте деревни Саири — одного из главных поселений племени карибов. Французское поселение с 1642, после 1783 окончательно занят британцами. 22–27 февраля 1805 сожжен французскими вой­сками. Городская нерегулярная застройка в основном сложилась к началу XX в. Почти полностью разрушен ураганом 29 августа 1979, серьезно пострадал от урагана «Мария» 18 сентября 2017.

Частные высшие учебные заведения. Музей Доминики (1995). Католический неоготический кафедральный собор (1840–1916), англиканская нео­готическая церковь (XIX в.). Форт-Янг (1770, почти уничтожен в 1979) перестроен в гостиницу (1964). Посольства Венесуэлы, Китая, Кубы. В 8 км к востоку Р. — национальный парк Морн-Труа-Питон, входящий с 1997 в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.Главный порт Доминики. Международный аэропорт Кейнфилд.

Главный порт Доминики. Международный аэропорт Кейнфилд. А. А. Исэров.