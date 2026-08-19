РОТМИСТРОВ Павел Алексеевич

Советский военачальник, маршал бронетанковых войск (1944), Герой Советского Союза (1962).

Родился в деревне Сковорово (ныне Селижаровский район Тверской области). В 1916 г. окончил начальное училище. В 1919 г. вступил в Красную Армию, воевал против колчаковцев под Бугульмой. Участник советско-польской войны 1920 г. После Гражданской войны командовал различными подразделениями. В 1928-1931 гг.— слушатель Военной академии им. М. В. Фрунзе. Затем служил в штабах дивизии, армии, командовал стрелковым полком. В январе 1938 г. назначен преподавателем кафедры тактики Военной академии моторизации и механизации РККА. В 1939 г. стал кандидатом военных наук. Во время советско-финской войны возглавляя штаб 35-й танковой бригады, в декабре 1940 г. был назначен заместителем командира 5-й танковой дивизии. С мая 1941 г.— начальник штаба 3-го механизированного корпуса, в июне 1941 г.— полковник. В первые недели Великой Отечественной войны умелые действия командования 3-го мехкорпуса, в т. ч. начальника штаба Ротмистрова, позволили соединению, оказав упорное сопротивление превосходящим силам врага в Прибалтике, выйти из окружения. В сентябре 1941 г. Ротмистров был назначен командиром 8-й танковой бригады (с января 1942 г.— 3-й гвардейской танковой). Под его командованием бригада вела упорные бои в районе Старой Руссы, под Калинином, за города Рогачев, Клин и Дмитров, активно участвовала в контрнаступлении под Москвой. В апреле 1942 г. Ротмистров возглавил 7-й танковый корпус. В июле 1942 г. корпус сражался южнее Ельца, в сентябре вел тяжелые бои севернее Сталинграда, особо отличился в декабре 1942 г. при проведении Котельнической операции (отражение удара группы Манштейна, рвавшейся на помощь окруженной в Сталинграде группировке Паулюса). За мужество и героизм, проявленные солдатами и офицерами в этих боях, 7-й танковый корпус был переименован в 3-й гвардейский и получил наименование «Котельнический». Важную роль сыграл корпус и при проведении Ростовской наступательной операции в 1943 г., совершив 200-километровый рейд по тылам противника. В феврале 1943 г. П. А. Ротмистров был назначен командующим 5-й гвардейской танковой армией. Во время Курского сражения эта армия, усиленная 2-м гвардейским и 2-м танковым корпусами, сыграла решающую роль во время самого большого встречного танкового сражения 2-й мировой войны в районе Прохоровки, а также успешно участвовала в проведении Белгородско-Харьковской операции. В составе 2-го Украинского фронта армия участвовала в освобождении Правобережной Украины, в Кирово-градской, Корсунь-Шевченковской и Уманско-Батошанской операциях, пройдя с боями ок. 500 км. Летом 1944 г. войска под командованием Ротмистрова успешно сражались в Витебско-Оршанской, Минской, Вильнюсской и Каунасской операциях в составе 2-го Белорусского фронта. В августе 1944 г. П. А. Ротмистров занял должность заместителя командующего бронетанковыми и механизированными войсками Красной Армии. После войны командовал бронетанковыми и механизированными войсками Группы советских войск в Германии, затем — Дальнего Востока. С 1948 г. возглавлял кафедру бронетанковых и механизированных войск Военной академии Генерального штаба, в 1958 г. стал начальником военной Академии бронетанковых войск. С 1968 г.— в Группе генеральных инспекторов Министерства обороны СССР.