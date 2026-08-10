РОСТОВСКИЙ КРЕМЛЬ

Кремль, возведенный в 1670–1683 гг. митрополитом Ростовским Ионой Сысоевичем.

В 1652 г. Ростовским митрополитом становится Иона Сысоевич. В этом сане он активно развивает каменное зодчество в Ростове. В идеологической концепции, которой руководствовался Иона, планируя устройство Ростовского кремля, видно сходство с задумкой патриарха Никона, которую последний претворял в жизнь, возводя Новоиерусалимский, Валдайский и Кийский монастыри.

XVII век

К середине XVII в. Ростов уже давно находился в абсолютном подчинении Москве. Еще при Василии II Темном Ростовское княжество полностью вошло в состав Московского: в 1430-х гг. сюда из Москвы приехал наместник.

Во время Смуты в 1608 г. в Ростове произошли последние боевые действия – город сильно пострадал от огня и подвергся разграблению тушинскими отрядами. После этого случая в силу того, что Ростов не являлся крупным политическим центром, город не подвергался нападению захватчиков. По данной причине выстроенный митрополитом Ионой Сысоевичем во второй половине XVII в. кремль носит такое название весьма условно. Он также являлся резиденцией Ионы, отсюда другое название – Митрополичий двор.

Построенный на берегу озера Неро Митрополичий двор оформлялся в традициях русского оборонного зодчества более раннего периода. Зодчим кремля стал каменщик Петр Досаев.

В период с 1670 по 1675 гг. были возведены стены и башни Митрополичьего двора, в 1670 г. – церкви Воскресения и Григория Богослова, с 1672 по 1680 гг. – Белая, Отдаточная и Ионинская палаты, в 1675 г. на территории двора была выстроена церковь Спаса на Сенях, в 1683 г. – церковь Иоанна Богослова. В кремле был разбит висячий сад.

Митрополичий двор строился так, чтобы включить в себя белокаменный Успенский собор, созданный в 1508-1512 гг. и являвшийся кафедральным. В ходе сооружения кремля в конструкцию собора были внесены изменения. Так, были изменены формы глав, появилось изукрашенное крыльцо-паперть, которое было обращено к выходу из кремля и использовалось для торжественного входа в храм митрополита.

Церковь Григория Богослова 1670 г. была выстроена на месте Григорьевского затвора – упраздненного к тому моменту монастыря во имя Григория Богослова.

Возведенная в 1675 г. церковь Спаса на Сенях являлась домовым храмом ростовских архиереев. Вход в нее располагался на гульбище, которое соединялось с Самуиловым корпусом, являвшимся местом проживания митрополитов.

В 1683 г. была построена надвратная церковь Иоанна Богослова. В 1682-1687 гг. недалеко от Успенского собора была сооружена звонница. По заказу митрополита Ионы было отлито 13 колоколов (самый тяжелый из них – «Сысой» весом 2 тыс. пудов).

В 1692-1693 гг. уже при митрополите Иоасафе была выстроена Одигитриевская церковь. Она представляла собой один из образцов московского барокко.

XVIII-XXI века

После переноса центра епархии в Ярославль в 1766 г. храмы Ростова начали приходить в упадок. Специальные работы проводились в них в начале XIX в.

В 1883 г. в Белой и Отдаточной палатах, отреставрированных на средства купцов Королевых, по идее купцов А.А. Титова и И.А. Шлякова был основан музей церковных древностей. Музейные запасники пополнялись за счет пожертвований, передачи испорченных икон и различных предметов церковного быта.

После революции музей поменял название и стал именоваться Государственным музеем древностей. В 1921 г. его возглавил Д.А. Ушаков. Он смог открыть два филиала музея, создать внушительное собрание ценностей. В 1922 г. музей инициировал первый Музейно-краеведческий съезд Русского севера. Затем он еще несколько раз менял название: в 1934 и 1969 гг.

В начале 1970-хгг. территория Ростовского кремля использовалась для съёмок эпизодов фильма «Иван Васильевич меняет профессию». В 2010 г. это повторилось, теперь для телесериала «Раскол».

В настоящее время музей имеет несколько филиалов: в Борисоглебском монастыре, в храме Иоанна Богослова на Ишне, к нему относится и музей ростовского купечества.