РОССИЙСКО-АМЕРИКАНСКАЯ КОМПАНИЯ (РАК)

Первые промысловые на Аляске

Начало промысловому освоению северной части Тихого океана было положено в 1740-е гг. Центр этого процесса – г. Иркутск. Именно здесь создавались многочисленные торговые компании. Заметную роль начали играть как местные, так и приезжие купцы.

В 1781 г. купец из Рыльска Г.И. Шелихов совместно с купцами Голиковыми создал Северо-Восточную компанию, занимавшуюся пушным промыслом на Алеутских о-вах и у берегов Северной Америки и начавшую заселение этих земель.

В конце 1780-х – начале 1790-х гг. управление делами в Русской Америке Г.И. Шелихов передал А.А. Баранову. Началось строительство школы, церкви, музея. Одновременно организовывались русские поселения на Курильских островах. Замыслы Г.И. Шелихова были поистине грандиозны – налаживание торговли с Китаем, Японией и другими ближайшими государствами. В 1791 г. Г.И. Шелихов основал «Северо-Восточную компанию» в Русской Америке. После его смерти в 1795 г. дела отошли его зятю Н.П. Резанову.

В 1797 г. в Иркутске Н.П. Мыльников создал новую торговую компанию, которая объединила капиталы и промысловое имущество местных купцов. Фактически им противостояли наследники Г.И. Шелихова.

Рождение новой компании

В 1788 г. компания Шелихова – Голикова попросила у Екатерины II льготы и помощь государства в виде предоставления им торгово-промысловой монополии в освоенных компанией районах и во вновь открываемых ею землях сроком до 20 лет. Однако Екатерина II отвергла это предложение.

Ситуация изменилась при новом монархе. К этому времени в Русской Америке доминировали наследники Г.И. Шелихова и его бывшего компаньона купца И.И. Голикова. Это была практически полная торгово-промысловая монополия. Ввиду обострения борьбы между китобойными компаниями 8 июля 1799 г. Павел I утвердил создание Российско-Американской компании (РАК), которая находилась под покровительством государства.

Создание РАК юридически закрепило реально существующее положение. В число пайщиков вошли 20 человек, из них 15 – иркутские купцы: Н.П. Мыльников, его сыновья Дмитрий и Яков, наследники Г.И. Шелихова – его вдова Наталья Алексеевна, компаньон И.И. Голиков и зятья – М.М. Булдаков Н.П. Резанов.

Первоначально главное правление компании располагалось в Иркутске. Однако, опираясь на Н.П. Резанова, наследники Г.И. Шелихова в 1801 г. сумели перенести правление в Санкт-Петербург. Находившиеся в составе правления купцы Мыльниковы были исключены из состава директората.

Был разработан устав компании. Его основные положения заимствовали из уставов европейских монопольных компаний, прежде всего французских. Уникальность РАК - сочетание торгово-промысловых функций с функциями казенного управления. Государство временно делегировало компании свои полномочия.

В разные годы компанией управляли А.А. Баранов (управлял с 09.07.1799 по 11.01.1818), Л.А. Гагемейстер (с 11.01.1818 по 24.10.1818), С.И. Яновский (с 24.10.1818 по 15.09.1820), М.И. Муравьев (с 15.09.1820 по 14.10.1825), П.Е. Чистяков (с 14.10.1825 по 01.06.1830), Ф.П. Врангель (с 01.06. 1830 по 29.10.1835), И.А. Купреянов (с 29.10.1835 по 25.05.1840), А.К. Этолин (с 25.05.1840 по 09.07.1845), М.Д. Тебеньков (с 09.07.1845 по 14.10.1850), Н.Я. Розенберг (с 14.10.1850 по 31.03.1853), А.И. Рудаков (31.03.1853 по 22.04.1854), С.В. Воеводский (с 22.07.1854 по 22.06.1859), И.В. Фуругельм (с 22.06.1859 по 02.12.1863), Д.П. Максутов (с 02.12.1863 по 18.10.1867).

Упадок компании

С середины XIX в. начался упадок РАК. Ее флаг реял над Аляской до 18 октября 1867 г. С продажей Аляски ее деятельность здесь прекратилась, хотя формально компания продолжала существовать до 1881 г., выплачивая дивиденды вплоть до 1888 г.