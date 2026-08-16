РОССИЙСКИЙ НАУЧНЫЙ ФОНД

Научное учреждение.

Организационно-правовая форма

Фонд является юридическим лицом, созданным в соответствии с законом Российской Федерацией в организационно-правовой форме фонда. Это обеспечивает большие возможности совершенствования имеющихся механизмов финансирования в научной и научнотехнической областях. Фонд выступает как гибкий инструмент поддержки научных исследований, максимально учитывающий специфику данной сферы, направленный на развитие, повышение конкурентоспособности научных организаций и организаций высшего образования.

Миссия

Выявление наиболее перспективных и амбициозных научных проектов, наиболее эффективных и результативных ученых, способных сплотить вокруг себя коллектив единомышленников, воспитать молодое поколение российских исследователей, выполняющих исследования на самом высоком мировом уровне.

Победители конкурсов Фонда при условии получения ими значимых для мировой науки , российской экономики и общества результатов получают долговременную перспективу проведения исследований, имеющих необходимое финансовое обеспечение.

Основные ценности

Творчество и инициатива, раскрытие и реализация потенциала российских исследователей, поиск и развитие перспективных идей.

Мировой уровень исследований, их актуальность и новизна, значимость результатов для мировой науки, для удовлетворения потребностей российской экономики и общества.

Возможности для становления молодых исследователей, развития научных коллективов.

Привлечение в науку новых исследователей, подходов, компетенций. Обеспечение обратной связи с научным сообществом.

Публичность и открытость

Фонд открыт для взаимодействия с любыми российскими, международными и зарубежными организациями, научными коллективами и учеными, способствующими достижению целей Фонда и реализации его миссии.

Фонд обеспечивает уровень информационной открытости, позволяющий в полной мере реализовать общественный контроль за деятельностью Фонда. Фонд информирует ученых и общественность о своих планах, текущей деятельности и ее результатах. Помимо предоставления полной информации о сроках и условиях проведения конкурсов, Фонд обеспечил возможность ознакомиться с аннотациями и планируемыми результатами поддержанных проектов, результатами их выполнения за год.

Компетентность

Фонд осуществляет распределение грантов на основе заключений наиболее высококвалифицированных и компетентных экспертов как российских, так и зарубежных. Сформированные экспертные советы Фонда состоят из ведущих российских ученых, имеющих российское и мировое признание.

Форма поддержки

Финансовым инструментом Фонда является грант на проведение научных исследований. Грант представляет собой денежные средства, передаваемые грантополучателю по договору, который накладывает на последнего обязательство выполнить определённую работу и передать её результаты в общественное пользование (опубликовать).

Направления поддержки

Фонд проводит конкурсный отбор научных, научнотехнических программ и проектов, предусматривающих:

Проведение фундаментальных научных исследований и поисковых научных исследований по инициативе научных коллективов, отдельных научных и научнопедагогических работников, в том числе молодых ученых, а также научных организаций и образовательных организаций высшего образования;

Развитие научных организаций и образовательных организаций высшего образования в целях укрепления кадрового потенциала науки, проведения научных исследований и разработок мирового уровня, создания наукоемкой продукции;

Создание в научных организациях и образовательных организациях высшего образования лабораторий и кафедр, соответствующих мировому уровню, развитие экспериментальной базы для проведения научных исследований;

Развитие международного научного и научнотехнического сотрудничества.

Квалификационные требования

Руководствуясь целью оказания финансовой и организационной поддержки результативных фундаментальных и поисковых научных исследований, Фонд устанавливает квалификационные требования к руководителям проектов для участия в своих конкурсах.

Поддержка молодых ученых

Одним из основных условий конкурсов Фонда является наличие молодых ученых в составе научного коллектива, реализующего проект. При этом Фондом регламентируется минимальная доля заработной платы, идущая на оплату труда молодых ученых.

Нацеленность на результат

Условия всех конкурсов Фонда предусматривают требования к получению научных результатов, опубликованных в российских и зарубежных изданиях.

Мониторинг и контроль

Фонд осуществляет мониторинг реализации поддержанных проектов. Мониторинг осуществляется по двум направлениям – контроль целевого характера расходования средств гранта и контроль показателей результативности. Научная экспертиза результатов работ, выполняемых по грантам, осуществляется экспертами и экспертными советами Фонда.

Информационное обеспечение

Для информирования ученых о своей деятельности и реализации интерактивных сервисов оформления и подачи заявок, экспертизы, подготовки финансовых документов и отчетов по поддержанным проектам Фондом в кратчайшие сроки были разработаны, созданы и запущены в действие официальный сайт в сети Интернет и Информационноаналитическая система (ИАС).

Обратная связь

Фонд открыт для коммуникации. На Интернет-сайте Фонда создан специальный раздел, в котором публикуются ответы на вопросы ученых, поступающие в Фонд. По предложениям ученых вносятся изменения в нормативные документы Фонда, проводится независимая проверка качества экспертизы.

Российский научный фонд