РОССИЙСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ НАУЧНЫЙ ФОНД

Научное учреждениие.

Российский гуманитарный научный фонд был создан по инициативе российских ученых Правительством Российской Федерации в сентябре 1994 года. Основными целями фонда являются государственная поддержка развития гуманитарных наук, распространение гуманитарных знаний в обществе, возрождение традиций отечественной гуманитарной науки.

Для достижения целей Фонд проводит несколько десятков конкурсов различных видов по всем основным направлениям гуманитарного знания: истории, археологии, этнографии, экономике, философии, социологии, политологии, правоведению, науковедению , филологии, искусствоведению, психологии, проблемам комплексного изучения человека, психологии и педагогике.

Ежегодно в рамках конкурсов РГНФ поддерживает инициативные научно-исследовательские проекты, проекты по изданию научных трудов, проекты по развитию научных телекоммуникаций и материальной базы научных исследований, проекты по созданию информационных систем, проекты экспедиций, других полевых исследований, экспериментально-лабораторных и научно-реставрационных работ, проекты по организации российских и международных научных мероприятий, проекты участия российских ученых в научных мероприятиях за рубежом и командировок российских ученых для работы над совместными научно-исследовательскими проектами.

Результаты деятельности Российского гуманитарного научного фонда показали его эффективность и полезность в деле организации науки. Сегодня РГНФ стал одним из основных источников финансирования гуманитарных исследований в России. Конкурсная и адресная поддержка наиболее важных и перспективных работ, осуществляемая Фондом, в настоящее время принята и поддержана научной общественностью страны. Деятельность РГНФ - уникальный пример успешных целенаправленных государственных усилий по сохранению потенциала гуманитарной науки страны, реальное и признанное достижение государственной политики в области развития науки в России.

Автор статьи: В.Н. Фридлянов .

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