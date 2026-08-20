РОССИЙСКАЯ СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РАБОЧАЯ ПАРТИЯ (РСДРП)

Марксистская партия в России в конце XIX – начале ХХ вв.

Её создание было провозглашено на I съезде в Минске 1-3 марта 1898 г. Фактически несколько лет после этого партия не могла начать работу из-за арестов. Организующим ядром партии стала созданная за границей газета "Искра". Ее редакция состояла из старых марксистов, создателей Группы «Освобождение труда» и недавно эмигрировавших за границу молодых последователей Г. Плеханова В. Ленина , Ю. Мартова и др. В 1903 г. на II съезде РСДРП произошел раскол на большевиков и меньшевиков, в партию не вошли участвовавшие в съезде экономисты и «Бунд». Предпринимались попытки сохранить единство партии. На IV объединительном съезде РСДРП меньшевики получили большинство в ЦК, на V съезде РСДРП ЦК перешел под контроль большевиков, но фракционные структуры сохранились. Партия участвовала в Первой российской революции 1905-1907 гг. , в том числе в вооруженной борьбе, успешно выступила на выборах во II Государственную думу, получив 65 мест. В РСДРП шла борьба между ликвидаторами, партийцами (сторонниками сочетания легальных и нелегальных методов) и отзовистами. В 1912 г. РСДРП окончательно раскололась, и Ленин создал собственный ЦК РСДРП(б) (большевиков). После Февральской революции 1917 г. большинство фракций меньшевиков восстановили РСДРП (объединенную). В нее не вошли сторонники Г. Плеханова (организация «Единство»), занимавшие правый фланг меньшевизма, и левые фракции – «новожизненцы» и межрайонцы. Межрайонцы вступили в РСДРП(б). В ходе революции влияние РСДРП (о) падало. После 1922 г. ее члены были либо арестованы, либо заявили о выходе из партии, либо эмигрированы. В эмиграции существовала Зарубежная делегация РСДРП, выпускавшая журнал «Социалистический вестник».

Исторические источники:

Второй съезд РСДРП. Протоколы. М., 1959;

Четвертый (объединительный) съезд РСДРП. Протоколы. М., 1959;

Пятый (лондонский) съезд РСДРП. Протоколы. М., 1963;

Меньшевики в 1917 году. М., 1996;

Меньшевики в 1918 году. М., 1999;

Меньшевики в 1919—1920 гг.М., 2000;

Меньшевики в 1921—1922 гг. М., 2002;

Меньшевики в 1922—1924 гг. М., 2004.

Автор статьи: Шубин А.В.