РОССИЯ

Росси́я (Российская Федерация) — государство на севере Евразии площадью более 17,1 млн кв. км на 2021 (крупнейшее по территории в мире). Численность населения — 147,182 млн человек (2020). По переписи 2020 более 80 % населения РФ составляют русские, а также представители 190 национальностей, среди которых татары (3,6 %), чеченцы (1,28 %), башкиры (1,2 %), чуваши, аварцы, армяне, украинцы и др. Наиболее распространенные конфессии — христианство (в основном православие), ислам, тибетский буддизм. Столица — Москва . Состоит из 89 субъектов федерации: 24 республик, 9 краев, 48 областей, 3 городов федерального значения, 4 автономных округов и 1 автономной области (2023). Глава государства — президент.

С древнейших времен до 2-й половины IX в. Заселение территории Р. предками современного человека, неандертальцами, началось в эпоху нижнего палеолита (Сев. Кавказ, Сев. Приазовье, Южн. Сибирь). В позднем палеолите освоение новых пространств в пределах территории, не занятой ледником, продолжил человек современного вида. Выраженная территориальная дифференциация материальной культуры и хозяйственных традиций, с которой связано формирование археологических культур, происходит в неолите (VII–IV тысячелетия до н. э.). Тогда же зарождаются языковые общности, результат развития которых представлен большинством современных языков.

Значительная часть лесной полосы Вост. Европы в IV–III тысячелетиях до н. э. была населена носителями культур ямочно-гребенчатой керамики — вероятно, представителями уральской языковой семьи. Восточнее, в Приуралье и Зап. Сибири, с раннего неолита также расселялись племена, говорившие на языках финно-угорской и самодийской ветвей уральской семьи. Первой соответствует зона распространения гребенчатой неолитической керамики. Из Южн. Сибири, района Алтая и Саян шло расселение племен третьей языковой группы — алтайской. Неолитические охотники и рыболовы Приамурья и Приморья по антропологическому облику близки тунгусо-манчжурским народам.

В энеолите — бронзовом веке в степи и лесостепи распространяются археологические культуры скотоводов, язык которых относился к индоиранской ветви индоевропейской семьи языков: «ямная», затем (II тысячелетие до н. э.) «катакомбная» культурно-исторические общности, затем срубная археологическая культура и ее локальные варианты — в Вост. Европе и Южн. Приуралье, афанась­евская культура в Южн. Сибири, затем (II тысячелетие до н. э.) андроновская культура — в степной и лесостепной зонах между Южн. Уралом и Верхним Енисеем.

На пространстве от Южн. Скандинавии до Волго-Камья расселялись представители другой ветви индоевропейцев — древнеевропейского единства. Они соотносятся с археологическими культурами боевых топоров и шнуровой керамики III–II тысячелетий до н. э., основу хозяйства которых составляло скотоводство.

По меньшей мере с III тысячелетия до н. э. на Сев. Кавказе появляются земледельцы и скотоводы, потомками которых являются современные носители языков нахско-дагестанской и абхазско-адыгской групп северокавказской семьи.

В раннем железном веке (I тысячелетие до н. э.), судя по археологическим данным, многие общие черты форм хозяйствования и материальной культуры привели к формированию в евразийских степях от Причерноморья до Алтая скифо-сибирского культурно-исторического единства. Его основу составляли ираноязычные племена.

В Вост. Европе, благодаря древнегреческим источникам, известны киммерийцы (Приазовье и Предкавказье), а с VII в. до н. э. — скифы . В орбиту скифской культуры вовлекалось и земледельческое население расположенной севернее лесостепной зоны, этноязыковая принадлежность которого дискуссионна. Даже в регионах с финно-угорским населением лесной полосы археологические памятники (ананьинская культура междуречья Камы и Ветлуги) содержат значительное количество скифских предметов VII–VI вв. до н. э. Интенсивные культурные и этнические контакты скифы имели и с жителями предгорий, и горцами Сев. Кавказа. Выдающейся чертой кобанской археологической культуры (в центральной части региона) является развитая металлургия. По среднему и нижнему течению р. Кубани расселились земледельческие племена, обобщенно названные греками « меоты ». Как и кобанцы, они говорили на северокавказских языках.

В степях Приуралья к концу IV в. до н. э. формируется сарматская ираноязычная культурная общность кочевников, которая на рубеже IV–III вв. распространяется на степи Поволжья, а в III в. — Дона и Поднепровья.

На побережье Черного и Азовского морей с VII в. до н. э. возникают колонии выходцев из греческого мира (Пантикапей, Фанагория и др.), которые распространяют экономическое и культурное влияние на варваров, но в сарматскую эпоху происходит варваризация самих этих поселений.

В степях Забайкалья и Монголии в IV в. до н. э. образовалась кочевая империя под предводительством хунну . В основном ее население состояло из представителей алтайской языковой общности: пратюркско-монгольской и пратунгусо-маньчжурской групп. После распада кочевой империи в I в. н. э. хунну и другие племена двинулись по степному коридору на запад. В IV в. они появились в волго-донских и причерноморских степях, откуда двигались далее, угрожая западноевропейским государствам под именем гуннов .

Следом за ними в V в. тем же путем прошли тюркоязычные кочевники, создавшие в Приазовье или на Зап. Кавказе племенной союз болгар . В этих условиях на Центральном Кавказе с примыкающей к нему равниной Предкавказья произошла консолидация потомков сарматов, создавших в VI в. союз племен, известный как Алания. В 640-е хан Кубрат провозгласил независимую Великую Болгарию на землях между Южн. Бугом и Волгой — от северной границы степи до предгорий Кавказа, в нее вошли кроме болгар хазары и часть алан . Уже через несколько лет государство Кубрата распалось, и часть болгар ушла в низовья Дуная, часть в Среднее Поволжье.

В середине VI в. через восточноевропейские степи прокатилась и ушла на Средний Дунай еще одна волна кочевников — авар , после чего донские степи стали окраиной Первого Тюркского каганата (551–603), который объединил все евразийские степи, расположенные восточнее. В пределах территории современной Р. ему наследовали Западный (603–658), Первый (603–630) и Второй (682–745) Восточно-Тюркский, Уйгурский (745–840), Кимакский (2-я половина IX — 1-я половина XI в.) каганаты. Рядом с Тюркским каганатом в Хакасско-Минусинской котловине в VI в. возникло Древнехакасское государство, население которого говорило на тюркских и самодийских языках. После разгрома Уйгурского каганата его территория простиралась от среднего Иртыша до Байкала.

В середине VII в. на Нижнем Дону, Волге и в Предкавказье возник Хазарский каганат . К концу VII в. он объединил под своей властью обширную территорию от Крыма до Среднего Поволжья. В 1-й половине VIII в. центр каганата был перенесен из Дагестана в г. Итиль в дельте Волги. В IX в. верхушка Хазарского каганата приняла иудаизм , но население оставалось многоконфессиональным. Данниками каганата в период его наибольшего могущества были и многие племена лесной зоны Вост. Европы, включая ряд восточнославянских. В IX в. кочевавшие в Приуралье и Приаралье печенеги начали движение на запад, и к концу IX в. вся степь от Волги до Днепра принадлежала им.

На Дальнем Востоке в I тысячелетии н. э. проживали земледельцы мохэ, которые создали государство Бохай (698–926). Юго-западные территории Приморья составляли его северную часть. После разгрома Бохая империей киданей (государство Ляо ), кочевавших в Монголии и Манчжурии, в Приморье возник ряд зависимых от них образований — марионеточное государство Дундань (Восточная Кидань) и др. Среди народов, входивших в Ляо, были чжурчжэни , которые в 1115 провозгласили империю Цзинь , включившую большую часть земель Ляо, в том числе Приморье. Она прекратила свое существование под ударами монголов в 1234.

В лесной зоне от юго-восточного побережья Балтийского моря до вер­ховьев Оки в I тысячелетии до н. э. — середине I тысячелетия н. э. проживали земледельцы и скотоводы, которых исследователи определяют как представителей или балтской группы индоевропейской языковой семьи, или балто-славянской общности. Севернее и восточнее по Вост. Европе и Зап. Сибири расселились финно-угорские народы. В лесостепном Зауралье (Притоболье, Обь-Иртышское междуречье) сформировалась общность кочевников угров. Во 2-й половине VI в. они продвинулись в Волго-Камье, но в 880-е большая часть этого населения оставила Приуралье и двинулась на запад, достигнув в 890-е новой родины — Венгрии. Одной из причин того, что мадьяры не задержались надолго в Приуралье, считается давление болгар, которые, смешавшись с прикамскими финно-уграми, создали государство Волжскую Булгарию, с одной стороны, и хакасов— с другой.

С VI в. в лесостепную и лесную зоны Вост. Европы из разных регионов — Среднего Поднепровья, Подунавья, южного побережья Балтики — проникают земледельцы славяне. К моменту возникновения «державы Рюрика» они расселились до Ладожского оз. на севере и Средней Оки на востоке.

Лит.: Степи Евразии в эпоху средневековья. Археология СССР. М., 1981; Седов В. В. Славяне: историко-археологическое исследование. М., 2002; Петрухин В. Я., Раевский Д. С. Очерки истории народов России в древности и раннем средневековье. М., 2004; Кляшторный С. Г., Савинов Д. Г. Степные империи древней Евразии. СПб., 2005; Буданова В. П., Горский А. А., Ермолова И. Е. Великое переселение народов: этнополитические и социальные аспекты. М., 2011; Фодор И. Венгры: древняя история и обретение родины. Пермь, 2014. А. А. Фролов.

Конец IX — начало XIII в. С конца IX в. начался процесс образования Древнерусского государства , элита которого была первоначально полиэтничной (восточные славяне, варяги — выходцы из Скандинавии, а также представители финноязычных и тюркоязычных народов). Важнейшими центрами политогенеза были Поволховье (с Ладогой в низовьях Волхова и Рюриковым Городищем, а позднее — Новгородом , в верховьях той же реки) и Среднее Поднепровье (главный центр — Киев). Согласно летописной легенде, записанной, впрочем, не ранее XI в., основателем династии был скандинав Рюрик , приглашенный в 862 сразу несколькими славянскими и финскими племенами на княжение то ли в Ладогу, то ли в Новгород (версии летописей расходятся). Братья Рюрика, Синеус и Трувор , вокняжились, соответственно, в Белоозере и Изборске . В 882 родственник Рюрика Олег завоевал Киев (где тоже правили два варяга, Аскольд и Дир ) и тем самым основал единое государство. Детали этого летописного рассказа, и тем более даты, весьма вероятно, недостоверны, однако он верно отражает ход образования «державы Рюриковичей», изначально формировавшейся вдоль меридионального торгового «Пути из варяг в греки», а также соответствует данным археологии и зарубежных источников о значительной доле скандинавов в ранней древнерусской элите.

На протяжении X в. происходит расширение территории, подвластной киевским князьям из династии Рюриковичей . В «Повести временных лет» (ПВЛ) (см. Русские летописи ) этот процесс показан как строго поступательный (присоединение одного за другим славянских племен), но действительность наверняка была сложнее, и существовали конкурирующие центры политогенеза (полития древлян, полития северян, княжество Рогволода в Полоцке и др.). Важным элементом истории Древнерусского государства X в. были вой­ны с Византией, в результате которых был заключен ряд договоров, их тексты (переводы с греческого языка) включены в ПВЛ. Это древнейшее документальное свидетельство истории Руси. После окончательного разгрома Хазарского каганата при князе Святославе (965) безраздельными хозяевами северопричерноморских степей стали печенеги (уже во 2-й половине X в. они имели довольно сложную политическую организацию), конфликты с которыми вплоть до середины XI в. стали важнейшим фактором в истории Древнерусского государства. В частности, в 972 от рук печенегов погиб Святослав.

К рубежу X–XI вв. сформировалась основная территория Древнерусского государства, включавшая в себя (если смотреть на современную карту) всю Беларусь, значительную часть Украины и центральные и северо-западные области Р. Несмотря на значительные центробежные тенденции, в домонгольское время эта территория обладала несомненным культурным, политическим (князья из одного рода — Рюриковичей) и церковным единством, поэтому исторические процессы в какой-либо ее части не могут быть рассмотрены изолированно.

Древнерусское государство приняло христианство византийского образца при князе Владимире Святославиче в 988 (или 987). Древнерусские и зарубежные источники сообщают о ряде более ранних эпизодов распространения христианства на Руси, и в первую очередь — о крещении Ольги , бабушки Владимира (летописная дата: 955). После 988 была основана Киевская митрополия, подчиненная Константинопольскому патриархату (точная дата не известна), и епископские кафедры. В киевском детинце строится в 989–996 Успенская Десятинная церковь. Создаются другие церкви и монастыри, основываются школы и появляется слой грамотных людей. Владимир начинает чеканить золотую и серебряную монету. К середине XI в. письменная культура достигает значительного распространения на Руси: к этому времени относятся древнейшие сохранившиеся пергаменные книги, берестяные грамоты, надписи-граффити. Примерно тогда же составляются первые жития святых, летописи и тексты иных жанров.

В XI в. создаются законодательные памятники, вошедшие в состав Русской Правды , а также княжеские уставы (Устав Владимира, Устав Ярослава). Формируются государственный аппарат и регулярная система сбора дани. Местное управление осуществляется, как правило, путем назначения в тот или иной город (укрепленный пункт) князя — представителя династии Рюриковичей. Так, Владимир Святославич при жизни посадил своих многочисленных сыновей княжить в разные города Руси. Эта система приводила к конфликтам между князьями, особенно после смерти очередного правителя Киева.

Особенно известен конфликт после смерти Владимира (1015). Киевским князем стал Святополк Ярополчич (Окаянный) . Погибшие в этом конфликте в 1015 сыновья Владимира Борис и Глеб стали первыми святыми Руси после канонизации в качестве мучеников-страстотерпцев. Очень быстро они начинают восприниматься как покровители Рюриковичей и Руси в целом. В 1019 Святополка окончательно победил Ярослав Владимирович (Мудрый) , хотя впоследствии конкуренцию ему составил Мстислав Владимирович , и в 1024–1036 (до смерти Мстислава) Русь была разделена по Днепру между этими князьями.

Правление Ярослава знаменует новую эпоху развития социальных и политических отношений в землях Руси: в летописях более выраженно показаны действия боярства, киевский князь проводит активную внешнюю политику, укрепляет столицу, окончательно устраняет угрозу со стороны печенегов , разгромив их в 1036, воюет с Польшей, Литвой, ятвягами . В Киеве Ярослав строит собор Св. Софии, Золотые ворота, Георгиевский монастырь, а его жена Ингигерд (в крещении Ирина, дочь короля Швеции Олава Шётконунга) — Иринин монастырь. Новшества затронули и северные земли Руси, на территории которых впоследствии сформировалось Русское государство. Еще в начале своей политической карьеры, будучи ростовским князем, Ярослав основывает город Ярославль на Волге. Позднее им был основан Юрьев (ныне Тарту в Эстонии) на западе Новгородской земли (для сбора эстонской дани). В Новгороде его резиденция располагалась напротив детинца на Торговой стороне и получила название «Ярославово дворище»; в 1045 заложен новгородский собор Св. Софии.

После смерти Ярослава Владимировича его старшие сыновья Изяслав, Святослав и Всеволод сформировали систему управления, которая получила в историографии название «триумвират Ярославичей» и действовала до 1068. После поражения в битве с половцами на р. Альте в 1068 Изяслав был изгнан киевлянами, пригласившими представителя полоцкой ветви Рюриковичей Всеслава Брячиславича . В последней трети XI в. летописи фиксируют многочисленные конфликты между сыновьями и внуками Ярослава, а также полоцкими Рюриковичами.

Период активного взаимодействия Владимира Всеволодовича Мономаха и Святополка Изяславича (он занял киевский престол после смерти Всеволода Ярославича в 1093) характеризуется высоким уровнем согласованности действий князей, главным фактором объединения которых была постоянная половецкая угроза. Тюркоязычный кочевой народ половцев (кипчаков, куманов) господствовал в восточноевропейских степях в последней трети XI — 1-й трети XIII в. Наряду с постоянными конфликтами между половцами и древнерусскими княжествами, имели место развитые торговые и политические связи, включая многочисленные браки древнерусских князей с половчанками.

В 1113 Святополк умер, и киевским князем стал Владимир Мономах (ум. 1125). В его политике исследователи усматривают усилия по консолидации отдельных земель и линий династии. Север и юг Руси объединяют усилия представителей династии, торговые связи и единая церковная администрация. Летописные тексты свидетельствуют о совершенствовании дипломатических и культурных практик отдельных земель Руси. Князь Владимир Мономах строит церковь Успения Богородицы в Ростове, взяв за основу план и объемно-пространственное решение церкви Успения Киево-Печерского монастыря. При нем в Киеве создается в 1116 ПВЛ, рассказывающая об истории Руси в IX — начале XII в. Сохранились собственные произведения князя, и прежде всего его «Поучение».

С вокняжением в Киеве сына Владимира Мономаха, Мстислава (1125–1132), начинается новая эпоха в истории Руси. Политическую систему Руси XII — начала XIII в. часто именуют «раздробленностью» (в советской историографии — «феодальной раздробленностью»), что отражает существование большого числа независимых княжеств. Этот конгломерат (конфедерация?) княжеств мыслился в то же время неким политическим и культурным единством, возглавляемым (иногда номинально) киевским князем и единым в церковном отношении (Киевская митрополия, от которой лишь в последней трети XI в. на время были отделены Черниговская и Переяславская митрополии). Термин «Русская земля» или «Русь» имел в XI–XII вв. два значения: «узкое» — Среднее Поднепровье (главные города — Киев, Чернигов и Переяславль-Южный) и «широкое» — вся территория, управлявшаяся князьями-Рюриковичами и в церковном отношении подчиненная киевскому митрополиту.

С усилением связей Новгорода и Киева развиваются торговля и ремесло, в Новгороде на Ярославовом дворище привезенная князем с юга артель строит Николо-Дворищенский собор, на Рюриковом городище — церковь Благовещения, ряд других построек. После смерти в 1139 следующего киевского князя, брата Мстислава, Ярополка киевский стол в результате внутридинастического конфликта получает черниговский князь Всеволод Ольгович . В это время в Новгороде также усиливается влияние князей из черниговской династии Ольговичей. Они предпринимают попытки закрепиться на севере, в том числе брат Всеволода, Святослав, женится в Новгороде. В этот период активно развиваются «пригороды» Новгорода — Псков , Ладога, на северо-восток активно расширяются территории, платившие Новгороду дань. Со смертью Владимира Мономаха между Суздалем, где правит его младший сын от второго брака Юрий Долгорукий , и Новгородом разрастается конфликт, вызванный пограничными стычками и конкуренцией в дальнейшей экспансии и длившийся с 1132 по 1170-е.

В 1136 новгородцы изгнали сына Мстислава Великого, Всеволода , что повлекло за собой перестройку политической системы Новгорода. Новую систему нередко именуют «республиканской»: власть Рюриковичей была ограничена, они часто изгонялись новгородцами, приглашавшими взамен князя из другой ветви Рюриковичей; более значительную роль стали играть посадники , избиравшиеся новгородцами; возник смесной суд князя и посадника; не позднее конца XII в. сложился институт тысяцкого ; все бóльшую роль в политической системе Новгорода стал играть архиепископ.

После смерти киевского князя Всеволода Ольговича в землях Руси вспыхивает династический конфликт между Юрием Владимировичем Долгоруким и его племянником Изяславом Мстиславичем . Значительный охват земель и правителей, вовлеченных в него, определяется множеством противоречий, как между интересами отдельных земель (в том числе указанные выше противоречия Новгорода и Суздаля, а также Киева и Чернигова), так и представителей отдельных линий династий. Сыновья Давыда Святославича неоднократно меняли сторону конфликта. Основными союзниками Изяслава были его родные братья — смоленский князь Ростислав Мстиславич, новгородский князь Святополк и находящийся при старшем брате большую часть времени Владимир. Среди союзников Юрия Долгорукого — черниговский князь, брат предшествующего киевского князя Всеволода, Олег Святославич и галицкий князь Владимир Володаревич. В конфликте участвовали иностранные союзники Изяслава Мстиславича — правители Польши, Чехии, Венгрии. Изяслав Мстиславич стал победителем в этом конфликте, но после его смерти в 1154 и разгрома его союзников Юрий становится князем Киева в последние годы своей жизни.

2-я половина XII в. характеризуется активным развитием ремесел и искусства, на севере формируется новгородско-псковская архитектурная школа (Спасо-Мирожский монастырь, церковь Св. Георгия в Старой Ладоге, церковь Спаса на Нередице), на северо-востоке совершенствуется белокаменное зодчество (Успенский собор во Владимире, Дмитриевский собор, церковь Покрова на Нерли). Усилились горизонтальные связи между отдельными представителями династии Рюриковичей, развивались договорные отношения, формировались внутрикняжеский этикет и формульный арсенал соглашений. Киев оставался крупнейшим городом и столицей конфедерации земель Руси, несмотря на возрастающее напряжение по отношению к югу среди суздальских князей, вылившееся в поход Андрея Юрьевича Боголюбского на Киев и его разграбление в 1169. Конец XII в. характеризуется мирным соправлением трех наиболее могущественных князей: Рюрика Ростиславича, Святослава Всеволодича и Всеволода Юрьевича Большое Гнездо. Конфликты и вооруженные столкновения князей последних десятилетий этого века заканчиваются мирными соглашениями, в которых большую роль играли внутридинастические браки. Следствием этого стало возрастание роли княгинь и княжон во внешней и внутренней политике. Одним из наиболее влиятельных князей становится внук Изяслава Мстиславича — Роман Мстиславич, участвовавший в обороне Новгорода в 1170 от вой­ск коалиции Андрея Боголюбского. Затем Роман ушел в южные земли и в 1200 объединил Галицкую и Волынскую земли в Галицко-Волынское княжество. При Рюрике Ростиславиче около 1200 в киевском Выдубицком монастыре создается Киевский летописный свод (дошел до нас в составе Ипатьевской летописи ) — основной источник по истории Руси XII в., во Владимире и Новгороде также развивается летописание.

Восточным соседом Руси была Волжская Булгария (см. Болгария Волжско-Камская ) — государство на Средней Волге, ядром которого стали булгарские племена, откочевавшие сюда после распада Великой Булгарии и к X в. перешедшие к оседлому образу жизни. В X в. Волжская Булгария начала борьбу за независимость от Хазарии и в 922 приняла ислам. Главными ее городами были Булгар, Сувар, позднее — Биляр. Волжская Булгария являлась как торговым партнером, так и, зачастую, военным соперником древнерусских княжеств.

Другим государством, образовавшимся в результате распада Хазарского каганата, стала Алания, территория которой охватывала значительную часть Сев. Кавказа и Предкавказья (вероятная столица — Архыз). Алания приняла христианство, Аланская епархия существовала в составе Константинопольского патриархата. Алания и Волжская Булгария просуществовали как независимые государства до монгольских завоеваний 1-й половины XIII в.

Лит.: Пресняков А. Е. Княжое право в Древней Руси. Очерки по истории X–XII столетий. СПб., 1909; Петрухин В. Я., Раевский Д. С. Очерки истории народов России в древности и раннем средневековье. М., 1998; Назаренко А. В. Древняя Русь на международных путях: междисциплинарные очерки культурных, торговых, политических связей IX–XII вв. М., 2001; Горский А. А. От славянского расселения до Московского царства. М., 2004; Литвина А. Ф., Успенский Ф. Б. Выбор имени у русских князей в X–XVI в. Династическая история сквозь призму антропонимики. М., 2006; Древняя Русь в свете зарубежных источников / Под ред. Е. А. Мельниковой. 2-е изд., испр. и доп. М., 2013; Древняя Русь в свете зарубежных источников: Хрестоматия / Под ред. Т. Н. Джаксон, И. Г. Коноваловой и А. В. Подосинова. В 5 т. М., 2009–2010; Хрусталев Д. Г. Северные крестоносцы. Русь в борьбе за сферы влияния в Восточной Прибалтике XII–XIII вв. СПб., 2018; Пашуто В. Т. Внешняя политика Древней Руси. 2-е изд., испр. М., 2019; Щавелев А. С . Хронотоп державы Рюриковичей (911–987 годы). М., 2020. Т. В. Гимон, В. В. Левченко.

XIII–XV вв. В 1-й трети XIII в. Русь состояла из 12 практически самостоятельных «земель» — средневековых государств. В большинстве из них: Волынской, Галицкой, Муромcкой, Пинской, Полоцкой, Рязанской, Смоленской, Суздальской (со столицей во Владимире-на-Клязьме), Черниговской правили отдельные линии Рюриковичей. В состав земель входили волости — территориальные единицы со своими стольными городами. Принципиально отличались статусы Киевской, Новгородской и Переяславской земель. Киев сохранял номинальный статус столицы всей Руси, а в пределах Киевской земли существовали владения, выделяемые киевским князем сильнейшим правителям из других княжеских ветвей. На Переяславль-Южный также претендовали разные князья, а в Новгороде элиты сами приглашали правителей по своему усмотрению. На киевский и новгородский столы претендовали князья из линий черниговских Ольговичей (потомков Олега Святославича), смоленских Ростиславичей (потомков Ростислава Мстиславича), суздальские князья — потомки Юрия Владимировича Долгорукого, а также князья из линии Изяслава Мстиславича (волынские).

В 1-й половине XIII в. значительная часть современной территории Р., равно как и многих сопредельных государств, была завоевана Монгольской империей . В 1206 Чингисхан был провозглашен верховным правителем монгольских племен. Ко времени его смерти (1227) в состав Монгольской империи вошли Южн. Сибирь, часть восточноевропейских степей, значительные территории Центральной Азии, Хорасан, было начато завоевание Китая и Кавказа.

В 1223 с вой­ском Монгольской империи впервые столкнулись русские князья. Крупный монгольский отряд под командованием Джэбэ и Субэдэя нанес поражение половцам в степях Приазовья и Сев. Причерноморья. Те обратились за помощью к князьям Руси, которые организовали поход во главе с киевским князем Мстиславом Романовичем, черниговским Мстиславом Святославичем и галицким Мстиславом Мстиславичем . В ходе Калкской битвы в 1223 монголы разгромили русских князей, но затем сами отступили за Волгу.

Новый поход монголов возглавили внук Чингисхана — Бату (Батый) и Субэдэй. Захватив Волжскую Булгарию в 1237, они двинулись на Сев.-Вост. Русь — Рязанское княжество (декабрь 1237) и Суздальскую землю (начало 1238). Вой­ско Всеволода, сына владимирского князя Юрия Всеволодича , потерпело поражение под Коломной, затем были взяты Москва и Владимир. К началу марта 1238 Бату разорил 14 городов. Юрий Всеволодич пытался собрать вой­ско для отпора врагу на севере Суздальской земли, но погиб в бою в битве на р. Сити. В Новгородской земле Бату после двухнедельной осады взял Торжок, но на сам Новгород не пошел, а повернул на юг, по пути разорив земли Смоленска и Чернигова, в том числе прославившийся 7-недельной обороной город Козельск. Осенью 1239 отряды монголов захватили Переяславль, Чернигов, Муром, восточные пределы Суздальской земли, не затронутые во время похода Батыя. Осенью 1240 Батый начал поход через Южн. Русь в Центральную Европу. В конце 1240 пал после длительной обороны Киев — столица Руси, затем были разорены Волынская и Галицкая земли. В 1241 — начале 1242 монгольские вой­ска совершили завоевательный поход по Польше, Венгрии, Хорватии.

Узнав о смерти Угэдэя, сына Чингисхана, Батый повернул назад и обосновался на Нижней Волге, устроив здесь центр своих владений, простиравшихся от Нижнего Дуная до Иртыша, — Сарай. Эта территория известна как улус Джучи (по имени отца Батыя) или, в русских источниках XIII–XV вв., Орда (традиционное в исторической литературе название «Золотая Орда» появляется только в XVI в.). С 1260-х Орда стала независимой от распадавшейся Монгольской империи.

Русь, как и ряд других стран на пограничье монгольских владений (Корея, Грузия, Конийский (Румский) султанат, Дунайская Болгария, Трапезундская империя и др.), сохранила своих правителей. Рюриковичи, однако, были вынуждены приезжать в Орду с признанием зависимости. С середины 1240-х самые влиятельные князья эпохи: Ярослав Всеволодич , ставший после гибели брата Юрия в 1238 великим князем Владимирским, Даниил Романович, Михаил Всеволодич Черниговский приехали к Батыю и признали его власть (Киев и «старейшинство» среди русских князей получил Ярослав). Ханы выдавали князьям грамоты — ярлыки, подтверждавшие их право на княжение, князья были обязаны выплачивать дань (выход), а также другие подати, а кроме того оказывать монголам по их требованию военную помощь. В Сев.-Вост. Руси (Суздальской земле) во время предпринятой монголами переписи населения учитывались только мужчины трудоспособного возраста. Сбор дани возлагался на десятников, сотников, тысячников и темников, находившихся в ближайшем ордынском улусе, а контролирующая функция — на баскаков, главным из которых в Сев.-Вост. Руси был «великий баскак владимирский». ­Новгородской земли перепись коснулась частично, а дань собиралась великим князем, баскаков в Новгородской земле не было. Многоэтничное население Орды в летописях называлось «татарами», монгольский правитель — «цесарем/царем». Ранее этот титул использовался книжниками Руси только для обозначения императоров Византии и Священной Римской империи. Таким образом, верховная власть хана над Русью приобрела некое подобие легитимности (см. также Ордынский период русской истории ).

В 1249 ярлык на Киев и главенство среди всех русских князей получил Александр Ярославич . В 1252 он объединяет под своей властью новгородское и владимирское княжения. Преемники Александра Ярославича Невского на владимирском столе считались киевскими князьями до начала 1290-х. К началу XIV в. владимирские князья теряют Киев, но статус главных русских князей — «великих князей всея Руси» — за ними сохранился.

Политическое могущество Смоленского княжества в XIII–XIV вв. уменьшалось, хотя оно не было завоевано Батыем. В середине и 2-й половине XIV в. Смоленск находится в сфере влияния великих князей Литовских и великих князей Владимирских. В 1395, 1404 великий князь Литовский Витовт захватывает Смоленск, Смоленская земля до начала XVI в. входит в состав Великого княжества Литовского (ВКЛ). Ранее, в конце XIII — XIV в., под литовскую власть перешли другие западные и южные русские земли — Полоцкая, Пинская, Волынская, Киевская, большая часть Черниговской, а Галицкая земля оказалась под властью Польши. В Новгородской земле во 2-й половине XIII — XIV в. продолжает развиваться самоуправление во главе с выборными посадниками и тысяцкими , при значительном влиянии новгородского архиепископа. Основные вопросы решались на городском вече — собрании полноправных горожан. Новгородским князем с 1250-х становился тот, кто занимал великое княжение во Владимире; его полномочия были существенно ограничены. Главной функцией князя в Новгороде была военная. Именно на годы нашествия Батыя пришелся всплеск натиска на Новгородскую землю с запада. Александр Ярославич 15 июля 1240 в Невской битве победил шведское вой­ско, предпринявшее попытку высадиться в устье Невы. В том же году был захвачен рыцарями Ливонского ордена Псков. Александр Ярославич в начале 1242 освободил город, а затем предпринял поход во владения Ордена, который завершился победой (см. Ледовое побоище ) 5 апреля 1242. Противостояние с Ливонским орденом продолжилось, хотя с Новгородом его, как и Швецию, связывали и культурные, и торговые отношения.

В Сев.-Вост. Руси в середине XIII в. существовали 13 княжеств: великое Владимирское, Галицко-Дмитровское, Городецкое, Костромское, Московское, Переяславское (Переяславля-Залесского), Ростовское, Стародубское, Суздальское, Тверское, Углицкое, Юрьевское и Ярославское. Внутри них тоже возникали удельные княжества во главе с младшими представителями потомков Всеволода Юрьевича Большое Гнездо. После Александра Ярославича (1252–1263) ярлык на владимирское великое княжение получал в Орде один из потомков Ярослава Всеволодича, первого великого князя Владимирского, чьи права были признаны Ордой. В 1263–1271 великим князем Владимирским становится Ярослав Ярославич , князь тверской, затем младший из Ярославичей — Василий, князь костромской, и Дмитрий Александрович, князь переяславский. С начала 1280-х права последнего оспаривал брат Андрей, князь городецкий. Он попытался опереться в этой борьбе на сарайских ханов, а Дмитрий прибег к помощи Ногая, ставшего в ­1280-х фактически самостоятельным правителем западной части Орды (к западу от Днепра). В результате в 1280–1290-х князья Сев.-Вост. Руси разделились на две коалиции, в борьбе которых нередко участвовали татарские силы. В 1281, 1282, 1285 и зимой 1293–1294 в Сев.-Вост. Русь приходили вой­ска из Волжской Орды, призванные Андреем, зимой 1283–1284, в 1289 и начале 1294 — отряды от Ногая, поддерживавшие Дмитрия и его союзников. Тяжелым испытанием стала «Дюденева рать» — поход брата хана Тохты Тудана (Дюденя) зимой 1293–1294. В последующие годы Тохта вступил с Ногаем в вой­ну, закончившуюся поражением и гибелью последнего. После этого, в 1300, коалиция бывших союзников Ногая в Сев.-Вост. Руси распалась: Михаил Тверской перешел в стан союзников Андрея Александровича. В княжествах, ориентировавшихся на Ногая, изменилась система сбора дани: ее теперь собирали сами князья. После падения Ногая этот порядок был распространен на все княжества Сев.-Вост. Руси, а к началу XIV в. исчезла система баскачества.

С борьбы между Юрием Даниловичем Московским и Михаилом Ярославичем Тверским в начале XIV в. начинается соперничество между московским и тверским князьями за ярлык на великое княжение Владимирское. Обе стороны активно привлекали ордынские вой­ска для участия в конфликте. В 1318 Юрий и Михаил отправились в Орду, где тверского князя обвинили в неуплате дани, сопротивлении ханскому послу и умерщвлении ханской сестры. 22 ноября 1318 Михаил Ярославич был казнен. Юрий Данилович не смог надолго удержать благосклонность хана, так как в 1322 он не передал собранную в Орду дань. Ярлык достался новому тверскому князю, сыну Михаила, Дмитрию, который был вскоре казнен, поскольку из мести за отца убил Юрия. Но ярлык остался за представителем тверского княжеского дома — сменившим Дмитрия Александром Михайловичем. Он поддержал восстание тверичей против ордынцев (1327), после чего бежал во Псков, а Тверское княжество было разорено карательной экспедицией при участии московского князя Ивана Даниловича Калиты. Он получил от хана Узбека великое княжение, которое до 1331 делил с суздальским князем Александром Васильевичем. Калита сохранил великое княжение до конца жизни (1340) и расширил пределы своих владений, а также добился переноса в Москву резиденции митрополита всея Руси. После смерти Ивана Калиты в 1340 великим князем стал его старший сын Семен. Из великого княжества Владимирского хан Узбек выделил Нижегородское княжество, которое передал суздальскому князю Константину Васильевичу. Семен Иванович (1340–1353) также сумел расширить свои владения.

В конце 1360-х противостояние Москвы и Твери вновь вступило в активную фазу благодаря амбициозным планам внука Ивана Калиты, Дмитрия Ивановича (Донского) и тверского князя Михаила Александровича . В конфликт вовлекались ордынские ханы и литовские князья, авторитет и сила которых значительно возросли. Михаилу помогал великий князь литовский Ольгерд , женатый на его сестре. Михаил старался задействовать фактического правителя Орды Мамая (не принадлежавшего к династии Чингисидов). В 1371 последний выдал от имени хана Мухаммед-Бюлека Михаилу Тверскому ярлык на великое княжение Владимирское, но в том же году Дмитрий Московский приехал в Орду и ценой богатых даров сумел получить ярлык на свое имя. Сам Ольгерд три раза осаждал Москву — в 1368, 1370 и 1372. В 1374 начался шестилетний конфликт между Дмитрием Ивановичем и Мамаем, но это было выступлением московского князя не против ордынского владычества в целом, а против незаконного, по представлениям того времени, правителя. Дмитрий прекратил отправлять дань в Орду. Кульминации конфликт достиг в 1380. Мамай заключил союз с великим князем литовским Ягайло и привлек на свою сторону рязанского князя Олега Ивановича , который, однако, не только не присоединился к Мамаю, но и оповестил московского князя о выступлении ордынского вой­ска. 8 сентября 1380 года на Куликовом поле в верховьях Дона состоялось сражение между Дмитрием Ивановичем и Мамаем, выигранное московским князем (см. Куликовская битва ). Благодаря победе авторитет русских правителей значительно возрос. Возобновить уплату дани Дмитрия вынудил успех похода нового правителя Орды, хана Тохтамыша на Москву 1382.

В 1383 Дмитрий Донской получил санкцию от хана на превращение великого княжения в отчину московской династии (что было главной целью его политической деятельности). В 1389 сын Дмитрия, Василий I , получил великое княжение «всея Руси» (владимирское) по завещанию отца. Правители других княжеств, кроме Московского, отныне не имели возможности претендовать на велико­княжеский престол. Летом 1392 Василий Дмитриевич отправился в Орду к Тохтамышу, который только что понес тяжелое поражение от Тимура (Тамерлана), поэтому за финансовую поддержку передал московскому князю значительные территории в Среднем Поволжье и по течению Оки. После нового разгрома Тохтамыша Тимуром (1395) реальная власть в Орде оказалась в руках эмира Едигея. Тохтамыша поддержал великий князь Литовский Витовт, но в битве на р. Ворскле 12 августа 1399 они были разгромлены Едигеем. После падения Тохтамыша Василий I перестал платить дань в Орду. Зимой 1399–1400 московское вой­ско во главе с братом Василия I Юрием Дмитриевичем совершило длительный поход вглубь ордынской территории, разорив Среднее Поволжье. На западной границе Московского княжества обстановка осложнилась с присоединением Смоленского княжества к ВКЛ в 1404. Пограничные конфликты 1406–1408 не дали преимущества ни одной из сторон. В 1403 контакты с Ордой возобновились, но без выплаты дани. Это означало непризнание зависимости в условиях, когда реальная власть в Орде, как и во времена Мамая, принадлежала временщику, а не легитимному «царю». Чтобы восстановить даннические отношения, Едигей в 1408 совершает поход на Москву, но внутренняя политическая борьба, начавшаяся в Орде, вынудила его вернуться, не достигнув цели.

Василий стремился передать власть своему сыну, Василию Васильевичу (см. Василий II Васильевич Темный ), в обход прав братьев — сыновей Дмитрия Донского, чему способствовали поддержка митрополита Фотия и женитьба Василия I на единственной дочери Витовта — Софье. Однако когда в 1431 Василий и его соперник Юрий Дмитриевич приехали в Орду, и Витовт, и митрополит Фотий умерли. Хан Улуг-Мухаммед дал ярлык Василию Васильевичу, так как соглашение об этом было достигнуто еще с его отцом, но борьба с дядьями стала неотъемлемой частью жизни Василия. В 1433 и 1434 Юрий дважды захватывал московский стол, но после его кончины (1434) Василий II вернулся к власти. В феврале 1446 Василий II был схвачен и ослеплен в результате заговора, осуществленного сыном Юрия Дмитрием Шемякой , который отправил его вместе с семьей в ссылку в Углич, а затем в Вологду. Однако Дмитрий потерпел ряд поражений от Василия II и бежал в Новгород Великий, где в 1453 был отравлен по приказу великого князя.

В правление Василия II Русская Православная церковь стала независима от Константинополя, который заключил церковную унию с Римом. В контексте отказа от унии с Католической церковью Василий II впервые стал называться «царем» как правитель, от воли которого теперь только и зависело поставление главы русской церкви — митрополита. Принятию этого титула в политическом контексте мешала зависимость от ордынского «царя».

После смерти Василия II в 1462 великим князем Московским становится его старший сын, Иван III, который уже в 1463 присоединяет к своим владениям Ярославское княжество, не спросив на него ярлыка в Большой Орде (главном наследнике распавшейся к этому времени ордынской державы). Это спровоцировало поход на Москву хана Махмуда (1465), однако в верховьях Дона он подвергся нападению крымского хана Хаджи-Гирея и был разбит.

В 1470-е к Москве была присоединена Новгородская земля — крупнейшее из остававшихся независимыми древнерусских политических образований. Вой­на Ивана III с Новгородом 1471 закончилась победой в Шелонской битве и заключением Коростынского мирного договора, который существенно ограничивал самостоятельность Новгорода. Вой­на конца 1477 — начала 1478 завершилась полной ликвидацией новгородской государственности, в следующее десятилетие большая часть новгородских бояр была выселена в другие части Московского государства, а их земли конфискованы.

К 1470-м относится и ликвидация зависимости Московского государства от Орды. Действия Ивана III в Новгороде вызвали недовольство ее хана Ахмата. В 1472 он отправился в поход на Москву, сжег г. Алексин на правом берегу Оки, но московская рать не дала татарам переправиться через реку, Ахмат отступил. После этого Иван III перестал выплачивать дань и заключил союз с крымским ханом Менгли-Гиреем против польского короля и великого князя Литовского Казимира IV и Ахмата. Последний в сентябре 1480 выступил на правый берег р. Угры, отделявшей московские владения от литовских. На левом берегу расположилась московская рать. Хан Ахмат не дождался вой­ска Казимира IV, и «стояние на Угре» закончилось в начале ноября его возвращением в степь.

В 1485 Москва присоединила великое княжество Тверское, а с 1487 начинаются пограничные вой­ны с ВКЛ. В 1500 литовское вой­ско было разгромлено на р. Ведроше близ Дорогобужа. По двум мирным договорам с великим князем Литовским Александром Казимировичем 1494 и 1503 к Ивану III отошла обширная территория: Черниговская земля (верхнеокская часть, Северщина с Черниговом, Брянском, Новгородом-Северским, Путивлем и др.) и восточная часть Смоленской земли (с Вязьмой и Дорогобужем). В 1489 к Москве была присоединена Вятская земля — территория славянской колонизации земель вдоль Вятки и Камы. К началу XVI в. формальную самостоятельность сохраняли лишь Рязанская и Псковская земли.

Степи от Сев. Причерноморья до Дальнего Востока занимали во 2-й половине XIII — XV в. государства Чингисидов — потомков основателя Монгольской империи. Улус Джучи (Орда, Золотая Орда), переживший расцвет в правление Узбека (1313–1341) и Джанибека (1342–1357), просуществовал как единое государство до рубежа XIV–XV вв. Главный из его преемников, Большая Орда, распался к началу XVI в. На протяжении XV в. образовались Крымское, Казанское, Астраханское, Сибирское ханства, Ногайская орда и другие, с середины XV в. — зависимое от Великого княжества Московского Касимовское ханство на р. Оке.

Лит .: Насонов А. Н. Монголы и Русь. М.–Л., 1940; Черепнин Л. В. Русские феодальные архивы XIV–XV вв. Ч. 1. М., 1948; Ч. 2. М., 1951; Кучкин В. А. Формирование государственной территории Северо-Восточной Руси в X–XIV вв. М., 1984; Горский А. А. Москва и Орда. М., 2000; Янин В. Л. Очерки истории средневекового Новгорода. М., 2008; Лаврентьев А. В. После Куликовской битвы. Очерки истории Окско-Донского региона в последней четверти XIV — 1-й первой четверти XVI вв. М., 2011; Горский А. А. Русские земли в XIII–XIV веках: пути политического развития. СПб., 2016; Золотая Орда в мировой истории. Казань, 2016; Флоря Б. Н. Лекции по русской истории. М., 2021; Горский А. А. Политическое развитие Средневековой Руси. М., 2023. А. А. Горский.

XVI—XVII вв. В 1-й половине XVI в. завершилось объединение русских земель в составе единого национального государства: ликвидирован фрагментарный суверенитет Пскова (1510), присоединено Рязанское княжество (1521) и в результате вой­н с Польско-Литовским государством возвращены Новгород-Северское, Стародубское княжества (1503) и Смоленск (1514). Территория Русского государства в 1550-е составляла около 3 млн кв. км, население — около 7–9 млн человек. К середине XVI в. русская колонизация распространилась на верховья р. Дон, восточная граница шла по предгорьям Среднего Урала. На юго-востоке находилась кочевая Большая Ногайская орда , признававшая вассальную зависимость от Р. В 1552–1556, с присоединением Казанского и Астраханского ханств , начался быстрый рост территории Русского государства на востоке, в конце XVI в. разгромлено Сибирское ханство и присоединена Зап. Сибирь.

В XVI в. Р. была патримониальной монархией, верховная власть в которой формально была разделена между представителями династии Рюриковичей. Большая часть страны находилась под управлением великого князя (с 1547 — царя). Уделы князей московского дома (Дмитровский, Калужский, Старицкий, Углицкий) учреждались для братьев государя, сохранялись и уделы служилых князей (Воротынских, Одоевских, Мстиславских ). Удельные князья обладали атрибутами суверенитета, включавшими право верховного суда и фиска, но в реальности находились под полным контролем московского государя. Конфликт Ивана IV Васильевича с правящей элитой и репрессии против оппозиционных князей и бояр переросли в опричнину 1565–1572, когда, опираясь на заново сформированный опричный двор и подчиненный карательный корпус, царь осуществил массовый террор. Неограниченный характер монархической власти позволял Ивану IV проводить рискованные эксперименты с разделением верховной власти, когда в 1575–1576 на российском троне оказался Симеон Бекбулатович . В конце XV — 1-й половине XVI в. центральными органами исполнительной и судебной власти были великокняжеские Казна, Дворец (Большой и областные) и Боярская дума . В 1533–1547 Боярская дума обладала всей полнотой высшей законодательной, судебной и исполнительной власти, принимая решение консенсусом от имени великого князя, в 1547–1559 Боярская дума в значительной степени ограничивала власть монарха. Местные органы власти формировались на основе системы кормлений, преду­сматривавшей содержание населением наместников в городах и уездах и волостелей в волостях. Реформирование системы центрального и местного управления в 1547–1557 выразилось в возникновении элементов сословного представительства. Высшим законосовещательным органом власти стал Земский собор, состоявший из Боярской думы, «Освященного собора» иерархов русской церкви, представителей служилого сословия и посадского населения (см. Посадские люди ). Земские соборы созывались по инициативе правительства и участвовали в обсуждении важнейших вопросов внутренней и внешней политики. В 1550-е возникли приказы — центральные органы административной, судебной и финансовой власти, ведущую роль в которых играла нарождающаяся бюрократия — дьяки и подьячие .

В системе местного управления в ходе земской реформы 1552–1557 волости и большая часть городов в обмен на «кормленый окуп» перешли к формированию выборных органов земского самоуправления — старост и целовальников в составе земских изб. Одновременно была регламентирована административная и правоохранительная деятельность губных старост, назначаемых из числа местного дворянства. С 1550-х определяющую роль в государственном управлении стала играть ближняя дума — круг близких советников государя, в том числе думных дворян и дьяков. В годы опричнины, несмотря на разделение страны на опричную (удельную) и земскую части и методы террора, сложившаяся ранее структура управления в основном сохранялась, хотя в пограничных городах власть наместников была восстановлена. С 1580-х на местах утверждается воеводская система управления, действовавшая до начала XVIII в.

Внешняя политика Русского государства определялась нараставшим противостоянием с соседями на западе и юге. Р. вела вой­ны со Швецией (1556–1557, 1570–1583, 1590–1595), Ливонским орденом (1500–1503, 1558–1561), Польско-Литовским государством (1500–1503, 1507–1508, 1512–1522, 1534–1537, 1561–1582), Крымским ханством (с 1507 по 1591). После присоединения Смоленска (1514) России не удалось отодвинуть границу на запад, но в результате противостояния с Крымом началось освоение южнорусских степей до линии Белгород — Воронеж — Саратов. Бои под Москвой в 1591 были последним крупным вторжением Крымского ханства в центральную Р. Длительные и ресурно затратные вой­ны вызвали существенную трансформацию общества. Основу военной мощи государства составляли служилые землевладельцы, которым раздавали поместья. Вооруженная огнестрельным оружием пехота состояла из отрядов пищальников и стрельцов (см. Стрелецкие вой­ска / полки ) — служилых людей «по прибору».

В 1-й половине XVI в. структура общества оставалась рыхлой, а социальную мобильность усиливали неопределенное положение социальных групп («служебного» и тяглого населения), наличие подвижных границ между привилегированными землевладельцами и крестьянами. В середине XVI в. начался длительный процесс оформления сословно-чиновной структуры общества. Из привилегированных сословий, не плативших налогов, первым сформировался «духовный чин». И приходское духовенство, и монашествующие были открытой сословно-чиновной стратой, пополняемой представителями всех социальных групп. В правовом отношении духовенство было обособлено от других социальных страт, а вотчинные владения монастырей и церквей расширялись количественно, особенно в 1560–1570-х, и сохраняли часть иммунитетных привилегий. Маркером возросшего влияния церкви стало учреждение в 1589 патриаршества и увеличение количества епархий.

Служилые люди, эволюционируя в сословие потомственных землевладельцев, входили в состав «думных», «московских» и «городовых» чинов. В соответствии с чином определялись служебные назначения дворян, их денежное и земельное жалованье («поместные оклады»). Родовой состав высших чинов был зафиксирован в «Государевом родословце» (1550-е), а служебное продвижение их представителей в структуре Государева двора определялось нормами местничества . Элита служилого сословия обладала как вотчинами , так и поместьями, в то время как городовые дети боярские в большинстве своем были только помещиками. Служилые люди «городовых» чинов объединялись в территориальные корпорации («служилые города»), представители которых имели преимущественное право на испомещение в своем уезде и фиксировались в «десятнях». Нормы службы (1 всадник в доспехе со 100 четвертей земли) были определены в «Уложении о службе» (около 1556). К сословию служилых землевладельцев примыкала растущая страта служилых людей «по прибору» (стрельцов, пушкарей и т. д.), получавших только денежное и хлебное жалованье. Консолидация служилых людей в единое сословие не была завершена, и к концу XVI в. поместное дворянство северо-западных и юго-восточных уездов не входило в состав Государева двора.

Тяглое население несло все бремя налогов и повинностей в пользу государства. Статус торгово-ремесленных слоев городского населения определялся принадлежностью земли, на которой строились посады, государству, чем была обусловлена выплата налогов и несение повинностей посадскими людьми. На территории посадов находились «белые» дворы и слободы, освобожденные от посадского тягла и пожалованные светским владельцам (включая гостей и суконников) и церковным корпорациям.

Крестьянство делилось на частно­владельческое, черносошное и дворцовое, фиксировалось в писцовых книгах и несло повинности в пользу владельца земли — вотчинника (помещика), государства или государя. Переходы крестьян в Юрьев день были регламентированы Судебниками , но противозаконные переходы считались бегством и по мере усугубления хозяйственного разорения стали запрещаться в так называемые заповедные годы, когда производился сыск беглых. Указом 1597 был введен 5-летний сыск беглых крестьян, ставший правовой основой формирующегося крепостного права. Значительный удельный вес составляли холопы — особая страта, к которой неприменимо понятие «сословия» или «чина». Рабский статус холопов делал их бесправными, но избавлял от тягла, и холопы пополнялись представителями всех сословно-чиновных групп.

Экономика Р. была аграрной, а ее структура определялась эволюцией землевладения. Черносошное землевладение в начале XVI в. занимало большую часть всех сельскохозяйственных земель. Крупные массивы черных земель имелись в центральных уездах Р., занимали все Поморье; разновидностью черных земель были оброчные земли, состоявшие из вот­чин, конфискованных у новгородских бояр и непривилегированных «житьих людей». Черные крестьяне были объединены в волости-общины, функционировавшие на основе подворно-участкового землепользования без земельных переделов. Значительная роль промыслов (добыча соли и т. п.) обусловливала социальное расслоение и выделение из среды черных крестьян торгово-промысловой верхушки, представители которой внедрялись в состав посадских общин.

Важную роль в 1-й половине XVI в. играло светское вотчинное землевладение. Многие вотчинники добивались для своих владений судебного иммунитета, а некоторые сохраняли элементы податного иммунитета. Конфискации и опричный террор привели к катастрофе светской вот­чины, значительная часть вотчин перешла в качестве вкладов в монастыри. Поместное землевладение расширялось, охватывая новгородско-псковский регион и большинство уездов центра Р. В наиболее выгодном положении оказалось землевладение монастырей, вотчины которых даже после указов о ликвидации тарханов (грамот, освобождающих от налогов) сохраняли элементы податного иммунитета и получали новые фискальные льготы.

Сельское хозяйство, торговля и промыслы в 1-й половине XVI в. переживали подъем, но мобилизация ресурсов для ведения вой­н, рост налогов, военные действия привели к прогрессировавшему разорению тяглого населения и хозяйственному кризису 1570–1580-х. Экономический кризис совпал с социальным (противостоянием фракций землевладельцев в борьбе за беглых крестьян) и политическим. Пресечение династии Рюриковичей с кончиной царя Федора привело к кардинальному изменению системы престолонаследия и возведению на трон избранного на Земском соборе 1598 Бориса Федоровича Годунова .

Системный кризис государства и общества перешел в 1604–1618 в гражданскую вой­ну ( «Смуту» ), усугубленную иностранной интервенцией. Возникновение альтернативных Москве политических центров (Калуга, Тула, Тушино, Псков, Великий Новгород, Рязань, Нижний Новгород) сопровождалось расколом в среде дворянства, посадских людей, казачества. Возведение на трон избранного на Земском соборе 1613 царя Михаила Федоровича Романова обозначило начало консолидации общества. Утрата в 1617–1618 западных и северо-западных земель была компенсирована интенсивным продвижением в Сибири , основная территория которой к 1658 (основание Нерчинска) была включена в состав Русского государства. Южные границы в 1630–1640-х защищала Белгородская засечная черта , включавшая в себя 28 городов, а впоследствии Закамская и Изюмская укрепленные линии. После инкорпорации в состав Русского государства Малороссийского гетманства (1654) и завершения вой­ны 1654–1567 территория Р. составляла около 12–13 млн кв. км, численность населения на 1678 — около 11–12 млн человек. Невзирая на закрепощение, крестьяне и горожане расселялись в Поволжье, на Урале, в Сибири, привнося на колонизируемые территории прогрессивные формы огородничества, зернового хозяйства, стойлового содержания скота.

Изменения в структуре социума в XVII в. состояли в сокращении социальной мобильности в процессе формирования сословного общества. Сословие служилых людей «по отечеству» в социальном отношении делилось на думные и московские чины, составлявшие Государев двор, и городовые чины, объединенные в провинциальные корпорации — «служилые города». Рос удельный вес и значение столичной и провинциальной служилой бюрократии. В составе городского населения выделялись привилегированные служебно-тяглые группы гостей и членов Гостиной сотни, занятых надзором за денежными дворами, организацией казенной торговли и сбора косвенных налогов. Существовал антагонизм между правящей светской и духовной элитами и примыкавшими к ним верхушкой приказной бюрократии и гостями («сильными людьми»), с одной стороны, и массой провинциальных дворян и посадских людей, участвовавших в повстанческих движениях 1-й половины XVII в., с другой. В 1660–1680-х завершается слияние чиновных групп в относительно консолидированные сословия. Уездное дворянство утрачивает корпоративное единство: с 1678 сотенную службу в ополчении продолжают нести только землевладельцы, обладавшие 24 и более дворами крепостных, в то время как мелкие и беспоместные служилые люди несут службу в полках «нового строя». Замедляется мобильность и пополнение дворянства выходцами из непривилегированных страт (не более 4 %), что позволяет говорить о дворянстве как о потомственно пополняемом сословии.

Результатом правительственной политики 1640–1680-х в отношении посада стало завершение процесса формирования сословия посадских людей. Продолжавшаяся инфильтрация крестьян на посады не приводила к размыванию сословия посадских людей, подпитывая его наиболее предприимчивыми представителями сельского населения. В основе социальной организации тяглых сословий находился «мир» — городская или сельская община, основанная на подворно-участковом землепользовании. Общины посадских людей, черносошных крестьян Поморья и пашенных крестьян Сибири функционировали на принципах выборности должностных лиц, поручительства мира за них, раскладки повинностей и служб пропорционально хозяйственной состоятельности. Община частновладельческих крестьян была инкорпорирована в структуру поместно-вотчинного владения и трансформировалась в передельную. Различия в правовом статусе сельских жителей в середине XVII в. сохранялись как между вотчинными и поместными крестьянами, так и владельческими крестьянами в целом, с одной стороны, и дворцовыми и черносошными, с другой. Поместные крестьяне считались неотъемлемым атрибутом поместья как «государева жалованья» и не подлежали продаже. Вотчинными крестьянами было разрешено «поступаться» в погашение долга и в качестве заклада, а с течением времени и осуществлять их прямую продажу. С принятием Соборного уложения 1649 сыск беглых крестьян стал бессрочным, а с 1660-х благодаря системе государственного сыска и вотчинному режиму установились нормы крепостного права. С 1679 посаженные на землю холопы («задворные люди») стали облагаться налогами, хотя страта холопов сохранилась. Особое место в структуре социума занимало казачество , крупнейшие объединения которого принесли присягу на верность государю (Вой­ско Запорожское в 1654, Вой­ско Донское в 1671).

Низкая плотность населения, редкость сети городских поселений, отсутствие разведанных месторождений драгоценных металлов приводили к замедлению процесса общественного разделения труда. До 1630-х не был преодолен аграрный кризис, выражавшийся в депопуляции, запустении пахотных угодий и архаизации системы земледелия. Середина и 2-я половина XVII в. стали временем восстановления производительных сил страны: восстановления докризисной численности населения, внутренней и внешней ­колонизации. В монастырских и церковных вотчинах в 1678 насчитывалось 148 тыс. дворов, что составляло 16 % всех крестьян. Массовое пожалование поместной земли в вотчину привело к расширению рынка земли, и к 1670-м удельный вес поместий в структуре светского землевладения сократился с 70 до 41 %. Распространение вотчинного землевладения шло синхронно с утверждением вотчинного режима и ростом рентных повинностей крестьян. Невзирая на низкую урожайность, росло товарное производство зерновых и технических культур, продуктов скотоводства, которые использовались в кустарном производстве полотна и шерстяных тканей.

Замкнутый цикл производства в регионах препятствовал формированию единого национального рынка. К концу XVII в. сложились четыре крупных региональных ярмарки, что позволяет говорить о начальном этапе его зарождения. Таможенными уставами 1653 и 1667 правительство пыталось унифицировать внутренние и внешние таможенные пошлины, используя принципы торгового меркантилизма . По инициативе государства были созданы 28 металлургических и железоделательных заводов для производства оружия и доспехов и несколько текстильных, кожевенных, стекольных. Мануфактуры финансировались государством, часть работ осуществлялась приписанными к ним дворцовыми крестьянами. Высокая стоимость наемной рабочей силы делала крайне затратной любую промышленную деятельность, что позволяет охарактеризовать новые проявления экономической активности в XVII в. как неадекватные формы капитала.

В системе налогообложения Русского государства большую роль стал играть сбор чрезвычайных налогов в виде «запросных», «пятинных» денег, «денег ратным людям на жалованье». Стремительный рост экстраординарных налогов в годы Русско-польской вой­ны 1654–1667 (в том числе «стрелецкого хлеба», взимавшегося в денежной и натуральной формах) привел к необходимости ввести чеканку медной монеты и вызвал инфляцию. В ходе финансовой реформы 1679–1681 был окончательно осуществлен переход к подворной системе налогообложения, мелкие налоги были консолидированы в одну стрелецкую подать. Согласно «Росписи» 1680 большая часть расходов (62,2 %) шла на содержание армии, что позволяет сделать вывод о складывании в Р. 1630–1680-х «фискально-милитаризованного» государства, типологически родственного крупным западноевропейским монархиям.

Цель внешней политики состояла в преодолении последствий Смуты в противоборстве с соседними государствами. В ходе Смоленской вой­ны 1632–1634 русская армия потерпела поражение под Смоленском, а утраченные западные земли вернуть не удалось. Воспользовавшись кризисом в Речи Посполитой (РП), в 1654 Р. приняла в свой состав на правах широкой автономии Малороссийское гетманство. Последовавшая в 1654–1667 вой­на началась с триумфальных успехов русской армии, занявшей большую часть территории ВКЛ. Прекращение военных действий против РП было обусловлено как угрозой шведского господства, так и утопическими целями добиться избрания царя Алексея на польский трон. Вой­на со Швецией 1656–1661 завершилась безрезультатно, а в результате возобновившейся вой­ны с РП Р. вернула Смоленск и включила в свой состав левобережную Украину и Киев. Начавшаяся из-за правобережной Украины Русско-турецкая вой­на 1676–1681 показала возросшую мощь армии и государства. «Вечный мир» 1686 с РП предопределил основные векторы внешней политики на будущее, и в 1687 Р. вступила в длительное противостояние с Османской империей , начавшееся походами 1687 и 1689 на Крым (см. Русско-турецкие вой­ны XVII–XIX вв. ).

Государственный строй Р. в XVII в. эволюционировал от патримониальной монархии с элементами сословного представительства к абсолютизму . В годы борьбы с интервенцией в 1611 и 1612 под Москвой и в Ярославле руководителями ополчений были созданы «Советы всей земли», сосредоточившие в своих руках верховную власть и принимавшие «приговоры» (программы действий). Избрание царя Михаила на Земском соборе 1613 открыло недолгий период фактического соправительства этого совещательного учреждения с царем в 1613–1619. В 1619–1633 в период патриаршества Филарета (см. Филарет, Романов Федор Никитич ) имело место временное соправительство царя и патриарха, а в 1652–1658 в период патриаршества Никона — вмешательство церкви в прерогативы царской власти, прикрывавшееся формулой «симфонии властей». В 1633–1649 царская власть опиралась на земские соборы, которые обсуждали законодательные предложения и утверждали государственные акты, в том числе Соборное уложение. Усиление царской власти было узаконено в Уложении 1649, обеспечившем правовую защиту всех уровней власти, и отразилось в царском титуле 1654, в состав которого в дополнение к прежней титулатуре был введен элемент «самодержец». После собора 1648–1649 царская власть не нуждалась в легитимации соборной практикой и институционально опиралась на консолидированное дворянство и бюрократию, из представителей которых формировались центральные и местные органы власти. В 1676–1694 дворянство инициировало принятие новых законов посредством подачи коллективных челобитных, а гостей и купцов Гостиной сотни привлекали для обсуждения фискальных инноваций. Боярская дума эволюционировала от структуры, осуществлявшей свои функции через заседания и временные боярские комиссии, до политического института, представителям которого, согласно Уложению, предписывалось заседать в палате, занимаясь государственными делами. Во 2-й половине XVII в. в составе Думы формируется ближняя дума; в 1681 из Думы выделяется Расправная палата с законодательно закрепленными функциями и процедурой решения дел. Приказы трансформировались в систему центрального управления, которой были свой­ственны отсутствие разграничения ведомственных функций учреждений и соединение в их деятельности ведомственных и территориальных принципов (приказы-четверти), административных, фискальных и судебных функций. На протяжении XVII в. одновременно действовали от 30 до 36 приказов, количество служащих в которых выросло с 623 до 2739. Сосредоточение сбора косвенных налогов в приказе Большой казны в 1680 привело к некоторой централизации управления финансами. Административная, судебная и фискальная власть на местах была сосредоточена в руках воевод, подчинявшихся приказам-четвертям. Правоохранительная деятельность осуществлялась воеводами совместно с губными старостами. Низовым звеном государственного финансово-хозяйственного аппарата управления были волостные миры в По­морье и посадские в городах, аппарат которых отчасти на основе обычного права решал земельные, тягло-фискальные и судебно-полицейские проблемы. В 1679 воеводы были отстранены от сбора стрелецких денег, переданного выборным старостам на посадах и в уездах.

Военная организация государства до середины XVII в. основывалась на поместном ополчении и подраз­делениях стрельцов, численность которых к 1680-м достигла 55 тыс. человек. С 1630–1650-х все больший удельный вес в структуре армии (до 65 %) занимают полки «нового строя», набиравшиеся из «даточных людей» и мелких и беспоместных служилых людей. Значительную роль в армии продолжали играть иррегулярные формирования казаков. Невзирая на повстанческие движения (1648, 1650, 1662, 1670–1671, 1682), к 1690-м государственные структуры обеспечили переход к абсолютной монархии, торжество которой пришлось на время правления пришедшего к власти в результате переворота 1689 Петра I .

В общественно-политической мысли доминировали концепции, трактовавшие основы внутриполитического и международного мироустройства. Трагический опыт Смуты вызвал к жизни доктрины законности богоизбранной власти государя и социальной солидарности. Критерием законности и прав на трон династии Романовых было признано согласованное с божественным предопределением избрание царя Михаила «всей землей» на соборе 1613. Разорение и бунт народа по причине боярской измены и немилосердия «сильных» следовало преодолевать межсословной солидарностью и «творением добра». В 1660–1680-х в трудах Ю. Крижанича и С. Полоцкого формируются концепции автократии верховной власти и патернализма в отношениях власти и общества. Доктрина богоизбранности Русского государства воплотилась в видоизмененной концепции «Москва — Третий Рим» , согласно которой Москва стояла в одном ряду с Римом и Константинополем как оплот православия, а ее миссия состояла в объединении разделенного русского народа и противостоянии Крыму и Турции.

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XVIII в. Период с 1690 по 1762 прошел под знаком реформ. Преобразования начались после того, как в 1694 умерла царица Наталья Кирилловна Нарышкина и Петр I получил власть в свои руки. Страна находилась в состоянии постоянного реформирования вплоть до смерти императора. Затем начался период ревизии реформ, когда прошедшие проверку практикой преобразования получали свое развитие, а неудачные новшества ликвидировались. Взойдя на трон в 1741, Елизавета Петровна провозгласила, что будет ориентироваться на «петровские деяния».

Преобразования имели три основные составляющие — укрепление личной власти монарха, европеизация страны и создание «регулярного государства». Изначально европеизация затронула лишь ближайшее окружение царя. Однако после Великого посольства Петр стал рассматривать следование европейским обычаям как свидетельство лояльности подданных. Чтобы подчеркнуть принципиальный характер перемен, Петр ввел европейский костюм, календарь, приближенный к латинской антикве гражданский шрифт. Быт и развлечения знати перестраивались на европейский манер, в публичную сферу допустили женщин. Процесс европеизации продолжился после смерти Петра. Лишь Елизавета Петровна публично выступила против «засилья иноземцев». Однако это было скорее декларативным осуждением родни свергнутого ею Ивана VI Антоновича , а также Э. И. Бирона , фактически правившего при Анне Ивановне , чем реальным изменением политического курса. Европеизация страны продолжилась.

Разрушение традиционных институтов власти началось с того, что Петр стал игнорировать Боярскую думу, решая государственные вопросы при помощи своего окружения. Поскольку царь постоянно отсутствовал в Москве, стало расти значение сопровождавшей его канцелярии. Боярская дума постепенно перестала собираться, а приказная система приходила в состояние дезорганизации, с которой царь пытался справиться экстраординарными мерами. Зачастую преобразования не имели четкого общего плана. В 1711, отправляясь в Прутский поход 1711 , царь создал для решения текущих вопросов управления Правительствующий Сенат . Круг полномочий нового органа оставался до конца не определенным. Основная реформа центрального управления проходила в 1717—1721. В ходе нее приказы заменялись коллегиями с четко перечисленными функциями, штатами и бюджетом. Облик новых органов управления определил изданный в 1720 Генеральный регламент . Чтобы подчеркнуть свой особый статус во главе обновленной страны, царь в 1721 принял титул императора.

Строительству регулярной системы управления мешала нехватка денег и кадров, а также стремление царя решать важные вопросы вместе со своими соратниками, не считаясь с установленным порядком ведения дел. После его смерти неформальный круг сподвижников институализировался в виде Верховного тайного совета , учрежденного Екатериной I . После смерти Петра II члены Совета попытались ограничить самодержавие, пригласив занять престол Анну Ивановну с условием принятия составленных «верховниками» «кондиций». Вскоре императрица восстановила самодержавие и уничтожила Верховный тайный совет, но уже в следующем году при ней возник Кабинет министров . С 1735 указы, подписанные тремя кабинет-министрами, получили статус императорских. Императрица Елизавета, придя к власти, упразднила Кабинет, однако его заменила Конференция при Высочайшем дворе . Эволюция этих учреждений меняла полномочия Сената и руководства Коллегий .

На протяжении рассматриваемого периода важную роль играли органы тайного сыска — Преображенский приказ и Тайная канцелярия . Созданная Петром гвардия стала не только опорой императора и местом обучения офицерских кадров, но также и элементом системы управления — гвардейцы использовались для выполнения самых разных поручений. В моменты кризиса власти судьба престола определялась настроениями гвардейского офицерства.

Разрушение традиционных форм управления вело к резкому росту коррупции, пронизавшей все общество вплоть до ближайших сподвижников Петра, а также других видов преступности. Для борьбы с этим ужесточалось законодательство и расширялась сфера применения смертной казни. Данную тенденцию нарушила Елизавета Петровна, запретившая приводить в исполнение смертные приговоры (Российская империя стала первой современной страной, de facto отменившей смертную казнь). Другим способом борьбы с преступностью стало создание органов контроля над соблюдением законности. В 1711 появилась служба фискалов, а в 1722 ей на смену пришла прокуратура. После смерти Петра она потеряла свое значение, но была восстановлена в 1741 Елизаветой Петровной.

Проблема контрольных органов состояла в том, что новые учреждения быстро подвергались коррупции. Попытки Петра создать независимый от исполнительной власти суд провалились полностью. Негативные стороны постоянного реформирования про­явились также в сфере законодательства — неоднократно предпринимавшиеся попытки создать новый свод законов, который заменил бы Соборное уложение царя Алексея Михайловича , оказались безуспешными.

Постепенно изменялось административно-территориальное устройство страны. Петр пытался создать более крупные единицы, чем существовавшие к тому времени уезды. Губернская реформа готовилась в 1708–1710 и фактически начала проводиться в жизнь в 1711. В ходе нее страна была поделена на 8 губерний во главе с доверенными сановниками. В 1719 вводится более дробное административное деление, основной единицей стала провинция, однако на практике губернии также продолжали существовать.

Петровские реформы тяжелым бременем ложились на население страны, однако его рост продолжался. Общая численность на 1719 (без учета Прибалтики) достигала 7,5 млн человек мужского пола, а к началу 1740-х — 8,25 млн. Городское население составляло от 4 % до 13 %. Под влиянием реформ происходила консолидация сословий. Так, введение в 1718 по­душной подати стерло границу между холопами, а также крепостными крестьянами и бобылями. Их личные права постоянно сокращались, а зависимость от помещиков усиливалась. В 1724 крепостным запретили уходить на заработки без письменного «отпуска» от владельцев. В 1731 они лишились права самостоятельно брать откупа и подряды. С 1760 дворянам позволили ссылать крепостных в Сибирь в зачет рекрутов.

Указ о единонаследии 1714 уничтожил разницу между поместьем и вот­чиной, что закрепило за дворянами право собственности на землю. Введение в 1722 « Табели о рангах » способствовало слиянию дворянских городовых корпораций в единое сословие. В 1736 дворянам после 25 лет службы позволили выходить в отставку, что укрепило привилегированное положение сословия. Духовенство, напротив, потеряло от реформ. Церковная политика Петра заключалась в установлении контроля над Церковью, изъятии церковной собственности и реформированию духовного образования, в ходе которого для священников вместо традиционного личного наставничества вводилось обучение в государственных учебных заведениях — семинариях.

После смерти в 1700 патриарха Адриана Петр назначил блюстителем патриаршего престола митрополита Стефана Яворского . Однако он изначально занимался лишь духовными делами. Для управления церковным имуществом в 1701 создали Монастырский приказ . Он занялся описанием и изъятием церковной собственности. Церковным структурам оставлялись средства, необходимые для осуществления их прямых функций. Новый порядок управления окончательно определил Духовный регламент 1721. В соответствии с ним управлять духовенством стала духовная коллегия — Синод. Духовенство неоднократно пыталось вернуть церковную собственность и восстановить патриаршество, однако в 1762 управление духовными владениями окончательно перешло к Коллегии экономии.

В экономике усилия государства были направлены на создание промышленности, которая могла бы обеспечивать растущую армию и флот (численность армии в 1712 составляла 180 тыс. человек, а к 1756 возросла до 333 тыс.). После начала Северной вой­ны 1700–1721 Петр усиленно развивал металлургию. В результате выплавка чугуна росла от 150 тыс. пудов в 1700 до 2 млн пудов в 1750. Ведущую роль здесь сыграли предприятия, вновь построенные на Урале и в Сибири. В 1722 Р. начала экспортировать железо. В целом же рост числа мануфактур составил от двух десятков в 1690-х до шести сотен к середине XVIII в. Изначально их развитие шло за счет вольнонаемных рабочих, однако нехватка работников привела к распространению в этой сфере крепостнических отношений — в 1721 было разрешено покупать к мануфактурам людей. Кое-где принудительный труд стал преобладающим. Впечатляющие успехи промышленности объясняются тем, что она развивалась с очень низкой базы при активной поддержке государства. Роль новых предприятий в экономике оставалась незначительной. Основной вклад в ВВП страны, как и в XVII в., вносило традиционное сельское хозяйство.

Быстро развивавшаяся военная промышленность и существенно выросшая реформированная армия (по состоянию на 1710 она поглощала около 78 % всех государственных расходов) позволила добиться значительных военных успехов. Традиционным направлением внешней политики оставалась борьба с Османской империей и Крымским ханством (см. также Крым ). На рассматриваемый период пришлись три русско турецкие вой­ны (1686–1700, 1710–1713 и 1735–1739, см. Русско-турецкие вой­ны XVII–XIX вв. ). Их результатом стало присоединение Азова, а также усиление контроля над степями, лежащими между Р. и Крымом.

Естественной союзницей Р. в борьбе с османами оставалась Австрия (см. Габсбурги ), а на стороне султанов выступала Франция. Их интересы сталкивались в Польше. Р. традиционно поддерживала австрийских кандидатов на польский престол и боролась с французскими ставленниками. Так в 1697 к польской границе направлялась армия для поддержки Августа II Саксонского , позднее Р. вмешалась в Вой­ну за польское наследство (1733–1735), чтобы поддержать Августа III . В интересах Австрии и Саксонии Р. также вступила в Семилетнюю вой­ну 1756–1763 .

На севере Европы противником Р. оставалась Швеция. По результатам Северной вой­ны 1700–1721 Р. получила Ингерманландию, Лифляндию и часть Карелии, а в итоге вой­ны 1741–1743 — юго-восточную часть Финляндии.

В ходе Персидского похода 1722–1723 российские вой­ска захватили побережье Каспийского моря с городами Дербент, Баку, Ленкорань и Решт. Позднее правительство Анны Ивановны вернуло эти земли шаху.

Лит .: Анисимов Е. В. Государственные преобразования и самодержавие Петра Великого в первой четверти XVIII века. СПб., 1997; Милов Л. В. Великорусский пахарь и особенности российского исторического процесса. М., 1998; Курукин И. В. Эпоха «дворских бурь». Рязань, 2003. С. М. Шамин.

Просвещенный абсолютизм. Екатерина II была убеждена в необходимости европейского пути развития. Идеология Просвещения строилась на основе секуляризма, а просветительский проект претендовал на универсальность. Но пугачевский бунт и Французская революция XVIII в. убедили императрицу во вреде про­светительских идеалов и масонства . Казнь Людовика XVI спровоцировала распоряжение о сожжении всех французских изданий, ограничении ввоза иностранных книг и закрытии частных типографий.

Придя к власти в результате дворцового переворота, Екатерина II предельно благоприятствовала дворянскому сословию: подтвердила право дворян не нести государственную службу, расширила их вольности в Жалованной грамоте 1785 , делала большие финансовые и земельные пожалования. Шла адаптация идей Просвещения под реальную систему. Жалованная грамота городам закрепляла городскую сословную структуру с привилегиями для крупного купечества с ограниченным само­управлением. Секуляризация монастырских земель (число монастырей сократилось с 1072 до 452) укрепляла государство, но в целом политика секуляризма имела негативные последствия для власти. Миф о процветающем под властью просвещенной императрицы обществе выступал антитезой правлению Петра III . Но на ее правление в силу резкого увеличения налогов пришлось падение уровня жизни большинства населения. Особенно ухудшилось положение крепостных. Право помещиков без суда ссылать их на каторгу, приравнивание жалобы на помещиков к государственному преступлению снижали эффект от просвещенческих проектов Екатерины II — школьной реформы, создания Росcийской академии, получения самостоятельности Императорской академии художеств и пр.

Правление Павла I противопоставлялось политике матери: наступление на дворянские права; восстановление тео­кратических принципов легитимизации власти (формула «Государи Российские суть главою Церкви» в Акте о престолонаследии). Но в целом он продолжил политику укрепления сословно-крепостнической системы: распространил крепостное право на южные районы страны и продолжил массовые раздачи земель с крестьянами. Провозглашение Павла I гроссмейстером Ордена мальтийских рыцарей, по сути, было антимасонским проектом.

«Дней Александровых прекрасное начало» с планами, в основе которых лежало стремление создать «правовое» государство, вполне вписывалось в просвещенческий проект: отмена запрещения на ввоз иностранных книг, восстановление вольных типографий, передача цензуры из полиции в ведомство народного просвещения, введение либерального цензурного устава, восстановление Жалованных грамот, освобождение дворян и священников от телесных наказаний, упразднение Тайной экспедиции Сената. Одновременно император подтвердил дворянские привилегии, а «Жалованная грамота российскому народу» так и не увидела свет. Манифест 1810 «О разделении государственных дел на особые управления» отнес наблюдение за цензурой к ведению полиции, а типографии — ко второй экспедиции Сената.

После присоединения к Р. в 1809 Финляндии там были сохранены Сейм и конституционное устройство, в 1815 Конституция была дарована Польше, а в 1818 Александр I обнародовал Устав образования Бессарабской области, устанавливающий в ней автономное самоуправление. В 1818 император поручил Н. Н. Новосильцеву подготовить проект конституции для Р. Но проект Государственной уставной грамоты Российской империи остался на бумаге. В 1821 в армии была введена тайная полиция, подверглись разгрому Казанский и Петербургский университеты, в 1822 запрещены тайные организации и масонские ложи. В конце правления Александра I возобладали консервативные начала, а охранительный курс Николая I уже не вписывался в модель просвещенного абсолютизма.

Российская государственность в XIX — начале XX в. Достигнутое политическое и военное доминирование в Сев. Евразии позволило Р. сыграть решающую роль в битвах за мировое господство, развернувшихся во 2-й половине XVIII — начале XX в. К числу достижений можно отнести успешную интеграцию других народов и формирование влиятельной национальной культуры. XIX — начало ХХ в. демонстрировали сложное переплетение реформ и контрреформ. Главными задачами реформаторов были ограничение самодержавия и отмена крепостного права. При этом внутренняя политика во многом определялась внешними факторами. Активные военные действия, территориальная экспансия диктовали необходимость реформ в сфере государственного и военного управления, финансов и транспорта. Свою роль играли попытки поддержания статуса великой державы, периоды внешнеполитической самоизоляции страны, таможенных вой­н или вынужденного присоединения к Континентальной блокаде (1807–1812).

Идеи «организатора бюрократии в Р.» М. М. Сперанского , в 1809 составившего проект реформ, были воплощены в той мере, в какой не ограничивали абсолютизм и интересы престола. Теория официальной народности николаевской эпохи основывалась на идеях православия, общинного начала и единения царя с народом. После смерти Николая I политический маятник качнулся в сторону либерализма, но основные институты государственного управления были сохранены, а Собственная Его Императорского Величества канцелярия продолжала играть заметную роль. Реформы 1860–1870-х представляли собой «пакет» преобразований с логикой движения в сторону общесословного общества. Но они содержали в себе и «идею откупного торга» и вызвали кризисные явления, как в обществе, так и в государственном аппарате. Очевидно усиление с конца 1870-х репрессивных функций власти: создание аппарата полицейских урядников, временных генерал-губернаторств и Верховной распорядительной комиссии. Но в 1880 было ликвидировано III Отделение, место которого занял Департамент полиции МВД. 1 марта 1881 Александр II одобрил проект правительственного сообщения о созыве представителей земств для подготовки реформы местного самоуправления и пересмотра условий выкупных платежей (так называемая Конституция М. Т. Лорис-Меликова ).

Убийство царя изменило ход событий. Принятое в августе 1881 Положение о мерах к сохранению государственной безопасности и общественного спокойствия, позволяющее объявлять чрезвычайное положение в регионах и расширяющее права генерал-губернаторов, позволило сбить накал революционного движения и укрепить властную вертикаль. Политика Александра III была не просто контрреформой, а коррекцией вектора развития. Выбор был сделан в пользу религии и традиции, но задачу адаптации традиционных институтов к модернизационным задачам (см. Модернизации теория ) выполнить до конца не удалось. Главным направлением внутренней политики Александра III стало укрепление самодержавия с опорой на дворянство и борьба с революционным движением. Основой столыпинской политики (1906–1911) при Николае II также была идея сильного государства. Выбранный П. А. Столыпиным курс государственного террора был последним из возможных средств остановить революционное насилие. Но на практике общий вектор развития российского государства до февраля 1917 определялся увеличивающимся разрывом между «правеющей» властью и «левеющим» обществом.

Реформы государственного управления. Характерной чертой государственного управления в XIX в. стала унификация и рационализация. Кодификация законов подвела итог процессу перехода от традиционной модели управления к рациональной, хотя и не привела к торжеству законности. Созданная при Александре I система управления просуществовала с незначительными изменениями до 1917. В 1810 совещательный Непременный Совет, с образованием в 1802 Комитета министров отстраненный от принятия важных решений, был преобразован в законосовещательный Государственный Совет. Но в 1832 министерства перестали передавать в Госсовет ежегодные отчеты, а Положение 1842 ограничило его функции. Манифестом 20 февраля 1906 «О переустройстве учреждения Государственного Совета» он был наделен законодательными полномочиями, фактически став верхней палатой российского парламента. После императорского указа 25 февраля 1917 о «перерыве в занятиях» Госсовета, он не возобновил работу, а в декабре 1917 был упразднен декретом Совета народных комиссаров (СНК).

Правительствующий Сенат, при Екатерине II потерявший роль законодателя, с 1802 стал по преимуществу судебным органом (после реформ Александра II — официально). При Николае I ряд прерогатив Сената были совмещены с функциями Госсовета и Комитета министров. Упразднен большевиками по Декрету о суде № 1. Структура и функции образованных в 1802 министерств были разработаны Сперанским в Общем учреждении министерств, утвержденном императором в 1811. Но появление новых учреждений усугубило системную дисфункцию. Отсутствовало разграничение полицейских функций между МВД и III Отделением канцелярии. После учреждения в 1837 министерства государственных имуществ не было упразднено V Отделение императорской канцелярии. Созданный в 1826 для упорядочения функций институтов высшей власти Особый секретный комитет, не решив задач, был распущен в 1832. Признаком милитаризации была инкорпорация в систему управления генералов. В 1840-е из 13 членов Комитета министров лишь трое были в гражданском звании, а к концу правления Николая I из 53 губерний 41 возглавлялась губернаторами в воинском чине. Росло и число генерал-губернаторств — с трех в начале века до 10 к середине. Главной новацией стало создание органов контроля, независимых от исполнительной власти. А значение созданного в 1861 Совета министров было номинальным. Только после образования Государственной думы в 1905 роль Совета министров, получившего законосовещательные функции, возросла.

При Александре III были расширены функции высших государственных учреждений, в том числе Государственного совета, во главе которого стояли великие князья. Когда в 1905 Совет министров обрел функции правительства, его роль снизилась. Многие законопроекты поступали на утверждение царя, минуя Госсовет. Упала и роль Особого присутствия Сената. В юридическом отношении Государственный совет и Государственная дума были равны, но формально первый мог заблокировать любое решение Думы. В годы Первой мировой вой­ны, в августе 1915, были созданы особые совещания под руководством председателя Совета министров, подотчетные только царю. Особенно большое значение при­обрело Особое совещание по обороне. В сентябре 1915 Главное управление землеустройства и земледелия было преобразовано в Министерство земледелия, основным направлением работы которого стало снабжение армии.

Церковно-государственные отношения. Власть стала отказываться от утилитарного отношения к церкви под влиянием Французской революции XVIII. Но религиозные поиски Александра I лежали в общехристианской сфере ( Священный Союз , Библейское общество, ставившее задачей перевод Библии на современные языки, проект Храма Христа Спасителя). С созданием министерства духовных дел и народного просвещения обер-прокурор превратился в чиновника, и даже ликвидация министерства в 1824 не привела к его самостоятельности. Политика Николая I, превратившая церковь в «ведомство вероисповедных дел», привела к середине века к кризису церковно-государственных отношений. Автором церковной реформы выступил министр внутренних дел П. А. Валуев , а инструментом стало Особое присутствие по делам православного духовенства. С 1864 проведен ряд реформ, направленных на развитие самоуправления церкви: созданы приходские попечительства и возрождены церковные братства; детям духовенства разрешили поступать в гимназии и военные училища, а всем православным — в духовные семинарии; запретили наследственную передачу приходов. Церковные учебные заведений получили само­управление, в семинариях увеличилось число общеобразовательных предметов. Учреждены новые церковные газеты и журнал. В 1870-х реформы затормозились из-за подхода государства, переложившего их бремя на духовенство. Неудача с обеспечением духовенства привела к его сокращению за 1870-е за счет укрупнения приходов.

После убийства Александра II правительство сделало вывод о неудаче церковной реформы, не оправдавшей охранительных надежд. Особое внимание церковная власть (особенно обер-прокурор К. П. Победоносцев ) уделяла повышению авторитета Православной церкви: 13 новых архиерейских кафедр, восстановление церковных братств в Зап. Руси, открытие ежегодно около 250 церквей и 10 монастырей. Усиление роли церкви способствовало утверждению консервативной идеологии, нацеленной на сохранение российского государства. Правление Николая II обострило конфликт не только между государственными и церковными верхами, но и между иерархами церкви и рядовым духовенством. Это существенно снизило авторитет церкви к февралю 1917.

Военные реформы. Военные реформы 1809–1811 (создание конной легкой артиллерии, артиллерийских бригад и парков, Артиллерийского комитета) А. А. Аракчеева сыграли большую роль в противостоянии с наполеоновской армией. В 1810–1811 в Могилевской губернии создано первое солдатское военное поселение. Но в связи с вой­ной полк был отправлен в поход, а с 1816 поселения стали создаваться на других принципах: население района, к которому подселялись солдаты, превращалось в военных поселян, обязанных заниматься земледелием и военной службой. Департамент был упразднен только в 1859. Управленческая система николаевской Р. работала на поддержание боеспособности армии. Даже в мирные годы военная сфера поглощала до 45 % бюджета. Но поражение в Крымской вой­не стимулировало череду военных реформ. Отсутствие при рекрутской системе мобилизационного резерва поставило вопрос о введении всеобщей воинской повинности (Устав 1874) и создании военных округов. Военно-техническое отставание стимулировало модернизацию российской промышленности для перевооружения армии. В 1860-х по инициативе военного ведомства началось строительство стратегических железных дорог, для чего в 1870 пре­образованы железнодорожные вой­ска. При Александре III, с его подходом «У Р. есть только два союзника — ее армия и флот», были заложены основы броненосного флота и продолжилось перевооружение армии. Но военное строительство начала ХХ в. не соответствовало задачам подготовки к мировой вой­не. Все значимей становились военные заказы на Западе.

Крестьянский вопрос. Крестьянская политика была противоречивой. Ограничение крепостного права в Р. началось с Манифеста Павла I о трехдневной барщине. В декабре 1801 издан указ о праве покупки земли государственными и удельными крестьянами, но помещичьи крестьяне получили это право только в 1848. Указ о «вольных хлебопашцах» 1803, предусматривающий освобождение крепостных на волю за выкуп с землей по согласию с помещиком, образовал новое крестьянское сословие. Но за 1801–1825 на волю выкупились только 0,5 %. Отмененное в марте 1809 право помещиков ссылать крестьян в Сибирь было восстановлено в 1822. Указ 1815 запретил крестьянам «отыскивать вольность», а в 1823 подтверждено монопольное право потомственных дворян владеть крепостными. В 1804–1819 прошла реформа в остзейских губерниях (ныне Эстония, большая часть Латвии), по итогам которой крестьяне получили свободу без земли. Отмена крепостного права была одним из планов Николая I. Но, несмотря на деятельность секретных комитетов, на проведение кардинальных реформ император не решился. Реформа государственной деревни 1837–1841 создала систему крестьянского самоуправления с заменой оброка земельно-промысловым сбором. Инвентарная реформа в Юго-Зап. крае 1847–1852 привела к закреплению размеров крестьянских повинностей.

Зато Александр II пошел на решительные меры по отмене крепостного права. Итогом деятельности Секретного комитета по подготовке реформы (с 1858 Главный комитет по крестьянскому делу), губернских комитетов «по улучшению быта помещичьих крестьян» и Редакционных комиссий стало обсуждение проекта в Государственном совете, где в него был внесен ряд поправок в пользу помещиков. Манифест об отмене крепостного права от 19 февраля 1861 даровал крестьянам личную свободу и гражданские права, сделал их собственниками наделов с рядом условий: уставные грамоты, временная обязанность и выкуп, сохранение сословности, круговой поруки, натуральных повинностей и телесных наказаний. Общее положение предусматривало наделение крестьян усадебной и полевой землей (кроме тех, кто не имел ее), а 4 Местных положения определяли различные размеры наделов. В итоге реформы в 8 западных губерниях наделы крестьян выросли на 1/5, в 9 губерниях остались такими же или немного увеличились, а в 27 губерниях сократились на 13 %. При этом общинные земли составили 3/4 крестьянских земель, а подворные — четверть. Принципы Общего положения были распространены и на национальные окраины, где мероприятия растянулись до 1917.

В 1880-е власть несколько ослабила социальную напряженность в деревне. В 1881 понижены выкупные платежи, в 1882 учрежден Крестьянский поземельный банк, который оказывал крестьянам содействие в приобретении бывших помещичьих земель. При его поддержке крестьяне приобрели в 1883–1900 около 5 млн десятин. На рубеже веков положение в сельском хозяйстве определяло неустойчивость всей российской экономики, зависевшей от экспорта зерна, мировые цены на которое снижались. Попыткой решения крестьянского вопроса стала столыпинская реформа, одна из задач которой заключалась в создании в Р. слоя самостоятельных производителей, для чего Столыпин пошел на ломку патриархальной крестьянской общины. Поражение в Русско-японской вой­не 1904–1905 стимулировало переселенческую политику для освоения восточных окраин. Число переселенцев за Урал в 1906–1915 составило 3,1 млн человек, вдвое больше, чем за предыдущие 10 лет (многие переселенцы, не сумев приспособиться к природным условиям, вернулись обратно).

Социально-экономическое развитие страны. Вектор отраслевого развития и особенности формирования инфраструктуры рынка определялись вхождением Р. с конца XVIII в. в мировую систему разделения труда. Промышленное развитие во многом определялось военными нуждами. Огромные финансовые затраты заставляли перестраивать налоговую систему, а давление со стороны мирового рынка — предпринимать протекционистские меры по защите промышленности. Стремление сохранить ведущую роль дворянства сочеталось с задачей вовлечения в рынок других слоев населения. Низкая мобильность крестьян диктовала меры по развитию отходничества и промыслов. В 1-й четверти XIX в. начался рост мелкой крестьянской промышленности (особенно в центральных губерниях вокруг Москвы); распространялась капиталистическая мануфактура в обрабатывающей и текстильной промышленности, увеличивалась доля наемных рабочих; в развитии отставала крепостная мануфактура, прежде всего горнодобывающая. Развивался водный и гужевой транспорт, с 1840-х — железнодорожный.

Несмотря на развитие казенных и частных производств, Р. к середине века оставалась аграрной страной. Развитие сельского хозяйства носило экстенсивный характер, урожайность составляла сам-3, сам-4. Преобладали «серые» хлеба, хотя в центрально-черноземных губерниях, на Украине и в Новороссии рос удельный вес товарной пшеницы. В 1840-е в центральных губерниях, в Белоруссии и Прибалтике расширились посевы картофеля, а в Ярославской, Тверской и Вологодской губерниях, Прибалтике и Заволжье развивалось товарное животноводство. Расширение посевов технических культур в Прибалтике, нечерноземных и северных губерниях; внедрение плодопеременной системы; появление новых технических средств; аренда земли, появление наемного труда в сельском хозяйстве — все это способствовало развитию рынка. Но его инфраструктура (транспорт, кредитная система, стационарная торговля) оставалась на начальном уровне, а рост активного торгового баланса «съедался» военными расходами.

В николаевское правление Российская империя вступила в фазу промышленной революции — замены мануфактурного производства фабричным. Начался серийный выпуск паровозов, по внедрению телеграфного сообщения Р. заняла лидирующие позиции в мире. В пореформенное 20-летие на смену мануфактуре окончательно пришла фабрика, началось активное железнодорожное строительство с участием государства. Железнодорожная сеть с 1865 по 1890 выросла в 7 раз. В последней трети века за счет развития металлургии Юга, который в 1890-е обогнал Урал, резко выросла выплавка чугуна. Р. демонстрировала самые быстрые в мире темпы добычи угля (в 25 раз за 1867–1897) и нефти (в 226 раз в 1870–1895). В 1860–1896 число машиностроительных заводов выросло в 5,5 раз. С 1893 среднегодовой прирост в промышленности составлял 9 %, доля Р. в мировом промышленном производстве возросла к концу XIX в. до 7 %. Объем внешней торговли вырос в 4 раза, но главным объектом экспорта оставался хлеб. Были сделаны решающие шаги для превращения страны из аграрной в аграрно-индустриальную, но к концу XIX в. группа «А» давала лишь 1/3 промышленной продукции, страна продолжала ввозить уголь, металл и машины. В 1900–1903 экономика пребывала в состоянии кризиса, сменившегося затяжной депрессией до 2-й половины 1909. Начавшийся в 1909 промышленный подъем не стал экономическим чудом. Доля Р. в мировом промышленном производстве выросла всего на 0,3 %, его объем был в 2,6 раза меньше, чем Великобритании, и в 3 раза — Германии, а по производству промышленной продукции на душу населения Р. находилась на уровне Италии и Испании.

После 1786 эмиссия бумажных денег стала основным источником покрытия разрыва между государственными расходами и доходами. В силу ­войн с Францией к 1809 расходы почти вдвое превышали доходы казны. Сокращение к 1811 дефицита бюджета путем распродажи государственных имуществ, сокращения расходов и увеличения податей и налогов оказалось недолгим. Частичное укрепление денежной системы после вой­ны было связано с выпуском внутренних займов, но лишь Е. Ф. Канкрину удалось стабилизировать денежную систему путем положительного торгового баланса, протекционистских тарифов, выпуска кредитных билетов и серебряного руб­ля. Перестройка банковской системы началась с создания в 1860, вместо убыточных Заемного и Коммерческого банков, Государственного банка. Распорядителем государственных денег стало министерство финансов. Создан особый ревизионный орган — Государственный контроль, а вместо архаичной системы откупов вводилась акцизная продажа вина, табака и сахара. Итогом финансовых мер стала ликвидация к середине 1870-х дефицита бюджета и накопление золотого запаса для денежной реформы С. Ю. Витте 1898, установившей свободный обмен руб­ля на золото (золотой стандарт). Внешний долг за 1900–1913 увеличился на 36 %.

В Первую мировую вой­ну промышленность перестроилась лишь к 1916: за 1914–1916 объем промышленного производства вырос на 22 %, была выполнена довоенная программа по вооружению. Тяжелая индустрия производила продукции в 3 раза, а по военным заказам в 10 раз больше, чем до вой­ны, что привело к росту государственного долга в 4 раза. Мирные отрасли сбавили производство, что негативно сказалось на благосостоянии и настроениях населения.

Общественная жизнь. Образованный слой проделал в XVIII — начале XIX в. эволюцию от единства с монархией до оппозиции ей. Первые очаги протеста — масонские ложи — не стали в XVIII в. массовым явлением. Консервативный поворот Александра I привел к созданию сети тайных организаций, многие члены которых состояли в ложах. Тайным обществам с 1814 предшествовали кружки в полках, где служили будущие декабристы (Артель Семеновского полка, Артель при Генштабе и др.). После запрета артелей деятельность перешла в нелегальную сферу: Союз Спасения, или Общество верных и истинных сынов Отечества и Союз Благоденствия в Петербурге. Радикализация движения привела к распаду Союза и образованию в 1821 двух новых обществ — Южного на Украине и Северного в Петербурге, которые приступили к созданию программ. «Русская правда» П. И. Пестеля предполагала: установление республики; сохранение единой Р. (кроме Польши); уничтожение крепостного права и частичную экспроприацию помещичьих земель; ликвидацию военных поселений и замену рекрутчины всеобщей воинской повинностью. Конституция Н. М. Муравьева предполагала конституционную монархию, неприкосновенность помещичьего землевладения (крестьяне получали усадьбу и по 2 десятины земли на двор), федерацию по хозяйственно-территориальному принципу. Если у Муравьева речь шла о правовом обеспечении личности, то у Пестеля самоценностью стало государство.

Поражение декабристов и ужесточение режима в сфере цензуры и образования «выдавили» недовольство в область салонной культуры. Увлечение Шеллингом сменилось в 1830-е философией Гегеля (кружок Н. В. Станкевича в Московском университете), а в 1840-е среди столичной интеллигенции на гегельянской почве выделились течения западников и славянофилов , защищавших разные пути развития Р.

Попытка демократизации общественной жизни при Александре II выразилась в учреждении органов земского и городского самоуправления, создании формально независимого суда, отмене предварительной цензуры и утверждении автономии университетов. Это были шаги в направлении формирования подконтрольного гражданского общества. Так, предложение увенчать земскую систему общероссийским представительным органом не нашло поддержки, а контакты между губернскими земствами были запрещены. Тем не менее, земская служба стала альтернативой «хождению в народ», сыграв важную роль в развитии регионов: за 50 лет было создано около 30 тыс. школ и подготовлено 45 тыс. учителей; создана ветеринарная служба, построены больницы и фельдшерские пункты; расширилась сеть аптек, пунктов оспопрививания и медицинских курсов; организован институт агрономических смотрителей. Но с 1866 административные органы получили право отменять решения земских собраний, а Положение о губернских и уездных земских учреждениях 1890 ограничило функции земств, усилив контроль губернаторов и губернских по земским делам присутствий. Аналогичные процессы шли в области городского самоуправления, способствуя формированию оппозиционных настроений. Независимая формально адвокатура попала в орбиту влияния министерства юстиции, в 1878 правительство изъяло из ведения суда присяжных дела о «явном восстании против властей». Временные правила для цензуры дозволяли печатать сочинения о несовершенстве законов, но без указания имен и названий учреждений, а Правила о печати 1865 особо оговаривали порядок судебных преследований за их нарушение.

Непродуманность реформ ускорила процесс формирования оппозиции режиму. Наиболее мощным течением стало народничество , возникновение которого в середине XIX в. было связано с идеями общинного социализма А. И. Герцена . Поражение революций 1848 способствовало созданию двух центров демократического движения: Вольной типографии Герцена в Лондоне и журнала «Современник» в Петербурге (Н. А. Некрасов и Н. Г. Чернышевский ), вокруг которого летом 1861 возникла организация «Земля и воля» . Наступление правительства на революционный лагерь обострило конфронтацию с властью и усилило позиции экстремистов, предпринявших в 1863 попытку восстания («Казанский заговор»). Для революционного движения 1853–1863 характерны разнообразие взглядов, отсутствие единой программы и тактики, лозунг крестьянского восстания и идея Земского собора. Экстремистские идеи (диктатура и массовый террор у П. Г. Зайчневского) не играли значимой роли в кружках 1-й половины 1860-х. Этапами эволюции левого радикализма стали: пропагандистские кружки («чайковцы», «долгушинцы», «москвичи»); тайные общества («Земля и воля» 1860-х и 1870-х); «хождения в народ» 1874–1875; создание в 1879 централизованной «Народной воли», развязанный которой индивидуальный террор завершился убийством Александра II. Основным направлением деятельности «Черного передела» стала пропаганда среди рабочих социалистических идей, его лидеры Г. В. Плеханов и В. И. Засулич перешли на марксистские позиции (группа «Освобождение труда»).

На смену революционному пришло либеральное народничество, видным представителем которого был Н. К. Михайловский с его идеей о возможности Р. перейти к социализму, минуя капитализм, посредством реформ. «Теория малых дел» нацеливала на помощь крестьянству в пре­одолении хозяйственных трудностей. Делались и попытки возродить радикальное народничество: образованная в 1886 в Петербурге Террористическая фракция партии «Народная воля» планировала покушение на Александра III. По мере распространения в Р. марксизма народничество теряло позиции: в 1900–1901 на базе народнических кружков возникли две крупные организации — Южная партия социалистов-революционеров и Союз социалистов-революционеров.

Либеральный лагерь в 1860–1870-е представлен К. Д. Кавелиным и Б. Н. Чичериным , а самым долговечным изданием стал «Вестник Европы» (1866–1918). Главной опорой в борьбе за продолжение реформ стали земские учреждения, где был весом либеральный элемент (см. Либерализм ). Основные идеи русского либерализма — необходимость адаптации в Р. западных институтов и свобода личности как условие развития цивилизации. В 1880 в Р. возникла «Лига оппозиционных элементов» (или «Земский союз»), а на рубеже столетий русский либерализм оформился в полноценное политическое течение.

Русский консерватизм, возникший на рубеже XVIII–XIX вв., стал охранительной идеологией николаевского царствования (теория официальной народности) и частично философских взглядов славянофилов. Активизация консерватизма происходила на фоне Великих реформ и польского восстания 1863–1864. Основные постулаты: защита традиционных основ государства (самодержавия и православия); критика либерального реформаторства при осознании необходимости контролируемой модернизации.

Основной оппозиционной силой в начале ХХ в. стали партии, связанные с зарубежными центрами эмиграции. Наряду с ними весомую роль приобрели общественные союзы: масштаб революции 1905 был во многом обусловлен всероссийской стачкой железнодорожников. Сложившаяся как итог революции система Думской монархии не имела перспектив в силу внутренних противоречий. Дарованные свободы и представительство вступили в противоречие с сохраняемыми сословными преференциями. Созданные летом 1914 Всероссийский земский (князь Г. Е. Львов ) и Всероссийский городской (М. В. Челноков) союзы, получившие скромные права в области военно-санитарного дела, в ходе вой­ны расширили компетенцию до снабжения армии. В июле 1915 возник орган, координирующий работу этих союзов, — Главный комитет по снабжению армии (Земгор), а к середине августа в Государственной думе и Государственном совете сложился Прогрессивный блок, программа которого включала реформу государственного управления, в том числе автономию Польши. Правительство было вынуждено утвердить создание центральных и местных военно-промышленных комитетов. Показательно, что эти организации стали ведущей силой Февральской революции 1917.

От традиционного к современному обществу. В пореформенный период в образе жизни на первое место стали выходить доходы и образованность. Переезжавшие в города крестьяне устремились в строительство и сферу услуг. Втягивание крестьян в общественную жизнь актуализировало вопрос о начальном образовании. Образовательный бум стимулировал развитие библиотек при книготорговых заведениях и появление публичных библиотек и народных чтений. Доступная земская медицина сделала нормой правила гигиены. Интенсификация железнодорожного строительства стимулировала мобильность населения, включая экскурсии и курортный отдых. В городах появились пассажирские экипажи (многоместные «линейки») и конные железнодорожные («конки»). Появились доступные для простой публики музеи, передвижные художественные выставки.

В конце XIX — начале XX в. новинки (телефон, синематограф, граммофон, трамвай, автомобиль и пр.) стали более доступны. В крупных городах появилась служба скорой медицинской помощи, развивался аптечный сервис. В богатых домах имелись канализация, водопровод, ватерклозет и даже душ. В городах появились первые сетевые магазины (гастрономы Елисеевых), пассажи (Верхние торговые ряды) и специализированные магазины (фирмы «Зингер» на Невском проспекте), а в селах — кооперативные лавки, коммерческие садоводства и бахчи.

Основные этапы и направления внешней политики России. В отличие от внутренней, внешняя политика Екатерины II была успешной. В ходе двух русско-турецких вой­н (1768–1774 и 1787–1791) Р. удалось присоединить Сев. Причерноморье от Анапы до Днестра, а в 1783 — Крым. По трем разделам Польши (1772, 1793, 1795) в состав империи вошли белорусские земли, Литва, Курляндия, Правобережная и часть Зап. Украины (Волынь).

Во внешней политике Р. на рубеже XVIII–XIX вв. сложились два ведущих направления: европейское и ближневосточное. Основной вызов времени связан с наполеоновской агрессией. Если первый этап внешней политики Александра I (1801–1807) стал временем крушения мирных планов, то второй (1807–1815) — периодом борьбы за превосходство в Европе. После попыток на 3-м этапе (1815–1820) применить российские проекты на практике наступил 4-й этап (1820–1825), разочарование в способности коллективно поддерживать мир и стабильность в Европе. Неудача 3-й (1805) и 4-й (1806) антифранцузских коалиций заставила Р. пойти на заключение в июне 1807 в Тильзите мирного договора, который при всех недостатках открыл для Р. возможность экспансии на север и на юг. По результатам Русско-шведской вой­ны 1808–1809 к империи отошла Финляндия, по Бухарестскому миру с Османской империей (1812) — восточная часть Молдавского княжества (Бессарабская область, ныне Молдавия), а по итогам вой­ны с Ираном 1804–1813 — основная часть современного Азербайджана. В сентябре 1815 был создан Священный союз между Р., Австрией и Пруссией, целью которого было сохранение границ, династий и подавление революционных и национальных движений. К союзу присоединились другие монархи Европы. Ценой послевоенной внешней политики Александра I стало санкционирование на конгрессах Священного союза военной интервенции Франции в Испании и Габсбургов в Пьемонте, т. е. жертва интересами Р. во имя европейской безопасности.

В 1833 Николай I предпринял попытки реанимировать Священный союз секретными конвенциями с Пруссией и Австрией. Хотя Великобритании и Франции удалось расколоть Союз, но в 1840-е Р. вернулась к политике легитимизма: участие в ликвидации Краковской республики, оккупация вместе с османами Валахии, помощь Габсбургам в подавлении венгерской революции. Обострение в 1820–1830-е Восточного вопроса было обусловлено упадком Османской империи, ростом национальных движений и обострением противоречий на Ближнем Востоке в борьбе за передел мира. Вой­на с 1828–1829 завершилась Адрианопольским мирным договором, передавшим Р. устье Дуная и Черноморское побережье от Анапы до Батума. После Русско-персидской вой­ны 1826–1828 (см. Русско-иранские вой­ны XVIII–XIX вв. ) к Р. отошли Нахичеванское и Эриванское ханства.

В основе Кавказской вой­ны лежало освоение стратегических территорий. Если Кабарда и Осетия вошли в состав Российской империи в основном добровольно, то народы Дагестана, Чечни и Адыгеи обычно сопротивлялись российской экспансии. Движение горцев увенчалось созданием имамом Шамилем теократического государства. Хотя в 1859 русские вой­ска взяли центр имамата аул Ведено, а затем пленили Шамиля в ауле Гуниб, сопротивление на Сев.-Зап. Кавказе прекратилось только в 1864.

Главной причиной Крымской вой­ны 1853–1856 был вопрос о гегемонии в Европе, а Восточный вопрос стал лишь катализатором. За созданием антироссийской коалиции стояли усилия британской дипломатии, видевшей в Р. вызов своей морской гегемонии. Историческое значение Крымской вой­ны заключается в окончательном разрушении системы Священного союза («европейского концерта») и падении международного авторитета страны. По итогам Парижского мира 1856 от Р. была отторгнута Южн. Бессарабия. В марте 1867 Р. продала США свои владения в Америке (см. Русская Америка ). Сближение с Пруссией позволило Р. в октябре 1870 объявить об отказе от нейтрализации Черного моря. Осенью 1873 оформился Союз трех императоров (Р., Австро-Венгрия, Германия).

Окончательно границы Российской империи установились во 2-й половине XIX в. После Русско-турецкой вой­ны 1877–1878 к Р. были присо­единены грузинские (Аджария с Батуми) и армянские земли (Карс, Ардаган, Баязет), а также возвращена Южн. Бессарабия с Измаилом (ныне в Одесской обл.). В 1858–1860 разграничена территория между Р. и Китаем на Дальнем Востоке, в 1875 по договору с Японией за Р. были признаны права на Сахалин в обмен на Курильские о-ва. В 1860-е завершилось вхождение в состав Р. казахских земель. В 1860–1880-е Р. присоединила Среднюю Азию с установлением протектората над Хивинским ханством и Бухарским эмиратом. В 1881–1883 в состав Р. вошли туркменские племена (серьезное сопротивление оказали туркмены-текинцы).

Ухудшение российско-германских отношений определило отказ правительства Александра III от укрепления Союза трех императоров. Оформление в 1882 Тройственного союза подтолкнуло сближение Р. с Францией и создание в 1893 антигерманского союза (см. Антанта ). Если политика Александра III усилила роль Р. на международной арене, то при Николае II ее значение снизилось. Продвижение на Дальнем Востоке завершилось поражением в вой­не с Японией 1904–1905 и территориальными потерями. Крупным поражением российской дипломатии стала австро-венгерская аннексия Боснии и Герцеговины в 1908. Пассивность была проявлена и во время обеих Балканских вой­н. Проявленное в 1914 стремление заявить о своей роли на Балканах противоречило предшествующему курсу и стало одним из поводов мировой вой­ны.

Россия в годы Первой мировой вой­ны 1914–1918. Вой­на приняла затяжной характер, в силу чего армия несла большие потери. К началу 1917 страна потеряла убитыми 2 млн, ранеными — около 5 млн, пленными — около 2 млн человек. Начался распад империи (Польша), под угрозой отторжения оказались территории Галиции, Белоруссии, Прибалтики и Кавказа. Обострение национального вопроса и ослабление имперской идентичности способствовали росту сепаратизма.

Работа печатного станка привела к росту в 1914–1916 цен в 4–5 раз. Обострилась транспортная проблема. Вой­на оторвала от сельского хозяйства до 50 % мужской рабочей силы и около 20 % тяглового скота. Посевные площади сократились на 10–14 %, урожайность — на 20 %, производство мяса — на 70 %. Поток беженцев (около 6 млн человек) привел к катастрофе со снабжением, а рост цен на хлеб подтолкнул «хлебные волнения». Положение не спасали ни милитаризация труда, ни указ 1915 о «продразверстке», ни реквизиции зерна. Вой­на стала катализатором голода, безработицы и преступности, что привело к росту популярности крайних левых партий, выступавших за низложение существующего строя.

Падение авторитета высшей власти, министерская чехарда, роспуск Госдумы на каникулы дополнялись ростом антивоенных настроений, активизацией либеральной оппозиции и стачечной борьбы. В условиях бездействия высшей власти Февральская революция 1917 стала логичным итогом разрешения накопившихся противоречий.

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Революция в 1917–1922. Переломным периодом в истории Р. является Российская революция 1917 , также известная в литературе как Великая российская революция 1917–1922. Она оказалась результатом накопления кризисов, известных в начале ХХ в. как «вопросы»: аграрный, рабочий, национальный и «вопрос о власти» (недовольство самодержавием и претензии партий на власть). Трудности, связанные с этими «вопросами», были отягощены Первой мировой вой­ной 1914–1918. Революция началась 23 февраля [8 марта] 1917 с рабочих волнений, переросшими в Февральскую революцию 1917, которая 2[15] марта привела к свержению самодержавия, отречению императора Николая II и образованию Временного правительства 1917 . Это было только начало революции 1917–1922 — длительного процесса социально-политической конфронтации, который изменил сами принципы устройства общества в Р. Образовалась сеть Советов , в которых первоначально доминировали социалисты-революционеры и меньшевики. Их противодействие радикальным социальным преобразованиям в условиях обостряющегося социально-экономического кризиса, неудача политики Временного правительства и стремление к выходу из вой­ны привели к усилению большевизма . 25–26 октября [7–8 ноября] в ходе Октябрьского переворота 1917 Временное правительство было свергнуто и была провозглашена власть Советов. Власть перешла к Всероссийскому центральному исполнительному комитету Советов и Совету народных комиссаров (СНК) во главе с В. И. Лениным , в который в декабре помимо большевиков вошли левые социалисты-революционеры .

Начался этап революции, известный как Октябрьская революция, в ходе которого были проведены радикальные преобразования: социализация земли, введение рабочего контроля, начало национализации промышленности и учреждений культуры и др. Возник Пролеткульт , осуществлялась ликвидация безграмотности , отделение Русской православной церкви от государства и школы. Приход к власти большевиков привел к началу Гражданской вой­ны в России 1917–1922 , но первоначально она была скоротечной, состояла из местных столкновений. К весне 1918 сторонники советской власти конт­ролировали почти всю территорию бывшей Российской империи, кроме земель, занятых австро-германскими вой­сками, Грузии, Армении, части Украины и небольших очагов сопротивления на Кубани и в азиатской части страны. Белое движение потерпело поражение, но продолжило действовать. В ноябре 1917 на выборах в Учредительное собрание 1918 наибольшего успеха добились социалисты-революционеры, но 6[19] января 1918 оно было разогнано. После заключения Брестского мира 1918 вой­ска Германии и ее союзников заняли Финляндию, Прибалтику, часть Белоруссии, Украину и Закавказье. Левые эсеры покинули правительство в знак протеста против такого мира с империалистами. Его последствия в сочетании с не­удачами социальной политики большевиков, разгоном Учредительного собрания и иностранной интервенцией в России в 1918–1922 обострили социально-политическую ситуацию в Р. После введения в мае 1918 продовольственной диктатуры и создания продовольственных отрядов стала складываться политика военного коммунизма . В этих условиях противники большевизма получили массовую поддержку, после чего в мае 1918 началась широкомасштабная гражданская вой­на 1918–1920, в ходе которой Рабоче-крестьянская Красная армия (РККА) одержала победу над белым движением. Началась крестьянская вой­на 1918–1922 , которая не закончилась с поражением белых. После левых эсеров выступления 1918 советская власть стала фактически однопартийной (представители других левых партий до начала 1920-х допускались в Советы в заведомом меньшинстве). 10 июля 1918 была принята конституция Российской Социалистической Федеративной Советской Республики (РСФСР) 1918 . В составе РСФСР создавались национальные автономные советские социалистические республики (АССР) — Турке­станская, Башкирская, Татарская и др.

После поражения Германии и ее союзников в Первой мировой вой­не ее вой­ска начали эвакуироваться с территории бывшей Российской империи, а занятые ими до этого территории стали ареной гражданской вой­ны, которая для национальных движений в Прибалтике и Украине обернулась вой­нами за независимость. Новые государства Прибалтики сохранили независимость, признанную Советской Россией в 1920. В ходе наступлений РККА в 1920 советская власть была установлена в Белоруссии, Украине, Азербайджане, Армении, а в 1921 — в Грузии. РККА заняла также территорию Бухарского ханства и Хивинского ханства . Однако до 1922 вне Р. оставалась Дальневосточная республика . В итоге Советско-польской вой­ны 1919–1920 в состав Польского государства вошли западные части Украины и Белоруссии.

После поражения белого движения и в условиях продолжающейся политики военного коммунизма активизировалось повстанческое движение, которое возглавили силы, противостоящие как большевизму, так и белым — эсеры, меньшевики, анархисты, беспартийные коммунисты. Значительную часть Р. охватили восстания и повстанческие движения, крупнейшими из которых были Антоновское восстание , Махновское движение, Кронштадтское восстание 1921, Западносибирское восстание 1921 . Они, а также дискуссия о профсоюзах поставили под угрозу существование коммунистического режима и заставили Ленина и его соратников отказаться от военного коммунизма и начать переход к новой экономической политике (НЭП). С занятием Владивостока красными 25 октября 1922 гражданская вой­на в основном закончилась (отдельные повстанческие очаги, особенно в Средней Азии, где действовало басмачество , сохранялись и позднее). Итоги революции должны были быть закреплены в государственном устройстве. После дискуссий в большевистском руководстве было принято предложение Ленина о вхождении РСФСР в федеративный союз на равноправной основе с другими советскими республиками. 30 декабря 1922 был провозглашен Союз Советских Социалистических Республик (СССР). Первоначально в него вошли Российская и Закавказская советские федеративные социалистические республики, Белорусская и Украинская советские социалистические республики (ССР).

СССР в 1920–1930-е: создание нового общества. В 1920-е социально-экономические отношения в Р. определялись НЭП, которая в 1-й половине 1920-х позволила в основном восстановить хозяйство после разрушений гражданской вой­ны и голода 1921–1922 , но не обеспечивала производства достаточного количества потребительской продукции, чтобы удовлетворить потребности крестьянства. Это вело к невыполнению планов хлебозаготовок. Нехватка экспортных ресурсов тормозила промышленное строительство. В СССР утвердился авторитарный однопартийный режим. Оппозиционные партии были ликвидированы, их члены репрессировались (см. Процесс социалистов-революционеров 1922 ). Коммунистический режим усилил давление на интеллектуальную жизнь общества. В 1922 был создан Главлит, который обеспечивал политическую цензуру. Сохранялись лояльные коммунистам общественные и культурные организации, такие как Левый фронт искусств (ЛЕФ), Российская ассоциация пролетарских писателей (РАПП), Российская ассоциация пролетарских музыкантов, Искусство коммуны. Усилились гонения на Церковь и инакомыслие (см. «Философский пароход» ). В эмиграции российской в результате гражданской вой­ны оказалось более миллиона жителей бывшей Российской империи. Несмотря на тяжелые условия жизни большинства эмигрантов, они создали «вторую Россию», продолжившую культурную и политическую традицию начала века. Но и в СССР продолжался расцвет литературы и искусства, творили С. А. Есенин, В. В. Маяковский, С. М. Эйзенштейн и многие другие великие деятели культуры.

В 1922–1933 РСФСР и СССР были признаны большинством государств Европы и США. СССР оказывал вооруженную поддержку Гоминьдану в Китае, но в 1927 разорвал с ним отношения. Нарастание советско-китайских противоречий привело к советско-китайскому конфликту 1929 . Также РККА осуществила интервенцию в Афганистан в 1929.

В условиях однопартийности в СССР хозяйственные проблемы вели к фракционной борьбе в правящей партии большевиков (ВКП(б)), особенно после смерти Ленина. 21 января 1924 СНК СССР возглавил А. И. Рыков . В ходе дискуссий 1923–1927 поражение потерпела левая оппозиция . Однако расчеты умеренных большевиков на успехи НЭП не оправдались, и в 1928–1929 они потерпели поражение как «правый уклон» . В борьбе за лидерство в партии победил генеральный секретарь ЦК ВКП(б) И. В. Сталин . Главой СНК СССР в 1930–1941 был В. М. Молотов . В 1929 был взят курс на форсированную индустриализацию , коллективизацию и культурную революцию , которые осуществлялись в ходе реализации I пятилетнего плана в СССР . Ломка социальных отношений в деревне и изъятие продовольствия для нужд индустриализации привели к голоду в СССР 1932–1933 . В ходе реализации I и II пятилетних планов в 1930-е в СССР ценой больших жертв было создано индустриально-аграрное общество, способное обеспечивать себя производством промышленных средств производства.

Продолжались репрессии против подозреваемых в инакомыслии (см. Шахтинское дело, Союзного бюро РСДРП дело, Трудовой крестьянской партии дело ). С 1929 начинается установление строгого контроля над Академией наук. В 1937 при непосредственном участии Сталина был создан школьный учебник истории, и этот предмет стал основным в идеологическом воспитании школьников. В 1930 начался и в 1933 был завершен переход к обязательному 4-классному образованию. В школу были возвращены дореволюционные методы обучения: уроки, предметы, оценки. В апреле 1932 ЦК ВКП(б) принял постановление «О перестройке литературно-художественных организаций», которое предусматривало роспуск существующих творческих объединении и создание официальных структур. В 1932 возник Союз советских композиторов СССР, в 1934 Союз писателей СССР. Вскоре возникли Союз архитекторов СССР, Союз советских художников. В 1936 году было учреждено звание народного артиста СССР.

В 1923 в РСФСР входило 11 автономных республик, 14 автономных областей, 63 губернии и области. В 1924 с упразднением Горской АССР создаются Северо-Осетинская и Ингушская автономные области. В 1925 Чувашская автономная область была преобразована в Чувашскую АССР. Для народов Севера также стали создаваться национальные округа (первый, Коми-Пермяцкий, учрежден в 1925). В 1926 из Карачаево-Черкесской автономной области выделился Черкесский национальный округ, преобразованный в 1928 в Черкесскую автономную область в составе Ставропольского края. В 1928 создается Мордовский округ в составе Средне-Волжского края. В январе 1924 принята Конституция СССР . В 1928–1929 в РСФСР проведена реформа административного деления — губернии, уезды и волости были заменены областями (а также краями, статус которых практически соответствовал областному) и районами. В 1930 в составе некоторых областей и краев образованы 8 национальных округов малочисленных народов Севера. В 1931 в РСФСР было 14 краев и областей, 11 автономных республик, 14 автономных областей. Затем количество областей росло, а некоторые автономные области преобразовывались в автономные и даже союзные республики. При этом сокращалась территория РСФСР. В 1924 ряд уез­дов РСФСР были переданы БССР, что увеличило территорию Белоруссии более чем в два раза. В 1924–1925 в состав СССР вошли Бухарская и Хорезмская ССР, а на их месте и на территории Туркестанской АССР (из состава РСФСР) были образованы Туркменская ССР и Узбекская ССР, из которой в 1929 выделилась Таджикская ССР. В 1936 Казахская и Киргизская АССР (в составе РСФСР) были преобразованы в ССР. Также в 1936 Закавказская федерация была разделена на Грузинскую, Азербайджанскую и Армянскую ССР.

Обострение социальных проблем и режим подавления инакомыслия в партии вызвали недовольство значительной части большевиков. 1 декабря 1934 убит С. М. Киров . Это убийство было использовано Сталиным как повод для постепенного развертывания террора против партийных деятелей. Большинство старых лидеров большевизма и сотни тысяч их товарищей не пережили Большого террора 1937–1938 . В то же время в СССР было провозглашено построение социализма . 5 декабря 1936 принята новая Конституция СССР, в 1937 — РСФСР. Во 2-й половине 1930-х коммунистический режим начал все активнее использовать для сплочения «советского народа» традиционные патриотические ценности, прежде всего державные. Компромисс коммунистического проекта и российской традиции стал основой советской культуры.

В 1930-е, в условиях нарастающей угрозы германской и японской экспансии, СССР постепенно отказался от стимулирования «мировой революции» и стал выступать в поддержку «коллективной безопасности» . В то же время советские военнослужащие участвовали в Гражданской вой­не в Испании 1936–1939 и в Японо-китайской вой­не 1937–1945 . Произошли вооруженные конфликты с японскими вой­сками в районах оз. Хасан (1938) и р. Халхин-гол (1939). В 1939 началось сближение Германии и СССР, что привело к заключению советско-германских соглашений 1939 .

СССР в условиях Второй мировой вой­ны. Советское руководство использовало ситуацию начала Второй мировой вой­ны 1939–1945 для расширения территории СССР в ходе воссоединения Белоруссии и Украины 1939 , присоединения Прибалтики к СССР в 1940, присоединения Бессарабии и Северной Буковины к СССР в 1940 и Советско-финляндской вой­ны 1939–1940 . В 1940 образованы Эстонская, Латвийская, Литовская, Молдавская и Карело-Финская ССР. Последняя была выделена из РСФСР, в состав которой вернулась в 1956. 6 мая 1941 И. В. Сталин стал председателем Совета народных комиссаров.

22 июня 1941 Германия напала на СССР. Началась Великая Отечественная вой­на 1941–1945 . Хотя советское руководство интенсивно готовилось в вой­не, оно неверно оценило планы Германии. Неготовность СССР к оборонительной вой­не и лучшая подготовка германской армии обеспечили агрессору успех в первые месяцы вой­ны. В течение первого месяца фашистами было полностью разгромлено 28 дивизий, еще 76 потеряли свыше 50 % состава. 30 июня 1941 был создан Государственный комитет обороны (ГКО) под председательством Сталина, сосредоточивший всю власть в СССР. Из-за быстрого отступления пришлось уничтожить значительную часть заводов и фабрик. 1500 предприятий были эвакуированы на Урал, в Сибирь и в Среднюю Азию и там снова запущены. В начале 1942 они превысили уровень производства военной продукции 1941. Причем в 1942 СССР превзошел Германию по выпуску танков в 3,9 раза, боевых самолетов в 1,9, орудий всех видов в 3,1 раза. В эвакуации оказались многие деятели культуры. Во время вой­ны советские люди жили по принципу «Все для фронта! Все для победы!». Помощь Советскому Союзу оказали Великобритания и США (см. Ленд-лиз ).

К середине июля 1941 замедление темпов германского наступления показало, что СССР готов к затяжной вой­не гораздо лучше Германии. Захватив Белоруссию, Литву, Латвию, затем Эстонию и Украину, германские вой­ска вели бои на территории РСФСР. 10 июля началось Смоленское сражение. 8 сентября началась блокада Ленинграда . Вклад в сопротивление вносило партизанское движение, рост которого стал ответом на режим террора, установленный нацистами на оккупированной территории. 30 сентября 1941 началось германское наступление на Москву. Но в ходе Московской битвы 1941–1942 германские вой­ска были разбиты и отброшены от столицы. Однако противнику удалось удержать Ржевский выступ (см. Ржевская битва 1942–1943 ). Летом 1942 вой­ска Германии и ее союзников прорвались на Сев. Кавказ и к Волге. В ходе Сталинградской битвы 1942–1943 и Курской битвы 1943 был обеспечен коренной перелом в ходе вой­ны. Это стало достижением представителей всех народов СССР.

Учитывая важность патриотических традиций, руководство СССР восстановило некоторые дореволюционные традиции страны. Были нормализованы отношения с Русской православной церковью и другими конфессиями. В 1943 в армии введены погоны и некоторые дореволюционные офицерские звания. Официальная пропаганда поднимала на щит военачальников, защищавших Родину во времена самодержавия. Был принят новый, патриотический гимн СССР, заменивший «Интернационал». Связь русских национальных традиций и нынешней борьбы против нацизма подчеркивалась в произведениях литературы и кинематографа.

В то же время репрессии обрушились на целые народы, по тем или иным причинам казавшиеся Сталину опасными. Формальным основанием для этого являлось сотрудничество части представителей народов с фашистами. Применяя коллективное наказание, государство отказывалось от выяснения индивидуальной вины коллаборационистов, наказывая людей, в большинстве своем невиновных. При этом среди коллаборационистов было немало русских (см. Русская освободительная армия ). Еще 28 августа 1941 была ликвидирована Автономная Республика Немцев Поволжья, а ее немецкое население выселено в другие регионы СССР. В 1943 НКВД в соответствии с Указом Президиума Верховного Совета СССР и постановлением СНК СССР от 28 октября 1943 провел переселение калмыков в восточные районы страны. Была ликвидирована их государственность. Такая же участь постигла в начале ноября 1943 карачаевцев, в феврале 1944 — чеченцев и ингушей, в марте 1944 — балкарцев, в мае 1944 — крымских татар, а также представителей других национальностей.

Послевоенное устройство мира обсуждалось на конференциях представителей СССР, США и Великобритании. На Тегеранской конференции 1943 Сталин поставил вопрос о передаче РСФСР северной части Восточной Пруссии. После завершения вой­ны в 1946 здесь была создана Калининградская область РСФСР.

6 ноября 1943 РККА освободила Киев. В июле 1944 был взят Псков. Территория РСФСР была освобождена от противника. В июне-августе 1944 в ходе операции «Багратион» была освобождена Белоруссия. В октябре 1944 было завершено освобождение Украины от нацизма. 6 июня 1944 вой­ска США и Великобритании открыли Второй фронт , высадившись в Нормандии. 26 марта 1944 советские вой­ска перешли границу СССР с Румынией. В 1944–1945 они во взаимодействии с местным сопротивлением освободили от нацистов и заняли страны Вост. Европы. В советскую сферу влияния попали занятые советскими вой­сками и прокоммунистическими формированиями Польша, Чехословакия, Венгрия, Югославия, Албания, Румыния, Болгария и восточные части Германии и Австрии. В 1944 было принято решение о включении в РСФСР Тувы в качестве АССР.

На Ялтинской конференции 1945 «Большая тройка» договорилась о том, что необходимо добиться безоговорочной капитуляции Германии. Германия должна была предоставить репарации победителям. СССР обязался вступить в вой­ну против Японии через три месяца после победы над Германией. Участники переговоров договорились о создании Организации Объединенных Наций (ООН). СССР стал постоянным членом Совета безопасности ООН.

2 мая 1945 советские вой­ска взяли Берлин. 8–9 мая в Берлине подписан акт о капитуляции Германии. Итоги вой­ны были закреплены на Потсдамской конференции 1945 и при заключении мирных договоров с союзниками Германии в 1947. За РСФСР были закреплена территория Карельского перешейка, до 1940 принадлежавшая Финляндии, и район Печенги. Ряд волостей Эстонии и Латвии также стал частью РСФСР. Потери населения СССР оцениваются в более чем 26 млн человек (из них 8,7 млн военнослужащих, большинство которых — русские). Германская агрессия привела к тяжелым потерям в экономике СССР. Ущерб РСФСР и Карело-Финской ССР составил 255 млрд руб., Украины — 285 млрд руб., Белоруссии — 75 млрд руб., Прибалтики — 53 млрд руб., Молдавии — 11 млрд руб.

8 августа 1945 СССР объявил вой­ну Японии. Советская армия разгромила Квантунскую армию Японии в Маньчжурии, заняла Курильские о-ва и Южн. Сахалин, которые затем вошли в состав РСФСР. Капитуляция Японии 2 сентября 1945 завершила Вторую мировую вой­ну.

СССР и РСФСР в послевоенный период (1945–1991). Страна возвращалась к мирной жизни. Из армии были демобилизованы 8,5 млн человек. Из-за рубежа вернулись угнанные на запад жители и пленные военнослужащие. Благодаря энтузиазму трудящихся, стремившихся как можно скорее преодолеть послевоенную разруху, организационному таланту послевоенного поколения руководителей за годы 4-й пятилетки (1946–1950) удалось восстановить основные промышленные предприятия, разрушенные вой­ной. В 1946 СНК был переименован в Совет министров, а наркоматы — в министерства. Была осуществлена денежная реформа в СССР 1947 . В 1946 Молдавию, Юго-Зап. Украину и Центрально-черноземную зону поразила засуха и голод — последний в СССР.

После вой­ны СССР превратился в одну из двух сверхдержав холодной вой­ны . Была создана мировая «система социализма», включавшая зависимые от СССР государства «народной демократии» . При этом начался советско-югославский конфликт , а остальные страны Вост. Европы объединились с СССР в Совет экономической взаимопомощи (1949) и организацию Варшавского договор а (1955). В 1949 власть коммунистической партии установилась также в Китае, который стал важнейшим союзником СССР. 29 августа 1949 в СССР было проведено испытание атомного оружия.

Сталинское руководство продолжало пресекать любые проявления инакомыслия. В 1946–1950 было репрессировано несколько групп военных руководителей («дело авиаторов», дело генералов В. Н. Гордова, Ф. Т. Рыбальченко и Г. И. Кулика ). 14 августа 1946 вышло разгромное постановление ЦК «О журналах “Звезда” и “Ленинград”», а затем ряд других постановлений по вопросам культуры. Острой критике был подвергнут ряд произведений искусства, литературных журналов и конкретные литераторы (М. М. Зощенко, А. А. Ахматова и др.). В условиях противостояния с Западом усиливались шовинистические черты официальной идеологии. Критиковалось «низкопоклонство перед Западом», что позволило Т. Д. Лысенко разгромить своих противников в биологической науке. В январе 1949 началась кампания против «космополитизма» . Одновременно нарастали преследования «сионистов», увенчавшиеся расстрелом членов Еврейского антифашистского комитета в 1952 и «делом врачей» (1951–1953). Внутрипартийные противоречия, которые приобрели уже не идеологический, а клановый характер, по-прежнему разрешались с помощью уничтожения проигравших, что проявилось в «Ленинградском деле» .

После смерти Сталина 5 марта 1953 власть перешла к коллективному руководству Президиума ЦК Коммунистической партии Советского Союза (КПСС), членами которого были Г. М. Маленков (председатель Совета министров), Молотов (министр иностранных дел), Л. П. Берия (министр внутренних дел), К. Е. Ворошилов (председатель президиума Верховного Совета СССР), Н. С. Хрущев , Л. М. Каганович , А. И. Микоян , Н. А. Булганин , М. З. Сабуров и М. Г. Первухин. Был взят курс на поддержку сельского хозяйства и промышленности «группы Б», то есть легкой промышленности, производящей товары и продукты, потребляемые непосредственно населением. Налоги с крестьян были уменьшены, а закупочные цены на продовольствие увеличены. Первоначально сохранялись прежние методы внутрипартийной борьбы: 26 июня Берия был арестован, обвинен в заговоре и шпионаже, и 23 декабря расстрелян. 13 сентября первым секретарем ЦК КПСС был избран Хрущев. В 1954 начато целины освоение , Крым передан из состава РСФСР в состав УССР. 8 февраля 1955 Маленков заменен на посту председателя Совета министров Булганиным.

14–25 февраля 1956 прошел ХХ съезд КПСС, который положил начало критике «культа личности Сталина» . Развернулся процесс десталинизации , в идеологии и культуре настал период, известный как «оттепель» . Были восстановлены автономные республики, ликвидированные при Сталине, и их жителям (чеченцам, ингушам, калмыкам и др.) разрешили вернуться в родные места. Крымским татарам и немцам Поволжья не вернули их прежние права. Руководство КПСС снова направило основные капиталовложения в группу «А», т. е. в производство средств производства, начался новый этап модернизации советской экономики. Происходил переход с угольного топлива на нефть и газ, их добыча в 1960-е выросла соответственно в 2,4 и 4,3 раза. С 1954 началось развитие атомной энергетики. В 1957 СССР первым начал освоение космоса . Производительность труда в 1-й половине 1960-х росла в год на 5,8 %. Это позволило в конечном счете увеличить также производство продукции группы «Б» и обеспечить рост зарплаты. Было введено бесплатное среднее образование. Четверть населения получила бесплатные квартиры с горячей водой, газовым оборудованием и другими привычными в наше время бытовыми достижениями. Массовое распространение получили телевизоры и телефоны. Индустриализация сельского хозяйства позволила повысить производительность аграрного труда, но качество продукции оставалось низким. В 1958 ликвидированы машинно-тракторные станции . Большинство граждан СССР (в том числе в РСФСР) с 1960-х стало жить в городах. В 1956–1964 введена единая пенсионная система. 10 мая 1957 проведена реформа управления экономикой, которое было передано от министерств советам народного хозяйства . В июне 1957 Хрущев и его сторонники (включая Г. К. Жукова ) одержали победу над «Антипартийной группой Маленкова Г. М., Кагановича Л. М., Молотова В. М.» , что укрепило позиции сторонников продолжения реформ. 26 октября Жуков внезапно снят со всех постов и отправлен на пенсию. 27 марта 1958 Совет министров СССР возглавил Хрущев. На ХХII съезде КПСС 17–31 октября 1961 Сталин и его соратники были подвергнуты резкой критике за их преступления. На съезде была принята новая программа КПСС, Хрущев провозгласил начало развернутого строительства коммунизма, который наступит уже при жизни современного поколения, к началу 1980-х. В СССР происходили национальные и социальные конфликты и столкновения, крупнейшим из которых стала Новочеркасская трагедия 1962 .

Экономические успехи позволили СССР решать широкие внешнеполитические задачи — сохранять свою сферу влияния (в том числе военным путем, как во время Венгерского кризиса 1956 , или без вооруженного конфликта, как при возведении Берлинской стены в 1961) и расширять «социалистический лагерь». В 1950–1960-е коммунисты и их союзники пришли к власти в ряде стран Азии и Африки и даже в непосредственной близости от США, на Кубе . В итоге Карибского кризиса 1962 , поставившего мир на грань термоядерной вой­ны, удалось добиться взаимных уступок СССР и США. Но в 1963 произошел раскол «социалистического лагеря», связанный с советско-китайским конфликтом , который ослабил позиции СССР и замедлил расширение «мировой системы социализма».

На Октябрьском пленуме ЦК КПСС 1964 Н. С. Хрущев был обвинен в волюнтаризме и отправлен на пенсию, и к власти пришло новое коллективное руководство: первым (с 1966 генеральным) секретарем ЦК КПСС стал Л. И. Брежнев , председателем Совета министров СССР — А. Н. Косыгин . На лидерство претендовали и «комсомольцы» — глава Комитета партийно-государственного контроля А. Н. Шелепин и председатель КГБ В. Е. Семичастный , но в 1965–1967 они были оттеснены от власти. На пленуме ЦК 27–29 сентября 1965 была начата хозяйственная реформа 1965 . Первоначально она придала импульс экономическому развитию. В 1970-х бюрократизированная экономика СССР постепенно втягивалась в состояние кризиса. Он характеризовался падением темпов роста производства в результате отсутствия заинтересованности в эффективном труде, старения оборудования, нехватки расточительно расходуемых ресурсов, неспособности обеспечить многообразные потребительские запросы населения, растущие и усложняющиеся по мере урбанизации и роста уровня культуры. Однако в 1970-х нарастающий кризис был еще незаметен, так как СССР мог воспользоваться высокими ценами на энергоносители.

Существующий строй обеспечивал всем социальным группам почти одинаковый доступ к образованию и здравоохранению. В 1975 было введено обязательное 10-летнее образование. Состояние господствующей элиты характеризовалось снижением вертикальной мобильности, что снижало также заинтересованность руководителей в результатах своей деятельности. Существовавшие в СССР порядки критиковало диссидентское движение и другие инакомыслящие. По решению советского руководства и его союзников была подавлена «Пражская весна» 1968.

В 1970-е проводилась политика разрядки . Только в 1979–1980, после начала Вой­ны в Афганистане 1979–1989 и ракетного кризиса 1970–1980-х холодная вой­на резко обострилась. В 1980 в Москве с успехом прошли Олимпийские игры , которые бойкотировались частью западных государств.

После смерти 10 ноября 1982 Брежнева генеральным секретарем ЦК КПСС был избран Ю. В. Андропов , который взял курс на «наведение порядка», усилил репрессии против подозреваемых в коррупции и стал готовить реформы. 9 февраля 1984 Андропов скончался, и генеральным секретарем стал К. У. Черненко , после смерти которого 10 марта 1985 на этот пост избран М. С. Горбачев . Председателя Совета министров СССР в 1980–1985 Н. А. Тихонова сменил Н. И. Рыжков . Новое руководство начало политику Перестройки . Ее неудача привела к распаду СССР . 12 июня 1990 РСФСР провозгласила суверенитет. 12 июня 1991 президентом Р. избран Б. Н. Ельцин , который 8 декабря подписал Беловежские соглашения 1991 о ликвидации СССР и создании Содружества независимых государств . После ликвидации СССР 25–26 декабря Российская Федерация (РФ) является независимым государством, постоянным членом Совета безопасности ООН.

Лит .: Деникин А. И. Очерки русской смуты. В 5 т. Париж–Берлин, 1921–1926; Вайль П. Л., Генис А. А. 60-е: мир советского человека. М., 1996; Великая Отечественная вой­на 1941–1945 гг. В 4 кн. М., 1998; Пихоя Р. Г. Советский Союз: история власти. 1945–1991 гг. М., 1998; Данилов А. А., Пыжиков А. В. Рождение сверхдержавы. СССР в первые послевоенные годы. М., 2001; Вацетис И. И., Какурин Н. Е. Гражданская вой­на 1918–1921. СПб., 2002; Пыжиков А. В. Хрущевская «оттепель». М., 2002; Шубин А. В. Вожди и заговорщики. Политическая борьба в СССР в 20–30-е гг. М., 2004; Его же. Парадоксы Перестройки. Упущенный шанс СССР. М., 2005; Его же. Золотая осень или период застоя. СССР в 1975–1985 гг. М., 2007; Пихоя Р. Г. Москва. Кремль. Власть. Две истории одной страны. Россия на изломе тысячелетий, 1985–2005. М., 2007; Шубин А. В. Диссиденты, неформалы и свобода в СССР. М., 2008; Хлевнюк О. В. Хозяин. Сталин и утверждение сталинской диктатуры. М., 2012; История Коммунистической партии Советского Союза. М., 2013; Шубин А. В. Великая российская революция: от февраля к октябрю 1917 г. М., 2014; Его же. Старт Страны Советов. Революция. Ноябрь 1917 — марта 1918 гг. М., 2017. А. В. Шубин .

Российская Федерация (с 1992). Как правопреемнице СССР, Р. пришлось вырабатывать основные параметры будущего устройства в условиях системного социально-экономического кризиса. В 1992–1993 проведены реформы «шоковой терапии» , сопровождавшиеся поляризацией общества и конституционным кризисом 1993 , завершившимся вооруженными столкновениями, ликвидацией системы Советов, принятием Конституции РФ 1993 с выборами в новый парламент. Р. стала президентской республикой, а курс на либеральные экономические реформы, в том числе проведение приватизации в Р., был скорректирован. Вплоть до конца 1990-х проводился курс на интеграцию РФ в однополярный мир и его организационные структуры, давший ограниченные результаты при резком сокращении сферы влияния Р. и ее зачастую одностороннем разоружении. Базовой проблемой оставалось разграничение полномочий федерального центра и регионов, а затяжной конфликт в Чеченской республике в 1994–1996 вылился в крупномасштабные боевые действия. Несмотря на укрепление оппозиционных настроений, в 1996 Ельцин был переизбран президентом. В декабре 1992 — марте 1998 председателем правительства РФ был В. С. Черномырдин . Экономическая модель, основанная на западном кредитовании, привела к финансовому кризису и частичному дефолту 17 августа 1998.

Частая смена глав правительств завершилась 9 августа 1999 назначением премьер-министром В. В. Путина . 31 декабря 1999 Ельцин подал в отставку, назначив Путина исполняющим обязанности президента, и он избирался на этот пост в 2000, 2004, 2012 и 2018. В первые два президентских срока проведены реформы, направленные на укрепление вертикали власти (введение федеральных округов в 2000, создание проправительственной партии «Единая Россия» и др.), стабилизацию экономической ситуации (снижение подоходного налога, реструктуризация системы социальных льгот). После возобновления в 1999 боевых действий на Сев. Кавказе и несмотря на крупные террористические акты в 1999–2004 в Москве, Волгодонске, Беслане и других местах был восстановлен суверенитет РФ в Чеченской республике. Удалось сократить экономическую и политическую зависимость от стран Запада. В 2008–2012 президентом РФ был Д. А. Медведев , а Путин возглавлял правительство. В 2012–2020 правительство возглавлял Медведев, с 21 января 2020 — М. В. Мишустин.

Новый этап в развитии внешней и внутренней политики последовал в 2008 на фоне мирового экономического кризиса . Интеграция России в мировую экономику (вступление во Всемирную торговую организацию , реформа образования и т. д.) сопровождалась нарастанием противоречий на постсоветском пространстве (серия политических переворотов на Украине, конфликт с Грузией в 2008). После 2012 процесс разоружения и укрепления международной безопасности оказался заблокирован. Проведены политические реформы, увенчавшиеся в 2020 референдумом о ряде поправок в конституцию. В феврале 2014 успешно проведены Олимпийские игры в Сочи.

18 марта 2014 Крым и Севастополь по результатам референдумов включены в состав РФ в качестве двух новых субъектов федерации, что вызвало резкое противодействие США и их союзников. В условиях санкционного давления продолжилась трансформация социально-экономической политики. Вследствие курса Запада на эскалацию конфликта на Украине 24 февраля 2022 РФ была вынуждена начать специальную военную операцию. Осенью 2022 в состав РФ вошли 4 новых региона. Экономические последствия беспрецедентных санкций были купированы антикризисной политикой правительства Мишустина.

Лит .: Согрин В. В. Политическая история современной России: от Горбачева до Путина. М., 2001; ­ Пихоя Р. Г. Москва. Кремль. Власть. Две истории одной страны. Россия на изломе тысячелетий, 1985–2005. М., 2007; Лопатников Л. И. От плана к рынку. Очерки новейшей экономической истории России. СПб., 2010; Дубин Б. В. Россия нулевых: политическая культура — историческая память — повседневная жизнь. М., 2011. Л. В. Ланник .