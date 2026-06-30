РОСЛАВЕЦ НИКОЛАЙ АНДРЕЕВИЧ

Композитор-новатор, музыковед, скрипач, педагог.

Ранние годы

Родился в 1881 г. в городе Сураж Черниговской губернии (ныне Брянская обл.) в семье железнодорожного чиновника. Позднее Рославец сознательно изменил свою «официальную» биографию, дабы казаться ближе к пролетариату, заменив город Сураж на глухое село Душатино и указывая, что происходит из бедной крестьянской семьи. В реальности же его отец был служащим-разночинцем, часто переезжающим с места на место по долгу службы, а дед владел столярной мастерской, где Николай Андреевич сделал свою первую скрипку с помощью дяди, музыканта-любителя. Не зная нот, уже с семи лет он играл на инструменте. Семья часто переезжала, сначала в г. Конотоп, где Рославец-подросток нашел себе друга-сверстника, будущего супрематиста Казимира Малевича, затем – в Курск. Там он впервые начал профессионально обучаться музыке в классах Российского музыкального общества.

В 1901 г. он поступил в Московскую консерваторию, где, по его собственному признанию, считался крайне «левым». В мае 1912 г. Рославец закончил ее. За кантату-мистерию «Небо и земля» на стихи Байрона ему была присуждена Большая серебряная медаль.

Становление

Женившись на Наталье Алексеевне Ланговой, дочери профессора-медика, попечителя Третьяковской галереи и собирателя русской реалистичной живописи, Рославец вошел в респектабельные круги московской интеллигенции. Это никак не мешало композитору общаться с футуристами, художниками-авангардистами, зачастую шокирующими и эпатирующими публику. В ближайший круг товарищей Рославца входили художники Давид Бурлюк, Аристарх Лентулов , а также другие члены «Бубнового валета» .

Поиски и эксперименты самого Рославца тоже отличались новаторством. Он стал одним из первых российских композиторов, использовавшим атональную систему и элементы серийности. Порывая с тональной логикой, он пришел к своему главному композиторскому нововведению – «синтетаккорду», терминологически оформившемуся к 1919 г. В своей автобиографии Н.А. Рославец так рассказывал о своем достижении: «…мое музыкальное сознание шло по пути нащупывания неких самостоятельных, довлеющих себе звуковых комплексов, своего рода «синтетических аккордов», из которых должен был рождаться весь гармонический план произведения. Эти «синтетаккорды», включающие в себя от 6-ти и до 8-ми и более звуков, из которых легко выстраивается большинство существующих в старой гармонической системе аккордов, - очевидно призваны были взять на себя в общеконструктивном плане композиции не только внешнюю, звуко-красочную роль, но и внутреннюю роль заместителей тональности». Независимо от австрийского композитора-новатора Арнольда Шенберга, Рославец пришел к двенадцатитоновой серийности.

Занимаясь поиском логических законов в музыке, Рославец парадоксальным образом не изменял романтической традиции, часто прибегая к камерным жанрам, ища взаимосвязи музыки и слова в эмоционально-лирическом единстве. Его работы 1910-х гг.: «Грустные пейзажи» по П. Верлену (1913), Первый струнный квартет (1913), симфоническая поэма «В часы новолуния» (ок. 1913), «Ноктюрн для арфы, гобоя, двух альтов и виолончели» (1913), «Три…» и «Четыре сочинения для голоса и фортепиано» (1913-1914), Первая скрипичная (1913), Первая и Вторая фортепианные сонаты (1914, 1916) и множество других композиций, преимущественно в камерном жанре.

После революции

Октябрьскую революцию Рославец встретил с большим энтузиазмом. В конце 1917 г. он стал председателем Совета рабочих, крестьянских и солдатских депутатов в Ельце, руководил музыкальной школой в этом городе. В 1919 г. он возглавил Московского отделение Всероссийского объединения работников искусств (Всерабис). В 1921-1923 гг. он жил и работал в Харькове, занимая должность ректора и профессора Харьковского музыкального института. Затем вернулся в Москву, где преподавал в Московском музыкальном политехникуме, был ответственным редактором журнала «Музыкальная культура», членом Ассоциации современной музыки (АСМ), целью которой было развитие новых направлений отечественной музыки и поддержание контактов с Западом. После революции Рославец продолжил писать музыку в русле найденного метода: это вокальный цикл «Пламенный крут» (1920), Третий квартет (1920), симфоническая поэма «Человек и море» по Ш. Бодлеру (1921), Пять прелюдий для фортепиано (1921 — 1922), симфоническая поэма «Конец света» по П. Лафаргу (1922), Пятая соната для фортепиано (1923), Вторая соната для виолончели и фортепиано (1924), Первый скрипичный концерт (1925) и множество других камерных сочинений.

В 1920-е гг. композитор подвергся резкой травле, носившей чисто демагогический характер. Представители РАПМ (Российской ассоциации пролетарских музыкантов) обвиняли его в отходе от интересов масс, «буржуазном упадничестве», «формализме», «враждебности пролетариату». Опасаясь преследований, Рославец передал чемодан с рукописями своему брату, жившему в Украине. Однако, в 1930-е гг. семья брата подверглась репрессиям и рукописи исчезли. С годами травля композитора только усиливалась. Рославец был объявлен «продуктом гниения буржуазного общества», обвинен в формализме и правом оппортунизме, и в конце концов был вынужден отречься от своего новаторства, написав «покаянное письмо». Все следы былых экспериментов нивелировались до полного исчезновения.

В 1930-е гг. он писал музыку по заказам союзных республик (струнный квартет «Туркменистанский», симфоническая поэма о Баку «Черный город»). В 1931 г. он получил приглашение работать в Узбекистане. В Ташкенте он создал первый в истории Узбекистана балет-пантомиму «Пахта» («Хлопок»). В 1933 г. Н. Рославец вернулся в Москву, где продолжал сочинять (Камерная симфония 1934 г., заслужившая прекрасный отзыв В. Маяковского, скрипичный концерт №2).

В 1939 г. композитор пережил тяжелый инсульт, от которого так и не смог оправиться. В 1944 г. за ним последовал второй, смертельный удар. Умер Николай Андреевич Рославец в Москве 23 августа 1944 г., забытый всеми. Его могила на Ваганьковском кладбище была уничтожена и не восстановлена по сей день. Его музыкальное наследие долгие годы было забыто и даже уничтожалось из библиотек за невостребованностью. В 1970-х гг. начался процесс возрождения сочинений Н. Рославца.