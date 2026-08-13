РОСКИЛЛЬСКИЙ МИР 1658

Рóскилльский мир 1658 — мирный договор, заключенный между Данией и Швецией 26 февраля 1658 в датском городе Роскилле. Завершил Датско-шведскую вой­ну 1657–1658, начатую королем Дании и Норвегии Фредериком III . В результате поражения Дании, по условиям Р. м. она уступила Швеции ряд территорий: провинции Сконе, Халланд, Блекинге, Бохуслен, Тронхеймский лен, о. Борнхольм (последние две возвращены Норвегии по Копенгагенскому миру 1660 ). Согласно Р. м. Дания брала обязательства не вступать в союзы, направленные против Швеции, предоставлять датские вой­ска для участия в вой­нах Швеции, препятствовать проходу через проливы враждебных Швеции военных судов. Швеция освобождалась от выплаты зундской пошлины, которой облагались коммерческие суда, проходящие через Зундский пролив, герцог Гольштейн-Готторпский освобождался от ленной зависимости. Острые разногласия, возникшие в ходе переговоров, стали поводом к новой Датско-шведской вой­не 1658–1660, которая закончилась подписанием Копенгагенского мира 1660 на условиях, более выгодных Дании.

Лит .: Frost R. I. The Northern Wars: War, State and Society in Northeastern Europe, 1558–1721. Harlow, 2000; История Дании. М., 2007. В. В. Рогинский.