РОКВЕЛЛ НОРМАН

Американский иллюстратор и художник.

Ранние годы

Родился в семье менеджера текстильной компании Джарвиса Уэринг Роквелла и домохозяйки Анны Мари Хилл. Подобно сверстникам, получил начальное и среднее школьное образование. В детстве Норман увлекся рисованием, и по мере взросления определился с тем, что живопись – дело его жизни. В четырнадцать лет он перевелся из обычной в художественную школу «Чейс-Арт-Скул». Он посещал занятия в Национальной Академии дизайна и Художественной студенческой лиге. Его учителями были Дж. Бриджман, Ф. Думонд и Т. Фогарти. Еще в период обучения Роквелл начал сотрудничать с различными изданиями как иллюстратор («Бойскауты Америки», «Бойс-лайф» и т.д.).

В 1914 г. Роквелл получил первый крупный заказ – иллюстрацию книги К. Клауди «Скажи мне почему: истории о матушке-природе». Выполненная работа была оценена коллегами и контрагентами Нормана. В том же году ему предложили место в журнале «Бойс-лайф», для которого Роквелл ежемесячно разрабатывал обложку и выполнял иллюстрации к различным материалам. Уже в 1915 г. иллюстратор занял пост художественного редактора этого издания.

Во второй половине 1910-х Роквелл начал активно сотрудничать с разнообразными изданиями в качестве иллюстратора (газеты «Пост», «Зе-Сатурдэй-Ивнинг-Пост»). Норман стал довольно востребованным иллюстратором, что позволило ему оставить место в «Бойс-лайф». Со вступлением США в Первую мировую войну Роквелл пытался записаться добровольцем, однако ему было отказано в военной службе из-за недобора веса.

В 1916-1925 гг. Роквелл создал многочисленные обложки и разворотные иллюстрации для «Зе-Сатурдэй-Ивнинг-Пост» (их общее число за 47 лет сотрудничества - 323). В 1917 г. иллюстратор открыл собственную студию. В 1926 г. Роквелл вернулся к сотрудничеству с главным изданием бойскаутов Америки «Бойс-Лайф», выполнив 51 рисунок к ежегодному календарю.

Становление. Живописное творчество

Наиболее плодотворным периодом в творчестве Роквелла стали 1930-1940-е годы. Вместе с семьей иллюстратор уехал из Нью-Йорка и поселился в небольшом городке Арлингтон, штат Вермонт. Смена места жительства сказалась на выборе сюжетов для изображения – теперь в центре внимания иллюстратора лежала жизнь провинциальной Америки. Важной вехой этого периода стало обращение Роквелла к живописи.

В 1943 г. Роквелл в течение семи месяцев работал над серией «Американские свободы». Четыре картины («Свобода слова», «Свобода вероисповедания», «Свобода от нужды», «Свобода от страха») были вдохновлены речью Ф.Д. Рузвельта «Четыре свободы» (январь 1941). Эти работы были опубликованы в «Зе-Сатурдэй-Ивнинг-Пост» и послужили иллюстрациями к эссе выдающихся мыслителей того времени. Впоследствии репродукции картин широко тиражировались как открытки, распространялись в общественным местах. Имя Роквелла стало повсеместно узнаваемым, его стали называть бытописателем и певцом американского образа жизни. В том же 1943 г. в студии иллюстратора в Арлингтоне произошел пожар, уничтоживший значительную часть его живописных и графических работ. Фактически это происшествие разделило творческую карьеру Роквелла на два периода.

В 1950-е Роквелл продолжал активно работать над иллюстрациями для периодических изданий, почтовых открыток, постеров и другой рекламной продукцией. В 1959 г. от сердечного приступа скончалась жена Нормана Мэри. Благодаря неустанной поддержке и помощи сына Томаса Роквелл, чтобы пережить это тяжелое событие, занялся написанием автобиографии. Она увидела свет в 1960 г. Обложку издания украсил «Тройной автопортрет».

В 1963 г. Роквелл создал последнюю обложку для «Пост» и начал сотрудничество с журналом «Лук-мэгазин». В 1966 г. Роквелл был приглашен в Голливуд, чтобы написать портреты актеров, задействованных в фильме «Дилижанс» (1966). В 1968 г. создал обложку для альбома «Приключения Майка Блуменфильда и Аль Купера». Последней работой художника стала иллюстрация календаря для «Бойскаутов Америки» 1976 г. В 1977 г. иллюстратор был награжден президентской «Медалью свободы» за «полные жизни и страсти портреты страны».

Творческая манера Роквелла объединяет в себе академический рисунок, событийную актуальность, патриотическую тематику и некоторое идеализирование, за что художник неоднократно подвергался критике. Однако для американского населения его работы стали важной иллюстрацией национальных идей и ценностей. Знаменитый патриарх американского кино Дж. Лукас так отзывался о творчестве Роквелла: «Все, что изображает художник, было частью моей жизни». Утверждение ценностей добродетели, любви, преданности и т.д., а также особая симпатия и теплота к соотечественникам сделали Роквелла одним из самых популярных авторов в США. Сам художник так говорил о своей творческой миссии в автобиографии: ««Может быть, когда я вырос и обнаружил, что мир не такое уж приятное место, как я думал, я бессознательно решил, что, даже если это не идеальный мир, он должен быть раскрашен мною идеально в моих картинах, в которых не будет пьяных бродяг или злых матерей, наоборот — только добрые родители и счастливые дети». Вероятно, картины Роквелла пользовались столь широкой популярностью, поскольку сам автор ставил своей задачей создать такое произведение, которое было бы одинаково интересно и домохозяйке, и политику, и школьнику, и офисному клерку.

Творческое наследие Нормана Роквелла насчитывает более 4000 картин и графических работ. Несмотря на высокую продуктивность художник отмечал, что у него «не хватает времени написать все, что я хочу».