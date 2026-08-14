РОКСАНА (др.-греч. ῾Ρωξάνη)

Дочь бактрийского аристократа Оксиарта, жена Александра Великого и мать его сына Александра IV.

В конце 328 г. до н.э. она вместе с матерью и сестрами, спасаясь от Александра, нашла убежище в одной из горных крепостей, называемых в источниках «скалами», которые располагались, по всей видимости, в отрогах Гиссарского хребта. Выступив в начале 327 г. до н.э. на покорение этих крепостей, Александр вначале захватил так называемую «Согдийскую скалу» (или «скалу» Ариамаза) в пределах области Кашкадарьи, а затем и «скалу» Сисимифра (либо Хориена) в Бактрии, вероятно, в районе Железных ворот, со стороны долины Сурхандарьи. Источники дают противоречивую информацию о том, на какой именно из этих скал укрывалась Роксана и где ее, соответственно, встретил македонский царь.

Как бы то ни было, но вскоре после этого Александр вступил с ней в официальный брак. Не отвергая совершенно чувства любви Александра к Роксане в качестве одной из причин данного брака, все же следует полагать, что он имел прежде всего политические цели: примирение между завоевателями и местной аристократией после двухлетней вооруженной борьбы и придание видимости легитимности претензиям македонского монарха на власть над среднеазиатскими областями. В течение дальнейших нескольких лет о жизни Роксаны ничего неизвестно. Нет сомнения, что ее значение как супруги царя должно было уменьшиться, когда на знаменитой массовой свадьбе в Сузах (столице Сузианы) в 324 г. до н.э. Александр взял себе в жены двух дочерей прежних персидских царей – Статиру, дочь Дария III, и Парисатиду, дочь Артаксеркса III Оха. Однако где-то в конце того же года Роксана забеременила от Александра.

Вопрос о статусе ожидавшегося ребенка встал сразу после смерти царя (323 г. до н.э.). Когда волнения в македонском войске в Вавилоне были подавлены, было принято решение, что если Роксана родит мальчика, то он станет соправителем Филиппа III Арридея , сводного брата Александра, к тому моменту уже провозглашенного царем, при регентстве Пердикки. Не позднее сентября 323 г. до н.э. Роксана родила сына (Александра IV), который, таким образом, и стал одним из царей. Где-то в это время Роксана приказала убить Статиру (дальнейшая судьба Парисатиды неизвестна), соперницу, очевидно, заставившую ее недавно серьезно переживать за свое будущее.

Вместе с сыном Роксана находилась в войске Пердикки, когда тот выступил в Египет против мятежного Птолемея, а после гибели Пердикки (320 г. до н.э.) была увезена вместе с обоими царями в Македонию новым регентом Антипатром. При нем и следующем регенте Полиперхонте (с 319 г. до н.э.) Роксана оставалась в Македонии, вероятно, в ее столице Пелле. В конце 317 г. до н.э. она вместе с сыном была в окружении Олимпиады, матери Александра Великого, осажденной Кассандром в македонской крепости Пидне, и после сдачи оказалась в руках нового властителя Македонии. Кассандр отправил Роксану и Александра IV под арест в македонский город Амфиполь, а в 310/9 г. до н.э. распорядился их тайно убить.

Исторические источники:

Диодор Сицилийский. Историческая библиотека, XVII-XIX;

Плутарх. Биография Александра;

Арриан. Поход Александра;

Арриан. История после Александра;

Курций Руф, Квинт. История Александра Македонского;

Юстин, Марк Юниан. Эпитома сочинения Помпея Трога «Historiae Philippicae», XII-XV.