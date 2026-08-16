РОКОТОВ ФЁДОР СТЕПАНОВИЧ

Русский художник, один из ярчайших представителей портретной живописи второй половины XVIII века.

Биография

Федор Рокотов родился в имении князей Репниных Воронцово, происходил из крепостных крестьян, видимо, еще в юности получил вольную.

В 1755 году, благодаря И.И. Шувалову , оценившему талант юноши, Рокотов переехал в Петербург. Здесь он окончил Сухопутный шляхетский корпус. Получив чин ротмистра, дававший дворянство, художник оставил службу. Также он учился в недавно созданной Академии художеств . В 1762 году Рокотов стал ее адъюнктом. В 1763 году молодой художник был приглашен в Москву для написания коронационного портрета Екатерины II , который очень понравился императрице. В 1765 году Федор Степанович был удостоен звания академика.

В 1766 году он перебрался в Москву. Здесь Рокотов, помимо творчества, занимался педагогической деятельностью – он обучал живописи своих учеников. В 1772 году живописец стал одним из основателей Московского английского клуба. Будучи масоном, с 1774 года состоял в московской ложе «Клио». В 1781 году Рокотов купил участок земли на Старой Басманной улице, где затем возник его дом, здание которого сохранилось до наших дней.

Последние работы портретиста относятся к началу 1790-х годов. О последующих десятилетиях его жизни известно крайне мало. Так, в 1793 году он приобрел имение Аниково. Здесь Рокотов жил в начале 1800-х, затем продал его. В 1806 году купил другое владение в Москве. Художник скончался в декабре 1808 года. Похоронен на кладбище Новоспасского монастыря. Точное местонахождение его могилы неизвестно.

Творчество

С творчеством Ф.С. Рокотова наступает новый этап в отношении художников к человеческой личности. Его портреты отличаются человечностью и лирической глубиной, что до тех пор было несвойственно русской портретной живописи.

К 1750-м годам относится необычная для Рокотова картина – «Кабинет И.И. Шувалова» (1757) – чуть ли не первый интерьер XVIII века. Сама картина не сохранилась и известна по копии, созданной учеником художника А. Зябловым в 1799 году. Рокотов тщательно воспроизвел всю обстановку кабинета, сумев при этом передать атмосферу духовных интересов и культурных запросов широко образованного человека середины XVIII века.

С началом 60-х годов к Рокотову приходит известность, у него много заказов. Например, в 1764 году он писал порядка 40 портретов.

Новаторский характер творчества Рокотова виден в портрете великого князя Павла Петровича, написанного им в 1761 году. Работа исполнена легко, художник не подчеркивает мелкие детали наружности Павла. Непоседливый и капризный на вид мальчик словно живет на портрете. Тона картины выполнены в теплой гамме золотистого и красного.

Портреты Рокотова 1760-х годов демонстрируют всю большую правдивость образов. К середине 60-х относится портрет поэта В.И. Майкова. Он очень экспрессивен. Жизнерадостный, энергичный и насмешливый Майков изображен со всей полнотой реалистичной убедительности. Портрет свидетельствует о жизненной зрелости его автора. Его живописные приемы смелы, композиция портрета предельно проста и сосредотачивает все внимание на сильном лице поэта.

В середине 1760-х годов Рокотов написал портреты неизвестной из семьи Воронцовых и неизвестного юноши. В них также проявилось стремление художника к материальности образа. В последующие годы Федор Степанович уже не подчеркивал так настойчиво физическую сторону облика, создавая тонкие одухотворенные портретные образы.

После переезда в Москву в 1766 году художественная деятельность Рокотова развернулась еще шире. Именно в Москве с конца 1760-х и до конца 1780-х годов он создал свои лучшие портреты. Они отличаются внутренней динамикой, повышенным вниманием к передаче душевного мира изображенных. В портретах Н.Е. Струйского (1772), неизвестного в треуголке (сейчас высказывается предположение, что это портрет самой Екатерины II в маскарадном костюме), А.И. Воронцова, неизвестной в розовом платье, посла в Константинополе А.М. Обрескова и др. художник запечатлел неповторимые особенности внутреннего склада этих людей. Лиризм образа человека в рокотовских портретах парой десятилетий раньше был почти незнаком русским портретистам.

В 1780-х годах Рокотов достигает особой поэтической одухотворенности своих произведений. Для их создания он использует тонкие композиционные и живописные средства. Портреты В.Е. Новосильцевой (1780), П.Н. Ланской (1780-е), Е.В. Санти (1785) показывают увлекательный внутренний мир изображенных. Рокотов сильно освещает лица прямым светом, подчеркивая темные глаза и резко очерченные уголки губ, слегка согнутых в улыбке. Глаза и губы сосредотачивают в себе выражение душевного движения, они создают некоторую загадочность.

Для портретов 80-х годов Рокотов использует трудную овальную форму, подчиняя ей ритм произведения, он находит сложные цветовые сочетания. Портреты В.Н. Суровцевой и Суровцева (конец 1780-х) принадлежат к поздним портретам художника. Они отличаются сложной и глубокой психологичностью.

Ф.С. Рокотов утвердил право портретного образа быть волнующим и притягательным в своей внутренней сути, без богатых аксессуаров, являвшихся неотъемлемой принадлежностью парадного портрета.