РОКОССОВСКИЙ КОНСТАНТИН КОНСТАНТИНОВИЧ

Советский полководец, маршал, Дважды Герой Советского Союза

Происхождение и образование. Ранние годы жизни.

Рокоссовские - старинный шляхетский род. Один из предков К.К. Рокоссовского получил во владение в XV в. поместье Рокосово, от названия которого и происходит фамилия Рокоссовских. Прадед маршала Юзеф Рокоссовский в 1811 г. служил во Втором кавалерийском полку армии Великого герцогства Варшавского, польского государственного образования, находившегося под французским протекторатом. Отец будущего маршала – Ксаверий Юзеф Рокоссовский (1853-1902), ревизор Варшавской железной дороги. Мать – белоруска Антонина Овсянникова, учительница.

Сам К.К. Рокоссовский определял место своего рождения по-разному: вплоть до 1945 г. маршал всегда утверждал, что родился в Варшаве. В 1945 г. в анкете, а также в автобиографии в качестве места его рождения указаны Великие Луки в Псковской губернии. Затем, когда в 1949 г. Рокоссовский стал министром обороны Польши, местом его рождения опять стала Варшава. После возвращения в СССР семь лет спустя он стал снова указывать местом рождения Великие Луки.

Сразу после смерти отца К. Рокоссовского взял на воспитание его дядя, владелец стоматологической клиники в Варшаве. Дядя Александр устроил племянника в престижное частное училище Антона Лагуны. В конце 1906 г. Александр Рокоссовский скончался, и после этого заботу о содержании племянника принял на себя самый младший из братьев Рокоссовских Михаил. Он устроил Константина в гимназию в Варшаве. В 1909 г. умер и Михаил Рокоссовский. Константин оставил учебу и стал жить у сестры отца, Софьи Высоцкой. К. Рокоссовский стал работать, сначала помощником кондитера, потом помощником дантиста, затем рабочим на чулочной фабрике. В 1909 г. К. Рокоссовский устраивается учеником каменотеса в мастерскую, принадлежащую мужу тетки Софьи Стефану Высоцкому.

Участие в Первой мировой и Гражданской войне

В августе 1914 г. К. Рокоссовский пошел добровольцем 5-й драгунский Каргопольский полк 5-й кавалерийской дивизии 12-й армии и был зачислен в 6-й эскадрон. Почти сразу же после начала службы августа Рокоссовский отличился при проведении конной разведки у деревни Ястржем, за что был награждён Георгиевским крестом 4-й степени и произведён в ефрейторы. В 1914 г. Рокоссовский участвовал в боевых действиях под Варшавой, в апреле 1915 г. – в сражениях под литовским Поневежем (Паневежисом). В июле 1915 г. он был награждён Георгиевской медалью 4-й степени, а в мае 1916 г. Георгиевской медалью 3-й степени.

В феврале 1917 г. Каргопольский полк переформировали, Рокоссовский попал в 4-й эскадрон. В марте К. Рокоссовский произведён в младшие унтер-офицеры. В конце августа участвовал в прикрытия отступления пехотных частей под Ригой, за что был награжден Георгиевской медалью 2-й степени.

Рокоссовский был избран в эскадронный, а затем в полковой комитет, решавший вопросы жизни полка, в числе многих других драгунов вступил в Красную гвардию. В конце декабря Каргопольский полк был переброшен в тыл на восток, а в апреле 1918 г. расформирован.

С ноября 1917 г. по февраль 1918 г. Рокоссовский занимал должность помощника начальника Каргопольского красногвардейского кавалерийского отряда, участвовал в подавлении антибольшевистских восстаний в районе Вологды, Буя, Галича и Солигалича. С февраля по июль 1918 г. он принимал участие в подавлении антисоветских восстаний в районе Харькова и Брянска. В июле 1918 г. Рокоссовский был со своим отрядом переброшен на Восточный фронт под Екатеринбург и участвовал в боях с белогвардейцами и Чехословацким корпусом. С августа 1918 г. отряд переформирован в 1-й Уральский кавалерийский полк, а Рокоссовский назначен командиром его 1-го эскадрона. В марте 1919 г. Рокоссовский вступил в РКП (б). В январе 1920 г. Рокоссовский был назначен командиром 30-го кавалерийского полка 30-й дивизии 5-й армии, в октябре 1921 г. переведен командиром 3-й бригады 5-й Кубанской кавалерийской дивизии. В 1923-1924 гг. Рокоссовский участвовал в боях против белогвардейских отрядов в Забайкалье.

Межвоенный период жизни Рокоссовского

После окончания Гражданской войны Рокоссовский работает над повышением своей квалификации. В 1924-1925 гг. он являлся слушателем Кавалерийских курсов усовершенствования командного состава, в 1926-1928 гг. служил в Монголии инструктором отдельной Монгольской кавалерийской дивизии в Улан-Баторе. В начале 1929 г. Рокоссовский прошел курсы усовершенствования высшего начальствующего состава при Академии имени М. В. Фрунзе. В том же году он принял командование над 5-й отдельной Кубанской кавалерийской бригадой, а с 1930 г. Рокоссовский командовал 7-й Самарской кавалерийской дивизией. В феврале 1932 г. был переведен на должность командира-комиссара 15-й Отдельной Кубанской кавалерийской дивизией. В 1936 г. К. Рокоссовский командует 5-м кавалерийским корпусом в Пскове.

Рокоссовского не обошли и чистки в рядах РККА в 1930-е гг. 27 июня 1937 г. он был исключен из ВКП (б), а в июле уволен из РККА «по служебному несоответствию». В августе 1937 г. Рокоссовский был арестован в Ленинграде по обвинению в связях с польской и японской разведками, став жертвой ложных показаний, два с половиной года провел под следствием. С августа 1937 г. по март 1940 г. содержался во Внутренней тюрьме Управления госбезопасности НКВД по Ленинградской области. В марте 1939 г. состоялся суд, но все свидетели по его делу к тому времени уже были мертвы. Рассмотрение дела было отложено на доследование, осенью 1939 г. состоялось второе заседание, также отложившее вынесение приговора. В марте 1940 г. Рокоссовский был освобожден и реабилитирован. Его полностью восстанавливают в правах, в должности и в партии. В том же году с введением генеральских званий в РККА ему присваивается звание «генерал-майор». Летом того же года он становится командиром 5-го кавалерийского корпуса, а в ноябре – 9-го механизированного корпуса.

К. К. Рокоссовский в период Великой Отечественной войны

Одним из первых сражений Рокоссовского в Великой Отечественной войне стала битва под Дубно-Луцком-Бродами в июне 1941 г. В июле 1941 г. он был назначен командующим 4-й армией на южном фланге Западного фронта. Но ситуация на фронтах менялась с каждым днем в худшую сторону, и Рокоссовскому было поручено руководство оперативной группой для восстановления положения в районе Смоленска. Остатки окруженных под Смоленском советских армий, которые Рокоссовскому удалось спасти, были реорганизованы в 16-ю армию. Ее командующим стал Рокоссовский, который в сентябре 1941 г. получил звание генерал-лейтенанта.

В начале Московской битвы в распоряжение Рокоссовского распоряжение поступил отдельный курсантский полк, 316-я стрелковая дивизия генерал-майора И.В. Панфилова, 3-й кавалерийский корпус генерал-майора Л. Доватора. Вскоре под Москвой была восстановлена полноценная линия обороны. За полководческие успехи во время битвы за Москву К. Рокоссовский был награжден орденом Ленина.

30 сентября 1942 г. К. Рокоссовский был назначен командующим Донским фронтом. При его участии был разработан план операции «Уран» по окружению и уничтожению вражеской группировки, наступавшей на Сталинград. Силами нескольких фронтов 19 ноября 1942 г. началось проведение операции, 23 ноября кольцо вокруг 6-й армии генерала Ф. Паулюса было замкнуто. Руководство по разгрому вражеской группировки Ставка поручила Донскому фронту во главе с Рокоссовским, который 15 января 1943 г. получил звание генерал-полковника. 31 января 1943 г. войска под командованием К. К. Рокоссовского пленили фельдмаршала Ф. Паулюса, 24 генерала, 2500 немецких офицеров, 90 тыс. солдат. Полководец был награжден орденом Суворова.

После того, как в начале 1943 г. советской стороне стали известны данные о планах Германии развернуть к лету широкомасштабное наступление под Курском, Рокоссовский, на основании разведывательных данных, определил участок предполагаемого немецкого наступления и сосредоточил там более половины подчиненных ему частей пехоты и более половины артиллерийских орудий и танков. Курская битва завершилась разгромом немецко-фашистских войск.

С мая 1944 г. К. Рокоссовский совместно А.М. Василевским и Г.К. Жуковым разрабатывал план операции по освобождению Белоруссии «Багратион», которая началась 22 июня 1944 г. В рамках Белорусской операции Рокоссовский успешно проводит Бобруйскую, Минскую и Люблинско-Брестскую операции. В результате была полностью освобождена Белоруссия, отбита часть Прибалтики, освобождены восточные районы Польши. Практически полностью была разгромлена немецкая группа армий «Центр». Кроме того операция поставила под угрозу группу армий «Север» в Прибалтике. Операция в Белоруссии привело к масштабному поражению вермахта.

29 июня 1944 г. генералу армии Рокоссовскому была вручена бриллиантовая звезда Маршала Советского Союза, а 30 июля – первая Звезда Героя Советского Союза. В ноябре 1944 г. он становится командующим 2-м Белорусским фронтом. Он командовал войсками фронта в Восточно-Прусской и Восточно-Померанской операциях. Во время Берлинской наступательной операции войска 2-го Белорусского фронта под командованием Рокоссовского своими действиями сковали главные силы 3-й немецкой танковой армии, лишив её возможности участвовать в битве за Берлин. 1 июня 1945 года за умелое руководство войсками фронта в Восточно-Прусской, Восточно-Померанской и Берлинской операциях, Маршал Советского Союза К. К. Рокоссовский был удостоен второй медали «Золотая Звезда».

24 июня 1945 года по решению И. В. Сталина Рокоссовский командовал Парадом Победы в Москве.

Послевоенные годы

С июля 1945 до 1949 гг. Рокоссовский являлся главнокомандующим Северной группой войск на территории Польши. В 1949 г. по просьбе президента Польши Б. Берута И.В. Сталин отправил Рокоссовского в Варшаву для занятия поста министра национальной обороны Польши. Кроме того, Рокоссовский работал заместителем председателя Совета Министров Польши, был членом Политбюро ЦК Польской объединённой рабочей партии (ПОРП). Под руководством Рокоссовского, основывавшегося на опыте советских вооруженных сил, польская армия была реорганизована и перевооружена. В Польше были модернизированы пути сообщения и связь, создана полноценная военная промышленность. Для обучения офицеров были открыты Академия Генерального штаба им. К. Сверчевского, Военно-техническая академия им. Я. Домбровского и Военно-политическая академия им. Ф. Дзержинского.

После смерти Б. Берута и избрания первым секретарем ПОРП В. Гомулки Рокоссовский был выведен из состава Политбюро ЦК ПОРП и смещен с поста министра обороны Польши. Рокоссовский возвращается в СССР, в 1956-1957 гг. занимает пост заместителя министра обороны СССР, с октября 1957 г. по январь 1958 г. командует войсками Закавказского военного округа. С января 1958 г. по апрель 1962 г. Рокоссовский вновь заместитель министра обороны СССР, главный инспектор Министерства обороны. С апреля 1962 г. по август 1968 гг. он занимает должность генерального инспектора Группы генеральных инспекторов Министерства обороны СССР.

3 августа 1968 года Рокоссовский скончался в Москве.