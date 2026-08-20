РОКА, ХУЛИО АРХЕНТИНО

Рóка ( исп. Roca) , Хулио Архентино (17.07.1843, Тукуман — 19.10.1914, Буэнос-Айрес) — государственный деятель, президент Аргентины в 1880–1886, 1898–1904. Профессиональный военный. Командовал правительственными вой­сками при подавлении мятежей в 1870, 1874; военный министр (1877–1879). Руководил «завоеванием пустыни» в 1879, что привело к уничтожению индейских племен в Патагонии и на Огненной земле и присоединению территории в 1,3 млн кв. км.

С именем Р. связано установление режима президентского самодержавия — уникато (от исп . uniсo — «единственный»). В течение четверти века вершил судьбы Аргентины. Исполнительная власть контролировала как собственные выборы, так и выборы в Национальный конгресс, и провинциальные легислатуры. Стремился деполитизировать общественную жизнь под лозунгами «мир и управление», «революции не котируются на лондонской бирже».

В годы его правления окончательно сложилась агроэкспортная модель, национальная экономика стала частью воспроизводственного процесса Великобритании. С целью окончательной национально-государственной консолидации провел реформы: принял закон о всеобщем обязательном бесплатном светском образовании (1884), ввел золотой стандарт (1899), всеобщую воинскую повинность (1901).

Лит. : Очерки истории Аргентины. М., 1961; Vedia M. de. El general Roca y su época. Buenos Aires, 1969; Luna F. Soy Roca. Buenos Aires, 1990; Казаков В. П. Общенациональный кризис 1890–1893 гг. в Аргентине: истоки и последствия. М., 1998; История Политическая история стран Латинской Америки в XIX веке. М., 2012. В. П. Казаков.