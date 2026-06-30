РОГОЗНЫЙ ПАВЕЛ ГЕННАДИЕВИЧ

Российский историк. Кандидат исторических наук (2005), научный сотрудник отдела истории революций и общественного движения России Санкт-Петербургского института истории РАН.

Родился 27 апреля 1973 года в Тосно. В 2001 году окончил исторический факультет Санкт-Петербургского государственного университета. В 2004 году окончил факультет истории Европейского университета в Санкт-Петербурге.

С 2004 года – сотрудник Санкт-Петербургского института истории РАН. С 2009 года –научный сотрудник отдела истории революций и общественного движения России.

В 2005 году защитил кандидатскую диссертацию на тему «Высшее духовенство Российской Православной Церкви после Февральской революции».

С 2007 года преподает в Европейском университете в Санкт-Петербурге.

В 2010–2012 годах преподавал историю в классической гимназии № 610 (Санкт-Петербург).

Автор более 20 научных публикаций. В область научных интересов входят история Русской православной церкви, история революций в России.

Сочинения

Церковная революция 1917 года: (Высшее духовенство Российской Церкви в борьбе за власть в епархиях после Февральской революции). СПб., 2008;

«Все дело в Сыне». Что православная Церковь может поделить с католической? // Тайный советник. Популярный исторический журнал 2016. № 4;

Взбунтовавшийся монастырь в бунтующей России // Политическая история России ХХ века: к 80-летию проф. Виталия Ивановича Старцева. Сборник науч. трудов. СПб., 2011.

К вопросу о проведении в жизнь декрета об отделении Церкви от государства // Русская революция 1917 года: Проблемы истории и историографии. СПб., 2013;

Книга « Правда о религии в России» как исторический источник // Четвертые Балашовские чтения СПб., 2016. С. 45-53.

О книге «Шахнович М.М. Чумакова Т.В. Музей истории религии Академии наук СССР и Российское религиоведение СПб., 2014» и просто размышление о советском религиоведении // Историческая экспертиза. Журнал рецензий. СПб., 2015. № 2(3). С.171- 178.

Пожар Москвы в 1812 году в свете политической конъюнктуры // Вторые Балашевские чтения. СПб., 2014. С. 11– 21;

Рафаил Шоломович Ганелин// Клио.2014 № 6. (В соавторстве с А.Н. Цамутали и С.А. Лебедевым);

Российская Православная Церковь и власть в период революции 1917 года: общественные инициативы и попытки преодоления государственного влияния // Революционный процесс и общественное сознание;

Российская церковь и «красная смута» // Нева. 2011. № 2;

Русский историк А.Е. Пресняков и его неизвестный портрет // Петербургский исторический журнал. 2014.№1. С. 252–258;

Синодальная Церковь, общественное и революционное движение, или почему духовенство приветствовало революцию? // Историческая экспертиза. 2015. № 4(5). С. 142-153.

Стратегии выживания православно-протестантской семьи в условиях антирелигиозного государства // Равнина русская. Опыт духовного сопротивления. М., 2014. С. 379–385;

Февральская революция 1917 года и провинциальные архиереи: конфликты с новой властью // Провинциальное духовенство дореволюционной России. Сборник трудов международной заочн. конференции. Вып. 3. Тверь, 2008;

Человек пришел с войны, или грустная история о том, как фронтовик империалистической войны уничтожил целую деревню // Третьи Балашовские чтения: Первая мировая война — великая и забытая. СПб., 2015. С. 94-105;

The Russian Orthodox Church during the First World War and Revolutionary Turmoil, 1914–21 // Cultural History of Russia in the Great War and Revolution, 1914-22. Book 1: Popular Culture, the Arts, and Institutions. Edited by Murray Frame, Boris Kolonitskii, Steven G. Marks, and Melissa K. Stockdale. Bloomington, IN: Slavica Publishers, 2014. Р. 349–375.