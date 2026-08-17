РОГНЕДА

Рогнéда ( древнеисл. Ragnheiðr, др.-восточносл. Рогънѣдь) (ум. ок. 1000) — дочь полоцкого князя Рогволода, одна из жен князя Владимира Святославича , мать Изяслава Владимировича, родоначальника династии полоцких князей. Предполагавшийся брак Р. с киевским князем Ярополком Святославичем (и, вероятно, политический союз Полоцка и Киева) был разрушен Владимиром, захватившим Полоцк, убившим Рогволода и его семью и насильственно взявшим Р. в жены. Согласно легенде, Р. безуспешно пыталась отомстить Владимиру за отца, но была сослана им вместе с Изяславом в Полоцк. Е. А. Мельникова.