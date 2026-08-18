РОДЧЕНКО АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ

Художник-авангардист, график, сценограф, фотограф, один из основоположников конструктивизма, дизайна и фотомонтажа.

Родился в семье бывших крестьян. Его отец - Михаил Михайлович Родченко (1852-1907) работал бутафором в Русском клубе в Петербурге, мать - Ольга Евдокимовна Родченко (1865-1933) - прачкой. Детство будущего конструктивиста прошло за кулисами театра. С 1902 года семья жила в Казани. Художественное образование Родченко начал получать в Казанской художественной школе (1911-1914), где познакомился со своей женой Варварой Степановой (1894-1958). В феврале 1914 года Казань посетили футуристы В. Маяковский, Д. Бурлюк и В. Каменский, и Родченко, переняв их идеи, начал создавать работы в кубофутуристической, абстрактной манере.

В 1914 году он переехал в Москву и поступил в Строгановское художественное училище, которое, однако, не окончил. Впервые его работы экспонировались на футуристической выставке "Магазин" в 1916 году (живописная картина в кубофутуристической манере "Танец" (1915) и серия графических абстрактно-геометрических композиций, выполненных при помощи чертежных инструментов). В этой выставке также принимали участие лидеры авангарда К. Малевич и В. Татлин. Малевич высоко оценил серию беспредметной графики Родченко и пригласил его к себе в мастерскую, но Родченко избрал своим наставником конструктивиста Татлина.

Родченко быстро стал одним из координаторов художественной жизни СССР. С восторгом встретив Октябрьскую революцию, в 1917 году он стоял у истоков профсоюза художников-живописцев, был его секретарем, затем в 1920 году стал одним из создателей РАБИСа (советского профсоюза работников искусства). В 1918-1921 годах Родченко служил в Коллегии по делам изобразительных искусств (ИЗО) Наркомпроса. Вел он и преподавательскую деятельность: с 1920 года был профессором на производственных факультетах ВХУТЕИНа (Высший художественно-технический институт), а с 1921 года возглавлял ИНХУК (Московский институт художественной культуры).

В 1917 году Родченко вместе с Г. Якуловым и В. Татлиным был приглашен в качестве декоратора для интерьеров московского кафе "Питтореск", оформив для этого заведения светильники. Однако, занимаясь дизайном, он не оставлял своих разработок в области беспредметного, абстрактного искусства.

В 1917-1918 годах его занимала проблема плоскости. Он создавал различные кубофутуристические композиции из извивающихся и пересекающихся плоскостей ("Проект проектированных плоскостей" (1916), многочисленные "Беспредметные композиции", "Необъективная композиция"(1917)). С 1918 года Родченко занимали проблемы света и цвета в живописи, разрешение которых он искал с чрезвычайно высокой активностью (по подсчетам В. Степановой, в одном только 1918 году он создал около 98 работ). Радикализм его поисков привел к минимализму средств выражения: он создал серии "Концентрация света", "Обесцвечивание" - композиции из круглых светящихся фигур. В противовес Малевичу с его картиной "Белое на белом" (1918), в 1919 году Родченко создал полотно "Черное на черном". К 1920 году был закончен его цикл "Конструкции" ("Линии на зеленом", "Линия № 128" и др.). В следующем году результатом его экспериментов в живописи стала серия работ "Линии", или "Линизм". Родченко ввел понятие линии как самостоятельной живописной формы, фактически редуцируя живописную плоскость до простой прямой. При этом он делал акцент на фундаментальном значении линии как каркаса композиции и элемента, "с помощью которого только и можно конструировать и созидать". Итогом его изысканий в этой области стал текст "Линия" (1921). Заявляя, что "в линии выяснилось новое мировоззрение - строить по существу, а не изображать, предметничать или беспредметничать, строить новые целесообразные конструктивные сооружения в жизни, а не от жизни и вне жизни", Родченко фактически закладывал теоретическую основу конструктивизма.

Помимо этого, художник создавал висящие пространственные конструкции, состоящие из плоских картонных элементов, намеренно произвольно построенных, дабы показать универсальность принципа их построения (серии "Складывающиеся и разбирающиеся" (1918), "Плоскости, отражающие свет" (1921)).

Последний аккорд его живописным поискам был дан на выставке «5х5=25» (Москва, 1921), где художник показал три монохромных холста разных цветов: желтого, красного, и синего. После этого Родченко объявил о переходе к "производственному искусству" и конструированию реальных вещей, отказавшись от живописи. Официальной "датой рождения" конструктивизма можно считать март 1921 года, когда в Московском ИНХУКе Родченко, Степанова и Алексей Ган создали "Рабочую группу конструктивистов". Позже к ним присоединились К. Иогансон, К. Медунецкий, братья Стенберги, О. Брик и др.

С 1920-х годов Родченко концентрируется на производственном и агитационном искусстве, работая в области плаката, рекламы, фотомонтажа и фотоколлажа. Фактически он был дизайнером-универсалом, проектируя мебель, одежду, бытовые предметы, орнаменты тканей и реализуя свою идею художника как инженера. В 1923 году он был приглашен В. Маяковским в журнал "ЛЕФ" ("Левый фронт искусств"), затем - в "Новый ЛЕФ", создал типографские шрифты и обложки для множества других советских журналов.

Родченко сотрудничал с Маяковским и в области рекламы. Вместе они создали множество плакатов для различных товаров (поэт отвечал за текст, художник - за дизайн и внешний вид плаката). Кроме того, Родченко много работал и в качестве театрального оформителя: самые яркие и новаторские работы - в спектакле "Клоп" по пьесе Маяковского в театре В. Мейерхольда (1929) и постановке "Шестая мира" для Московского мюзик-холла (1931).

В 1925 году художник посетил Париж в качестве участника международной выставки декоративного искусства, где экспонировал оборудование рабочего клуба и был удостоен четырех серебряных медалей.

Оформляя издание поэмы Маяковского "Про это" (1923), Родченко впервые применил метод фотоколлажа. Активно начав работать в фотографии в 1920-х, Родченко сильно повлиял на становление ее как отдельного вида искусства. Наибольшего признания достигли его экспериментальные разработки в области ракурса и точек съемки. Многие его снимки стали классикой мировой фотографии и еще при жизни автора экспонировались на множестве международных выставок и биеннале. Начиная с 1930-х, в период господства соцреализма в искусстве, Родченко работал фотокорреспондентом во многих советских газетах и журналах. С 1935 года он вместе с В.Степановой оформил ряд фотоальбомов для издательства «ИЗОГИЗ». Однако его работы часто подвергались нападкам за несоответствие идеологическим установкам времени.

Умер художник 3 декабря 1956 года в Москве.