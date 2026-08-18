РОБЕСПЬЕР, МАКСИМИЛИАН-МАРИ-ИЗИДОР ДЕ

Робеспьéр ( фр . Robespierre), Максимилиан-Мари-Изидор де (06.05.1758, Аррас — 28.07.1794, Париж) — деятель Французской революции XVIII в. Родился в семье адвоката. В 1769–1781 Р. учился в парижском коллеже Людовика Великого. По окончании учебы работал адвокатом в Аррасе. В 1789 избран в Генеральные штаты Франции депутатом от третьего сословия. В Генеральных штатах, а затем в Национальном собрании (1789–1791) занимал крайне левые позиции. Критиковал либеральное большинство Собрания за недостаточный радикализм проводимых реформ. С 1790 — фактический лидер Якобинского клуба (см. Якобинцы ). В своих выступлениях широко использовал демагогическую риторику, чем приобрел широкую популярность в низах общества и прозвище «Неподкупный» ( фр . Incorruptible). После роспуска Национального собрания (октябрь 1791) занимал пост общественного обвинителя в уголовном суде Парижа. В декабре 1791 — апреле 1792 вел в Якобинском клубе острую дискуссию со сторонниками развязывания внешней вой­ны и призывал сначала покончить с «врагами свободы» внутри страны. Весной-летом 1792 издавал еженедельник «Защитник конституции» («Le défenseur de la Constitution»), где призывал к дальнейшему углублению революции. Во время восстания 10 августа 1792 — член самопровозглашенной Парижской коммуны . С сентября 1792 — член Конвента , один из лидеров монтаньяров . В сентябре 1792 — мае 1793 вел ожесточенную борьбу против находившихся у власти жирондистов . Предложил 3 декабря 1792 без суда казнить Людовика XVI . На процессе над королем проголосовал за казнь монарха без отсрочек (15 января 1793). После изгнания жирондистов из Конвента в результате восстания 31 мая — 2 июня 1793 вошел в Комитет общественного спасения (27 июля). Вместе с Л. А. Сен-Жюстом и Ж. Кутоном определял общеполитическую линию этого Комитета и фактически руководил им. В ноябре-декабре 1793 добился прекращения кампании по «дехристианизации», которую проводили ультралевые революционеры (эбертисты , см. Эбер Ж. Р.), и осудил насаждавшийся ими атеизм. Однако одновременно он отверг и требование сторонников Ж. Дантона прекратить революционный террор. В программной речи 5 февраля 1794 и в последующих выступлениях Р. провозгласил конечной целью революции построение нового общества на основе принципов «республиканской морали», которая должна опираться на искусственно созданную государственную религию — культ Верховного существа. Победа «республиканской добродетели», по мнению Р., позволит решить и все социальные проблемы. Основным средством реализации своей этической утопии считал террор. В марте-апреле 1794 по инициативе Р. и Сен-Жюста были казнены эбертисты и дантонисты . В мае-июне Р. инспирировал общенациональную кампанию по насаждению культа Верховного существа. 10 июня 1794 Р. и Кутон добились принятия «закона 22 прериаля», который устанавливал смертную казнь за «преступления против республиканской морали» и фактически лишал обвиняемых права на защиту. Этот закон положил начало «Великому террору», который затронул все социальные слои и подорвал былую популярность Р. Утопические идеалы Р. не встретили поддержки в обществе, а его диктаторские устремления настроили против него подавляющее большинство депутатов Конвента. 27 июля (по революционному календарю — 9 термидора II года Республики) большинство депутатов Конвента проголосовало за то, чтобы отдать под суд Р. и его сторонников. Те попытались организовать сопротивление в парижской Ратуше, но были захвачены верными Конвенту вой­сками и день спустя казнены.

Соч .: Переписка Робеспьера. М., 1925; Избранные произведения. M., 1965. В 3 т.; Œuvres de Maximilien Robespierre. 11 vols. Paris, 2000–2011.

Лит .: Манфред А. З . Три портрета эпохи Великой французской революции. М., 1978; Чудинов А. В. Утопии века Просвещения. М., 2017; Martin J.-Cl . Robespierre: la fabrication d’un monstre. Paris, 2018; Leuwers H . Maximilien Robespierre: l’homme derrière les légendes. Paris, 2019; Biard M . En finir avec Robespierre et ses amis: juillet 1794 — octobre 1795. Chamalières, 2021 . А. В. Чудинов.