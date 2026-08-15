Робéрто, Холден Алваро

Робéрто ( порт. Roberto) , Холден Алваро (12.01.1923, Мбанза-­Конго, Ангола — 02.08.2007, Луанда) — ангольский политический деятель, основатель и лидер Национального фронта освобождения Анголы (ФНЛА).

Родился в семье баптистского проповедника из рода правителей баконго, с двух лет — в бельгийском Конго . Служил в колониальной администрации. Один из создателей и лидер Союза народов Северной Анголы (1954), с 1958 — Союз народов Анголы, с 1962 — ФНЛА. Боролся за освобождение Анголы, опирался главным образом на баконго. 27 марта 1962 сформировал Революционное правительство Анголы в изгнании, получившее признание ОАЕ. После провозглашения независимости в 1975 участвовал в гражданской вой­не против просоветской партии МПЛА, получал поддержку от США, КНР и Заира. В 1991 вернулся в Анголу, участвовал в президентских выборах 1992, получил 2 % голосов.

Лит. : Токарев А. А. ФНЛА в антиколониальной борьбе и гражданской вой­не в Анголе. М., 2006; Venter Al. J. Battle for Angola. The end of the Cold War in Africa c 1975–89. Birmingham, 2017. А. В. Воеводский.