РИВЕРА ДИЕГО

Мексиканский художник, один из наиболее значительных представителей латиноамериканской монументальной живописи, политический деятель.

Ранние годы

Родился в семье Диего Риверы Акосты и Марии дель Пилар Барриентос. В детстве будущий художник отличался слабым здоровьем. Интерес к живописи и мурализму в нем проявился довольно рано – уже в возрасте трех лет маленький Ривера разрисовывал стены в родительском доме. Вместо наказания за испорченный интерьер супруги поощрили мальчика, закрепив на доступной ему высоте доски и холсты для рисования. Однако, когда настало время выбирать профессию, отец Диего стал настаивать на военном поприще. Тем не менее, Ривере мл. удалось отстоять свое желание заниматься только живописью, и в 1896 г. он начал посещать вечерние курсы Академии изящных искусств Сан Карлос.

В 1905 г. и 1907 г. Ривера получил стипендию, позволившую ему посетить Испанию, где он воочию познакомился с произведениями Веласкеса , Эль Греко , Гойи и Брейгелей. Изучение старых мастеров Диего дополнил обучением в мастерской прославленного мадридского портретиста Эдуардо Чичарро. В 1909 г. Ривера переехал в Париж, где познакомился выдающимися представителями модернизма – Пабло Пикассо , Рейес Очоа, Рамоном Марией дель Валле-Инсиан. Особенное влияние на него в этот период оказал кубизм . Так, в период с 1913 по 1917 гг. им было создано около 200 кубистических работ. Во французской столице Диего также познакомился с Ангелиной Петровной Беловой, на которой женился в 1911 г. В 1917 г. у пары родился сын Мигель Анхель Диего, скончавшийся в 1919 г. В 1919 г. художница Маревна родила от Риверы дочь Марику. В годы I Мировой войны Диего кратковременно проживал в Эквадоре, Боливии, Аргентине, Испании и Франции.

Благодаря содействию посла Мексики во Франции в 1920 г. Ривера отправился в Италию, где изучал искусство эпохи Возрождения. В 1921 г. Диего смог вернуться в Мексику. Там вместе с Хосе Клементе Ороско, Давидом Альваро Сикуэросом и Руфино Тамайо он активно действовал на поприще возрождения и активного развития мексиканского искусства, в частности, мурализма. В основе творчества молодых авангардистов лежала идея объединения страны после революции через искусство. Ими провозглашалась необходимость создания значимых социально-политических произведений, основанных на древней мексиканской культуре и массовой, обращенной к народу форме. Главным героем этой фресковой живописи выступал народ. Их характерной особенностью стал монументализм, сплав европейской и латиноамериканской изобразительных традиций, символический синтез доколумбового прошлого и футуристических образов будущего демократического государства. Первой фреской Риверы стало «Создание» (1922) в Национальном университете Мексики. В этой работе ключевой темой стало формирование мексиканской нации, символически воплощенное в главной фигуре человека, рождающегося из древа жизни. Роспись принесла Ривере первую известность и популярность. Довольно быстро он завоевывает видное место среди других художников-муралистов. В том же 1922 г. он сочетался браком с Гвадалупе Марин.

Зрелые годы

Ривера помимо художественного процесса большое внимание уделял общественной жизни. Увлеченный строительством нового государства, которое, по его мнению, должно было базироваться на принципах социализма и коммунизма, Диего в 1922 г. вступил в Коммунистическую партию Мексики. Это событие оказало значительное влияние на его творчество – политический подтекст становится визитной карточкой художника. Он получил заказы на росписи Дворца Советов, Национального дворца в Мехико, Национальной школы сельского хозяйства и др.

Через коммунистическую партию в 1920-е Ривера активно поддерживал международные контакты. Особо выделяются среди них связи с СССР, прежде всего, через послов в Мексике. В 1927 г. Ривера впервые посетил Москву, где оставался до мая 1928 г. Вернувшись в Мехико, он читал лекции по советскому искусству. В 1930-е Ривера вел активную переписку с советскими единомышленниками.

Одним из переломных в жизни Риверы годов стал 1929-й, когда он стал директором Центральной Школы пластических искусств, тогда же он женился на Фриде Кало , и тогда же был исключен из Мексиканской коммунистической партии. В 1930 г. Он был приглашен в США, где исполнил ряд фигуративных фресковых росписей, выполненных в русле коммунистической идеологии. Эти работы подверглись широкой критике. Тем не менее, ему удалось получить ряд заказов в Калифорнии. Наиболее известные из этих работ сделаны в Школе искусств Сан-Франциско.

В 1933 г. Нельсон Рокфеллер заказал Ривере роспись стены в вестибюле Рокфеллер-центра в Нью-Йорке. Художник разделил пространство на три части: в центре композиции изображен рабочий, который управляет машиной, контролирующей вселенную, жизнь и все организмы; в левой части изображен капиталистический уклад, эволюционная теория Чарльза Дарвина и классовая борьба; правая часть фрески представляет ключевые фигуры коммунистов, среди них – Владимир Ленин , Лев Троцкий , Карл Маркс и Фридрих Энгельс . Ривера не смог закончить работу над росписью, т.к. Рокфеллер приказал уничтожить стену, посчитав изображенных на ней персонажей личным оскорблением.

В 1934 г. Ривера вернулся в Мексику, где на протяжении следующих десятилетий продолжил создание разнообразных фресок для ключевых зданий государства. Одним из самых значительных произведений позднего периода стала роспись стены Театра Лос Инсургентес. Символическое изображение мексиканского общества, ключевых героев национальной истории, ярчайших представителей современной культуры и сцены мексиканской революции стали апофеозом художественной деятельности Риверы за предшествующие десятилетия и важнейшим выражением национального самосознания.

В последние годы жизни боролся с раком. В 1955-1956 гг. вновь посетил СССР, где проходил лечение.