Рисорджиме́нто

Рисорджиме́нто ( ит. Risorgimento, от risorgere — «возрождаться», «воскресать») — национально-освободительное движение на Апеннинском п-ове, направленное на ликвидацию австрийского владычества и достижение политического единства италь­янских земель. В центре Р. — идея нации, восходящая к концу XVIII в. Период наполеоновского господства на Апеннинском п-ове способствовал консолидации итальянских земель, что стало толчком для Р. За достижение национального единства выступали члены тайных обществ 1820–1830‑х. Одна из важнейших фигур Р. — Дж. Мадзини полагал, что провозглашение независимой республики должно произойти путем народной революции. В рамках Р. сформировалось два основных течения: умеренно-­либеральное и республиканско-­демократическое. Либералы являлись монархистами и поддерживали идею объединения вокруг Сардинского королевства и Савой­ской династии. Демократы выступали за создание единой Италии с республиканской формой правления. Важнейшей проблемой Р. являлись отношения между церковью и государством и роль папы в процессе объединения Италии. Многие деятели Р. придерживались антиклерикальных идей. Существовали, однако, и сторонники достижения итальянского единства во главе с папой Пием IX . Революции 1848–1849 в итальянских государствах стали важной вехой Р. После их поражения инициатива в процессе объединения Италии перешла к умеренно-либеральному крылу. Центром объединительного движения стало Сардинское королевство. Большую роль на этом этапе Р. сыграл лидер пьемонтских либералов К. Кавур . Австро-­итало-французская вой­на 1859 , захват пьемонтскими вой­сками территорий Папского государства и поход «Тысячи» Дж. Гарибальди привели к провозглашению Итальянского королевства 17 марта 1861 во главе с Виктором Эммануилом II . После присоединения Венеции (1866) и захвата Рима (1870) объединение Италии было завершено.

Лит .: Banti A. M. La nazione del Risorgimento: parentela, santità e onore alle origini dell’Italia unità. Torino, 2011; Beales D., Biagini E. F. Il Risorgimento e l’unificazione dell’Italia. Bologna, 2015. Е. А. Кимленко.