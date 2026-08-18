РЕЙТЕРН ЕВГРАФ РОМАНОВИЧ

Офицер, участник заграничного похода русской армии 1813-1814 гг., художник, тесть поэта В.А. Жуковского.

Происходил из дворянской семьи голландского происхождения. Был младшим из четырех сыновей в семье. До смерти отца в 1802 г. воспитывался дома, однако после смерти кормильца семья впала в тяжелое материальное положение, и мать (урожденная Фишбах) переехала в Санкт-Петербург, где в 1806 г. определила младшего сына в 4-ый класс немецкого училища при лютеранской церкви св. Петра. Среди одноклассников Рейтерна был Ф.Ф. Берг (1794-1874), будущий наместник Царства Польского. По окончании училища в 1809 г. Рейтерн поступил в Дерптский университет, где проучился один год и в 1811 г. поступил на военную службу вместе со страшим братом Христофором Романовичем Рейтерном, отцом будущего министра финансов Михаила Христофоровича Рейтерна.

Служил сначала в Александрийском гусарском полку юнкером, затем переведен в Петербург в только что созданный Дворянский кавалерийский эскадрон, где был произведен в офицеры, после чего вернулся в Александрийский гусарский полк. В 1812 г. молодой Рейтерн долго добивался перевода в действующую армию. Это удалось только благодаря ходатайству одной из многочисленных родственниц юноши – в марте 1813 г. он был переведен в лейб-гвардии Гусарский полк. Рейтрен принимал участие в битве под Дрезденом, сражении под Кульмом и в битве народов под Лейпцигом, где получил серьезное ранение, в результате которого лишился правой руки.

Летом 1814 г. находясь на лечении в Веймаре, Рейтерн познакомился с Гете, который распознал у него талант художника и посоветовал всерьез заняться живописью. После заключения Парижского мира в 1814 г. Рейтерн был представлен императору Александру I и получил разрешение остаться на неопределенное время за границей для лечения. В это время он овладевает левой рукой и начинает серьезное обучение живописи.

В 1815 г. после отпуска проведенного с родными в Лифляндии Рейтерн возвращается на военную службу: был назначен адъютантом при фельдмаршале Барклае-де-Толли, с которым состоял в дальнем родстве. Находясь при нем, участвовал в походе русской армии во Францию, инициированном побегом Наполеона с острова Эльба. Будучи в отпуске, часто посещал Дрезденскую картинную галерею и общался с Гете. В 1817 г. вернулся в Россию, где получил разрешение отправиться за границу для обучения живописи и получил благословение матери на брак с девицей Швертцель.

Посетил разные места Германии, Францию, Швейцарию и Италию, слушал лекции в Гейдельбергском университете. В 1819 г. вышел в отставку в чине ротмистра гвардии и женился на Шарлотте Швертцель. В семье было пятеро детей, старшая дочь Елизавета в 1841 г. вышла замуж за друга отца поэта В.А. Жуковского. Пытался жить на родине в Лифляндии, однако холодный климат усиливал боли в покалеченном плече, и в 1823 г. Рейтерн покинул Россию. Жил в Швейцарии и Италии, в 1826 г. подружился в Эмсе с В.А. Жуковским, который восхищался акварелями Рейтерна. Через посредничество близкого к императорской семье Жуковского картины Рейтерна были представлены императрице Александре Федоровне, благодаря которой ему была назначена особая пенсия и ввиду слабого здоровья разрешено проживать там, где ему удобно и заниматься живописью. В 1830 г. Рейтерн приехал в Лифляндию. Жуковский продолжал принимать участие в художнике самоучке, и ходатайствовал перед императрицей об увеличении Рейтерну денежного содержания. В связи с этим последний принял решение посетить Петербург, где познакомился с художниками Уткиным и Брюлловым.

В 1832 г. Рейтерн создал серию акварелей, изображающих нижних чинов Российской Императорской гвардии и написанных с большой теплотой. Одной из лучших его картин считается полотно «Авраам приносит Исаака в жертву» (1849) (хранится в Эрмитаже). В основном писал жанровые картины и картины на библейские темы. За портрет В.А. Жуковского и семейные картины был удостоен в 1835 г. звания академика.

С 1833 г. у Рейтерна стали болеть глаза, ему было запрещено заниматься акварелью, и он начинает активно обучаться масляной живописи. С 1835 г. Рейтерн с семьей живет в Дюссельдорфе, где проходит полный курс Академии художеств и пишет самостоятельные полотна маслом, которые при содействии Жуковского демонстрируются императорской семье. В 1837 г. стал придворным художником российского императорского двора. Совместно с Жуковским сопровождал путешествующего по Европе наследника цесаревича будущего императора Александра II на его обратном пути в Россию, а затем, посетив родственников в Лифляндии, вернулся к семье в Дюссельдорф.

С 1844 г. Рейтерн жил во Франкфурте на Майне, лишь иногда приезжая в свое лифляндское поместье и в Петербург. Его постигают удары судьбы, умирают близкие ему люди: в 1852 г. умер Жуковский, в 1854 г. его жена Шарлотта, а вслед за ней дочь Елизавета, вдова Жуковского. Все это сильно сказалось на его здоровье.

Умер Рейтерн 22 марта 1865 г. во Франкфурте на Майне, где и был похоронен.