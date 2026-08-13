Реймс

Реймс ( фр . Reims) — город на северо-­востоке Франции , в департаменте Марна региона Гранд-­Эст. Находится в 130 км к северо-­востоку от Парижа на р. Вель. Самый крупный город департамента, население 180 тыс. человек (2022). Известен под названием Дурокортор с I в. до н. э. как укрепленное поселение (оппидум) кельтского племени ремов, затем входил в состав римской провинции Белгика. С середины III в. — центр епископства, с VIII в. — архиепископства. 25 декабря 496 (по другим данным, 498 или 499) король франков Хлодвиг I был крещен в Р. св. Ремигием. С XI в. в кафедральном соборе Р. короновались все французские короли (кроме Людовика VI и Генриха IV Бурбона ). При Меровингах был одной из столиц Австразии . В начале XIV в. окончательно перешел под юрисдикцию короны, но не стал административным центром, поскольку оставался городом архиепископа Р., пэра Франции. В 1358 получил право избирать городской совет. Был крупным ремесленным и торговым центром, в раннее Новое время — вторым во Франции после Амьена в производстве шерстяных тканей. В ходе Религиозных вой­н был одним из главных оплотов Католической лиги . Во время Французской революции XVIII в. церкви Р. были разграблены, а реликвии (включая св. Стекляницу) уничтожены. В XIX в. дважды был взят: в 1814 русскими вой­сками во время Заграничных походов 1813–1814 и в 1870–1872 — прусскими вой­сками в ходе Франко-­прусской вой­ны 1870–1871 . Активно развивались текстильная промышленность, производство шампанских вин. Был сильно разрушен в годы Первой мировой вой­ны, от артиллерийских обстрелов пострадали витражи и скульптуры собора. С 11 июня 1940 до 30 августа 1944 был оккупирован немецкими вой­сками, освобожден вой­сками союзников. 7 мая 1945 в Р. подписали предварительный протокол о капитуляции Германии. Город был благоустроен и перестроен во 2‑й половине XX в. Является крупным музейным, важным экономическим и культурным центром. От античных времен сохранились криптопортик форума I в. н. э. и арка Марса (III в.). В ­список Всемирного наследия ЮНЕСКО включены собор Нотр-­Дам (XIII в.), бывшая резиденция архиепископов Р. — дворец То (XV–XVI вв.), бывшее бенедиктинское аббатство Св. Ремигия с базиликой Сен-­Реми (XI–XII вв.). Крупный транспортный центр, ведущими отраслями экономики являются сфера услуг и туризм, машиностроение, авиастроение, пищевая, химическая промышленность; здесь расположены штаб-квартиры крупнейших домов шампанских вин. Высшая школа представлена университетом (основан в 1548, закрыт в 1793; современный университет Шампань-­Арденны основан в 1967); Высшей школой искусств и дизайна (1748), Школой управления (1928).

Лит. : Boussinesq G., Laurent G. Histoire de Reims depuis les origines jusqu’à nos jours. Reims, 1933; Histoire de la Champagne. Toulouse, 1975; Desportes P. Reims et les Rémois aux XIIIe et XIVe siècles. Paris, 1979; Histoire de Reims / Sous la dir. de P. Desportes. Toulouse, 1983; Benoit R. Vivre et mourir à Reims au Grand siècle, 1580–1720. Arras, 1999. Е. Н. Кириллова .