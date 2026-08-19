Рейхшта́дтский ге́рцог

Рейхшта́дтский ге́рцог (Наполеон II) ( фр. Napoléon, нем. Franz, Herzog von Reichstadt) — Наполеон Франсуа Жозеф Бонапарт (20.03.1811, Париж — 22.07.1832, Вена) — сын Наполеона I и Марии Луизы, дочери австрийского императора Франца I . В качестве наследника французского престола получил титул короля Римского. Его называли «Орленком» — сыном орла, т. е. Наполеона I. После первого отречения Наполеона в 1814 был увезен в Вену. С 1814 по 1817 носил титул принца Пармы, по названию владения его матери, закрепленному за ней согласно договору в Фонтенбло 1814. Во время «Ста дней» вновь был провозглашен французским принцем. После вторичного отречения Наполеона I в пользу сына, с 22 июня по 7 июля 1815 носил титул Наполеона II, условно признанный обеими палатами парламента, однако уже 8 июля на троне был восстановлен Людовик XVIII . После смерти Наполеона I в 1821 французские бонапартисты считали Р. г. императором Наполеоном II. В 1817 державы-­победительницы лишили его наследственных прав на Парму под предлогом того, что на европейских тронах не должно быть представителей династии Бонапартов , в 1818 он получил от деда во владение богемское герцогство Рейхштадт и стал называться герцогом Рейхштадтским. Воспитывался при венском дворе, получил прекрасное образование, был подполковником. В Австрии было запрещено называть его Наполеоном, он носил имя Франц. Р. г. тщательно ограждали от контактов с бонапартистами. Умер от туберкулеза, был похоронен в императорской усыпальнице Габсбургов в Вене. В 1940 останки Р. г. по приказу А. Гитлера были перенесены в Дом инвалидов в Париже. В 1969, в связи с 200‑летием Наполеона I, саркофаг Р. г. был перемещен в нижнюю церковь Дома инвалидов и поставлен рядом с саркофагом его отца.

Лит. : Tulard J. Napoléon II. Paris, 1992; Кастело А. Сын Наполеона. Биография. М., 2007; Müchler G. Napoleons Sohn. Biographie eines ungelebten Lebens. Darmstadt, 2017. Е. В. Котова.