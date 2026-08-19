РЕЙХЛИН Иоганн (Johannes Reuchlin)

Немецкий гуманист, филолог, знаток древних языков.

Учился в университетах Фрайбурга-им-Брайсгау, Парижа, Базеля, Орлеана и Пуатье, работал юристом на княжеской службе, выполнял дипломатические поручения. За свои заслуги получил от императора Фридриха III дворянство. Первый профессором греческого и еврейского языков в университетах Ингольштадта (1520-1521) и Тюбингена (1521-1522).

И. Рейхлин – переводчик классических произведений, автор учебников греческого, латинского и, главное, древнееврейского языков («О началах еврейского языка» (1506), «Об акцентуации и орфографии еврейского языка» (1518)), неолатинский драматург (комедия «Сергий», драма «Хенно»). Главным тезисом его творчества является необходимость изучения древних языков как основы для анализа Св. Писания. Призыв к обновлению христианской проповеди (трактат 1503 г.) и непримиримая критика монашеского невежества и идолопоклонства во многом претворяют идеи Реформации и положили начало деятельности «христианских гуманистов».

«Война» И. Рейхлина с кельнскими теологами во главе с Иоханном Пфефферкорном, начавшийся в 1509 г., фактически разделила Германию на два лагеря. В серии памфлетов, опровергающим «Еврейское зерцала» (1507) и др. сочинения схоластов, И. Рейхлин доказывает ценность Талмуда и еврейской каббалистической литературы. Осуждение гуманиста судом инквизиции приводит к появлению эпистолярного памфлета «Письма темных людей» (1515 и 1517 гг.), написанных при участии У. фон Гуттена от лица схоластов как ответ на рейхлиновские «Письма знаменитых людей». Сатира была радостно воспринята кельнскими теологами, что послужило окончательным аргументом в профессиональном споре гуманистов и схоластов.

Отношение И. Рейхлина к древнееврейскому наследию не сводилось к историко-филологическому интересу: вслед за Марсилио Фичино он считал возможным «расшифровать», применяя новопифогарейскому и платоническую методологию, ее скрытый христианский смысл («О чудодейственном слове» (1494), «О каббалистическом искусстве» (1517)).

Иллюстрации:

Иоганн Рейхлин, гравюра 1516 г.;

Портрет XIX в.