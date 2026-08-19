РЕВОЛЮЦИЯ СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ

Процесс преодоления системообразующих структур общества путем социально-политической конфронтации.

При этом следует иметь в виду, что процесс – это не результат. Процесс революции, как правило, прерывист. Останавливается процесс – прекращается и революция. Затем процесс может продолжиться, причем не всегда в виде революции. Опасение повторения революции может заставить прежние господствующие элиты проводить преобразования, ведущие к падению их влияния и замене новыми элитами. Существует несколько сущностных признаков революции, которые позволяют определить ее наличие или отсутствие. Революции охватывают бо́льшую часть страны или ее государственный центр, в отличие от локальных восстаний («мятежей»). Революция вовлекает широкие массы, включая социальные низы – в отличие от верхушечных государственных переворотов, но одновременно революции ведут к расколу господствующих элит – в отличие от обычных восстаний («бунтов»), даже охватывающих обширную территорию, но не превращающихся в революции. В ходе революций массовые движения и часть элит ставят практическую задачу изменения системообразующих институтов общества (как правило – принципов формирования правящей и имущественной элит). Это отличает революцию от других случаев социально-политической дестабилизации: подъема общественного движения, свержения режима без изменения социально-политической системы, в частности – «оранжевых революций». В ходе революции силовым путем (но не обязательно с помощью кровопролития) преодолевается существующая система институтов, разрушается легитимность. Широкие массы вовлекаются в социальное творчество, обустройство собственной жизни по собственному усмотрению. Революция заканчивается, когда жизнь входит в рамки новой легитимности. Таким образом, революцию можно также определить как общенациональную социально-политическую конфронтацию по поводу системообразующих институтов общества (как правило – принципов формирования правящей и имущественной элиты), при которой социальное творчество преодолевает существующую легитимность.

Революции как правило имеют страновой масштаб и вызваны как правило внутренними причинами. Однако важную роль в большинстве революций играют внешние факторы – интервенции , взаимоподдержка революционных движений, распады империй, при которых вступают в тесную взаитмосвязь революционные процессы входивших в них стран. Революции влияют на развитие международных отношений и оказывают влияние на мир своими примерами. Вызванные мировыми процессами революции в разных странах вступают во взаимодействие, возникают волны революционных подъемов – иногда мирового масштаба. В силу всего этого можно говорить о мировом революционном процессе. В этом процессе выделяется ряд «великий» революций, выделяющихся своим масштабом и глубиной перемен, оказавших значительное воздействие на развитие мира в целом – своим примером, влиянием на развитие идей и международных отношений. К этому ряду можно отнести Великую французскую, Великую российскую революции, гражданские войны в Испании в 1936-1939 гг . и в Китае в 1946-1949 гг. и последующие за ней преобразования. Большое воздействие на развитие мира в целом имели революции 1848-1849 гг., Кубинская революция 50-60-х гг., революционный процесс в СССР периода Перестройки.

Многие революции продолжительны, проходят в своем развитии несколько периодов, как, например, Английская революция XVII в. , Великая французская революция XVIII в. , Первая российская революция 1905-1907 гг. Как показывает пример последней, радикальная часть участников революции не всегда достигает цели свержения режима и слома социальной системы. Но они все равно меняются, и революции не проходят бесследно. Этапы революции, сопровождающиеся свержениями или серьезными кризисами режимов также могут носить традиционное наименование революции. Так, во время Великой российской революции произошли Февральская революция и Октябрьская революция .

Задачи, которые ставят основные силы революции, определяют ее характер, который теоретики связывают с тем общественным строем, который может установиться в случае победы революции (например, «буржуазная революция»). Но как правило революции сразу не меняют сущность общества, что делает оценку их характера более сложной задачей.

Начиная с эпохи Реформации XVI в. революции решали задачи, способствовавшие индустриальной модернизации. Первоначально элементы нового индустриального общества заметно уступали в силе и влиянии структурам традиционного аграрного общества, и революции могли способствовать лишь началу этого перехода, в связи с чем их называют «ранними» (например, Нидерландская революция XVI в. ), «ранне-буржуазными». Начиная с Парижской коммуны 1871 г. ставилась также задача преодоления капитализма путем различных сочетаний этатизации (огосударствления) и развития самоуправления. Важную роль играли также национальные задачи революций, связанные со стремлением создать и расширить модернизированное национальное государство. Революционные взрывы и вызов коммунистических движений способствовали созданию и укреплению социального государства и демократизации в капиталистических обществах, что способствовало стабилизации социальной ситуации в них.

Недостатки «реального социализма» и его качественные отличия от теоретических моделей и бесклассовых принципов социалистического и коммунистического обществ способствовали возникновению революционных движений, направленных уже против коммунистических режимов (например, Венгерская революция 1956 г.). Шел поиск альтернатив советской модели борьбы с империализмом: радикальный коммунизм (например, маоизм и др.), сочетание революционности и традиционализма (например, арабский национализм, исламские революции и радикальные исламистские движения), демократический социализм (Венгерская революция 1956 г., Португальская революция 1974-1976 гг., Чилийская революция 1970-1973 гг. и др.).

Революционные силы использовали различные методы борьбы: городские вооруженные восстания (например, Франция в 1789-1795 гг., Россия в 1917 г., Боливия в 1952 г., Венгрия в 1956 г., Иран в 1979 г.), партизанская война (например, Китай 1928-36 гг., Куба 1956-1959 гг., Центральная Америка в 60-80-х гг.), мирный приход к власти политическими средствами (например, Венгрия 1919 г., Чили 1970 г.), военный переворот с последующим вовлечение широких масс в революционный процесс (например, Португалия 1974 г., Афганистан 1978 г.), ненасильственные манифестации с последующей борьбой за силовые структуры (Иран 1978 г., СССР 1988-1991 гг., Чехословакия 1989 г.). Выбор средств борьбы влиял как на устойчивость революционного процесса, так и на характер общества, возникающего в итоге революции.

Кризис двух моделей индустриального общества во второй половине ХХ в. создал предпосылки для революций, которые ставят в повестку дня задачи пост-индустриального типа. Эти тенденции проявились в 1968 г. во время « Красного мая » во Франции и др. странах, во время Перестройки в СССР, но были еще неустойчивыми. Применительно к решению задач преодоления основ индустриального общества в пользу более совершенного общественного устройства можно говорить лишь о «ранних» революциях нового типа. Начиная с 60-х гг. ХХ в. эти задачи ставятся и решаются в мировом масштабе – во взаимодействии с прежними, характерными для XVI – первой половины ХХ в. задачами индустриальной модернизации, которая в глобальном масштабе еще не осуществлена. Глобализация конца ХХ – начала XXI в. усилила переплетение разноуровневых социальных задач, но создала и новые возможности их решения ненасильственными средствами.

Автор статьи: Шубин А.В.