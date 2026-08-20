Револю́ция 1905–1907 в Рос­си́и

Револю́ция 1905–1907 в Рос­си́и — революция в Российской империи, обычно датируемая 9[22] января1905 — 3[16] июня 1907. Именуется также «Первая русская революция», при этом слово «русская» является традиционным, но в революции активно участвовали представители разных народов империи. Революция произошла в результате нараставшего аграрного кризиса, тяжелого положения рабочего класса в условиях экономической депрессии, обострения межнациональных отношений, стремления значительной части городского населения к политическим свободам и демократизации, а также на фоне поражений в Русско-­японской вой­не 1904 – 1905.

После «Кровавого воскресения» 1905 , которое дискредитировало самодержавие, вспыхнули забастовки протеста. Идеи либерализма, социал-демократии и социалистов-революционеров быстро распространялись среди населения. Но проникновение оппозиционных и революционных взглядов в разные социальные группы шло неравномерно, и поэтому до октября 1905 революционное движение развивалось вспышками, которые происходили разрозненно и подавлялись одна за другой. Происходили политические и экономические стачки, террористические акты, восстания в армии и на флоте (в частности, на броненосце «Потемкин» 14[27] июня — 25 июня [8 июля]). Нарастало крестьянское движение, включая погромы поместий. Волнениями были охвачены Саратовская, Полтавская, Харьковская, Курская, Пензенская, Воронежская, Казанская, Екатеринославская, Нижегородская губернии.

Происходили национальные выступления и межнациональные столкновения. 8–12 [21–25] июня произошло восстание в Лодзи. Наиболее влиятельной организацией оппозиции был Союз союзов, который объединял только что возникшие профсоюзы рабочих и общественные союзы интеллигенции. С мая возникали территориальные органы руководства рабочим движением, в том числе Советы рабочих депутатов . Самодержавие было готово пойти на незначительные уступки, объявив 6[19] августа о создании законосовещательного представительного органа, известного как « Булыгинская дума» . 17[30] апреля был принят Указ об укреплении начал веротерпимости.

Разнородные социально-политические силы, участвовавшие в революции, объединились в единый поток благодаря Октябрьской всероссийской политической стачке 1905, которая началась 8[21] октября. Когда остановились железные дороги, вся экономика страны была парализована. Весть о новой — на этот раз всеобщей стачке быстро распространилась по России, так как железные дороги связывали все ее регионы. Стачка переросла в кампанию гражданского неповиновения. Демократически настроенная интеллигенция и рабочие вышли на улицы и требовали гражданских свобод, в том числе свободы стачек и профсоюзной организации, введения конституции с полновластным парламентом. Происходили столкновения толп сторонников и противников самодержавия. Петербургский генерал-­губернатор Д. Ф. Трепов угрожал расстреливать демонстрации и «патронов не жалеть», но это не остановило митингующих. С новой силой вспыхнули крестьянские выступления. Бастовало более 2 млн человек. Власть оказалась в критической ситуации. В этих условиях Николай II под давлением С. Ю. Витте вынужден был подписать Манифест 17 октября , после чего стачка постепенно прекратилась. Были провозглашены гражданские свободы, легализованы партии и проф­союзы. Были созданы либеральные Конституционно-­демократическая партия , Союз 17 октября и «черносотенный» Союз русского народа, выступавший за возвращение к самодержавию. Противники манифеста справа и слева быстро вооружались, происходили столкновения и еврейские погромы. Витте, возглавивший правительство, с трудом справлялся с ситуацией. 13[26] октября в Петербурге возник Совет рабочих депутатов во главе с Г. С. Носарём. Впоследствии лидером Совета стал Л. Д. Троцкий . После призыва к рабочим не платить налоги Совет был ликвидирован властями 3[16] декабря. 26–27 октября [8–9 ноября] произошло восстание в Кронштадте, 11[24] — 15[24] ноября — восстание кораблей Черноморской эскадры в Севастополе во главе с П. П. Шмидтом , 9[22] — 18[31] декабря в Москве, а также в декабре — январе в других городах от Новороссийска до Читы произошли Декабрьские вооруженные восстания 1905–1906. В конце года восстаниями оказались охвачены также Эстляндия, Лифляндия и Бессарабия.

В декабре 1905 — апреле 1906 была проведена реформа государственного устройства, учреждена Государственная дума в Российской империи . I и II Государственные думы были оппозиционными и распускались императором. После роспуска первой часть депутатов 9[22] июля 1906 призвала к неуплате налогов и отказу от военной службы. Также в июле 1906 произошли восстания в Кронштадте и Свеаборге. На 1906 пришелся новый подъем крестьянских волнений и терроризма. Подавление революции, осуществлявшееся под руководством П. А. Столыпина с помощью военно-­полевых судов, сопровождалось началом столыпинских реформ . Временем завершения революции считается роспуск II Государственной думы 3[16] июня, после чего без согласия Думы, т. е. в нарушение основных законов империи было изменено избирательное законодательство, что противниками самодержавия трактовалось как «третьеиюньский переворот».

Несмотря на частичное поражение революции, благодаря ей Россия обрела представительную ветвь власти, были разрешены экономические стачки и профсоюзы, расширились гражданские свободы, началась аграрная реформа.

Ист. : Революция 1905–1907 гг. в России. Документы и материалы. М., 1955; Витте С. Ю. Воспоминания. Т. 2. М., 1960; Государственная дума. 1906–1917. Стенографические отчеты. М., 1995; Дневники императора Николая II. 1894–1918. М., 2011–2013.

Лит. : Первая Российская: справочник о революции 1905–1907 гг. М., 1985; Ганелин Р. Ш. Российское самодержавие в 1905 г. Реформы и революция. СПб., 1991; Шанин Т. Революция как момент истины. 1905–1907–1917–1922. М., 1997; Головков Г. З. Бунт по-русски: палачи и жертвы. Рандеву с революцией 1905–1907 гг. М., 2005; Первая революция в России. Взгляд через столетие. М., 2005. А. В. Шубин.