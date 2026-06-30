РЕСПУБЛИКА КОНГО

КОНГО (Congo), Рес­пуб­ли­ка Кон­го (Ré­pub­lique du Congo) - рес­пуб­ли­ка Кон­го (Ré­pub­lique du Congo).

Об­щие све­де­ния

Конго - го­су­дар­ст­во на за­па­де Центральной Аф­ри­ки. На юго-за­па­де омы­ва­ет­ся Ат­лан­ти­че­ским около (дли­на бе­ре­го­вой ли­нии 169 км). Гра­ни­чит на се­ве­ре с Ка­ме­ру­ном и Цен­траль­но­аф­ри­кан­ской Рес­пуб­ли­кой, на вос­то­ке и юге с Де­мо­кра­ти­че­ской Рес­пуб­ли­кой Кон­го, на юге с Ан­го­лой (пров. Ка­бин­да), на за­па­де с Га­бо­ном. Пл. 342 тыс. км2. Население 3,7 млн. человек (2008 год). Сто­ли­ца - Браз­за­виль. Официальный язык - фран­цуз­ский; национальные язы­ки - лин­га­ла и ки­ту­ба. Де­неж­ная еди­ни­ца - франк КФА. Административно-территориально де­ле­ние: 10 об­лас­тей и сто­лич­ный ок­руг.

Конго - член ООН (1960 год), ОАЕ (1963 год; с 2002 года Африканский со­юз), МВФ (1963 год), МБРР (1963 год), ВТО (1997 год).

Го­су­дар­ст­вен­ный строй

Конго - уни­тар­ное государство. Кон­сти­ту­ция одоб­ре­на на ре­фе­рен­ду­ме 20 января 2002 года. Фор­ма прав­ле­ния - пре­зи­дент­ская рес­пуб­ли­ка.

Гла­ва государства - пре­зи­дент, из­би­рае­мый все­об­щим тай­ным го­ло­со­ва­ни­ем на 7 лет (с пра­вом од­но­го пе­ре­из­бра­ния). Пре­зи­ден­том мо­жет быть из­бран кон­го­ле­зец по ро­ж­де­нию с «безу­преч­ной ре­пу­та­ци­ей», об­ла­даю­щий всей пол­но­той гражданских и по­ли­тических прав. Пре­зи­дент яв­ля­ет­ся гла­вой пра­ви­тель­ст­ва и гла­вой ис­пол­нительной вла­сти (пред­се­да­тель­ст­ву­ет в Со­ве­те ми­ни­ст­ров), вер­хов­ным глав­но­ко­ман­дую­щим воо­руженными си­ла­ми. Он на­де­лён пра­вом за­ко­но­дательной ини­циа­ти­вы.

Выс­ший за­ко­но­дательный ор­ган - двух­па­лат­ный пар­ла­мент. Ниж­няя па­ла­та - Национальная ас­самб­лея (144 де­пу­та­та) - из­би­ра­ет­ся пу­тём все­об­щих вы­бо­ров на 5 лет. Се­нат фор­ми­ру­ет­ся пу­тём кос­вен­ных вы­бо­ров (6 се­на­то­ров от ре­гио­на). Срок пол­но­мо­чий се­на­та 6 лет; об­нов­ля­ет­ся на­по­ло­ви­ну ка­ж­дые 3 го­да.

Выс­ший ис­пол­нительный ор­ган - коа­лиционное пра­ви­тель­ст­во (Со­вет ми­ни­ст­ров), фор­ми­руе­мое и воз­глав­ляе­мое пре­зи­ден­том. Со­глас­но Кон­сти­ту­ции, пре­зи­дент не мо­жет рас­пус­тить пар­ла­мент, а пар­ла­мент не мо­жет сме­стить пре­зи­ден­та с его по­ста. Кро­ме то­го, пар­ла­мент не впра­ве объ­яв­лять во­тум не­до­ве­рия пра­ви­тель­ст­ву, а са­мо пра­ви­тель­ст­во фор­ми­ру­ет­ся пре­зи­ден­том вне за­ви­си­мо­сти от пар­ла­мент­ско­го боль­шин­ст­ва.

В Конго су­ще­ст­ву­ет мно­го­пар­тий­ная сис­те­ма. Ве­ду­щие по­ли­тические пар­тии - Кон­го­лез­ская пар­тия тру­да, Кон­го­лез­ское дви­же­ние за де­мо­кра­тию и ин­те­граль­ное раз­ви­тие, Пан­аф­ри­кан­ский со­юз за со­ци­альную де­мо­кра­тию.

При­ро­да

Рель­еф.

Бе­ре­га Ат­лан­ти­че­ско­го океана б. ч. пло­ские и пря­мо­ли­ней­ные, с пес­чаны­ми ко­са­ми и ла­гу­на­ми. Вдоль по­бе­ре­жья про­тя­ги­ва­ет­ся не­ши­ро­кая (до 40-50 км) при­мор­ская ак­ку­му­ля­тив­ная рав­ни­на. К се­ве­ро-вос­то­ку от неё рас­по­ло­же­ны не­вы­со­кие це­пи Хру­сталь­ных гор и гор Май­ом­бе, ог­ра­ни­чи­ваю­щих тек­то­ническую впа­ди­ну Ниа­ри–Ньян­га (про­гиб Западный Кон­го). Наи­бо­лее по­ни­жен­ная часть впа­ди­ны пред­став­ле­на из­вест­ня­ко­вой рав­ни­ной с ши­ро­ким раз­ви­ти­ем кар­сто­вых форм рель­е­фа. Центральная часть стра­ны за­ни­ма­ют де­ну­дациальным пла­то Ба­те­ке (высота 500-800 м) и го­ры Шайю (высота до 903 м - выс­шая точ­ка Конго). В северо-восточной час­ти стра­ны, рас­по­ло­жен­ной в пре­де­лах внут­ри­ма­те­ри­ко­вой замк­ну­той Кон­го впа­ди­ны, пре­об­ла­да­ют ал­лю­ви­аль­ные за­бо­ло­чен­ные рав­ни­ны, с се­ве­ро-за­па­да ог­ра­ни­чен­ные уча­ст­ка­ми цо­коль­ных воз­вы­шен­но­стей и плос­ко­го­рий высота до 698 м.

Гео­ло­ги­че­ское строе­ние и по­лез­ные ис­ко­пае­мые. Тер­ри­то­рия Конго рас­по­ло­же­на в центральной час­ти до­кем­брий­ской Аф­ри­кан­ской плат­фор­мы, в западной час­ти кра­то­на Кон­го. Кри­стал­лический фун­да­мент плат­фор­мы вы­сту­па­ет на по­верх­ность в по­гра­нич­ных с Га­бо­ном и Ка­ме­ру­ном рай­онах в мас­си­вах Май­ом­бе (на юго-за­па­де), Шайю (в центральной час­ти) и Се­ве­ро-Га­бон­ском (на се­ве­ре); об­ра­зо­ван ар­хей­ски­ми гней­са­ми, кри­стал­лическими слан­ца­ми, квар­ци­та­ми, ам­фи­бо­ли­та­ми и гра­ни­тои­да­ми, а так­же ме­та­мор­фическими ком­плек­са­ми ниж­не­го про­те­ро­зоя, про­рван­ны­ми мас­си­ва­ми гра­ни­тов и пег­ма­ти­тов. Вдоль восточного края мас­си­ва Май­ом­бе про­тя­ги­вает­ся позд­не­про­те­ро­зой­ская За­пад­но-Кон­го­лез­ская склад­ча­тая сис­те­ма, сло­жен­ная тол­ща­ми ри­фей­ских кар­бо­нат­но-тер­ри­ген­ных по­род с дву­мя мощ­ны­ми го­ри­зон­та­ми тил­ли­тов (древ­них лед­ни­ко­вых от­ло­же­ний). Восточная часть Конго от­но­сит­ся к северо-западной ок­раи­не си­нек­ли­зы Кон­го, наи­бо­лее древ­ние от­ло­же­ния ко­то­рой пред­став­ле­ны про­те­ро­зой­ски­ми квар­ци­та­ми, пес­ча­ни­ка­ми, из­вест­ня­ка­ми, гли­ни­сты­ми слан­ца­ми, конг­ло­ме­ра­та­ми (за­ле­га­ют в пе­ри­фе­рические час­ти си­нек­ли­зы). Вос­точ­нее рас­про­стра­не­ны кон­ти­нен­таль­ные ар­гил­ли­ты и пес­ча­ни­ки ме­ло­во­го воз­рас­та, пе­ст­ро­цвет­ные су­пе­си и пес­ча­ни­ки па­лео­це­на - плей­сто­це­на, со­временные ал­лю­ви­аль­ные осад­ки. Ha край­нем юго-за­па­де, на по­бе­ре­жье, раз­ви­ты со­ле­нос­ные мер­ге­ли­сто-из­вест­ня­ко­вые и тер­ри­ген­ные от­ло­же­ния ме­ло­во­го воз­рас­та, пес­ча­но-гра­вий­но-гли­ни­стые от­ло­же­ния па­лео­ге­на - плей­сто­це­на, современные ал­лю­ви­аль­ные и пляже­вые пес­ки.

Важ­ней­шее по­лез­ное ис­ко­пае­мое Конго - нефть, ме­сто­ро­ж­де­ния ко­то­рой со­сре­до­то­че­ны в осн. на шель­фе (Нко­са, Ком­би, Ли­ка­ла­ла и др.). Рос­сып­ные и мел­кие ко­рен­ные ме­сто­ро­ж­де­ния зо­ло­та рас­по­ло­же­ны близ го­ро­дов Май­о­ко и Мо­сенд­жо, а так­же близ го­ро­дов Кел­ле и Мбо­мо. На юге стра­ны, в pайоне го­ро­дов Мин­ду­ли и Лу­те­те, име­ют­ся пер­спек­тив­ные ме­сто­ро­ж­де­ния мед­но-свин­цо­во-цинковыx руд. На се­ве­ре центральной час­ти ло­ка­ли­зу­ют­ся ме­сто­ро­ж­де­ния же­лез­ных pyд (напр., в рай­оне г. За­на­га), бок­си­тов, а так­же рос­сы­пи кас­си­те­ри­та, ко­лум­би­та, тан­та­ли­та и вольф­ра­ми­тов. В юго-западной час­ти Конго (в рай­оне г. Пу­энт-Ну­ар) со­сре­до­то­че­ны зна­чительные за­па­сы ка­мен­ной и ка­лий­но-маг­не­зи­аль­ных со­лей, фос­фо­ри­тов, би­ту­ми­ноз­ных пес­ча­ни­ков, ас­фаль­ти­тов. Рос­сып­ные и ко­рен­ные ме­сто­ро­ж­де­ния ал­ма­зов из­вест­ны на се­ве­ре (в об­лас­тях Ли­куа­ла, Кю­вет) и на юго-за­па­де (в об­лас­тях Куи­лу, Ле­ку­му и Ниа­ри) стра­ны. В Конго так­же име­ют­ся ме­сто­ро­ж­де­ния го­рю­че­го га­за, це­мент­но­го сы­рья, при­род­ных стро­ительных ма­те­риа­лов (пес­ки, гра­вий, стро­ительные кам­ни).

Кли­мат.

В це­лом для тер­ри­то­рии ха­рак­те­рен жар­кий и влаж­ный кли­мат: на се­ве­ре - эк­ва­то­ри­аль­ный по­сто­ян­но-влаж­ный с дву­мя мак­си­му­ма­ми осад­ков (март - май и сен­тябрь - но­ябрь), на юге - су­бэ­к­ва­то­ри­аль­ный с су­хим се­зо­ном (июнь - сен­тябрь). Средняя температура са­мо­го тё­п­ло­го ме­ся­ца (мар­та или ап­ре­ля) 24-27 °C, са­мо­го хо­лод­но­го (ию­ля или ав­гу­ста) 20-25 °C. Осад­ков в год 1500-2000 мм, на край­нем юге 1200-1400 мм.

Внут­рен­ние во­ды.

Реч­ная сеть гус­тая и мно­го­вод­ная. На вос­то­ке б. ч. тер­ри­то­рии при­над­ле­жит бас­сей­ну р. Кон­го, про­те­каю­щей вдоль её юго-восточные гра­ни­цы, на за­па­де - гл. обр. бас­сей­ну р. Куи­лу (в верх­нем те­че­нии - Ниа­ри). Ре­ка Кон­го и её пра­вые при­то­ки Убан­ги, Сан­га, Али­ма су­до­ход­ны; др. ре­ки по­ро­жи­сты и в основном не­при­год­ны для су­до­ход­ст­ва.

Еже­год­но во­зоб­нов­ляе­мые вод­ные ре­сур­сы со­став­ля­ют 222 км3, во­до­обес­пе­чен­ность свыше 69 тыс. м3/чел. в год (2002 год). 62% во­до­за­бо­ра рас­хо­ду­ет­ся на ком­му­наль­но-бы­то­вое во­до­снаб­же­ние, 27% по­треб­ля­ют промышленные пред­при­ятия, 11% идёт на ну­ж­ды сель­ско­го хо­зяй­ст­ва.

Поч­вы, рас­ти­тель­ный и жи­вот­ный мир. В поч­вен­ном по­кро­ве пре­об­ла­да­ют крас­но-жёл­тые фер­рал­лит­ные поч­вы, на за­бо­ло­чен­ных рав­ни­нах се­ве­ро-вос­то­ка стра­ны рас­про­стра­не­ны жёл­тые фер­рал­лит­ные ог­ле­ен­ные поч­вы.

В со­ста­ве фло­ры свыше 6000 ви­дов выс­ших рас­те­ний (из них 33 под уг­ро­зой ис­чез­но­ве­ния). Б. ч. тер­ри­то­рии стра­ны (св. 65%) за­ни­ма­ют веч­но­зе­лё­ные эк­ва­то­ри­аль­ные и по­лу­веч­но­зе­лё­ные су­бэ­к­ва­то­ри­аль­ные ле­са. Пре­об­ла­да­ют сме­шан­ные и мо­но­до­ми­нант­ные дре­во­стои с цен­ны­ми по­ро­да­ми де­ревь­ев (эн­тан­дроф­раг­ма, пе­ри­коп­сис вы­со­кий и др.); в до­ли­не р. Кон­го и её пра­вых при­то­ков рас­про­стра­не­ны за­бо­ло­чен­ные ле­са (мит­ра­ги­на, сим­фо­ния ша­ри­ко­нос­ная, стер­ку­лия и др.). Тем­пы обез­ле­се­ния со­став­ля­ют 1% в год (1990-2000 годы). Экс­плуа­та­ция ле­сов в юж. час­ти стра­ны на­ча­лась с 1940-х годов, к началу XXI века ле­са здесь в зна­чительной сте­пе­ни све­де­ны; рас­про­стра­не­ны се­зон­но-влаж­ные са­ван­ны, ред­ко­ле­сья и зла­ков­ни­ки, за­ни­маю­щие 27% тер­ри­то­рии Конго. На се­ве­ре, где вы­руб­ки ве­дут­ся лишь с начала 1970-х годов (в основном по до­ли­нам рек и в ниж­них час­тях скло­нов), со­хра­нились зна­чительные мас­си­вы не­на­ру­шен­ных ле­сов.

Из­вест­но около 200 ви­дов мле­ко­пи­таю­щих, около 600 ви­дов птиц, около 150 ви­дов пре­смы­каю­щих­ся, свыше 50 ви­дов зем­но­вод­ных, около 80 ви­дов рыб и св. 2000 ви­дов на­се­ко­мых. Из жи­вот­ных, на­хо­дя­щих­ся под уг­ро­зой ис­чез­но­ве­ния (14 ви­дов мле­ко­пи­таю­щих и 4 ви­да птиц), в Конго оби­та­ют западная го­рил­ла, шим­пан­зе, аф­ри­кан­ский лес­ной слон (од­на из круп­ней­ших не­тро­ну­тых по­пу­ля­ций в ми­ре), бон­го и др.

В Конго соз­да­ны 24 ох­ра­няе­мые при­род­ные тер­ри­то­рии, за­ни­маю­щие свыше 15% пло­ща­ди стра­ны. Круп­ней­шие из них: национальные пар­ки Од­за­ла (свыше 13 тыс. км2), отне­сён­ный к био­сфер­ным ре­зер­ва­там ЮНЕСКО, и Нуа­ба­ла-Ндо­ки (св. 4 тыс. км2). Спе­ци­аль­но для ох­ра­ны сло­нов соз­да­но неск. за­каз­ни­ков, в т. ч. Пул-Пла­то. В Конго рас­по­ло­же­но од­но из са­мых круп­ных в Центр. Аф­ри­ке вод­но-бо­лот­ных уго­дий ме­ж­ду­народного зна­че­ния - Лейк-Тел­ле-Ли­куа­ла-оз-Эрб (4,39 тыс. км2).

На­се­ле­ние

По­дав­ляю­щее боль­шин­ст­во на­се­ле­ния Конго (97,9%) го­во­рит на ни­ге­ро-кон­го­лез­ских язы­ках, сре­ди них бан­ту со­став­ля­ют 91,4% (кон­го - 58,8%, те­ке - 13,5%, мбо­си - 3,6%, нга­ла - 3%, мбе­те - 2%, бан­ги - 2%, пиг­меи ака - 0,7%); на языке убан­гий­ской груп­пы ада­ма­ва-убан­гий­ских язы­ков го­во­рит 6,5% (нгба­ка - 3,2%, го­во­ря­щие на кре­о­ли­зи­ро­ван­ном языке сан­го - 2,2%, гбайя и др.).

Вы­со­кие тем­пы ес­тественного при­рос­та на­се­ле­ния (2,7% в 2008 году) обу­слов­ле­ны вы­со­кой ро­ж­дае­мо­стью (41,8 на 1000 жителей), бо­лее чем в 3 раза пре­вы­шаю­щей смерт­ность (12,3 на 1000 жителей). По­ка­за­тель фер­тиль­но­сти 6 де­тей на 1 жен­щи­ну; мла­ден­че­ская смерт­ность 81 на 1000 жи­во­ро­ж­дён­ных. В воз­рас­тной струк­ту­ре пре­об­ла­да­ет на­се­ле­ние тру­до­спо­соб­но­го воз­рас­та (15-64 го­да) - 51%, до­ля мо­ло­дё­жи до 14 лет 46,1%, лиц 65 лет и стар­ше 2,8%. Средний воз­раст населения 16,3 го­да (2008 год). Средняя ожи­дае­мая про­дол­жи­тель­ность жиз­ни 53,8 го­да (муж­чи­ны - 52,5, жен­щи­ны - 55). На 100 жен­щин при­хо­дит­ся 99 муж­чин. Саль­до ми­гра­ции по­ло­жи­тель­ное: 2,5 на 1000 жителей (2008 год). Средяя плот­ность населения 11 человек/км2 (2008 год; од­на из са­мых низ­ких в Аф­ри­ке). Наи­бо­лее плот­но (до 40 человек/км2) за­се­лён юг стра­ны (рай­оны к за­па­ду и юго-за­па­ду от Браз­за­ви­ля, до­ли­на р. Ниа­ри и по­бе­ре­жье Ат­лан­ти­че­ско­го ок.). На се­ве­ре, за ис­клю­че­ни­ем пла­то Ку­куя (30 чел./км2), средняя плот­ность населения около1 чел./км2, ряд рай­онов не­оби­та­ем. В го­ро­дах про­жи­ва­ет 62% на­се­ле­ния (2007 год). Круп­ные го­ро­да (тыс. чел., 2008 год): Браз­за­виль (1180), Пу­энт-Ну­ар (662,8), Лу­бо­мо (122,8), Нкайи (58,6). Эко­но­ми­че­ски ак­тив­ное нас. со­став­ля­ет ок. 40%; по оцен­кам, в сфе­ре ус­луг за­ня­то около 40% ра­бо­таю­щих, в сельском хозяйстве - 33%, в промышленности - 27%.

Ре­ли­гия

По различным оцен­кам (2007 год), от 40 до 55% на­се­ле­ния Конго - ка­то­ли­ки, от 5 до 25% - при­вер­жен­цы различных про­тес­тант­ских де­но­ми­на­ций (лю­те­ра­не, ме­то­ди­сты, ад­вен­ти­сты седь­мо­го дня и др.), от 30 до 48% - при­вер­жен­цы тра­диционных ре­лигиозных ве­ро­ва­ний, от 0,3 до 2% - му­суль­ма­не (пре­им. вы­ход­цы из Аф­ри­ки и с Ближ­не­го Вос­то­ка).

Дей­ст­ву­ют 1 ми­тро­по­лия и 5 дио­це­зов Рим­ско-ка­то­лической церк­ви. Круп­ней­шая про­тес­тант­ская организация - Еван­ге­лическая цер­ковь Конго (ос­но­ва­на в 1961 году). Пра­во­слав­ные при­хо­ды на­хо­дят­ся в юрис­дик­ции Алек­сан­д­рий­ской пра­во­слав­ной церк­ви.

Ис­то­ри­че­ский очерк

Кон­го с древ­ней­ших вре­мён до об­ре­те­ния не­за­ви­си­мо­сти. Ар­хео­ло­гические на­ход­ки сви­де­тель­ст­ву­ют о за­се­ле­нии тер­ри­то­рии Конго с эпо­хи па­лео­ли­та. В га­лечных от­ло­же­ни­ях близ г. Кин­дам­ба об­на­ру­же­ны при­ми­тив­ные ка­мен­ные ору­дия и на­скаль­ные изо­бра­же­ния то­го вре­ме­ни. Ав­то­хтон­ным на­се­ле­ни­ем К. счи­та­ют­ся пиг­меи. В начале I тысячилетия н. э. они бы­ли вы­тес­не­ны в лес­ные рай­оны на­ро­да­ми бан­ту.

По­сле XIII века в бас­сей­не р. Кон­го сло­жи­лись государственные об­ра­зо­ва­ния Ло­ан­го, Те­ке (име­ну­ет­ся так­же Тио, Ан­зи­ка, Ма­ко­ко) и Кон­го. В конце XV века про­изош­ло воз­вы­ше­ние Кон­го, под­чи­нив­ше­го гос. об­ра­зо­ва­ния Нгойя и Ка­кон­го. В 1482 году в устье р. Кон­го вы­са­ди­лись пор­тугальские мо­ре­пла­ва­те­ли во гла­ве с Д. Ка­ном. В середине XVI века Кон­го ста­ло круп­ным цен­тром ра­бо­тор­гов­ли. Раз­ви­тие ра­бо­тор­гов­ли при­ве­ло к опус­то­ше­нию и обез­лю­де­нию тер­ри­то­рии (в XVI-XIX веках около 1,5 млн. человек бы­ли вы­ве­зе­ны и про­да­ны в раб­ст­во), ос­лаб­ле­нию Кон­го и других го­су­дарств ре­гио­на.

В 1870-х годах в бас­сейн р. Кон­го на­ча­ли про­ни­кать фран­цу­зы. В хо­де экс­пе­ди­ции П.С. де Браз­зы в 1879-1882 годы был за­клю­чён до­го­вор с пра­ви­те­лем Ма­ко­ко - Эл­ло I - о строи­тель­ст­ве фак­то­рии и пе­ре­хо­де зна­чительной час­ти пра­во­бе­ре­жья р. Кон­го под про­тек­то­рат Фран­ции. 30 ноября 1882 года французский пар­ла­мент ра­ти­фи­ци­ро­вал до­го­вор о про­тек­то­ра­те; то­гда же бы­ло объ­яв­ле­но о соз­да­нии в бас­сей­не рек Кон­го и Куи­лу ко­ло­нии Фран­цуз­ское Кон­го. По до­го­во­ру с пра­ви­те­лем ко­ро­лев­ст­ва Ло­ан­го, за­клю­чён­но­му в 1883 году, ус­та­нав­ли­вал­ся кон­троль Фран­ции над ча­стью ат­лан­ти­че­ско­го по­бе­ре­жья. Окон­чательные гра­ни­цы Французского Кон­го бы­ли оп­ре­де­ле­ны на Бер­лин­ской кон­фе­рен­ции 1884-1885 годов. В 1888 году французские вла­сти объ­е­ди­ни­ли Французский Кон­го и Га­бон в еди­ную ко­ло­нию, по­лучив­шую назв. Га­бон и Французский Кон­го (с 1891 года Французский Кон­го). В 1903 году в со­ста­ве Французского Кон­го (с 1910 года Фран­цуз­ской Эк­ва­то­ри­аль­ной Аф­ри­ки) бы­ли об­ра­зо­ва­ны ко­ло­нии Га­бон и Срежний Кон­го. Ко­ло­ни­за­ция бас­сей­на р. Кон­го встре­ти­ла упор­ное со­про­тив­ле­ние ме­ст­но­го на­се­ле­ния. Вос­ста­ния 1910, 1913 и 1928 годов бы­ли жес­то­ко по­дав­ле­ны ко­ло­ни­аль­ны­ми вла­стя­ми.

Ос­но­вой хо­зяй­ст­ва Конго ста­ло вы­ра­щи­ва­ние экс­порт­ных куль­тур. Зна­чительные тер­ри­то­рии бы­ли пе­ре­да­ны ко­ло­ни­аль­ной ад­ми­ни­ст­ра­ци­ей в кон­цес­сию иностранными ком­па­ни­ям, по­лу­чив­шим мо­но­поль­ное пра­во на скуп­ку кау­чу­ка и сло­но­вой кос­ти у ме­ст­но­го на­се­ле­ния.

В го­ды Второй ми­ро­вой вой­ны Французская Эк­ва­то­ри­аль­ная Аф­ри­ка кон­тро­ли­ро­ва­лась дви­же­ни­ем «Сво­бод­ная Фран­ция». В 1947 году ко­ло­ния Среднего Кон­го по­лу­чи­ла ста­тус за­мор­ской тер­ри­то­рии Фран­ции, бы­ла уч­ре­ж­де­на вы­бор­ная Тер­ри­то­ри­аль­ная ас­самб­лея. В 1940-1950-х годах раз­вер­ну­лось дви­же­ние за не­за­ви­си­мость Конго, поя­ви­лись пер­вые по­ли­тически пар­тии и проф­со­юз­ные ор­га­ни­за­ции аф­ри­кан­цев (соз­да­ва­лись пре­имущественно на эт­нической ос­но­ве). В 1945 году Ж.Ф. Чи­кайя соз­дал Про­грес­сив­ную пар­тию Кон­го (ППК; с 1946 года сек­ция Аф­ри­кан­ско­го де­мо­кра­ти­че­ско­го объ­е­ди­не­ния). В 1946 году воз­ник­ла сек­ция Со­циа­ли­стич. пар­тии Фран­ции, пре­об­ра­зо­ван­ная в 1957 году в пар­тию Афр. со­циа­ли­стич. дви­же­ние. В 1956 году Ф. Юлу ос­но­вал Де­мо­кра­тический со­юз за­щи­ты африканских ин­те­ре­сов (ЮДДИА; в 1957 году вме­сто ППК стал сек­ци­ей Африканского де­мо­кра­тического объ­е­ди­не­ния).

На ре­фе­рен­ду­ме 28 сентября 1958 года по про­ек­ту но­вой кон­сти­ту­ции Французской Рес­пуб­ли­ки 99,7% при­няв­ших уча­стие в го­ло­со­ва­нии кон­го­лез­цев вы­ска­за­лись за ав­то­но­мию Ср. Кон­го в рам­ках Французского со­об­ще­ст­ва. 28 ноября 1958 года Ср. Кон­го по­лу­чи­ло ста­тус са­мо­управ­ляю­щей­ся рес­пуб­ли­ки.

Кон­го по­сле про­воз­гла­ше­ния не­за­ви­си­мо­сти.

15 августа 1960 года бы­ла про­воз­гла­ше­на не­за­ви­си­мая Рес­пуб­ли­ка Кон­го. В 1961 году при­ня­та кон­сти­ту­ция, пре­зи­ден­том стал Ф. Юлу. Пра­ви­тель­ст­во Конго под­пи­са­ло до­го­во­ры с быв. мет­ро­по­ли­ей, фак­ти­че­ски со­гла­сив­шись на ог­ра­ни­че­ние сво­его су­ве­ре­ни­те­та (на тер­ри­то­рии Конго про­дол­жа­ли дис­ло­ци­ро­вать­ся французские вой­ска), и пре­дос­та­ви­ло зна­чительные льго­ты иностранным мо­но­по­ли­ям. По­ли­ти­ка Юлу вы­зва­ла рост оп­по­зиционных на­строе­ний. В хо­де т. н. ре­во­лю­ции трёх слав­ных дней 13-15 августа 1963 года Юлу был сверг­нут.

Временное пра­ви­тель­ст­во воз­гла­вил пре­мьер-мин. А. Мас­сам­ба-Де­ба. Вы­бо­ры 11 декабря 1963 года в Национальное со­б­ра­ние при­нес­ли по­бе­ду Национальному дви­же­нию в за­щи­ту ре­во­лю­ции (в 1964 году пре­об­ра­зо­ва­но в пар­тию Национальное ре­во­люционное дви­же­ние, НРД). 19 декабря 1963 года пре­зи­ден­том Конго был из­бран Мас­сам­ба-Де­ба. В 1964 году пра­ви­тель­ст­во Конго при­ня­ло 1-й пя­ти­лет­ний план эко­но­мического раз­ви­тия, на­цио­на­ли­зи­ро­ва­ло не­ко­то­рые иностр. ком­па­нии. В том же го­ду Национальное со­б­ра­ние одоб­ри­ло за­кон о вве­де­нии в Конго од­но­пар­тий­ной сис­те­мы. НРД бы­ла объ­яв­ле­на един­ст­вен­ной по­ли­тической пар­ти­ей стра­ны.

Ус­та­нов­ле­ние А. Мас­сам­ба-Де­бой ре­жи­ма лич­ной вла­сти при­ве­ло в августе – сентябре 1968 года к ан­ти­пра­ви­тельственым вы­сту­п­ле­ни­ям, в ре­зуль­та­те ко­то­рых пре­зи­дент был вы­ну­ж­ден уй­ти в от­став­ку. До января 1970 года ру­ко­во­дство гос-вом на­хо­ди­лось в ру­ках Национального со­ве­та ре­во­лю­ции во гла­ве с М. Нгуа­би , под­твер­див­шим курс на про­ве­де­ние со­циа­ли­стических пре­об­ра­зо­ва­ний. В декабре 1969 года бы­ла уч­ре­ж­де­на Кон­го­лез­ская пар­тия тру­да (КПТ). При­нятая в том же го­ду но­вая кон­сти­ту­ция за­кре­пи­ла за КПТ роль пра­вя­щей и един­ст­вен­ной по­ли­тической пар­тии; стра­на ста­ла име­но­вать­ся Народной Рес­пуб­ли­кой Кон­го. По­сле убий­ст­ва Нгуа­би в мар­те 1977 году государством ру­ко­во­дил Во­енный комитет КПТ во гла­ве с Ж. Йом­би-Опан­го. В 1979 году председатель КПТ и пре­зи­ден­том Конго стал Д. Сас­су-Нгес­со.

Сни­же­ние до­хо­дов от про­да­жи неф­ти в конце 1980-х годов при­ве­ло к ухуд­ше­нию эко­но­мического по­ло­же­ния и ос­лож­не­нию внут­ри­по­ли­тической об­ста­нов­ки в стра­не. В 1991 году в ус­ло­ви­ях на­рас­та­ния оп­по­зиционного на­строе­ний в Конгобы­ла вве­де­на мно­го­пар­тий­ная сис­те­ма, стра­на вновь ста­ла на­зы­вать­ся Рес­пуб­ли­кой Кон­го (РК). В феврале - ию­не то­го же го­да со­стоя­лась 1-я об­ще­на­цио­наль­ная кон­фе­рен­ция по­ли­тических сил Конго. В 1992 году на ре­фе­рен­ду­ме одоб­ре­на но­вая кон­сти­ту­ция, про­шли пер­вые пре­зи­дент­ские и пар­ла­мент­ские вы­бо­ры на мно­го­пар­тий­ной ос­но­ве. По­бе­ду на них одер­жал соз­дан­ный в 1991 году Пан­аф­ри­кан­ский со­юз за со­ци­аль­ную де­мо­кра­тию во гла­ве с П. Лис­су­бой.

В ию­не 1993 - январе 1994 годов раз­вер­ну­лась воо­руженная борь­ба ме­ж­ду сто­рон­ни­ка­ми пра­вя­щей пар­тии и оп­по­зи­ции. В ию­не 1997года в пред­две­рии пре­зи­дент­ских вы­бо­ров име­ли ме­сто но­вые воо­руж. столк­но­ве­ния. 15 октября 1997 года во­енные фор­ми­ро­ва­ния Д. Сас­су-Нгес­со за­хва­ти­ли сто­ли­цу Конго - г. Браз­за­виль. 25 октября 1997 года Сас­су-Нгес­со объ­я­вил се­бя пре­зи­ден­том.

В январе 1998 года на фо­ру­ме по национальному при­ми­ре­нию и един­ст­ву был ус­та­нов­лен 3-лет­ний пе­ре­ход­ный пе­ри­од для ста­би­ли­за­ции об­ста­нов­ки в стра­не. Де­ле­га­ты кон­фе­рен­ции уч­ре­ди­ли Временый пар­ла­мент и дос­тиг­ли до­го­во­рён­но­сти о вы­ра­бот­ке но­вой кон­сти­ту­ции. Воо­руженные столк­но­ве­ния пра­ви­тельственных войск и воо­руженных от­ря­дов оп­по­зи­ции про­дол­жа­лись до конца 1999 года.

На 2-й об­ще­на­цио­наль­ной кон­фе­рен­ции вес­ной 2001 года бы­ла раз­ра­бо­та­на и при­ня­та Кон­вен­ция о ми­ре. По­ли­тические ор­га­ни­за­ции Конго от­ка­за­лись от ис­поль­зо­ва­ния во­енных средств для ре­ше­ния спор­ных во­про­сов. В январе 2002 года на ре­фе­рен­ду­ме бы­ла одоб­ре­на но­вая Кон­сти­ту­ция, в со­от­вет­ст­вии с ко­то­рой в мар­те 2002 года про­шли пре­зи­дент­ские, а в мае - ию­не - пар­ла­мент­ские вы­бо­ры. Пре­зи­дент­ский пост со­хра­нил Д. Сас­су-Нгес­со. Ито­ги вы­бо­ров ста­ли при­чи­ной ак­ти­ви­за­ции ан­ти­пра­ви­тельственной оп­по­зи­ции. Мир­ное со­гла­ше­ние с пред­ста­ви­те­ля­ми воо­руженных от­ря­дов, дей­ст­во­вав­ших на юге стра­ны, бы­ло под­пи­са­но толь­ко в мар­те 2003 года. В ию­не - ав­гу­сте 2007 года про­шли оче­ред­ные пар­ла­мент­ские вы­бо­ры, на ко­то­рых КПТ и её со­юз­ни­ки одер­жа­ли уве­рен­ную по­бе­ду.

Ди­пло­ма­тические от­но­ше­ния ме­ж­ду РК и СССР бы­ли ус­та­нов­ле­ны 16 апреля 1964 года. В по­сле­дую­щие го­ды за­клю­че­но свыше 80 со­гла­ше­ний и про­то­ко­лов, в т. ч. До­го­вор о друж­бе и со­труд­ни­че­ст­ве, со­гла­ше­ния о куль­тур­ном и на­учном со­труд­ниче­ст­ве, о воздушном со­об­ще­нии, об эко­но­мическом и тех­ническом со­труд­ни­че­ст­ве, тор­гов­ле, о соз­да­нии Сме­шан­ной дву­сто­рон­ней ко­мис­сии по эко­но­мическому, на­учно-тех­ническому со­труд­ни­че­ст­ву и тор­гов­ле. Офи­ци­аль­но про­воз­гла­шён­ная со­циа­ли­стическая ори­ен­та­ция РК яв­ля­лась ос­но­вой раз­ви­тия дву­сто­рон­них свя­зей с СССР. В пе­риод на­хо­ж­де­ния у вла­сти про­за­пад­но на­стро­ен­но­го П. Лис­су­бы объ­ём дву­сто­рон­них свя­зей ме­ж­ду РФ и РК за­мет­но со­кра­тил­ся. Вер­нув­ший­ся на пост гла­вы государства Д. Сас­су-Нгес­со твёр­до вы­сту­пил за во­зоб­нов­ле­ние мно­го­пла­но­во­го со­труд­ни­че­ст­ва с Рос­си­ей во всех об­лас­тях. В 2004 году РФ по­се­тил с ра­бо­чим ви­зи­том министра иностранных дел РК - Р. Ада­да. В 2006 году Сас­су-Нгес­со в ка­че­ст­ве председателя Африканского сою­за при­нял уча­стие в фор­ма­те рас­ши­рен­но­го диа­ло­га в ра­бо­те сам­ми­та «Боль­шой вось­мёр­ки» в г. Санкт-Пе­тер­бург.

За­дол­жен­ность РК пе­ред РФ по ра­нее пре­дос­тав­лен­ным кре­ди­там со­став­ля­ет около 210 млн. долл. США. В счёт кре­ди­тов российской сто­ро­ной ока­за­но тех­ническое со­дей­ст­вие в со­ору­же­нии в РК ря­да зна­чи­мых промышленных и со­ци­аль­но-бы­то­вых объ­ек­тов. На без­воз­мезд­ной ос­но­ве в Браз­за­ви­ле по­строе­ны на­учная ве­те­ри­нар­ная ла­бо­ра­то­рия, национальная ти­по­гра­фия, ро­диль­ный дом. Пер­спек­тив­ны­ми на­прав­ле­ния­ми раз­ви­тия дву­сто­рон­не­го эко­но­мического со­труд­ни­че­ст­ва яв­ля­ют­ся со­вме­ст­ная раз­вед­ка и раз­ра­бот­ка неф­тя­ных ме­сто­ро­ж­де­ний, со­ору­же­ние в г. Пу­энт-Ну­ар за­во­да по про­изводству пер­вич­но­го алю­ми­ния, реа­ли­за­ция про­ек­тов в сфе­ре до­бы­чи зо­ло­та и по­ли­ме­тал­лов.

Хо­зяй­ст­во

Ос­но­ва эко­но­ми­ки - до­бы­ча и экс­порт неф­ти (обес­пе­чи­ва­ет св. 70% ВВП). К середине 2000-х годов эко­но­мическая об­ста­нов­ка в Конго ста­би­ли­зи­ро­ва­лась, на­ме­ти­лись тен­ден­ции к вы­хо­ду из глу­бо­ко­го фи­нан­со­во-эко­но­мического кри­зи­са, свя­зан­но­го с по­след­ст­вия­ми воо­руженных кон­флик­тов 1990-х годов. Стра­на вновь во­шла в груп­пу ста­биль­но раз­ви­ваю­щих­ся го­су­дарств Тро­пической Аф­ри­ки. Объ­ём ВВП 13,2 млрд. долл. (по па­ри­те­ту по­ку­па­тель­ной спо­соб­но­сти; 2007 год); в рас­чё­те на ду­шу на­се­ле­ния 3,7 тыс. долл. При­рост ре­аль­но­го ВВП 1,6%. Ин­декс че­ло­ве­че­ско­го раз­ви­тия 0,548 (2005 год; 139-е ме­сто сре­ди 177 стран ми­ра). Внеш­няя за­дол­жен­ность на начале 2000-х годов со­ста­ви­ла 5 млрд. долл. (2,3 тыс. долл. в рас­чё­те на ду­шу на­се­ле­ния - один из са­мых вы­со­ких по­ка­зате­лей в ми­ре). Эко­но­мическая по­ли­ти­ка на­прав­ле­на на ди­вер­си­фи­ка­цию эко­но­ми­ки, при­вле­че­ние иностранных и ча­ст­ных ин­ве­сти­ций, борь­бу с бед­но­стью, раз­витие сельско-хозяйственного про­изводства и ту­риз­ма. В начале XXI века стра­ну еже­год­но по­се­ща­ют около 22 тыс. ту­ри­стов, до­хо­ды от ту­риз­ма со­став­ля­ют около 25,6 млн. долл.

В струк­ту­ре ВВП на до­лю промышленности при­хо­дит­ся 57,1%, сфе­ры ус­луг - 37,3%, сельского хозяйства - 5,6% (2006, оцен­ка).

Про­мыш­лен­ность.

По до­бы­че неф­ти (13,9 млн. т в 2006 году) Конго ста­биль­но за­ни­ма­ет 5-е ме­сто в Тро­пической Аф­ри­ке (по­сле Ни­ге­рии, Ан­го­лы, Эк­ва­то­ри­аль­ной Гви­неи, Га­бо­на). Основной рай­он до­бы­чи - шельф Ат­лан­ти­че­ско­го океана в рай­оне г. Пу­энт-Ну­ар. От­расль пол­но­стью кон­тро­ли­ру­ет­ся «Société Nationale des Pét­ro­les du Congo» (SNPC). Ве­ду­щие ком­па­нии - «Total Exploration and Production Congo» (до­чер­няя ком­па­ния фран­цуз­ской «Total S. A.») и «Agip Congo S. A.» (до­чер­няя ком­па­ния италь­ян­ской «Eni S. p. A.»). Неф­те­пе­ре­ра­ба­ты­ваю­щий за­вод CORAF в Пу­энт-Нуа­ре (пе­ре­ра­ба­ты­ва­ет около 550 тыс. т неф­ти в год, за­гру­жен на 50% про­ект­ной мощ­но­сти) - од­но из круп­ных промышленных пред­при­ятий Кон­го.

Про­изводство элек­тро­энер­гии 352 млн. кВт·ч, по­треб­ле­ние - 572 млн. кВт·ч (2007 год). Около 99% элек­тро­энер­гии вы­ра­ба­ты­ва­ет­ся на двух ГЭС: «Mu­ku­ku­lu» на р. Бу­эн­за (1979 год) и на р. Джуэ, близ Браз­за­ви­ля (1953 год; под­клю­че­на к энер­го­сис­те­ме Де­мо­кра­тич. Рес­пуб­ли­ки Кон­го). ТЭС в Браз­за­ви­ле, Пу­энт-Нуа­ре, Лу­бо­мо и Нкайи. Еди­ной энер­го­сис­те­мы нет.

Вто­рая по зна­чи­мо­сти от­расль по­сле неф­те­до­бы­ваю­щей - ле­со­за­го­то­ви­тель­ная и де­ре­во­об­ра­ба­ты­ваю­щая. Для промышленной экс­плуа­та­ции при­год­ны 14 млн. га ле­са; пром. за­па­сы цен­ных по­род дре­ве­си­ны (главным образом оку­ме, лим­ба, ма­ха­го­ни, ди­бету, са­пе­ле, си­по) со­став­ля­ют св. 300 млн. м3. Около 60% ле­со­за­го­то­вок при­хо­дит­ся на северную часть стра­ны (об­лас­ти Кю­вет, Сан­га, Ли­куа­ла), 40% - на юго-западные рай­оны (об­лас­ти Куи­лу и Ниа­ри). Дей­ст­ву­ют де­ре­во­об­ра­ба­ты­ваю­щие за­во­ды в Браз­за­ви­ле, Пу­энт-Нуа­ре, Лу­бо­мо и др. (все­го около 20 пред­при­ятий). Еже­год­но про­из­во­дит­ся около 100 тыс. м3 пи­ло­ма­те­риа­лов и 70-100 тыс. м3 фа­неры. Хи­мические пред­при­ятия (за­во­ды по про­изводству ла­ко­кра­соч­ных ма­те­риа­лов и пласт­масс, бы­то­вой хи­мии, по­ли­мер­ных плё­нок, сжи­жен­но­го га­за и др. в Браз­за­ви­ле и Пу­энт-Нуа­ре), тек­стиль­ный ком­би­нат, та­бач­ная фаб­ри­ка, ме­тал­ло­ре­монт­ные пред­при­ятия, су­до­ре­монт­ные вер­фи (Браз­за­виль). Пред­при­ятия пи­ще­вой (са­хар­ной, му­ко­моль­ной, пи­во­ва­рен­ной, мас­ло­дель­ной) пром-сти в Браз­за­ви­ле, Нкайи, Пу­энт-Нуа­ре и др. Про­из-во строй­ма­те­риа­лов (круп­ней­шее пред­при­ятие - це­мент­ный за­вод в Лу­те­те).

Сель­ское хо­зяй­ст­во. В начале XXI века ха­рак­тер­но сни­же­ние про­изводства сельско-хозяйственной про­дук­ции и уве­ли­че­ние объ­ё­мов им­пор­та про­до­вольственных то­ва­ров. Для ве­де­ния сельского хозяйства при­год­но 58,2% тер­ри­то­рии стра­ны, из них ис­поль­зу­ет­ся 0,6%. Пре­об­ла­да­ют мел­кие кре­сть­ян­ские хо­зяй­ст­ва, на ко­то­рые при­хо­дит­ся 68% об­ра­ба­ты­вае­мых пло­ща­дей и 85% про­из­во­ди­мой сельско-хозяйственной про­дук­ции. Основные сельско-хозяйственные рай­оны - об­лас­ти Бу­эн­за, Ниа­ри, Пул. Экс­порт­ное зна­че­ние име­ют са­хар­ный тро­ст­ник (сбор 460 тыс. т в 2005 году), ара­хис (23,7 тыс. т), ко­фе (1,7 тыс. т), ка­као (1,1 тыс. т). Зна­чительные пло­ща­ди за­ня­ты под план­та­ция­ми мас­лич­ной паль­мы, ко­то­рую куль­ти­ви­ру­ют для про­изводства паль­мо­во­го мас­ла (90 т в 2005 году). Важ­ней­шие про­до­вольственной куль­ту­ры (сбор, тыс. т; 2005 год): ма­ни­ок 900, та­ро и ба­тат 43, ямс 12, кар­то­фель 6. Вы­ра­щи­ва­ют так­же (сбор, тыс. т; 2005 год): план­тайн 75, ку­ку­ру­зу 7,2, про­со, сор­го, рис. Ско­то­вод­ст­во (но­сит экс­тен­сив­ный по­лу­ко­че­вой ха­рак­тер; пре­им. в об­лас­тях Бу­эн­за, Ле­ку­му, Ниа­ри, Пул) ог­ра­ни­че­но из-за рас­про­стра­не­ния разл. тро­пич. за­бо­ле­ва­ний, в т. ч. три­па­но­со­мо­зов, пе­ре­даю­щих­ся че­рез уку­сы му­хи це­це. Раз­во­дят (тыс. го­лов, 2005 год) мел­кий ро­га­тый скот - коз (300) и овец (105); по­го­ло­вье круп­но­го ро­га­то­го ско­та 93, сви­ней 54; до­маш­ней пти­цы около 2000.

Од­на из пер­спек­тив­ных от­рас­лей - ры­бо­лов­ст­во. Еже­год­ный улов около 45 тыс. т, в т. ч. мор­ской ры­бы (в основном тун­ца и сар­дин) около 18 тыс. т.

Транс­порт.

Про­тя­жён­ность ав­то­до­рог 17,3 тыс. км, в т. ч. 864 км с твёр­дым по­кры­ти­ем (2004 год). Дли­на же­лез­ных до­рог 894 км. Главный морской порт - Пу­энт-Ну­ар (гру­зо­обо­рот около 15 млн. т в год; около 70% при­хо­дит­ся на тран­зит­ные пе­ре­воз­ки). Су­до­ход­ст­во по р. Кон­го и при­то­кам Убан­ги и Сан­га (все­го около 2,5 тыс. км). Главный реч­ной порт - Браз­за­виль. Дли­на неф­те­про­во­дов 758 км (2007 год). Дей­ст­ву­ет 31 аэ­ро­порт, из них 5 име­ют взлёт­но-по­са­доч­ную по­ло­су с твёр­дым по­кры­ти­ем. Ме­ж­ду­народные аэ­ро­пор­ты в Браз­за­ви­ле и Пу­энт-Нуа­ре.

Внеш­няя тор­гов­ля.

Объ­ём внеш­не­тор­го­во­го обо­ро­та 8,1 млрд. долл. (2007 год), в т. ч. экс­порт 6,3 млрд. долл., им­порт 1,8 млрд. долл. Основные ста­тьи экс­пор­та - нефть (около 90% стои­мо­сти), дре­ве­си­на (около 7%), са­хар, ко­фе, ка­као, ара­хис. Главные тор­го­вые парт­нё­ры (2006 год): США (35,9% стои­мо­сти), Ки­тай (31,4%), Тай­вань (9,9%), Республика Ко­рея (8%). Вво­зят­ся ма­ши­ны и обо­ру­до­ва­ние, транс­порт­ные сред­ст­ва, про­до­воль­ст­вие из Фран­ции (23,5% стои­мо­сти), Ки­тая (13,2%), США (7,6%), Ин­дии (7%), Ита­лии (5,6%), Бель­гии (5,3%).

Воо­ру­жён­ные си­лы

Воо­руженные си­лы (ВС) Конго на­счи­ты­ва­ют 10 тыс. человек (2008 год) и со­сто­ят из Су­хо­пут­ных войск (СВ), ВВС и ВМС. Во­енный го­до­вой бюд­жет 97 млн. долл. (2007 год). Име­ют­ся вое­ни­зированные фор­ми­ро­ва­ния - жан­дар­ме­рия (20 отд. рот и ба­таль­он ох­ра­ны пре­зи­ден­та; 2 тыс. человек).

Вер­хов­ным глав­но­ко­ман­дую­щим ВС яв­ля­ет­ся гла­ва государства - пре­зи­дент.

СВ (8 тыс. человек) - ос­но­ва ВС. В бое­вой со­став СВ вхо­дят 2 тан­ко­вых, пе­хот­ный, специальные на­зна­че­ния и ин­же­нер­ный ба­таль­о­ны, пе­хот­ная и ар­тил­ле­рий­ская груп­пы. На воо­ру­же­нии СВ на­хо­дят­ся свыше 40 основных и 13 лёг­ких тан­ков, 25 БРМ, около 70 БТР, 3 са­мо­ход­ные и 25 бук­си­руе­мых гау­биц, св. 10 РСЗО, около 30 ми­но­мё­тов, до 30 зе­нит­ных арт. ус­та­но­вок. ВВС (1,2 тыс. чел.) ор­га­ни­за­ци­он­но све­де­ны в эс­кад­ри­льи. На во­ору­же­нии со­сто­ят 12 бое­вых и 12 транс­порт­ных са­мо­лё­тов, 10 вер­то­лё­тов (в т. ч. 2 бое­вых). ВМС (0,8 тыс. человек) вклю­ча­ют 3 ма­лых пат­руль­ных ко­раб­ля, несколько реч­ных ка­те­ров; пункт ба­зи­ро­ва­ния - Пу­энт-Ну­ар.

Ком­плек­то­ва­ние ре­гу­ляр­ных ВС осу­ще­ст­в­ля­ет­ся на доб­ро­воль­ной ос­но­ве. Под­го­тов­ка сер­жант­ско­го и ря­до­во­го со­ста­ва про­из­во­дит­ся в ар­мей­ских учеб­ных цен­трах, офи­цер­ско­го и ун­тер-офи­цер­ско­го - в национальных учеб­ных за­ве­де­ни­ях и за ру­бе­жом. Мо­би­ли­зационные ре­сур­сы (муж­чи­ны) около 688 тыс. человек, в т. ч. год­ных к во­енной служ­бе 406 тыс. человек.

Здра­во­охра­не­ние

В Конго на 100 тыс. жителей при­хо­дит­ся 20 вра­чей, 96 лиц среднего медицинского пер­со­на­ла и аку­ше­рок, 0,3 сто­ма­то­ло­га, 3 фар­ма­цев­та (2004 год). Об­щие рас­хо­ды на здра­во­охра­не­ние со­став­ля­ют 1,9% ВВП (бюд­жет­ное фи­нан­си­ро­ва­ние – 47,1%, ча­ст­ный сек­тор - 52,9%) (2005 год). Пра­во­вое ре­гу­ли­ро­ва­ние сис­те­мы здра­во­охра­не­ния осу­ще­ст­в­ля­ет Кон­сти­ту­ция (2002 год). Наи­бо­лее рас­про­стра­нён­ные ин­фек­ции: бак­те­ри­аль­ная и амёб­ная ди­зен­те­рия, ге­па­тит A, ма­ля­рия, три­па­но­со­моз. Осн. при­чи­ны смер­ти взрос­ло­го на­се­ле­ния: СПИД, ма­ля­рия, ту­бер­ку­лёз (2004 год).

В.С. Не­ча­ев.

Спорт

Национальный олим­пий­ский и спор­тив­ный комитет Конго ос­но­ван и при­знан МОК в 1964 году. Спорт­сме­ны Конго уча­ст­ву­ют в Олим­пий­ских иг­рах с 1964 года; при­зо­вых мест не зани­ма­ли. Наи­бо­лее по­пу­ляр­ные ви­ды спор­та: лёг­кая ат­ле­ти­ка, бокс, пла­ва­ние, дзю­до, рег­би, фех­то­ва­ние, фут­бол. Круп­ней­ший ста­ди­он стра­ны - «Стад де ла Ре­во­люсь­он» (50 тыс. мест, Браз­за­виль). Фе­де­ра­ция фут­бо­ла ос­но­ва­на в 1962 году (в ФИФА с 1962 года). Национальная сбор­ная ко­ман­да по фут­бо­лу - чем­пи­он Аф­ри­ки (1972 год), по­бе­ди­тель тур­ни­ра Все­аф­ри­кан­ских игр (1965 год) под руководством советского тре­не­ра В.Н. Со­ко­ло­ва. Клуб КАРА (Браз­за­виль) - по­бе­ди­тель Куб­ка африканских чем­пио­нов (1974 год). Наи­бо­лее из­вест­ные спорт­сме­ны: фут­бо­ли­сты П.С. Му­ки­ла (луч­ший фут­бо­лист Аф­ри­ки в 1974 году), Ф. М’Пеле (в 1968-1982 годы вы­сту­пал за французские клу­бы); бас­кет­бо­лист С. Иба­ка (пер­вый бас­кет­бо­лист из Конго, вы­бран­ный на драф­те клу­бом НБА «Си­этл Су­пер­со­никс» в 2008 году).

Об­ра­зо­ва­ние. Уч­ре­ж­де­ния нау­ки и куль­ту­ры

Управ­ле­ние об­ра­зо­вательными уч­ре­ж­де­ния­ми осу­ще­ст­в­ля­ют ми­ни­стер­ст­ва сред­не­го и выс­ше­го об­ра­зо­ва­ния, на­учными ис­сле­до­ва­ний и ок­ру­жаю­щей сре­ды. На­чаль­ные шко­лы на­хо­дят­ся в ве­де­нии ме­ст­ных (рай­он­ных) управ­ле­ний об­ра­зо­ва­ния и школь­ных ин­спек­ций.

Современная сис­те­ма об­ра­зо­ва­ния (со­глас­но За­ко­ну об об­ра­зо­ва­нии 1967 года) вклю­ча­ет: 6-лет­нюю на­чаль­ную шко­лу для де­тей от 5,5-6 лет, 7-лет­нюю сред­нюю шко­лу, со­стоя­щую из 2 цик­лов: не­пол­ной сред­ней (4-лет­ний кол­леж) и пол­ной сред­ней шко­лы (3-лет­ний ли­цей – сельско-хозяйственный, тех­нический или об­ще­об­ра­зо­ва­тель­ный); профессионально-тех­нические учеб­ные за­ве­де­ния, ву­зы. Сеть до­шко­ль­ных уч­ре­ж­де­ний раз­ви­та сла­бо. Профессионально-тех­ническая под­го­тов­ка ве­дёт­ся на ба­зе на­чаль­ной шко­лы в 2-лет­них цен­трах на­чаль­ной профессиональной под­го­тов­ки и в 4-лет­них кол­ле­жах. На­ря­ду с государственными шко­ла­ми, функ­цио­ни­ру­ет не­зна­чительное чис­ло ча­ст­ных школ. В 2006 году до­школь­ным вос­пи­та­ни­ем ох­ва­че­но 9%, на­чаль­ным об­ра­зо­ва­ни­ем - 55%, сред­ним - 25% де­тей. Гра­мот­ность на­се­ле­ния в воз­рас­те стар­ше 15 лет со­став­ля­ет 86%.

В сис­те­му выс­ше­го об­ра­зо­ва­ния вхо­дят Университет им. М. Нгуа­би (1961 год, современный ста­тус с 1971 года, современное название с 1977 года; в 1988 году струк­тур­но ре­ор­га­ни­зо­ван, вклю­ча­ет 5 факультетов, 3 ин­сти­ту­та, 3 выс­шие шко­лы; свыше 16 тыс. сту­ден­тов), ин­сти­ту­ты и выс­шие шко­лы; Кол­леж тех­ни­ки, ком­мер­ции и промышленности (1959 год), Выс­шая железнодорожная шко­ла (1977 год), все - в Браз­за­ви­ле; Тех­нический сельско-хозяйственный кол­леж в Си­би­ти (1943 год).

Сре­ди на­учных уч­реж­де­ний - Институт цент­раль­но­аф­ри­кан­ских ис­сле­до­ва­ний, Пас­те­ров­ский институт (1908 год), Национальный со­вет по на­учным и тех­ническим ис­сле­до­ва­ни­ям (1966 года), Управ­ле­ние пре­вен­тив­ной ме­ди­ци­ны (1978 год), Центр изу­че­ния рас­тительных ре­сур­сов (1985 год), Центр ис­сле­до­ва­ния и при­ня­тия тех­но­ло­гических про­ек­тов (1986 год), Пан­аф­ри­кан­ский со­юз нау­ки и тех­ни­ки (1987 год), все - в Браз­за­ви­ле; Центр при­бреж­но­го ле­со­во­дства (1992 год) в Пу­энт-Нуа­ре; Ин­сти­ту­ты об­щественных на­ук и тех­но­ло­гии в Браз­за­ви­ле (1947 год) и Пу­энт-Нуа­ре (1950 год). Национальная библиотека Кон­го (1971 год), Национальный му­зей Кон­го (1965 год), Му­зей ре­мёсел (1950 год; кол­лек­ция эт­но­гра­фических ма­те­риа­лов на­ро­дов Конго), Му­зей М. Нгуа­би, все - в Браз­за­ви­ле; ре­гио­наль­ные му­зеи в Кин­ка­ле (1978 год), Пу­энт-Нуа­ре (1982 год).

Сред­ст­ва мас­со­вой ин­фор­ма­ции

Из­да­ют­ся еже­днев­ные га­зе­ты «Mwe­ti» (с 1977 года, ти­раж 7 тыс. экз.), «Journal de Braz­zaville», «Courrier d’Afrique», «Journal of­ficiel de la Republique du Congo» (все – в Браз­за­ви­ле, на французском языке) еже­не­дель­ник ка­то­лической церк­ви «La Semaine Af­ri­caine» (с 1952 года, 6,5 тыс. экз., рас­про­стра­ня­ет­ся так­же в Га­бо­не, Ча­де и ЦАР). Ра­дио (ча­ст­ное) с 1935 года на французском языке и ме­ст­ных язы­ках, те­ле­ви­де­ние с 1962 года на французском языке и язы­ках ки­кин­го и лин­га­ла. Транс­ля­цию те­ле- и ра­дио­пе­ре­дач осу­ще­ст­в­ля­ет государственная кор­по­ра­ция «Ra­dio­dif­fusi­on-télévision congolaise» (ос­но­ва­на в 1962 году). Национальное ин­фор­мационное агент­ст­во - Agence Con­golaise d’Information (ACI; с 1962 года).

Ли­те­ра­ту­ра

Литература Конго на­ча­ла фор­ми­ро­вать­ся в 1950-х годах, раз­ви­ва­ет­ся на французском языке. Для по­эзии 1950-1970-х годов ха­рак­тер­на ан­ти­ко­ло­ни­аль­ная те­ма­ти­ка. Вы­де­ля­ет­ся твор­че­ст­во Ж.Ф. Чи­кайи У Там­си (сборники «Дур­ная кровь», 1955 год, «Жи­вот», 1964 год, и др.), от­ме­чен­ное влия­ни­ем французского сюр­реа­лиз­ма, пуб­ли­ци­стическая по­эзия Ж.Б. Та­ти-Лу­та­ра (сборники «Но­вые солн­ца», «Кра­пи­ва Ли­мо­ны», оба 1975 год). Дра­ма­тур­гия К. пер­во­на­чаль­но вы­пол­ня­ла про­све­ти­тель­скую функ­цию (пье­сы Г. Мен­ге). В 1960-1970-х годах пре­об­ла­да­ли две жан­ро­вые фор­мы - ге­рои­ко-ис­то­рическая дра­ма (дра­мы Ф. Му­ан­гас­сы, П. Ло­ни) и ко­ме­дия. В 1960-1970-х годах на пер­вый план вы­шла ко­ме­дия, при­об­рет­шая от­кро­вен­ную со­ци­аль­но-кри­тическая на­прав­лен­ность: «Че­ло­век, ко­то­рый убил кро­ко­ди­ла» (1972 год), «Стоя­чая во­да» (1975 год) С. Бем­бы. По­яви­лась по­ли­тическая ко­ме­дия на ак­ту­аль­ные те­мы: пье­сы М. Нде­бе­ки («Пре­зи­дент», 1970 год), Чи­кайи У Там­си («Слав­ная участь мар­ша­ла Нни­ко­на Нни­ку», 1979 год). Пер­вые про­за­ические про­из­ве­де­ния - ро­ма­ны Ж. Ма­ло­нга «Серд­це арий­ки» (1953 год), «Ле­ген­да о Мфу­му Ма Ма­зо­но» (1954 год) - со­че­та­ют сен­ти­мен­таль­ность то­на с про­све­ти­тель­ской на­прав­лен­но­стью. Пе­ре­оцен­ка тра­диционных цен­но­стей, кри­ти­ка ар­ха­ических обы­ча­ев африканского об­ще­ст­ва - те­ма про­за­ических про­из­ве­де­ний Мен­ге (ро­ман «Де­ло о бес­пло­дии», 1968 год; сказ­ки «При­клю­че­ния Мо­ни-Мам­бу», 1971, 1972, 1974 годы).

В 1970-1980-х годах на пер­вый план вы­шла со­ци­аль­но-по­ли­тическая те­ма­ти­ка: ро­ма­ны «С вин­тов­кой в ру­ке и по­эмой в кар­ма­не» (1973 год) Э. Дон­га­лы, «Без там-та­ма» (1976 год), «Смех сквозь слё­зы» (1984 год) А. Ло­пе­са под­ни­ма­ли про­бле­мы от­вет­ст­вен­но­сти по­ли­тических ли­де­ров пе­ред на­ро­дом, кри­ти­ко­ва­ли су­ще­ст­вую­щий ре­жим, про­тек­цио­низм и кор­руп­цию, ца­рив­шие в об­ще­ст­ве. Тет­ра­ло­гия Чи­кайи У Там­си («Та­ра­ка­ны», 1980 год; «Ме­ду­зы, или Мор­ская кра­пи­ва», 1982 год; «Пя­де­ни­цы», 1984 год; «Слад­кие пло­ды хлеб­но­го де­ре­ва», 1987 год) по­ве­ст­во­ва­ла о дра­ма­тической судь­бе африканской ин­тел­ли­ген­ции в ко­ло­ни­аль­ную и по­стко­ло­ни­аль­ную эпо­хи. Ме­та­фо­рическое ос­мыс­ле­ние ис­то­рии Конго, сплав фан­та­сти­ки и ре­аль­но­сти, гро­те­ска и па­ро­дии ха­рак­тер­ны для три­ло­гии Со­ни Ла­бу Тан­си; её те­ма - раз­ло­же­ние современного об­ще­ст­ва, по­ло­же­ние Аф­ри­ки в эпо­ху гло­ба­ли­за­ции («Се­ми­крат­ное оди­но­че­ст­во Лор­сы Ло­пе­зе», 1985 год; «Гла­за вул­ка­на», 1988 год; «На­ча­ло стра­да­ний», 1995 год). Влия­ние ма­ги­че­ско­го реа­лиз­ма ощу­ща­ет­ся в твор­че­ст­ве Дон­га­лы 1990-2000-х годов: в цен­тре ро­ма­на «Маль­чи­ки то­же мо­гут ро­ж­дать­ся от звёзд» (1997 год) - ис­ка­ния африканского юно­ши, на­шед­ше­го ду­хов­ную опо­ру в муд­ро­сти пред­ков и ро­до­вой па­мяти на­ро­да; ро­ман «Джон­ни Злая Со­ба­ка» (2002 год) по­свя­щён ме­жэт­ническим кон­флик­там. На ру­бе­же XX-XXI веков в литературе Конго обо­зна­чил­ся кри­зис про­све­ти­тель­ской идео­ло­гии; ро­ма­ны Ло­пе­са («В по­ис­ках Аф­ри­ки», 1990 год; «На дру­гом бе­ре­гу», 1992 год; «Ли­лия и Флам­буа­ен», 1997 год), Д. Бия­у­лы («Ту­пик», 1996 год; «Аго­ния», 1997 год) под­ни­ма­ют те­му раз­оча­ро­ва­ния аф­ри­кан­цев, «по­те­ряв­ших» Аф­ри­ку, но не на­шед­ших се­бя в но­вом ми­ре.

Сочинения:

Из со­вре­мен­ной по­эзии Кон­го. М., 1980.

Ар­хи­тек­ту­ра и изо­бра­зи­тель­ное ис­кус­ст­во

Основной тип народного жи­ли­ща в лес­ной зо­не Конго - пря­мо­уголь­ные в пла­не хи­жи­ны с двух­скат­ны­ми кры­ша­ми, в рай­онах са­ванн - круг­лые; в рай­оне р. Сан­га хи­жи­ны име­ют пле­тён­ную из вет­вей кров­лю, на­по­ми­наю­щую щит че­ре­па­хи. У яка (зап. те­ке) во вре­мя об­ря­дов хи­жи­ны ук­ра­ша­ют­ся де­ревянным жи­во­пис­ны­ми пан­но (изо­бра­же­ния об­ря­дов по­свя­ще­ния). В искусстве на­ро­дов Конго пре­об­ла­да­ет резь­ба по де­ре­ву (скульп­ту­ра, мас­ки, ме­бель и др.), из­го­тов­ле­ние ка­ле­ба­сов.

Со второй половины XIX века в Браз­за­ви­ле, Пу­энт-Нуа­ре и др. го­ро­дах стро­ят­ся зда­ния ев­ропейского ти­па (со­бор Св. Ан­ны в Браз­за­ви­ле, 1949 год; административные зда­ния, вил­лы, кот­тед­жи). На­чи­ная с 1960-х годов в строи­тель­ст­ве ши­ро­ко ис­поль­зу­ют­ся современная кон­струк­ции, но­вые строй­ма­те­риа­лы (бе­тон, стек­ло, алю­ми­ний). С учё­том жар­ко­го кли­ма­та де­ла­ют от­кры­тые га­ле­реи, лод­жии, сквоз­ные ре­шёт­ки, кры­ши с боль­шим вы­но­сом. По про­ек­там французских ар­хи­тек­то­ров в Браз­за­ви­ле вы­строе­ны банк, боль­ни­ца, зда­ния ком­па­ний; по про­ек­там сов. ар­хи­тек­то­ров - гос­ти­ни­ца «Кос­мос» (И.А. Ва­ху­тин и др.).

В современном искусстве вы­де­ля­ют­ся ра­бо­ты жи­во­пис­ной шко­лы-мас­тер­ской По­то-По­то (ос­но­ва­на в 1951 году французским жи­во­пис­цем и эт­но­гра­фом П. Лод­сом). Ори­ен­ти­ру­ясь на ме­ст­ные тра­ди­ции, мас­те­ра По­то-По­то соз­да­ли ори­ги­наль­ный стиль изо­бра­же­ний народной жиз­ни (гу­ашь, ак­ва­рель), в ко­то­рых гра­фич­ность и чёт­кость ри­сун­ка, ост­рая экс­прес­сия дви­же­ний, ди­на­мич­ные си­лу­эты вы­тя­ну­тых фи­гур со­еди­не­ны с де­ко­ра­тив­ной на­сы­щен­но­стью цве­та.

Му­зы­ка

У на­ро­дов Конго му­зы­ка тра­ди­ци­он­но со­про­во­ж­да­ет об­ря­ды куль­та пред­ков, ка­лен­дар­ные, вра­че­ва­тель­ные и др. У на­ро­да те­ке ши­ро­ко ис­поль­зу­ет­ся ла­мел­ла­фон сан­за (празд­нич­ный и до­рож­ный ин­ст­ру­мент), у нга­ла - «го­во­ря­щие» ще­ле­вые ба­ра­ба­ны мо­ко­то (вы­пол­ня­ют раз­ные функ­ции: ри­ту­аль­ные, сиг­наль­ные, раз­вле­ка­тель­ные). У яка (зап. те­ке) вы­де­ля­ют­ся пес­ни и тан­цы в об­ря­дах куль­та Нга­ко­лы. На се­ве­ре Конго и ЦАР осо­бо це­нят­ся об­ря­до­вые охот­ни­чьи тан­цы пиг­ме­ев ака, что по­зво­ля­ет му­зы­кан­там ака за­ни­мать­ся обу­че­ни­ем пред­ста­ви­те­лей др. на­ро­дов. Са­мо­быт­ные тра­ди­ции пе­ния и ба­ра­бан­ной иг­ры сло­жи­лись в ме­ст­ных аф­рох­ри­сти­ан­ских куль­тах.

С за­вое­ва­ни­ем не­за­ви­си­мо­сти в 1960 году в Конго на­ча­ла раз­ви­вать­ся городская музыкальная жизнь. Ши­ро­кую из­вест­ность по­лу­чи­ли ан­самбль «О.К. джаз», ор­кестр «Бо Бо­то», пе­вец и му­зы­кант Ф. Бу­ка­ка, в 1970-х годах - ан­самб­ли «Де­ти во­ды» и «Юность». В 1960-1970-х годах сло­жил­ся стиль кон­го­лез­ской рум­бы, на ос­но­ве ко­то­ро­го раз­ви­лись му­зы­каль­но-тан­це­валь­ные на­прав­ле­ния со­укос и ндом­бо­ло. Осо­бен­ность современной музыкальной куль­ту­ры - взаи­мо­дей­ст­вие ме­ж­ду тра­диционной сель­ской и городской по­пу­ляр­ной му­зы­кой.

Та­нец и те­атр

Тан­цы на­ро­дов Конго, как пра­ви­ло имею­щие сю­жет­ный ха­рак­тер (изо­бра­жа­ют жат­ву, охо­ту, рыб­ную лов­лю), свя­за­ны с бы­то­вы­ми об­ря­да­ми и ри­туа­лом по­кло­не­ния пред­кам. В 1966 году в Браз­за­ви­ле ос­но­ван Национальный конголезский ба­лет. В труп­пу во­шли луч­шие ис­пол­ни­те­ли тра­диционных тан­цев различных эт­нических групп, ка­ж­дой из ко­то­рых при­су­щи свой пла­стический стиль и спе­ци­фи­ка ис­пол­не­ния. В по­след­ней тре­ти XX - начале XXI веков в тан­це­валь­ном искусстве Конго за­мет­но взаи­мо­влия­ние африканской тра­ди­ции и ев­ропейского современного тан­ца.

Дра­ма­тические труп­пы поя­ви­лись в Конго в ко­ло­ни­аль­ный пе­ри­од. В круп­ных го­ро­дах они на­би­ра­лись из чис­ла ко­ло­нистов. Ка­то­лические ор­га­ни­за­ции, куль­тур­ные об­ще­ст­ва, шко­лы уст­раи­ва­ли спек­так­ли с уча­сти­ем кон­го­лез­цев. Ши­ро­кое рас­про­стра­не­ние по­лу­чи­ли пе­ре­движ­ные труп­пы. В 1963 году ак­тё­ры различных фольк­лор­ных кол­лек­ти­вов объ­е­ди­ни­лись в Ас­со­циа­цию те­ат­ров Кон­го (Ас­те­ко), ко­то­рая в 1965 году ста­ла на­зы­вать­ся Национальным те­ат­ром. В 1972 году офи­ци­аль­но уч­ре­ж­дён Национальный народный те­атр Кон­го. В 1970-1980-х годы до­ми­ни­ро­ва­ли спек­так­ли по­ли­ти­ко-вос­пи­та­тель­но­го ха­рак­те­ра (пье­сы А. Ле­тем­бе-Ам­би­ли и др.). 1980-е годы - пе­ри­од рас­цве­та фран­коя­зыч­но­го те­ат­ра. Воз­ник­ли но­вые труп­пы, основная часть ко­то­рых да­ёт пред­став­ле­ния в Браз­за­ви­ле: «Нгун­го» (1979 год), «Ро­ка­до Зу­лу» (1980 год), а так­же «Те­атр мол­нии», «Те­атр друж­бы» и др. Сре­ди из­вест­ных те­ат­раль­ных дея­те­лей – Со­ни Ла­бу Тан­си, А.Л. Бей­кер, Э.Б. Дон­га­ла, Ж. Сал­ла­ден, Н. Бис­си, Ж. Нсан­га­та. Су­ще­ст­вен­ную роль в раз­ви­тии те­ат­ра в этот пе­ри­од иг­ра­ли дра­ма­тур­ги С. Бем­ба, М. Нде­бе­ка, Г. Мен­га и др. В 1990-2000-х годах кон­го­лез­ский те­атр про­дол­жа­ет про­фес­сио­на­ли­зи­ро­вать­ся. Мн. труп­пы га­ст­ро­ли­ру­ют за ру­бе­жом. В стра­не так­же ра­бо­та­ют те­ат­ры: «Скор­пи­он» (1990 год), «Са­ла­ка» (1994 год), «Де­со» (1996 год), Ба­лет-те­атр «Мо­на­на» (1992 год) и др., все - в Браз­за­ви­ле; те­ат­раль­ная ком­па­ния «Bivelas» (1992 год), Куль­тур­ный центр Йа­ро (1999 год), оба - в Пу­энт-Ну­аре. С 1996 года в Браз­за­ви­ле про­хо­дит фес­ти­валь тан­ца «Ма­би­на данс».

Дополнительная литература:

Суб­бо­тин В.А. Ко­ло­нии Фран­ции в 1870–1918 гг. М., 1973;

То­ма­нов­ская О.С. Ло­ан­го, Ка­кон­го и Нгойо. Ис­то­ри­ко-эт­но­гра­фи­че­ский очерк. М., 1980;

Goma Foutou C. Histoire des civilisations du Congo. P., 1981;

Lissouba P. Congo: Les fruits de la passion par­tagée. P., 1997;

Sassou-Nguesso D. Le man­guier, le fleuve et la souris. P., 1997;

Ndaki G. Crises, mutations et conflits politiques au Con­go-Brazzaville. P., 1997;

Ля­хов­ская Н.Д. По­эзия За­пад­ной Аф­ри­ки. М., 1975;

она же. Ли­те­ра­ту­ра Кон­го // Фран­коя­зыч­ные ли­те­ра­ту­ры Тро­пи­че­ской Аф­ри­ки. М., 1989;

Makouta Mboukou J. P. Introduction а̀ l’étude du roman nègro-africain de langue française. 2 éd. Abidjan, 1980;

Kane M. Roman Africain et traditions. P., 1982;

Gaud F. Les Mandja (Congo français). Brux., 1911;

Italiaander R. Neue Kunst in Af­rika. Mannheim, 1957;

idem. Kongo: Bilder und Verse. Gütersloh, 1959;

Оль­де­рог­ге Д.А. Ис­кус­ст­во на­ро­дов За­пад­ной Аф­ри­ки в му­зе­ях СССР. Л.; М., 1958;

Soret M. Les Kongo nord-occidentaux... P., 1959;

Lehuard R. Sta­tuaire du Stanley-Pool: contribution à l’étude des arts et techniques des peuples téké, lari, bembé, sundi, et bwendé de la République po­pulaire du Congo. Villiers-le-Bel, 1974.

Иллюстрации:

Пре­зи­дент Рес­пуб­ли­ки Кон­го Д. Сас­су-Нгес­со (спра­ва) и пре­зи­дент Ру­ан­ды П. Ка­га­ме в Браз­за­ви­ле. Фо­то 15 ав­гу­ста 2004. Архив БРЭ;

Па­но­ра­ма го­ро­да Пуэнт-Ну­ар. Архив БРЭ;

Эм­бле­ма На­цио­наль­но­го олим­пий­ско­го и спор­тив­но­го ко­ми­те­та Кон­го;

Со­бор Свя­той Ан­ны в Браз­за­ви­ле. 1949. Архив БРЭ.

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