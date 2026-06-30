РЕСПУБЛИКА КОНГО
КОНГО (Congo), Республика Конго (République du Congo) - республика Конго (République du Congo).
Общие сведения
Конго - государство на западе Центральной Африки. На юго-западе омывается Атлантическим около (длина береговой линии 169 км). Граничит на севере с Камеруном и Центральноафриканской Республикой, на востоке и юге с Демократической Республикой Конго, на юге с Анголой (пров. Кабинда), на западе с Габоном. Пл. 342 тыс. км2. Население 3,7 млн. человек (2008 год). Столица - Браззавиль. Официальный язык - французский; национальные языки - лингала и китуба. Денежная единица - франк КФА. Административно-территориально деление: 10 областей и столичный округ.
Конго - член ООН (1960 год), ОАЕ (1963 год; с 2002 года Африканский союз), МВФ (1963 год), МБРР (1963 год), ВТО (1997 год).
Государственный строй
Конго - унитарное государство. Конституция одобрена на референдуме 20 января 2002 года. Форма правления - президентская республика.
Глава государства - президент, избираемый всеобщим тайным голосованием на 7 лет (с правом одного переизбрания). Президентом может быть избран конголезец по рождению с «безупречной репутацией», обладающий всей полнотой гражданских и политических прав. Президент является главой правительства и главой исполнительной власти (председательствует в Совете министров), верховным главнокомандующим вооруженными силами. Он наделён правом законодательной инициативы.
Высший законодательный орган - двухпалатный парламент. Нижняя палата - Национальная ассамблея (144 депутата) - избирается путём всеобщих выборов на 5 лет. Сенат формируется путём косвенных выборов (6 сенаторов от региона). Срок полномочий сената 6 лет; обновляется наполовину каждые 3 года.
Высший исполнительный орган - коалиционное правительство (Совет министров), формируемое и возглавляемое президентом. Согласно Конституции, президент не может распустить парламент, а парламент не может сместить президента с его поста. Кроме того, парламент не вправе объявлять вотум недоверия правительству, а само правительство формируется президентом вне зависимости от парламентского большинства.
В Конго существует многопартийная система. Ведущие политические партии - Конголезская партия труда, Конголезское движение за демократию и интегральное развитие, Панафриканский союз за социальную демократию.
Природа
Рельеф.
Берега Атлантического океана б. ч. плоские и прямолинейные, с песчаными косами и лагунами. Вдоль побережья протягивается неширокая (до 40-50 км) приморская аккумулятивная равнина. К северо-востоку от неё расположены невысокие цепи Хрустальных гор и гор Майомбе, ограничивающих тектоническую впадину Ниари–Ньянга (прогиб Западный Конго). Наиболее пониженная часть впадины представлена известняковой равниной с широким развитием карстовых форм рельефа. Центральная часть страны занимают денудациальным плато Батеке (высота 500-800 м) и горы Шайю (высота до 903 м - высшая точка Конго). В северо-восточной части страны, расположенной в пределах внутриматериковой замкнутой Конго впадины, преобладают аллювиальные заболоченные равнины, с северо-запада ограниченные участками цокольных возвышенностей и плоскогорий высота до 698 м.
Геологическое строение и полезные ископаемые. Территория Конго расположена в центральной части докембрийской Африканской платформы, в западной части кратона Конго. Кристаллический фундамент платформы выступает на поверхность в пограничных с Габоном и Камеруном районах в массивах Майомбе (на юго-западе), Шайю (в центральной части) и Северо-Габонском (на севере); образован архейскими гнейсами, кристаллическими сланцами, кварцитами, амфиболитами и гранитоидами, а также метаморфическими комплексами нижнего протерозоя, прорванными массивами гранитов и пегматитов. Вдоль восточного края массива Майомбе протягивается позднепротерозойская Западно-Конголезская складчатая система, сложенная толщами рифейских карбонатно-терригенных пород с двумя мощными горизонтами тиллитов (древних ледниковых отложений). Восточная часть Конго относится к северо-западной окраине синеклизы Конго, наиболее древние отложения которой представлены протерозойскими кварцитами, песчаниками, известняками, глинистыми сланцами, конгломератами (залегают в периферические части синеклизы). Восточнее распространены континентальные аргиллиты и песчаники мелового возраста, пестроцветные супеси и песчаники палеоцена - плейстоцена, современные аллювиальные осадки. Ha крайнем юго-западе, на побережье, развиты соленосные мергелисто-известняковые и терригенные отложения мелового возраста, песчано-гравийно-глинистые отложения палеогена - плейстоцена, современные аллювиальные и пляжевые пески.
Важнейшее полезное ископаемое Конго - нефть, месторождения которой сосредоточены в осн. на шельфе (Нкоса, Комби, Ликалала и др.). Россыпные и мелкие коренные месторождения золота расположены близ городов Майоко и Мосенджо, а также близ городов Келле и Мбомо. На юге страны, в pайоне городов Миндули и Лутете, имеются перспективные месторождения медно-свинцово-цинковыx руд. На севере центральной части локализуются месторождения железных pyд (напр., в районе г. Занага), бокситов, а также россыпи касситерита, колумбита, танталита и вольфрамитов. В юго-западной части Конго (в районе г. Пуэнт-Нуар) сосредоточены значительные запасы каменной и калийно-магнезиальных солей, фосфоритов, битуминозных песчаников, асфальтитов. Россыпные и коренные месторождения алмазов известны на севере (в областях Ликуала, Кювет) и на юго-западе (в областях Куилу, Лекуму и Ниари) страны. В Конго также имеются месторождения горючего газа, цементного сырья, природных строительных материалов (пески, гравий, строительные камни).
Климат.
В целом для территории характерен жаркий и влажный климат: на севере - экваториальный постоянно-влажный с двумя максимумами осадков (март - май и сентябрь - ноябрь), на юге - субэкваториальный с сухим сезоном (июнь - сентябрь). Средняя температура самого тёплого месяца (марта или апреля) 24-27 °C, самого холодного (июля или августа) 20-25 °C. Осадков в год 1500-2000 мм, на крайнем юге 1200-1400 мм.
Внутренние воды.
Речная сеть густая и многоводная. На востоке б. ч. территории принадлежит бассейну р. Конго, протекающей вдоль её юго-восточные границы, на западе - гл. обр. бассейну р. Куилу (в верхнем течении - Ниари). Река Конго и её правые притоки Убанги, Санга, Алима судоходны; др. реки порожисты и в основном непригодны для судоходства.
Ежегодно возобновляемые водные ресурсы составляют 222 км3, водообеспеченность свыше 69 тыс. м3/чел. в год (2002 год). 62% водозабора расходуется на коммунально-бытовое водоснабжение, 27% потребляют промышленные предприятия, 11% идёт на нужды сельского хозяйства.
Почвы, растительный и животный мир. В почвенном покрове преобладают красно-жёлтые ферраллитные почвы, на заболоченных равнинах северо-востока страны распространены жёлтые ферраллитные оглеенные почвы.
В составе флоры свыше 6000 видов высших растений (из них 33 под угрозой исчезновения). Б. ч. территории страны (св. 65%) занимают вечнозелёные экваториальные и полувечнозелёные субэкваториальные леса. Преобладают смешанные и монодоминантные древостои с ценными породами деревьев (энтандрофрагма, перикопсис высокий и др.); в долине р. Конго и её правых притоков распространены заболоченные леса (митрагина, симфония шариконосная, стеркулия и др.). Темпы обезлесения составляют 1% в год (1990-2000 годы). Эксплуатация лесов в юж. части страны началась с 1940-х годов, к началу XXI века леса здесь в значительной степени сведены; распространены сезонно-влажные саванны, редколесья и злаковники, занимающие 27% территории Конго. На севере, где вырубки ведутся лишь с начала 1970-х годов (в основном по долинам рек и в нижних частях склонов), сохранились значительные массивы ненарушенных лесов.
Известно около 200 видов млекопитающих, около 600 видов птиц, около 150 видов пресмыкающихся, свыше 50 видов земноводных, около 80 видов рыб и св. 2000 видов насекомых. Из животных, находящихся под угрозой исчезновения (14 видов млекопитающих и 4 вида птиц), в Конго обитают западная горилла, шимпанзе, африканский лесной слон (одна из крупнейших нетронутых популяций в мире), бонго и др.
В Конго созданы 24 охраняемые природные территории, занимающие свыше 15% площади страны. Крупнейшие из них: национальные парки Одзала (свыше 13 тыс. км2), отнесённый к биосферным резерватам ЮНЕСКО, и Нуабала-Ндоки (св. 4 тыс. км2). Специально для охраны слонов создано неск. заказников, в т. ч. Пул-Плато. В Конго расположено одно из самых крупных в Центр. Африке водно-болотных угодий международного значения - Лейк-Телле-Ликуала-оз-Эрб (4,39 тыс. км2).
Население
Подавляющее большинство населения Конго (97,9%) говорит на нигеро-конголезских языках, среди них банту составляют 91,4% (конго - 58,8%, теке - 13,5%, мбоси - 3,6%, нгала - 3%, мбете - 2%, банги - 2%, пигмеи ака - 0,7%); на языке убангийской группы адамава-убангийских языков говорит 6,5% (нгбака - 3,2%, говорящие на креолизированном языке санго - 2,2%, гбайя и др.).
Высокие темпы естественного прироста населения (2,7% в 2008 году) обусловлены высокой рождаемостью (41,8 на 1000 жителей), более чем в 3 раза превышающей смертность (12,3 на 1000 жителей). Показатель фертильности 6 детей на 1 женщину; младенческая смертность 81 на 1000 живорождённых. В возрастной структуре преобладает население трудоспособного возраста (15-64 года) - 51%, доля молодёжи до 14 лет 46,1%, лиц 65 лет и старше 2,8%. Средний возраст населения 16,3 года (2008 год). Средняя ожидаемая продолжительность жизни 53,8 года (мужчины - 52,5, женщины - 55). На 100 женщин приходится 99 мужчин. Сальдо миграции положительное: 2,5 на 1000 жителей (2008 год). Средяя плотность населения 11 человек/км2 (2008 год; одна из самых низких в Африке). Наиболее плотно (до 40 человек/км2) заселён юг страны (районы к западу и юго-западу от Браззавиля, долина р. Ниари и побережье Атлантического ок.). На севере, за исключением плато Кукуя (30 чел./км2), средняя плотность населения около1 чел./км2, ряд районов необитаем. В городах проживает 62% населения (2007 год). Крупные города (тыс. чел., 2008 год): Браззавиль (1180), Пуэнт-Нуар (662,8), Лубомо (122,8), Нкайи (58,6). Экономически активное нас. составляет ок. 40%; по оценкам, в сфере услуг занято около 40% работающих, в сельском хозяйстве - 33%, в промышленности - 27%.
Религия
По различным оценкам (2007 год), от 40 до 55% населения Конго - католики, от 5 до 25% - приверженцы различных протестантских деноминаций (лютеране, методисты, адвентисты седьмого дня и др.), от 30 до 48% - приверженцы традиционных религиозных верований, от 0,3 до 2% - мусульмане (преим. выходцы из Африки и с Ближнего Востока).
Действуют 1 митрополия и 5 диоцезов Римско-католической церкви. Крупнейшая протестантская организация - Евангелическая церковь Конго (основана в 1961 году). Православные приходы находятся в юрисдикции Александрийской православной церкви.
Исторический очерк
Конго с древнейших времён до обретения независимости. Археологические находки свидетельствуют о заселении территории Конго с эпохи палеолита. В галечных отложениях близ г. Киндамба обнаружены примитивные каменные орудия и наскальные изображения того времени. Автохтонным населением К. считаются пигмеи. В начале I тысячилетия н. э. они были вытеснены в лесные районы народами банту.
После XIII века в бассейне р. Конго сложились государственные образования Лоанго, Теке (именуется также Тио, Анзика, Макоко) и Конго. В конце XV века произошло возвышение Конго, подчинившего гос. образования Нгойя и Каконго. В 1482 году в устье р. Конго высадились португальские мореплаватели во главе с Д. Каном. В середине XVI века Конго стало крупным центром работорговли. Развитие работорговли привело к опустошению и обезлюдению территории (в XVI-XIX веках около 1,5 млн. человек были вывезены и проданы в рабство), ослаблению Конго и других государств региона.
В 1870-х годах в бассейн р. Конго начали проникать французы. В ходе экспедиции П.С. де Браззы в 1879-1882 годы был заключён договор с правителем Макоко - Элло I - о строительстве фактории и переходе значительной части правобережья р. Конго под протекторат Франции. 30 ноября 1882 года французский парламент ратифицировал договор о протекторате; тогда же было объявлено о создании в бассейне рек Конго и Куилу колонии Французское Конго. По договору с правителем королевства Лоанго, заключённому в 1883 году, устанавливался контроль Франции над частью атлантического побережья. Окончательные границы Французского Конго были определены на Берлинской конференции 1884-1885 годов. В 1888 году французские власти объединили Французский Конго и Габон в единую колонию, получившую назв. Габон и Французский Конго (с 1891 года Французский Конго). В 1903 году в составе Французского Конго (с 1910 года Французской Экваториальной Африки) были образованы колонии Габон и Срежний Конго. Колонизация бассейна р. Конго встретила упорное сопротивление местного населения. Восстания 1910, 1913 и 1928 годов были жестоко подавлены колониальными властями.
Основой хозяйства Конго стало выращивание экспортных культур. Значительные территории были переданы колониальной администрацией в концессию иностранными компаниям, получившим монопольное право на скупку каучука и слоновой кости у местного населения.
В годы Второй мировой войны Французская Экваториальная Африка контролировалась движением «Свободная Франция». В 1947 году колония Среднего Конго получила статус заморской территории Франции, была учреждена выборная Территориальная ассамблея. В 1940-1950-х годах развернулось движение за независимость Конго, появились первые политически партии и профсоюзные организации африканцев (создавались преимущественно на этнической основе). В 1945 году Ж.Ф. Чикайя создал Прогрессивную партию Конго (ППК; с 1946 года секция Африканского демократического объединения). В 1946 году возникла секция Социалистич. партии Франции, преобразованная в 1957 году в партию Афр. социалистич. движение. В 1956 году Ф. Юлу основал Демократический союз защиты африканских интересов (ЮДДИА; в 1957 году вместо ППК стал секцией Африканского демократического объединения).
На референдуме 28 сентября 1958 года по проекту новой конституции Французской Республики 99,7% принявших участие в голосовании конголезцев высказались за автономию Ср. Конго в рамках Французского сообщества. 28 ноября 1958 года Ср. Конго получило статус самоуправляющейся республики.
Конго после провозглашения независимости.
15 августа 1960 года была провозглашена независимая Республика Конго. В 1961 году принята конституция, президентом стал Ф. Юлу. Правительство Конго подписало договоры с быв. метрополией, фактически согласившись на ограничение своего суверенитета (на территории Конго продолжали дислоцироваться французские войска), и предоставило значительные льготы иностранным монополиям. Политика Юлу вызвала рост оппозиционных настроений. В ходе т. н. революции трёх славных дней 13-15 августа 1963 года Юлу был свергнут.
Временное правительство возглавил премьер-мин. А. Массамба-Деба. Выборы 11 декабря 1963 года в Национальное собрание принесли победу Национальному движению в защиту революции (в 1964 году преобразовано в партию Национальное революционное движение, НРД). 19 декабря 1963 года президентом Конго был избран Массамба-Деба. В 1964 году правительство Конго приняло 1-й пятилетний план экономического развития, национализировало некоторые иностр. компании. В том же году Национальное собрание одобрило закон о введении в Конго однопартийной системы. НРД была объявлена единственной политической партией страны.
Установление А. Массамба-Дебой режима личной власти привело в августе – сентябре 1968 года к антиправительственым выступлениям, в результате которых президент был вынужден уйти в отставку. До января 1970 года руководство гос-вом находилось в руках Национального совета революции во главе с М. Нгуаби, подтвердившим курс на проведение социалистических преобразований. В декабре 1969 года была учреждена Конголезская партия труда (КПТ). Принятая в том же году новая конституция закрепила за КПТ роль правящей и единственной политической партии; страна стала именоваться Народной Республикой Конго. После убийства Нгуаби в марте 1977 году государством руководил Военный комитет КПТ во главе с Ж. Йомби-Опанго. В 1979 году председатель КПТ и президентом Конго стал Д. Сассу-Нгессо.
Снижение доходов от продажи нефти в конце 1980-х годов привело к ухудшению экономического положения и осложнению внутриполитической обстановки в стране. В 1991 году в условиях нарастания оппозиционного настроений в Конгобыла введена многопартийная система, страна вновь стала называться Республикой Конго (РК). В феврале - июне того же года состоялась 1-я общенациональная конференция политических сил Конго. В 1992 году на референдуме одобрена новая конституция, прошли первые президентские и парламентские выборы на многопартийной основе. Победу на них одержал созданный в 1991 году Панафриканский союз за социальную демократию во главе с П. Лиссубой.
В июне 1993 - январе 1994 годов развернулась вооруженная борьба между сторонниками правящей партии и оппозиции. В июне 1997года в преддверии президентских выборов имели место новые вооруж. столкновения. 15 октября 1997 года военные формирования Д. Сассу-Нгессо захватили столицу Конго - г. Браззавиль. 25 октября 1997 года Сассу-Нгессо объявил себя президентом.
В январе 1998 года на форуме по национальному примирению и единству был установлен 3-летний переходный период для стабилизации обстановки в стране. Делегаты конференции учредили Временый парламент и достигли договорённости о выработке новой конституции. Вооруженные столкновения правительственных войск и вооруженных отрядов оппозиции продолжались до конца 1999 года.
На 2-й общенациональной конференции весной 2001 года была разработана и принята Конвенция о мире. Политические организации Конго отказались от использования военных средств для решения спорных вопросов. В январе 2002 года на референдуме была одобрена новая Конституция, в соответствии с которой в марте 2002 года прошли президентские, а в мае - июне - парламентские выборы. Президентский пост сохранил Д. Сассу-Нгессо. Итоги выборов стали причиной активизации антиправительственной оппозиции. Мирное соглашение с представителями вооруженных отрядов, действовавших на юге страны, было подписано только в марте 2003 года. В июне - августе 2007 года прошли очередные парламентские выборы, на которых КПТ и её союзники одержали уверенную победу.
Дипломатические отношения между РК и СССР были установлены 16 апреля 1964 года. В последующие годы заключено свыше 80 соглашений и протоколов, в т. ч. Договор о дружбе и сотрудничестве, соглашения о культурном и научном сотрудничестве, о воздушном сообщении, об экономическом и техническом сотрудничестве, торговле, о создании Смешанной двусторонней комиссии по экономическому, научно-техническому сотрудничеству и торговле. Официально провозглашённая социалистическая ориентация РК являлась основой развития двусторонних связей с СССР. В период нахождения у власти прозападно настроенного П. Лиссубы объём двусторонних связей между РФ и РК заметно сократился. Вернувшийся на пост главы государства Д. Сассу-Нгессо твёрдо выступил за возобновление многопланового сотрудничества с Россией во всех областях. В 2004 году РФ посетил с рабочим визитом министра иностранных дел РК - Р. Адада. В 2006 году Сассу-Нгессо в качестве председателя Африканского союза принял участие в формате расширенного диалога в работе саммита «Большой восьмёрки» в г. Санкт-Петербург.
Задолженность РК перед РФ по ранее предоставленным кредитам составляет около 210 млн. долл. США. В счёт кредитов российской стороной оказано техническое содействие в сооружении в РК ряда значимых промышленных и социально-бытовых объектов. На безвозмездной основе в Браззавиле построены научная ветеринарная лаборатория, национальная типография, родильный дом. Перспективными направлениями развития двустороннего экономического сотрудничества являются совместная разведка и разработка нефтяных месторождений, сооружение в г. Пуэнт-Нуар завода по производству первичного алюминия, реализация проектов в сфере добычи золота и полиметаллов.
Хозяйство
Основа экономики - добыча и экспорт нефти (обеспечивает св. 70% ВВП). К середине 2000-х годов экономическая обстановка в Конго стабилизировалась, наметились тенденции к выходу из глубокого финансово-экономического кризиса, связанного с последствиями вооруженных конфликтов 1990-х годов. Страна вновь вошла в группу стабильно развивающихся государств Тропической Африки. Объём ВВП 13,2 млрд. долл. (по паритету покупательной способности; 2007 год); в расчёте на душу населения 3,7 тыс. долл. Прирост реального ВВП 1,6%. Индекс человеческого развития 0,548 (2005 год; 139-е место среди 177 стран мира). Внешняя задолженность на начале 2000-х годов составила 5 млрд. долл. (2,3 тыс. долл. в расчёте на душу населения - один из самых высоких показателей в мире). Экономическая политика направлена на диверсификацию экономики, привлечение иностранных и частных инвестиций, борьбу с бедностью, развитие сельско-хозяйственного производства и туризма. В начале XXI века страну ежегодно посещают около 22 тыс. туристов, доходы от туризма составляют около 25,6 млн. долл.
В структуре ВВП на долю промышленности приходится 57,1%, сферы услуг - 37,3%, сельского хозяйства - 5,6% (2006, оценка).
Промышленность.
По добыче нефти (13,9 млн. т в 2006 году) Конго стабильно занимает 5-е место в Тропической Африке (после Нигерии, Анголы, Экваториальной Гвинеи, Габона). Основной район добычи - шельф Атлантического океана в районе г. Пуэнт-Нуар. Отрасль полностью контролируется «Société Nationale des Pétroles du Congo» (SNPC). Ведущие компании - «Total Exploration and Production Congo» (дочерняя компания французской «Total S. A.») и «Agip Congo S. A.» (дочерняя компания итальянской «Eni S. p. A.»). Нефтеперерабатывающий завод CORAF в Пуэнт-Нуаре (перерабатывает около 550 тыс. т нефти в год, загружен на 50% проектной мощности) - одно из крупных промышленных предприятий Конго.
Производство электроэнергии 352 млн. кВт·ч, потребление - 572 млн. кВт·ч (2007 год). Около 99% электроэнергии вырабатывается на двух ГЭС: «Mukukulu» на р. Буэнза (1979 год) и на р. Джуэ, близ Браззавиля (1953 год; подключена к энергосистеме Демократич. Республики Конго). ТЭС в Браззавиле, Пуэнт-Нуаре, Лубомо и Нкайи. Единой энергосистемы нет.
Вторая по значимости отрасль после нефтедобывающей - лесозаготовительная и деревообрабатывающая. Для промышленной эксплуатации пригодны 14 млн. га леса; пром. запасы ценных пород древесины (главным образом окуме, лимба, махагони, дибету, сапеле, сипо) составляют св. 300 млн. м3. Около 60% лесозаготовок приходится на северную часть страны (области Кювет, Санга, Ликуала), 40% - на юго-западные районы (области Куилу и Ниари). Действуют деревообрабатывающие заводы в Браззавиле, Пуэнт-Нуаре, Лубомо и др. (всего около 20 предприятий). Ежегодно производится около 100 тыс. м3 пиломатериалов и 70-100 тыс. м3 фанеры. Химические предприятия (заводы по производству лакокрасочных материалов и пластмасс, бытовой химии, полимерных плёнок, сжиженного газа и др. в Браззавиле и Пуэнт-Нуаре), текстильный комбинат, табачная фабрика, металлоремонтные предприятия, судоремонтные верфи (Браззавиль). Предприятия пищевой (сахарной, мукомольной, пивоваренной, маслодельной) пром-сти в Браззавиле, Нкайи, Пуэнт-Нуаре и др. Произ-во стройматериалов (крупнейшее предприятие - цементный завод в Лутете).
Сельское хозяйство. В начале XXI века характерно снижение производства сельско-хозяйственной продукции и увеличение объёмов импорта продовольственных товаров. Для ведения сельского хозяйства пригодно 58,2% территории страны, из них используется 0,6%. Преобладают мелкие крестьянские хозяйства, на которые приходится 68% обрабатываемых площадей и 85% производимой сельско-хозяйственной продукции. Основные сельско-хозяйственные районы - области Буэнза, Ниари, Пул. Экспортное значение имеют сахарный тростник (сбор 460 тыс. т в 2005 году), арахис (23,7 тыс. т), кофе (1,7 тыс. т), какао (1,1 тыс. т). Значительные площади заняты под плантациями масличной пальмы, которую культивируют для производства пальмового масла (90 т в 2005 году). Важнейшие продовольственной культуры (сбор, тыс. т; 2005 год): маниок 900, таро и батат 43, ямс 12, картофель 6. Выращивают также (сбор, тыс. т; 2005 год): плантайн 75, кукурузу 7,2, просо, сорго, рис. Скотоводство (носит экстенсивный полукочевой характер; преим. в областях Буэнза, Лекуму, Ниари, Пул) ограничено из-за распространения разл. тропич. заболеваний, в т. ч. трипаносомозов, передающихся через укусы мухи цеце. Разводят (тыс. голов, 2005 год) мелкий рогатый скот - коз (300) и овец (105); поголовье крупного рогатого скота 93, свиней 54; домашней птицы около 2000.
Одна из перспективных отраслей - рыболовство. Ежегодный улов около 45 тыс. т, в т. ч. морской рыбы (в основном тунца и сардин) около 18 тыс. т.
Транспорт.
Протяжённость автодорог 17,3 тыс. км, в т. ч. 864 км с твёрдым покрытием (2004 год). Длина железных дорог 894 км. Главный морской порт - Пуэнт-Нуар (грузооборот около 15 млн. т в год; около 70% приходится на транзитные перевозки). Судоходство по р. Конго и притокам Убанги и Санга (всего около 2,5 тыс. км). Главный речной порт - Браззавиль. Длина нефтепроводов 758 км (2007 год). Действует 31 аэропорт, из них 5 имеют взлётно-посадочную полосу с твёрдым покрытием. Международные аэропорты в Браззавиле и Пуэнт-Нуаре.
Внешняя торговля.
Объём внешнеторгового оборота 8,1 млрд. долл. (2007 год), в т. ч. экспорт 6,3 млрд. долл., импорт 1,8 млрд. долл. Основные статьи экспорта - нефть (около 90% стоимости), древесина (около 7%), сахар, кофе, какао, арахис. Главные торговые партнёры (2006 год): США (35,9% стоимости), Китай (31,4%), Тайвань (9,9%), Республика Корея (8%). Ввозятся машины и оборудование, транспортные средства, продовольствие из Франции (23,5% стоимости), Китая (13,2%), США (7,6%), Индии (7%), Италии (5,6%), Бельгии (5,3%).
Вооружённые силы
Вооруженные силы (ВС) Конго насчитывают 10 тыс. человек (2008 год) и состоят из Сухопутных войск (СВ), ВВС и ВМС. Военный годовой бюджет 97 млн. долл. (2007 год). Имеются военизированные формирования - жандармерия (20 отд. рот и батальон охраны президента; 2 тыс. человек).
Верховным главнокомандующим ВС является глава государства - президент.
СВ (8 тыс. человек) - основа ВС. В боевой состав СВ входят 2 танковых, пехотный, специальные назначения и инженерный батальоны, пехотная и артиллерийская группы. На вооружении СВ находятся свыше 40 основных и 13 лёгких танков, 25 БРМ, около 70 БТР, 3 самоходные и 25 буксируемых гаубиц, св. 10 РСЗО, около 30 миномётов, до 30 зенитных арт. установок. ВВС (1,2 тыс. чел.) организационно сведены в эскадрильи. На вооружении состоят 12 боевых и 12 транспортных самолётов, 10 вертолётов (в т. ч. 2 боевых). ВМС (0,8 тыс. человек) включают 3 малых патрульных корабля, несколько речных катеров; пункт базирования - Пуэнт-Нуар.
Комплектование регулярных ВС осуществляется на добровольной основе. Подготовка сержантского и рядового состава производится в армейских учебных центрах, офицерского и унтер-офицерского - в национальных учебных заведениях и за рубежом. Мобилизационные ресурсы (мужчины) около 688 тыс. человек, в т. ч. годных к военной службе 406 тыс. человек.
Здравоохранение
В Конго на 100 тыс. жителей приходится 20 врачей, 96 лиц среднего медицинского персонала и акушерок, 0,3 стоматолога, 3 фармацевта (2004 год). Общие расходы на здравоохранение составляют 1,9% ВВП (бюджетное финансирование – 47,1%, частный сектор - 52,9%) (2005 год). Правовое регулирование системы здравоохранения осуществляет Конституция (2002 год). Наиболее распространённые инфекции: бактериальная и амёбная дизентерия, гепатит A, малярия, трипаносомоз. Осн. причины смерти взрослого населения: СПИД, малярия, туберкулёз (2004 год).
В.С. Нечаев.
Спорт
Национальный олимпийский и спортивный комитет Конго основан и признан МОК в 1964 году. Спортсмены Конго участвуют в Олимпийских играх с 1964 года; призовых мест не занимали. Наиболее популярные виды спорта: лёгкая атлетика, бокс, плавание, дзюдо, регби, фехтование, футбол. Крупнейший стадион страны - «Стад де ла Революсьон» (50 тыс. мест, Браззавиль). Федерация футбола основана в 1962 году (в ФИФА с 1962 года). Национальная сборная команда по футболу - чемпион Африки (1972 год), победитель турнира Всеафриканских игр (1965 год) под руководством советского тренера В.Н. Соколова. Клуб КАРА (Браззавиль) - победитель Кубка африканских чемпионов (1974 год). Наиболее известные спортсмены: футболисты П.С. Мукила (лучший футболист Африки в 1974 году), Ф. М’Пеле (в 1968-1982 годы выступал за французские клубы); баскетболист С. Ибака (первый баскетболист из Конго, выбранный на драфте клубом НБА «Сиэтл Суперсоникс» в 2008 году).
Образование. Учреждения науки и культуры
Управление образовательными учреждениями осуществляют министерства среднего и высшего образования, научными исследований и окружающей среды. Начальные школы находятся в ведении местных (районных) управлений образования и школьных инспекций.
Современная система образования (согласно Закону об образовании 1967 года) включает: 6-летнюю начальную школу для детей от 5,5-6 лет, 7-летнюю среднюю школу, состоящую из 2 циклов: неполной средней (4-летний коллеж) и полной средней школы (3-летний лицей – сельско-хозяйственный, технический или общеобразовательный); профессионально-технические учебные заведения, вузы. Сеть дошкольных учреждений развита слабо. Профессионально-техническая подготовка ведётся на базе начальной школы в 2-летних центрах начальной профессиональной подготовки и в 4-летних коллежах. Наряду с государственными школами, функционирует незначительное число частных школ. В 2006 году дошкольным воспитанием охвачено 9%, начальным образованием - 55%, средним - 25% детей. Грамотность населения в возрасте старше 15 лет составляет 86%.
В систему высшего образования входят Университет им. М. Нгуаби (1961 год, современный статус с 1971 года, современное название с 1977 года; в 1988 году структурно реорганизован, включает 5 факультетов, 3 института, 3 высшие школы; свыше 16 тыс. студентов), институты и высшие школы; Коллеж техники, коммерции и промышленности (1959 год), Высшая железнодорожная школа (1977 год), все - в Браззавиле; Технический сельско-хозяйственный коллеж в Сибити (1943 год).
Среди научных учреждений - Институт центральноафриканских исследований, Пастеровский институт (1908 год), Национальный совет по научным и техническим исследованиям (1966 года), Управление превентивной медицины (1978 год), Центр изучения растительных ресурсов (1985 год), Центр исследования и принятия технологических проектов (1986 год), Панафриканский союз науки и техники (1987 год), все - в Браззавиле; Центр прибрежного лесоводства (1992 год) в Пуэнт-Нуаре; Институты общественных наук и технологии в Браззавиле (1947 год) и Пуэнт-Нуаре (1950 год). Национальная библиотека Конго (1971 год), Национальный музей Конго (1965 год), Музей ремёсел (1950 год; коллекция этнографических материалов народов Конго), Музей М. Нгуаби, все - в Браззавиле; региональные музеи в Кинкале (1978 год), Пуэнт-Нуаре (1982 год).
Средства массовой информации
Издаются ежедневные газеты «Mweti» (с 1977 года, тираж 7 тыс. экз.), «Journal de Brazzaville», «Courrier d’Afrique», «Journal officiel de la Republique du Congo» (все – в Браззавиле, на французском языке) еженедельник католической церкви «La Semaine Africaine» (с 1952 года, 6,5 тыс. экз., распространяется также в Габоне, Чаде и ЦАР). Радио (частное) с 1935 года на французском языке и местных языках, телевидение с 1962 года на французском языке и языках кикинго и лингала. Трансляцию теле- и радиопередач осуществляет государственная корпорация «Radiodiffusion-télévision congolaise» (основана в 1962 году). Национальное информационное агентство - Agence Congolaise d’Information (ACI; с 1962 года).
Литература
Литература Конго начала формироваться в 1950-х годах, развивается на французском языке. Для поэзии 1950-1970-х годов характерна антиколониальная тематика. Выделяется творчество Ж.Ф. Чикайи У Тамси (сборники «Дурная кровь», 1955 год, «Живот», 1964 год, и др.), отмеченное влиянием французского сюрреализма, публицистическая поэзия Ж.Б. Тати-Лутара (сборники «Новые солнца», «Крапива Лимоны», оба 1975 год). Драматургия К. первоначально выполняла просветительскую функцию (пьесы Г. Менге). В 1960-1970-х годах преобладали две жанровые формы - героико-историческая драма (драмы Ф. Муангассы, П. Лони) и комедия. В 1960-1970-х годах на первый план вышла комедия, приобретшая откровенную социально-критическая направленность: «Человек, который убил крокодила» (1972 год), «Стоячая вода» (1975 год) С. Бембы. Появилась политическая комедия на актуальные темы: пьесы М. Ндебеки («Президент», 1970 год), Чикайи У Тамси («Славная участь маршала Нникона Ннику», 1979 год). Первые прозаические произведения - романы Ж. Малонга «Сердце арийки» (1953 год), «Легенда о Мфуму Ма Мазоно» (1954 год) - сочетают сентиментальность тона с просветительской направленностью. Переоценка традиционных ценностей, критика архаических обычаев африканского общества - тема прозаических произведений Менге (роман «Дело о бесплодии», 1968 год; сказки «Приключения Мони-Мамбу», 1971, 1972, 1974 годы).
В 1970-1980-х годах на первый план вышла социально-политическая тематика: романы «С винтовкой в руке и поэмой в кармане» (1973 год) Э. Донгалы, «Без там-тама» (1976 год), «Смех сквозь слёзы» (1984 год) А. Лопеса поднимали проблемы ответственности политических лидеров перед народом, критиковали существующий режим, протекционизм и коррупцию, царившие в обществе. Тетралогия Чикайи У Тамси («Тараканы», 1980 год; «Медузы, или Морская крапива», 1982 год; «Пяденицы», 1984 год; «Сладкие плоды хлебного дерева», 1987 год) повествовала о драматической судьбе африканской интеллигенции в колониальную и постколониальную эпохи. Метафорическое осмысление истории Конго, сплав фантастики и реальности, гротеска и пародии характерны для трилогии Сони Лабу Танси; её тема - разложение современного общества, положение Африки в эпоху глобализации («Семикратное одиночество Лорсы Лопезе», 1985 год; «Глаза вулкана», 1988 год; «Начало страданий», 1995 год). Влияние магического реализма ощущается в творчестве Донгалы 1990-2000-х годов: в центре романа «Мальчики тоже могут рождаться от звёзд» (1997 год) - искания африканского юноши, нашедшего духовную опору в мудрости предков и родовой памяти народа; роман «Джонни Злая Собака» (2002 год) посвящён межэтническим конфликтам. На рубеже XX-XXI веков в литературе Конго обозначился кризис просветительской идеологии; романы Лопеса («В поисках Африки», 1990 год; «На другом берегу», 1992 год; «Лилия и Фламбуаен», 1997 год), Д. Бияулы («Тупик», 1996 год; «Агония», 1997 год) поднимают тему разочарования африканцев, «потерявших» Африку, но не нашедших себя в новом мире.
Сочинения:
Из современной поэзии Конго. М., 1980.
Архитектура и изобразительное искусство
Основной тип народного жилища в лесной зоне Конго - прямоугольные в плане хижины с двухскатными крышами, в районах саванн - круглые; в районе р. Санга хижины имеют плетённую из ветвей кровлю, напоминающую щит черепахи. У яка (зап. теке) во время обрядов хижины украшаются деревянным живописными панно (изображения обрядов посвящения). В искусстве народов Конго преобладает резьба по дереву (скульптура, маски, мебель и др.), изготовление калебасов.
Со второй половины XIX века в Браззавиле, Пуэнт-Нуаре и др. городах строятся здания европейского типа (собор Св. Анны в Браззавиле, 1949 год; административные здания, виллы, коттеджи). Начиная с 1960-х годов в строительстве широко используются современная конструкции, новые стройматериалы (бетон, стекло, алюминий). С учётом жаркого климата делают открытые галереи, лоджии, сквозные решётки, крыши с большим выносом. По проектам французских архитекторов в Браззавиле выстроены банк, больница, здания компаний; по проектам сов. архитекторов - гостиница «Космос» (И.А. Вахутин и др.).
В современном искусстве выделяются работы живописной школы-мастерской Пото-Пото (основана в 1951 году французским живописцем и этнографом П. Лодсом). Ориентируясь на местные традиции, мастера Пото-Пото создали оригинальный стиль изображений народной жизни (гуашь, акварель), в которых графичность и чёткость рисунка, острая экспрессия движений, динамичные силуэты вытянутых фигур соединены с декоративной насыщенностью цвета.
Музыка
У народов Конго музыка традиционно сопровождает обряды культа предков, календарные, врачевательные и др. У народа теке широко используется ламеллафон санза (праздничный и дорожный инструмент), у нгала - «говорящие» щелевые барабаны мокото (выполняют разные функции: ритуальные, сигнальные, развлекательные). У яка (зап. теке) выделяются песни и танцы в обрядах культа Нгаколы. На севере Конго и ЦАР особо ценятся обрядовые охотничьи танцы пигмеев ака, что позволяет музыкантам ака заниматься обучением представителей др. народов. Самобытные традиции пения и барабанной игры сложились в местных афрохристианских культах.
С завоеванием независимости в 1960 году в Конго начала развиваться городская музыкальная жизнь. Широкую известность получили ансамбль «О.К. джаз», оркестр «Бо Бото», певец и музыкант Ф. Букака, в 1970-х годах - ансамбли «Дети воды» и «Юность». В 1960-1970-х годах сложился стиль конголезской румбы, на основе которого развились музыкально-танцевальные направления соукос и ндомболо. Особенность современной музыкальной культуры - взаимодействие между традиционной сельской и городской популярной музыкой.
Танец и театр
Танцы народов Конго, как правило имеющие сюжетный характер (изображают жатву, охоту, рыбную ловлю), связаны с бытовыми обрядами и ритуалом поклонения предкам. В 1966 году в Браззавиле основан Национальный конголезский балет. В труппу вошли лучшие исполнители традиционных танцев различных этнических групп, каждой из которых присущи свой пластический стиль и специфика исполнения. В последней трети XX - начале XXI веков в танцевальном искусстве Конго заметно взаимовлияние африканской традиции и европейского современного танца.
Драматические труппы появились в Конго в колониальный период. В крупных городах они набирались из числа колонистов. Католические организации, культурные общества, школы устраивали спектакли с участием конголезцев. Широкое распространение получили передвижные труппы. В 1963 году актёры различных фольклорных коллективов объединились в Ассоциацию театров Конго (Астеко), которая в 1965 году стала называться Национальным театром. В 1972 году официально учреждён Национальный народный театр Конго. В 1970-1980-х годы доминировали спектакли политико-воспитательного характера (пьесы А. Летембе-Амбили и др.). 1980-е годы - период расцвета франкоязычного театра. Возникли новые труппы, основная часть которых даёт представления в Браззавиле: «Нгунго» (1979 год), «Рокадо Зулу» (1980 год), а также «Театр молнии», «Театр дружбы» и др. Среди известных театральных деятелей – Сони Лабу Танси, А.Л. Бейкер, Э.Б. Донгала, Ж. Салладен, Н. Бисси, Ж. Нсангата. Существенную роль в развитии театра в этот период играли драматурги С. Бемба, М. Ндебека, Г. Менга и др. В 1990-2000-х годах конголезский театр продолжает профессионализироваться. Мн. труппы гастролируют за рубежом. В стране также работают театры: «Скорпион» (1990 год), «Салака» (1994 год), «Десо» (1996 год), Балет-театр «Монана» (1992 год) и др., все - в Браззавиле; театральная компания «Bivelas» (1992 год), Культурный центр Йаро (1999 год), оба - в Пуэнт-Нуаре. С 1996 года в Браззавиле проходит фестиваль танца «Мабина данс».
Дополнительная литература:
Субботин В.А. Колонии Франции в 1870–1918 гг. М., 1973;
Томановская О.С. Лоанго, Каконго и Нгойо. Историко-этнографический очерк. М., 1980;
Goma Foutou C. Histoire des civilisations du Congo. P., 1981;
Lissouba P. Congo: Les fruits de la passion partagée. P., 1997;
Sassou-Nguesso D. Le manguier, le fleuve et la souris. P., 1997;
Ndaki G. Crises, mutations et conflits politiques au Congo-Brazzaville. P., 1997;
Ляховская Н.Д. Поэзия Западной Африки. М., 1975;
она же. Литература Конго // Франкоязычные литературы Тропической Африки. М., 1989;
Makouta Mboukou J. P. Introduction а̀ l’étude du roman nègro-africain de langue française. 2 éd. Abidjan, 1980;
Kane M. Roman Africain et traditions. P., 1982;
Gaud F. Les Mandja (Congo français). Brux., 1911;
Italiaander R. Neue Kunst in Afrika. Mannheim, 1957;
idem. Kongo: Bilder und Verse. Gütersloh, 1959;
Ольдерогге Д.А. Искусство народов Западной Африки в музеях СССР. Л.; М., 1958;
Soret M. Les Kongo nord-occidentaux... P., 1959;
Lehuard R. Statuaire du Stanley-Pool: contribution à l’étude des arts et techniques des peuples téké, lari, bembé, sundi, et bwendé de la République populaire du Congo. Villiers-le-Bel, 1974.
Иллюстрации:
Президент Республики Конго Д. Сассу-Нгессо (справа) и президент Руанды П. Кагаме в Браззавиле. Фото 15 августа 2004. Архив БРЭ;
Панорама города Пуэнт-Нуар. Архив БРЭ;
Эмблема Национального олимпийского и спортивного комитета Конго;
Собор Святой Анны в Браззавиле. 1949. Архив БРЭ.
© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)