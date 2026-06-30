РЕСПУБЛИКА ГАНА
ГАНА - Республика Гана.
Гана - государство в Западной Африке. Граничит на западе с Кот-д’Ивуаром, на северо-западе и севере с Буркина-Фасо, на востоке с Того. На юге омывается Атлантическим океаном (длина береговой линии 539 км). Площадь 241,9 тыс. км2. Население 21,4 млн. человек (2006 год). Столица - Аккра. Официальный язык - английский. Денежная единица - седи.
Гана - член ООН (1957 год), Африканского союза (1963 год), МВФ (1957 год), МБРР (1957 год), ВТО (1995 год).
Археологические находки свидетельствуют о существовании на территории Ганы культур среднего и позднего неолита. Этнический состав сложился в результате миграций и контактов мигрантов с автохтонным населением. Предки народа акан в XII-XIV веках мигрировали из Западного Судана на юг. Достигнув верховьев реки Пра, они разделились на 3 потока и двинулись в зону лесов. Фанти осели на побережье Атлантического океана, ашанти - в центральных районах современной Ганы, гуан - между реками Пра и Бирим. Территорию современной Аккры и прилегающие районы заселили пришедшие с востока на рубеже XVI-XVII веков га и адангме. В XV-XIX веках насчитывалось около 100 аканских вождеств (оманов) и их союзов, крупнейшие - Ашанти конфедерация, Фанти конфедерация. Основой их хозяйства были добыча золота и торговля, в т. ч. невольниками. В XIII-XV веках мигранты с северо-востока покорили северные районы Ганы. Там проходили караванные пути транссахарской торговли, в XVIII веке стал распространяться ислам.
Побережье Ганы стало ареной контактов между местным населением и европейцами с 1471 года, когда там высадились португальцы. В 1482 году они завершили постройку форта Элмина, первого европейского форта на побережье Тропической Африки. Португальские торговцы обменивали на золото потребительские товары, огнестрельное оружие, порох. Прибрежные районы Ганы получили название Золотой Берег. В XVII веке на Золотом Береге обосновались и построили форты англичане, нидерландцы, датчане, шведы, немцы. Там сложилась самая густая сеть европейских фортов на побережье Африканского континента. С конца XVII века до начала XIX века Золотой Берег был районом интенсивной работорговли.
В начале 1870-х годов соперничество между европейскими странами за контроль над Золотым Берегом завершилось в пользу Великобритании. В 1874 году после заключения договоров с местными вождями Золотой Берег стал колонией британской короны. Завоевание Ашанти стало итогом англо-ашантийских войн и подавления Ашантийского восстания 1900 года. Северные районы Ганы стали объектом британской колониальной экспансии в 1880-х годах, тогда же туда стали проникать немцы и французы. Британцы опередили конкурентов, заключив с местными правителями договоры о протекторате. Королевским указом 1902 года была образована колония Золотой Берег. Она состояла из трёх британских владений: собственно колонии Золотой Берег (прибрежные районы), Ашанти («территория, завоёванная войсками Её Величества») и протектората Северные территории. По Версальскому мирному договору 1919 года к Золотому Берегу было присоединено Британского Того, западная часть бывшего Германского Того, мандат на управление которой Лига Наций передала Великобритании.
Главными отраслями колониальной экономики Золотого Берега были выращивание на экспорт какао-бобов в хозяйствах африканцев и горнодобывающая промышленность (добыча золота, алмазов, марганцевой руды). Собственно колония и Ашанти стали «производящими» районами, Северные территории - поставщиком рабочей силы. Созданная в соответствии с принципами косвенного управления «туземная» администрация существенно отличалась от своего доколониального прототипа и имела региональную специфику. В собственно колонии большинство правителей доколониальных времён вошли в состав «туземной» администрации. В Ашанти верхушка местной знати, руководившая вооруженным сопротивлением британской колониальной экспансии, была отстранена от управления до 1935 года (до «восстановления» Конфедерации Ашанти во главе с возвращённым из ссылки верховным правителем Премпе I). Наибольшей деформации подверглись политические структуры Северных территорий.
В одних районах там был введён институт назначенных колониальных вождей, в других - предпринята попытка совместить доколониальные и колониальные институты власти. Наиболее многочисленным слоем колониального общества было крестьянство, состоявшее из отходников (издольщики, арендаторы, работники по контракту, подёнщики), мелких и средних производителей товарных культур, общинников, которые вели натуральное хозяйство. Типичной фигурой деревенской верхушки был крупный производитель какао-бобов, занимавшийся ростовщичеством и скупкой урожая для иностранных оптовых фирм. Основная часть образованной прослойки составляли клерки и учителя с начальным и средним образованием. Несколько сотен специалистов с дипломами европейских университетов, главным образом юристов, были элитной группой, но их участие в управлении ограничивалось правом обсуждать законопроекты в Законодательном совете - консультативном органе при британском губернаторе, где большинство мест принадлежало чиновникам колониальной администрации и вождям. Высший слой местной элиты составляли вожди.
Антиколониальный протест принимал различные формы, в т. ч. бойкотов крестьянами иностранных фирм, скупавших какао-бобы (крестьяне требовали повышения закупочных цен). Созданное в 1897 году Общество защиты прав аборигенов Золотого Берега в середине 1920-х годов перешло под контроль приверженцев «культурного национализма», идеологом которого был юрист К. Секий. Он признавал необходимым заимствование технических достижений Запада, но главным считал сохранение традиционных ценностей и институтов от «разъедающего» воздействия европейской цивилизации. Сторонники буржуазной модернизации объединились вокруг Национального конгресса Британской Западной Африки (1920-1930 годы). Наиболее радикальные антиколониальные позиции занимала Лига младозападноафриканцев, созданная в 1935 году выпускником Коммунистического университета трудящихся Востока в Москве журналистом сьерра- леонского происхождения И. Уоллес-Джонсоном. В 1936 году он был арестован и за «подрывную деятельность» выслан из Золотого Берега.
Созданный в 1947 году Объединённый конвент Золотого Берега выдвинул требование предоставления независимости «в возможно более короткий срок». В 1949 году К. Нкрума основал Народную партию конвента (НПК), первую массовую политическую партию современного типа, и провозгласил лозунг «Независимость немедленно!». Используя различные формы политической агитации и протеста (забастовки, бойкот европейских товаров, кампания гражданского неповиновения), НПК в короткий срок добилась поставленной цели. На первых всеобщих выборах в Законодательное собрание 1951 года она завоевала 33 из 38 выборных мест. Нкрума возглавил правительство, в котором большинство составили африканцы. НПК выиграла выборы 1954 и 1956 годов. В 1956 году Золотому Берегу был предоставлен статус доминиона, по итогам референдума к нему было присоединено Британское Того. 06.03.1957 года Золотой Берег стал независимой Ганой.
01.07.1960 года большинство избирателей одобрило новую конституцию, провозгласившую Гану республикой; первым президентом был избран К. Нкрума. После провозглашения независимости он поставил цель - «вслед за политической добиться экономической свободы». Поначалу ставка делалась на привлечение иностранных инвестиций и займов. Такая стратегия не способствовала осуществлению амбициозных планов Нкрумы по форсированной индустриализации страны. Официальной идеологией Ганы был провозглашён разработанный Нкрумой «нкрумаизм», включавший «концепцию африканской личности», панафриканизм и социалистические лозунги. Принятая в 1962 году съездом НПК новая программа провозгласила целью партии построение в Гане социализма. Определяющими принципами внешней политики Нкрумы были антиколониализм, панафриканизм и «позитивный нейтралитет»; постепенно усиливалась ориентация Ганы на СССР и страны социалистического содружества.
Сложившаяся в Гане однопартийная политическая система способствовала возникновению авторитарного вождистского режима. Корпоративные интересы аполитичной или прозападно настроенной бюрократии были далеки от официально декларируемых целей. Результаты «социалистического строительства» в Гане были типичными для стран с такого рода режимами: создание убыточного государственного сектора в промышленности, провал насаждаемой сверху кооперации крестьянства, огромные затраты на сооружение престижных объектов, дефицит товаров, повышение цен и налогов. У многих ганцев социализм стал ассоциироваться с лишениями, невыполненными обещаниями власти, отсутствием гражданских свобод.
В ночь на 01.01.1982 года войска под командованием Дж. Ролингса совершили государственный переворот. Был сформирован Временный совет национальной обороны, который отменил конституцию, запретил политические партии, распустил местные органы исполнительной власти, передав их полномочия комитетам защиты революции (КЗР). В 1983 году Ролингс предпочёл популистскому курсу левого толка программу оздоровления экономики, разработанную МВФ и Всемирным банком. В 1984-1990 годах средний прирост ВВП составил 5% в год, в 3 раза сократилась инфляция. В 1992 году был отменён запрет на деятельность политических партий и проведены выборы президента, которые выиграл Ролингс как кандидат от Национального демократического конгресса (НДК). Оппозиция бойкотировала парламентские выборы 1992 года. Ролингс вновь был избран президентом в 1996 году.
На президентских выборах 2000 года победу одержал Дж. Куфуор, кандидат от Новой патриотической партии (НПП), которая на выборах 2000-2001 года завоевала большинство мест в парламенте. Благодаря значительной финансовой помощи США и ЕС (в 2001 году Гане списали 2,2 млрд. из 6 млрд. долларов долга) правительство Куфуора добилось снижения инфляции и стабильного экономического роста. Куфуор выиграл президентские выборы 2004 года в упорной борьбе с кандидатом от НДК Дж. Э. А. Миллсом. На выборах в парламент 2004 года НПП завоевала 128 мест, НДК - 94.
Иллюстрация:
Архив БРЭ.