РЕСПУБЛИКА ГАНА

ГАНА - Рес­пуб­ли­ка Га­на.

Гана - го­су­дар­ст­во в Западной Аф­ри­ке. Гра­ни­чит на за­па­де с Кот-д’Ивуаром, на се­ве­ро-западе и се­ве­ре с Бур­ки­на-Фа­со, на вос­то­ке с То­го. На юге омы­ва­ет­ся Ат­лан­ти­че­ским океаном (дли­на бе­ре­го­вой ли­нии 539 км). Площадь 241,9 тыс. км2. Население 21,4 млн. человек (2006 год). Сто­ли­ца - Ак­кра. Официальный язык - анг­лий­ский. Де­неж­ная еди­ни­ца - се­ди.

Гана - член ООН (1957 год), Африканского сою­за (1963 год), МВФ (1957 год), МБРР (1957 год), ВТО (1995 год).

Ар­хео­ло­гические на­ход­ки сви­де­тель­ст­ву­ют о су­ще­ст­во­ва­нии на тер­ри­то­рии Ганы куль­тур сред­не­го и позд­не­го не­оли­та . Эт­нический со­став сло­жил­ся в ре­зуль­та­те ми­гра­ций и кон­так­тов ми­гран­тов с ав­то­хтон­ным на­се­ле­ни­ем. Пред­ки на­ро­да акан в XII-XIV веках миг­ри­ро­ва­ли из Западного Су­да­на на юг. Дос­тиг­нув вер­ховь­ев реки Пра, они раз­де­ли­лись на 3 по­то­ка и дви­ну­лись в зо­ну ле­сов. Фан­ти осе­ли на по­бе­ре­жье Ат­лан­тического океана, ашан­ти - в центральных рай­онах современной Ганы, гу­ан - ме­ж­ду ре­ка­ми Пра и Би­рим. Тер­ри­то­рию современной Ак­кры и при­ле­гаю­щие рай­оны за­се­ли­ли при­шед­шие с вос­то­ка на ру­бе­же XVI-XVII веков га и адан­гме. В XV-XIX веках на­счи­ты­ва­лось около 100 акан­ских во­ж­деств (ома­нов) и их сою­зов, круп­ней­шие - Ашан­ти кон­фе­де­ра­ция, Фан­ти кон­фе­де­ра­ция. Ос­но­вой их хо­зяй­ст­ва бы­ли до­бы­ча зо­ло­та и тор­гов­ля, в т. ч. не­воль­ни­ка­ми. В XIII-XV веках ми­гран­ты с се­ве­ро-вос­то­ка по­ко­ри­ли северные рай­оны Ганы. Там про­хо­ди­ли ка­ра­ван­ные пу­ти транс­са­хар­ской тор­гов­ли, в XVIII веке стал рас­про­стра­нять­ся ис­лам .

По­бе­ре­жье Ганы ста­ло аре­ной кон­так­тов ме­ж­ду ме­ст­ным на­се­ле­ни­ем и ев­ро­пей­ца­ми с 1471 года, ко­гда там вы­са­ди­лись пор­ту­галь­цы. В 1482 году они за­вер­ши­ли по­строй­ку фор­та Эл­ми­на, пер­во­го ев­ропейского фор­та на по­бе­ре­жье Тро­пической Аф­ри­ки. Пор­тугальские тор­гов­цы об­ме­ни­ва­ли на зо­ло­то по­тре­би­тель­ские то­ва­ры, ог­не­стрель­ное ору­жие, по­рох. При­бреж­ные рай­оны Ганы по­лу­чи­ли название Зо­ло­той Бе­рег. В XVII веке на Зо­ло­том Бе­ре­ге обос­но­ва­лись и по­строи­ли фор­ты анг­ли­ча­не, ни­дер­ланд­цы, дат­ча­не, шве­ды, нем­цы. Там сло­жи­лась са­мая гус­тая сеть ев­ропейских фор­тов на по­бе­ре­жье Африканского кон­ти­нен­та. С конца XVII века до начала XIX века Зо­ло­той Бе­рег был рай­оном ин­тен­сив­ной ра­бо­тор­гов­ли.

В начале 1870-х годов со­пер­ни­че­ст­во ме­ж­ду ев­ропейскими стра­на­ми за кон­троль над Зо­ло­тым Бе­ре­гом за­вер­ши­лось в поль­зу Ве­ли­ко­бри­та­нии. В 1874 году по­сле за­клю­че­ния до­го­во­ров с ме­ст­ны­ми во­ж­дя­ми Зо­ло­той Бе­рег стал ко­ло­ни­ей британской ко­ро­ны. За­вое­ва­ние Ашан­ти ста­ло ито­гом анг­ло-ашан­тий­ских войн и по­дав­ле­ния Ашан­тий­ско­го вос­ста­ния 1900 года. Северные рай­оны Ганы ста­ли объ­ек­том британской ко­ло­ни­аль­ной экс­пан­сии в 1880-х годах, то­гда же ту­да ста­ли про­ни­кать нем­цы и фран­цу­зы. Бри­тан­цы опе­ре­ди­ли кон­ку­рен­тов, за­клю­чив с ме­ст­ны­ми пра­ви­те­ля­ми до­го­во­ры о про­тек­то­ра­те. Ко­ро­лев­ским ука­зом 1902 года бы­ла об­ра­зо­ва­на ко­ло­ния Зо­ло­той Бе­рег. Она со­стоя­ла из трёх британских вла­де­ний: соб­ст­вен­но ко­ло­нии Зо­ло­той Бе­рег (при­бреж­ные рай­оны), Ашан­ти («тер­ри­то­рия, за­воё­ван­ная вой­ска­ми Её Ве­ли­чест­ва») и про­тек­то­ра­та Се­вер­ные тер­ри­то­рии. По Вер­саль­ско­му мир­но­му до­го­во­ру 1919 года к Зо­ло­то­му Бе­ре­гу бы­ло при­сое­ди­не­но Британского То­го, западная часть бывшего Германского То­го, ман­дат на управ­ле­ние ко­то­рой Ли­га На­ций пе­ре­да­ла Ве­ли­ко­бри­тании.

Главными от­рас­ля­ми ко­ло­ни­аль­ной эко­но­ми­ки Зо­ло­то­го Бе­ре­га бы­ли вы­ра­щи­ва­ние на экс­порт ка­као-бо­бов в хо­зяй­ст­вах аф­ри­кан­цев и гор­но­до­бы­ваю­щая промышленность (до­бы­ча зо­ло­та, ал­ма­зов, мар­ган­це­вой ру­ды). Соб­ст­вен­но ко­ло­ния и Ашан­ти ста­ли «про­из­во­дя­щи­ми» рай­она­ми, Се­вер­ные тер­ри­то­рии - по­став­щи­ком ра­бо­чей си­лы. Соз­дан­ная в со­от­вет­ст­вии с прин­ци­па­ми кос­вен­но­го управ­ле­ния «ту­зем­ная» ад­ми­ни­ст­ра­ция су­ще­ст­вен­но от­ли­ча­лась от сво­его до­ко­ло­ни­аль­ного про­то­ти­па и име­ла ре­гио­наль­ную спе­ци­фи­ку. В соб­ст­вен­но ко­ло­нии боль­шин­ст­во пра­ви­те­лей до­ко­ло­ни­аль­ных вре­мён во­шли в со­став «ту­зем­ной» ад­ми­ни­ст­ра­ции. В Ашан­ти вер­хуш­ка ме­ст­ной зна­ти, ру­ко­во­див­шая воо­руженным со­про­тив­ле­ни­ем британской ко­ло­ни­аль­ной экс­пан­сии, бы­ла от­стра­не­на от управ­ле­ния до 1935 года (до «вос­ста­нов­ле­ния» Кон­фе­де­ра­ции Ашан­ти во гла­ве с воз­вра­щён­ным из ссыл­ки вер­хов­ным пра­ви­те­лем Пре­мпе I). Наи­боль­шей де­фор­ма­ции под­верг­лись по­ли­тические струк­ту­ры Се­вер­ных тер­ри­то­рий.

В од­них рай­онах там был вве­дён ин­сти­тут на­зна­чен­ных ко­ло­ни­аль­ных во­ж­дей, в дру­гих - пред­при­ня­та по­пыт­ка со­вмес­тить до­ко­ло­ни­аль­ные и ко­ло­ни­аль­ные ин­сти­ту­ты вла­сти. Наи­бо­лее мно­го­численным сло­ем ко­ло­ни­аль­но­го об­ще­ст­ва бы­ло кре­сть­ян­ст­во, со­сто­яв­шее из от­ход­ни­ков (из­доль­щи­ки, арен­да­то­ры, ра­бот­ни­ки по кон­трак­ту, по­дён­щи­ки), мел­ких и сред­них про­из­во­ди­те­лей то­вар­ных куль­тур, об­щин­ни­ков, ко­то­рые ве­ли на­ту­раль­ное хо­зяй­ст­во . Ти­пич­ной фи­гу­рой де­ре­вен­ской вер­хуш­ки был круп­ный про­из­во­ди­тель ка­као-бо­бов, за­ни­мав­ший­ся рос­тов­щи­че­ст­вом и скуп­кой уро­жая для иностранных оп­то­вых фирм. Основная часть об­ра­зо­ван­ной про­слой­ки со­став­ля­ли клер­ки и учи­те­ля с начальным и сред­ним об­ра­зо­ва­ни­ем. Не­сколь­ко со­тен спе­циа­ли­стов с ди­пло­ма­ми ев­ропейских уни­вер­си­тетов, главным образом юри­стов, бы­ли элит­ной груп­пой, но их уча­стие в управ­ле­нии ог­ра­ни­чи­ва­лось пра­вом об­су­ж­дать за­коно­про­ек­ты в За­ко­но­дательном со­ве­те - кон­суль­та­тив­ном ор­га­не при британском гу­бер­на­то­ре, где боль­шин­ст­во мест при­над­ле­жа­ло чи­нов­ни­кам ко­ло­ни­аль­ной ад­ми­ни­ст­ра­ции и во­ж­дям. Выс­ший слой ме­ст­ной эли­ты со­став­ля­ли во­ж­ди.

Ан­ти­ко­ло­ни­аль­ный про­тест при­ни­мал различные фор­мы, в т. ч. бой­ко­тов кре­сть­я­на­ми иностранных фирм, ску­пав­ших ка­као-бо­бы (кре­сть­я­не тре­бо­ва­ли по­вы­ше­ния за­ку­поч­ных цен). Соз­дан­ное в 1897 году Общество за­щи­ты прав або­ри­ге­нов Зо­ло­то­го Бе­ре­га в середине 1920-х годов пе­ре­шло под кон­троль при­вер­жен­цев «куль­тур­но­го на­цио­на­лиз­ма», идео­ло­гом ко­то­ро­го был юрист К. Се­кий. Он при­зна­вал не­об­хо­ди­мым за­им­ст­во­ва­ние тех­нических дос­ти­же­ний За­па­да, но глав­ным счи­тал со­хра­не­ние тра­диционных цен­но­стей и ин­сти­ту­тов от «разъ­е­даю­ще­го» воз­дей­ст­вия ев­ропейской ци­ви­ли­за­ции. Сто­рон­ни­ки бур­жу­аз­ной мо­дер­ни­за­ции объ­е­ди­ни­лись во­круг Национального кон­грес­са Британской Западной Аф­ри­ки (1920-1930 годы). Наи­бо­лее ра­ди­каль­ные ан­ти­ко­ло­ни­аль­ные по­зи­ции за­ни­ма­ла Ли­га мла­до­за­пад­но­аф­ри­кан­цев, соз­дан­ная в 1935 году вы­пуск­ни­ком Ком­му­ни­стического университета тру­дя­щих­ся Вос­то­ка в Мо­ск­ве жур­на­ли­стом сьер­ра- ле­он­ско­го про­ис­хо­ж­де­ния И. Уол­лес-Джон­со­ном. В 1936 году он был аре­сто­ван и за «под­рыв­ную дея­тель­ность» вы­слан из Зо­ло­то­го Бе­ре­га.

Соз­дан­ный в 1947 году Объ­е­ди­нён­ный кон­вент Зо­ло­то­го Бе­ре­га вы­дви­нул тре­бо­ва­ние пре­дос­тав­ле­ния не­за­ви­си­мо­сти «в воз­мож­но бо­лее ко­рот­кий срок». В 1949 году К. Нкру­ма ос­но­вал Народную пар­тию кон­вен­та (НПК), пер­вую мас­со­вую по­ли­тическую пар­тию современного ти­па, и про­воз­гла­сил ло­зунг «Не­за­ви­си­мость не­мед­лен­но!». Ис­поль­зуя различные фор­мы по­ли­тической аги­та­ции и про­тес­та (за­бас­тов­ки, бой­кот ев­ропейских то­ва­ров, кам­па­ния гражданского не­по­ви­но­ве­ния), НПК в ко­рот­кий срок до­би­лась по­став­лен­ной це­ли. На пер­вых все­об­щих вы­бо­рах в За­ко­но­дательное со­б­ра­ние 1951 года она за­вое­ва­ла 33 из 38 вы­бор­ных мест. Нкру­ма воз­гла­вил пра­ви­тель­ст­во, в ко­то­ром боль­шин­ст­во со­ста­ви­ли аф­ри­кан­цы. НПК вы­иг­ра­ла вы­бо­ры 1954 и 1956 годов. В 1956 году Зо­ло­то­му Бе­ре­гу был пре­до­ставлен ста­тус до­ми­нио­на, по ито­гам ре­фе­рен­ду­ма к не­му бы­ло при­сое­ди­не­но Британское То­го. 06.03.1957 года Зо­ло­той Бе­рег стал не­за­ви­си­мой Га­ной.

01.07.1960 года боль­шин­ст­во из­би­ра­те­лей одо­б­ри­ло но­вую кон­сти­ту­цию, про­воз­гла­сив­шую Гану рес­пуб­ли­кой; пер­вым пре­зи­ден­том был из­бран К. Нкру­ма. По­сле про­воз­гла­ше­ния не­за­ви­си­мо­сти он по­ста­вил цель - «вслед за по­ли­ти­че­ской до­бить­ся эко­но­ми­че­ской сво­бо­ды». По­на­ча­лу став­ка де­ла­лась на при­вле­че­ние иностранных ин­ве­сти­ций и зай­мов. Та­кая стра­те­гия не спо­соб­ст­во­ва­ла осу­ще­ст­в­ле­нию ам­би­ци­оз­ных пла­нов Нкру­мы по фор­си­ро­ван­ной ин­ду­ст­риа­ли­за­ции стра­ны. Официальной идео­ло­ги­ей Ганы был про­воз­гла­шён раз­ра­бо­тан­ный Нкру­мой «нкру­ма­изм», вклю­чав­ший «кон­цеп­цию африканской лич­но­сти», пан­аф­ри­ка­низм и со­циа­ли­стические ло­зун­ги. При­ня­тая в 1962 году съез­дом НПК но­вая про­грам­ма про­воз­гла­си­ла це­лью пар­тии по­строе­ние в Гане со­циа­лиз­ма. Оп­ре­де­ляю­щи­ми прин­ци­па­ми внеш­ней по­ли­ти­ки Нкру­мы бы­ли ан­ти­ко­ло­ниа­лизм, пан­аф­ри­ка­низм и «по­зи­тив­ный ней­тра­ли­тет»; по­сте­пен­но уси­ли­ва­лась ори­ен­та­ция Ганы на СССР и стра­ны со­циа­ли­стического со­дру­же­ст­ва.

Сло­жив­шая­ся в Гане од­но­пар­тий­ная по­ли­тическая сис­те­ма спо­соб­ст­во­ва­ла воз­ник­но­ве­нию ав­то­ри­тар­но­го во­ж­ди­ст­ско­го ре­жи­ма. Кор­по­ра­тив­ные ин­те­ре­сы апо­ли­тич­ной или про­за­пад­но на­стро­ен­ной бю­ро­кра­тии бы­ли да­ле­ки от офи­ци­аль­но дек­ла­ри­руе­мых це­лей. Ре­зуль­та­ты «со­циа­ли­стического строи­тель­ст­ва» в Гане бы­ли ти­пич­ны­ми для стран с та­ко­го ро­да ре­жи­ма­ми: соз­да­ние убы­точ­но­го государственного сек­то­ра в промышленности, про­вал на­са­ж­дае­мой свер­ху коо­пе­ра­ции кре­сть­ян­ст­ва, ог­ром­ные за­тра­ты на со­ору­же­ние пре­стиж­ных объ­ек­тов, де­фи­цит то­ва­ров, по­вы­ше­ние цен и на­ло­гов. У многих ган­цев со­циа­лизм стал ас­со­ции­ро­вать­ся с ли­ше­ния­ми, не­вы­пол­нен­ны­ми обе­ща­ния­ми вла­сти, от­сут­ст­ви­ем гражданских сво­бод.

В ночь на 01.01.1982 года вой­ска под ко­мандованием Дж. Ро­линг­са со­вер­ши­ли государственный пе­ре­во­рот. Был сфор­ми­ро­ван Временный со­вет национальной обо­ро­ны, ко­то­рый от­ме­нил кон­сти­ту­цию, за­пре­тил по­ли­тические пар­тии, рас­пус­тил ме­ст­ные ор­га­ны ис­пол­нительной вла­сти, пе­ре­дав их пол­но­мо­чия ко­ми­те­там за­щи­ты ре­во­лю­ции (КЗР). В 1983 году Ро­лингс пред­по­чёл по­пу­ли­ст­ско­му кур­су ле­во­го тол­ка про­грам­му оз­до­ров­ле­ния эко­но­ми­ки, раз­ра­бо­тан­ную МВФ и Все­мир­ным бан­ком. В 1984-1990 годах средний при­рост ВВП со­ста­вил 5% в год, в 3 раза со­кра­ти­лась ин­фля­ция. В 1992 году был от­ме­нён за­прет на дея­тель­ность по­ли­тических пар­тий и про­ве­де­ны вы­бо­ры пре­зи­ден­та, ко­то­рые вы­иг­рал Ро­лингс как кан­ди­дат от Национального де­мо­кра­тического кон­грес­са (НДК). Оп­по­зи­ция бой­ко­ти­ро­ва­ла пар­ла­мент­ские вы­бо­ры 1992 года. Ро­лингс вновь был из­бран пре­зи­ден­том в 1996 году.

На пре­зи­дент­ских вы­бо­рах 2000 года по­бе­ду одер­жал Дж. Ку­фу­ор, кан­ди­дат от Но­вой пат­рио­тической пар­тии (НПП), ко­то­рая на вы­бо­рах 2000-2001 года за­вое­ва­ла боль­шин­ст­во мест в пар­ла­мен­те. Бла­го­да­ря зна­чительной фи­нан­со­вой по­мо­щи США и ЕС (в 2001 году Гане спи­са­ли 2,2 млрд. из 6 млрд. долларов дол­га) пра­ви­тель­ст­во Ку­фуо­ра до­би­лось сни­же­ния ин­фля­ции и ста­биль­но­го эко­но­мического рос­та. Ку­фу­ор вы­иг­рал пре­зи­дент­ские вы­бо­ры 2004 года в упор­ной борь­бе с кан­ди­да­том от НДК Дж. Э. А. Мил­л­сом. На вы­бо­рах в пар­ла­мент 2004 года НПП за­вое­ва­ла 128 мест, НДК - 94.

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