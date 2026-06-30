РЕРБЕРГ ИВАН ФЁДОРОВИЧ

Российский инженер путей сообщения, действительный статский советник. Автор проектов московского водопровода, Бородинского моста в Москве, один из проектировщиков Московско-Казанской железной дороги. В 1868-1896 годах – начальник Московско-Нижегородской железной дороги.

Отец, Федор Иванович Рерберг (1791-1871) - инженер путей сообщения, с 1862 года – инженер-генерал, с 1867-го – присутствующий в Сенате. Брат, Петр Федорович Рерберг (1835-1912) – участник Крымской и русско-турецкой войн, инженер-генерал, член Государственного совета (1904). Жена – Софья Федоровна Рерберг (Москвина). Дети: Иван Иванович Рерберг (1869-1932) – инженер и архитектор, автор проекта Киевского Вокзала в Москве, Федор Иванович Рерберг (1865—1938) – художник.

Начальное образование Рерберг получал на дому. В 1843 году Иван Федорович начал обучение во 2-ой Петербургской гимназии. Проучившись там три года, Рерберг ушел из нее и поступил в 1846 году в институт Путей Сообщения. После окончания института служил на Царскосельской железной дороге.

Профессиональная деятельность

С 1852 года Федор Иванович служил на строительстве Петербургско-Варшавской железной дороги под начальством С.В. Кербедза, руководил строительство мостов через реки Луга и Великая.

В 1857 году Рерберг поступил на службу в Главное Общество российских железных дорог. До 1862 года занимал на Петербургско-Варшавской дороге должность начальника технической конторы в Гатчине, некоторое время жил в Варшаве. Летом 1862 года был отправлен в командировку на Московско-Нижегородскую дорогу с целью установления лучшего места для строительства железнодорожных мастерских.

На Московско-нижегородской железной дороге

В 1863 году по протекции начальника дороги И.Ф. Кёнига, Рерберг стал главным инженером пути на нижегородской линии. В середине 1860-х в соавторстве с И.Ф. Кёнигом разработал проект строительства Бородинского моста в Москве.

В 1868 году сменил Кёнига на посту начальника Московско-Нижегородской железной дороги.

В годы управления Рерберга дорога стала двухпутной: в 1876-1879 годах между Москвой и Ковровым был проложен второй путь, в 1892 году продленный до Нижнего Новгорода.

При нем активно развивалась железнодорожная инфраструктура, было построено 12 новых станций. По инициативе Рерберга в 1877 году в Канавине, близ Нижнего Новгорода, был открыт первый в России завод по пропитке шпал. Кроме того, Ковровские железнодорожные мастерские наладили выпуск вагонов собственного производства.

Иван Федорович активно способствовал развитию социальной сферы. При Ковровских мастерских построили благоустроенную слободу для рабочих и железнодорожное училище, освятили церковь во имя Иконы Федоровской Божией Матери. В то время как на большинстве железных дорог рабочий день составлял 12 часов, на Нижегородской дороге он в 1871 году был снижен до 11, а в 1874 году - до десяти часов. В 1887 году по инициативе и на пожертвование Рерберга было создано Общество взаимного вспомоществования служащих Московско-Нижегородской железной дороги.

Был введен ряд усовершенствований. За каждым паровозом закреплялся машинист, несший личную ответственность за его исправность. Кроме жалованья, квартирных и обмундировочных, прислуге паровозов - машинисту, помощнику и кочегару - начислялась поверстная плата. Были установлены премии за сбережение топлива и смазки. Вводилась специализация рабочих, создавались артели мастеровых, широко практиковался сдельный расчет. Для отопления вагонов стал использоваться торф, для защиты путей от снежных заносов – живые насаждения. За эту идею Рерберг был удостоен специального приза на Всероссийской промышленной выставке 1882 года.

После отставки

В 1893 году, незадолго до национализации дороги, И.Ф. Рерберг ушел в отставку и поселился в собственном доме в Козловском переулке, где проводил свободное время в саду, ухаживая за растениями. Помимо этого, Рерберг занимался развитием московской инфраструктуры. Еще в 1889 году он был назначен председателем комиссии, ответственной за расширением московского водопровода. Под его руководством был сооружен Мытищинский водопровод на 2 миллиона ведер и водопровод с фильтрами из Москва-реки на 14 миллионов ведер.

Кроме этого в последние десятилетия жизни Рерберг занимался развитием в Москве канализации, постройкой второй очереди Инженерного училища, памятника Александру III, с 1894-го по 1905 год был почетным мировым судьей города Москвы, с 1895 года - почетным членом Яузского городского попечительства о бедных, а также почетным попечителем Дельвиговского железнодорожного училища.

Иван Федорович Рерберг скончался 28 декабря 1917 года. Похоронен на кладбище Алексеевского монастыря.

Сочинения:

История эксплуатации Московско-Нижегородской железной дороги за первые 25 лет. М., 1887.

Министерство путей сообщения и железнодорожное дело: Труды Высочайше учреждённой Особой Высшей Комиссии для всестороннего исследования железнодо­рожного дела в России. СПб, 1909.