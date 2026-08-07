РЕПНИНА-ВОЛКОНСКАЯ ВАРВАРА НИКОЛАЕВНА

Княжна. Автор воспоминаний, писательница. Близкий друг поэта и художника Тараса Шевченко .

Семья. Становление

Отец – генерал и участник наполеоновских войн, впоследствии губернатор Малороссии князь Николай Григорьевич Репнин-Волконский. Мать – Варвара Алексеевна, в девичестве графиня Разумовская, внучка гетмана Кирилла Григорьевича Разумовского .

Детские годы Вари проходили сначала в Москве, а с 1816 года, времени назначения ее отца малороссийским губернатором, в Полтаве. Девочка по-настоящему влюбилась в украинскую землю и затем всегда оставалась верна этому чувству. Варвара получила прекрасное образование: она была ученицей института благородных девиц в Полтаве, отлично владела несколькими европейскими языками, была знатоком литературы, музыкального и изобразительного искусства. Уже в годы обучения девушка стала писать сама, публикуясь под псевдонимом. В возрасте 20 лет она официально стала фрейлиной царского двора, однако столицу посещала нечасто, оставаясь в любимой Полтаве. Здесь Варвара Николаевна, писавшая сама, дружила со многими деятелями искусства и науки. Так, среди ее знакомых были актер Михаил Щепкин , чьи спектакли посещала девушка, литератор Иван Котляревский, драматург Василий Капнист , этнограф Николай Цертелев и др. Занималась княжна и благотворительностью.

В то время ее связывали романтические чувства с братом поэта Евгения Баратынского Львом. Молодой человек был адъютантом отца Варвары Николаевны. Дело чуть было не дошло до свадьбы, однако Волконские посчитали такой брак мезальянсом. Известно, что впоследствии Лев Абрамович очень страдал из-за этого, он так никогда и не женился. Всегда помнила о несостоявшемся женихе и Репнина, храня его портрет.

Всю вторую половину 1830-х годов Варвара Николаевна провела в Европе, живя то в Германии, то в Швейцарии и Италии. В последней она свела знакомство с Николаем Гоголем , с которым затем состояла в переписке. Волконская оставила воспоминания о великом писателе.

Дальнейшие годы. Дружба с Шевченко

С начала 1840-х годов княжна жила в родительском полтавском имении Яготино, которое с 1820-х было приютом для сестер Псёл – украинских художниц и поэтесс. Здесь же в 1843 году состоялось знакомство Варвары Николаевны с уже известным в Малороссии поэтом Тарасом Шевченко. Его пригласил друг семьи А. Капнист для создания портретов членов княжеского семейства. С тех пор и все последующие годы Репнина и Шевченко были близкими друзьями. Первая очень ценила творчество поэта и художника, помогая популяризации его произведений. Так, она распространяла эстампы его серии офортов «Живописная Украина», созданной им в 1843-1844 годах. Варваре Николаевне посвятил поэт свою поэму того же времени «Тризна». В 1844 году сама Репнина вывела образ любимого поэта в своей повести «Девочка», которая осталась неоконченной. Становилось ясно, что оба они испытывали друг другу возвышенные романтические чувства, однако огромные социальные различия между княжной и бывшим крепостным взяли верх. Несмотря на это, дружба и взаимопомощь между Варварой Николаевной и Шевченко сохранились. В 1847 году женщина помогла Шевченко получить место педагога в университете Киева, однако тогда же за участие в Кирилло-Мефодиевском братстве Тарас Григорьевич был отправлен в рекруты в Оренбургский край. С того момента имела место их обильная переписка. Затем, когда это стало опасно (княжна навлекла на себя внимание шефа жандармов, пытаясь добиться для Шевченко разрешения писать и рисовать во время службы), они ограничивались передачей приветов через письма друзей. Также Варвара Николаевна присылала поэту журналы и книги. После того, как тот был освобожден от службы в 1857 году, он навещал Репнину в Москве, где она обосновалась в середине 1850-х годов, обратившись к делам благотворительности. До этого она некоторое время жила в Одессе, где испытала тяготы Крымской войны. Писательница запечатлела их в своем «Воспоминании о бомбардировке Одессы в 1854 году».

В 1861 году Варвара Николаевна лишилась своего дорогого друга – в столице скончался Тарас Шевченко. Ему она посвятила свои воспоминания, печатавшиеся в «Русском архиве». Также много о поэте она рассказывала его биографу Михаилу Чалому. В середине 1860-х она опубликовала свои «Письма молодой женщины о воспитании».

Всю оставшуюся жизнь Репнина не переставала следить за публикациями о Шевченко и инициативами по увековечиванию его памяти. Она сама поучаствовала в этом, выделив в 1880-е годы имеющие у нее средства на памятник поэту.

Варвара Николаевна скончалась в 1891 году в Москве в возрасте 83 лет. Погребена на кладбище московского Алексеевского монастыря.