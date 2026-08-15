РЕПНЕВСКИЙ АНДРЕЙ ВИКТОРОВИЧ

Родился 23.12.1950, г. Архангельск. Окончил Архангельский государственный педагогический институт (ныне Поморский государственный университет).

Кандидатская диссертация : Проблемы внутреннего развития Испании в период Национально-революционной войны 1936-1939 гг. (Критика концепций американских и английских буржуазных историков) (Ленинградский государственный педагогический институт им. А.И.Герцена, 1978).

Докторская диссертация : СССР – Норвегия: экономические отношения межвоенного двадцатилетия (1998).

Доктор исторических наук, профессор кафедры всеобщей истории Института социально-гуманитарных и политических наук Северного (Арктического) Федерального Университета им. М.В. Ломоносова. Директор Научно-образовательный центр «Международные отношения и арктическая политика России»

Учителя : Фруменков Г.Г., Фураев В.К.

Область интересов : История Первой и Второй мировой войны, международных отношений.

Сочинения: Имеет более 120 публикаций, в том числе:

СССР – Норвегия: экономические отношения межвоенного двадцатилетия». Архангельск, 1998..

Историческая судьба поморской торговли и день сегодняшний // Санкт-Петербург и страны Северной Европы. – СПб., 2004. – С. 138 – 145;

Норвегия – СССР (1917-1985): опасения и сотрудничество // Россия–Норвегия. Сквозь века и границы. – Прага-Москва, 2004. - С.178 – 182;

Trade as the Best Form of Russian-Norwegian Relations In The Soviet and Post-Soviet Periods // Russia – Norway. Physical and symbolic borders. – M., 2005. - P. 197 – 204;

От Эйнара Анвика до Георга Колина: последние норвежские консулы в Архангельске (1919–1940) // IV Ушаковские чтения. - Мурманск, 2007. - С. 60–68.