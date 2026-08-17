Ренесса́нсный гумани́зм

Ренесса́нсный гумани́зм — культурное течение, оказавшее сильное влияние на искусство и отразившееся во всех областях европейской жизни XIV–XVI вв., при переходе от Средних веков к Новому времени. Термин вошел в употребление с начала XIX в., с ним исторически связаны современные понятия «гуманизм», «гуманность», «гуманитарный» (этимологически он вытекает из средневекового деления научных занятий на «studia humana» и «studia divina» — науки о человеческом и науки о божественном).

Основная отличительная черта Р. г. — увлечение древностью, которому способствовал приток в Италию ученых из павшей под ударами османов Византии . Гуманисты приступили к поискам старинных рукописей, приняли за образец античную литературу, усвоили приемы риторики и обратились к жанрам диалога, эпидейктических речей и близких к ним историй, открытых писем. Сохранялся и средневековый образ мысли: ориентация на авторитеты, этический посыл и персонализм христианства. Третьей составляющей Р. г. стали подсказанные развитием городов и оживлением экономики вкусы зарождающегося Нового времени: реабилитация земных радостей и идеи обновления.

В основе гуманистической идеологии лежал синкретизм, стремление согласовать разные религии и философские школы, но не создание оригинальных систем (поэтому Николай Кузанский , Никколo Макиавелли , Джордано Бруно и Томмазо Кампанелла не были гуманистами в полном смысле слова). Согласно П. О. Кристеллеру, истоки Р. г. кроются в социальной сфере, породившей особую группу интеллектуалов: учителей риторики, секретарей, придворных поэтов и историков. Э. Гарэн, напротив, находил сущность Р. г. в его мировоззрении. Главнейшими чертами Р. г. были натурализм, граничащий с пантеизмом; отождествление ра­зумного, благого и прекрасного, поэтому наиболее близким философом для гуманистов стал Платон , которого обожествляли в кружке Платоновской академии Марсилио Фичино . От него и Джованни Пико делла Мирандолы линия платонизма тянется к Бруно, а также к куртуазным трактатам о любви, самый знаменитый из которых — «Придворный» Бальдассаре Кастильоне. Учение платоников о любви как познании и порождении в красоте отразилось в ренессансном искусстве. Якоб Буркхардт считал универсальный эстетизм наряду с индивидуализмом отличительными чертами Ренессанса.

Периодизация, выделяющая Проторенессанс, Высокое Возрождение и т. п. условна и относится только к искусству. Сами гуманисты выделяли Древность и современность (modernitas), между которыми лежат века упадка Римской империи. Одним из первых эту идею развивал Франческо Петрарка , который собирал древние рукописи, восторгался найденными им трактатами Цицерона и написал на латыни свой главный труд — поэму «Африка». Однако славу ему доставил сборник песен (Canzoniere), посвященный идеальной возлюбленной Лауре.

Главным центром Р. г. была Флоренция, которая находилась на этапе перехода от республики к синьории Медичи , которые покровительствовали художникам и ученым. Во Флоренции жили и работали, кроме Петрарки, Леона Баттиста Альберти , канцлеры Колюччо Салютати, Леонардо Бруни, Поджо Браччолини , Макиавелли и др. Политическая идеология Р. г. — преимущественно республиканизм, сочетавшийся с учением о смешанном правлении и, особенно на поздней стадии, с позицией отстраненного научного наблюдения (Макиавелли, Франческо Гвиччардини ). Многие гуманисты принимали духовный сан и служили при папском дворе. В Риме Р. г. достиг расцвета в середине XV в., при понтификах-­гуманистах Николае V и Пии II , затем — в 1‑й трети XVI в., при последних ренессансных папах из рода Медичи. В Неаполе короли Арагонской династии покровительствовали творчеству Лоренцо Валлы , Джованни Понтано, именем которого названа существующая поныне Академия. Венеция на протяжении столетий была перекрестком культур и очагом свободной печати, выходцами из нее были Эрмолао Барбаро, Пьетро Бембо и др.

Важную роль в развитии Р. г. сыграли государи-­меценаты, такие как урбинские герцоги Монтефельтро ; так было и на периферии католического мира — в Польше и Венгрии. В скандинавских странах наследие Р. г. осваивалось уже в ходе Реформации . В Германии многие гуманисты (Ульрих фон Гуттен , Филипп Меланхтон ) также стали ее сторонниками: идеи обращения к истокам, обновления, свободы и отчасти веротерпимости, критика церковных порядков и святокупства (см. Симония ) были общими для гуманистов и протестантов. Но самый известный северный гуманист Эразм Роттердамский (выходец из Нидерландов, живший в разных странах — Р. г. был интернационален) не принял Реформацию. Мировоззрение Р. г. перестало господствовать в умах европейцев примерно с началом Контрреформации , т. е. в середине XVI в., но оно укоренилось в общественном сознании благодаря литературе следующих десятилетий (творчество Шекспира в Англии, Сервантеса в Испании). Культурное наследие эпохи оказалось чрезвычайно плодотворным. Помимо универсального образовательного стандарта, основанного на изучении античной литературы и древних языков, оно сохранилось в мировоззренческих принципах последующих веков (служение науке и общественному благу), в рационализме Просвещения , в революционных движениях Нового времени.

Изучением Р. г. занимались историки Италии, Германии и Англии, а с рубежа XIX и XX в. — России (М. С. Корелин , А. Н. Веселовский , А. К. Дживелегов ) и США; в советское время — Л. М. Брагина, В. И. Рутенбург и Л. М. Баткин, считавший Р. г. эпохой формирования новоевропейской личности, основанного на диалогическом мышлении и идее разнообразия (varietà).

Лит. : Garin E. L’Umanesimo italiano. Roma–Bari, 1952; Kristeller P. O . Stu­dies in Renaissance Thought and Letters. 4 vols. Roma, 1956–1996; Баткин Л. М . Итальянские гуманисты: стиль жизни и стиль мышления. М., 1978; Петров М. Т . Итальянская интеллигенция в эпоху Ренессанса. М., 1982; Гарэн Э. Проблемы италь­янского Возрождения / Пер. с ит. М., 1986; Рутенбург В. И. Титаны Возрождения. 2‑е изд. СПб., 1991; Брагина Л. М. Итальянский гуманизм эпохи Возрождения. Идеалы и практика культуры. М., 2002; Буркхардт Я . Культура Италии в эпоху Возрождения / Пер. с нем. М., 2021 (1‑е нем. изд. — 1860). М. А. Юсим .