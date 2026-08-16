РЕМОНСТРAЦИЯ (франц. remontrance)

Право французских парламентов – высших судебных инстанций XV-XVIII вв., эпохи «Старого порядка», отказывать в регистрации королевских актов – эдиктов , решений советов, без чего они не могли вступать в силу.

Отказ наступал в случае, если документ, по мнению парламентариев, не соответствовал основным законам королевства и нарушал общественное благополучие. Как правило, ремонстрации появлялись, когда речь шла о новых видах налогов или способах налогообложения. Чтобы преодолеть ремонстрацию, король направлял в парламенты ( Парижский или региональные) специальное послание (Lettre de jussion), в котором требовал немедленной регистрации своего акта, и в случае повторного отказа, мог прибегнуть к процедуре организации «Ложи правосудия» (Lit de justice).

Эта процедура предполагала личное присутствие монарха на заседании парламента, который в таком случае терял право ремонстрации. Монархи из династии Бурбонов активно боролись с суверенными правами парламентов: так, еще в 1641 г. Людовик XIII запретил вносить ремонстрации, однако спустя два года они были реанимированы, поскольку регентше Анне Австрийской потребовалось решение Парижского парламента для признания недействительным завещания короля.

После парламентской Фронды 1648-49 гг., когда парламенты, в том числе посредством ремонстраций оспаривали властные полномочия короны, Людовик XIV добился сначала ограничения числа возможных ремонстраций (1667), а затем вновь упразднил это парламентское право в 1673 г. Согласно известной легенде, свои знаменитые «Государство – это я, господа», произнес именно в Парижском парламенте, вырвав из регистрационных книг все протоколы, касавшиеся периода Фронды.

При Людовике XV право ремонстрации было восстановлено, и окончательно исчезло с упразднением парламентов во время Французской революции .

Исторические источники:

Remontrances du Parlement de Paris au XVIIIe siècle / Publ. J. Flammermont et M. Tourneux. Paris, 1888-1898. 3 vol.

Иллюстрация:

Ремонстрация Парижского парламента 1731 г.

Автор статьи: Шишкин В.В.